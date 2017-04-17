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«Анна Каренина»: Карен Шахназаров дописал роман

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17 апреля 2017
Война и мир Вронского

На телеканале Россия-1 важная премьера - новая версия «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова. События романа здесь поданы под несколько иным углом и основной акцент сделан на персонаже Вронского (Максим Матвеев). Фильм снимался на киностудии Мосфильм, и, вопреки ожиданиям, выходит сразу в виде 8-ми серийного телефильма, минуя кинопрокат. Анна Кузьмина посмотрела сериал незадолго до эфира и не попала под поезд разочарования.

«Анна Каренина»: Карен Шахназаров дописал роман

1904 год, Маньчжурия. В русский полевой госпиталь поступает раненый полковник, которому требуется операция. Полковника зовут Алексей Кириллович Вронский. Имя хирурга — Сергей Каренин (Кирилл Гребенщиков). Вронский остаётся в госпитале до выздоровления, и познакомившиеся заново мужчины не могут не вспомнить женщину, которая тридцать лет назад трагически связала их судьбы, положив на алтарь страсти сына, мужа, собственную жизнь и будущее своего любовника. Имя женщины — Анна Каренина.

В новую экранизацию бессмертного романа Льва Толстого включены темы повести «На Японской войне» и цикла «Рассказы о Японской войне» В.В. Вересаева. Этот неожиданный и элегантный стилистический приём даёт новую, удалённую во времени точку зрения на известную историю, рассказанную, преимущественно, от лица Вронского. Находясь на русско-японской войне, в непосредственной близости от линии фронта, Вронский вспоминает отнюдь не военные сражения, а похожую на них драму собственной жизни. Мысли о прошлом, несмотря на прошедшие годы, выглядят и звучат куда ярче его сиюминутного настоящего.

«Анна Каренина»: Карен Шахназаров дописал роман


Пристрастная оптика воспоминаний детально выхватывает три фигуры — самого Вронского, более изящного и мягкого, чем можно было о нём подумать, Анны и её мужа, Каренина. Болезненный треугольник неразрешимого противоречия, казнить нельзя помиловать, и невозможно стать счастливым, если твой близкий человек несчастен. Анна в исполнении Елизаветы Боярской полна необузданной, дикой женственности — не той, что в романтических лентах и бантиках, а с самой Смертью за плечом. Отстаивая себя и свои чувства, она готова на все. Каренин (блестящая работа Виталия Кищенко) — её достойный и темпераментный оппонент.

Размеренное движение восьмисерийной саги позволяет рассмотреть их историю во всех деталях. Она равновесно существует и в батальной части, и на поле костюмной драмы. Её важной частью становится быт героев, наблюдать за которыми не менее интересно. Все персонажи, включая эпизодических, отличаются яркой внешней характерностью, несут на себе приметы времени, в чем немалую роль сыграла работа художников-постановщиков, гримёров, художников по костюмам и композитора Юрия Потеенко. Воспоминания Вронского о жизни столичной знати полны цвета, красивых искусных нарядов и контрастируют с серой военной реальностью, в которой он находится сейчас.

Раненый офицер отступающей армии, Вронский спокоен под обстрелом японцев и не боится за свою жизнь. Его война окончилась тридцать лет назад, и он ее проиграл. Любовь обратилась в зависимость и обрушилась на него огнём беспощадной мортиры. Бальные залы, дворцы и сады прошлого покрыл серый пепел сгоревших надежд. Осталась только трагическая женская фигура, до сих пор ждущая его на призрачном железнодорожном перроне.

Смотрите сериал «Анна Каренина» на телеканале Россия-1 с 17 апреля в 21.00.


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