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«Фарго». Сезон 3: Двойной Юэн Макгрегор и другие обаятельные лузеры

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21 апреля 2017
На телеканале FX стартовал третий сезон «Фарго»: сценарист Ноа Хоули снова рассказывает о том, что все неудачники неудачливы по-своему, призвав в качестве главных примеров - братьев-близнецов в исполнении Юэна Макгрегора.

«Фарго». Сезон 3: Двойной Юэн Макгрегор и другие обаятельные лузеры

Миннесота, 2010 год. Успешный бизнесмен Эммит Стасси (аккуратный Макгрегор с белоснежными зубами) празднует 25-летие счастливого брака. Гости радостно бродят по богатому двухэтажному дому, украшенному картинами соколов и чучелом медведя. По приветливому лицу Эммита бродит легкое беспокойство: компания заняла денег у неизвестного инвестора, который перестал отвечать на звонки, а возле кадки с домашним растением угрюмо стоит родной брат Рэй (тоже Макгрегор, но небрежный и в парике с залысиной). Тот работает инспектором по условно-досрочному освобождению и наверняка опять пришел клянчить деньги за юношеское одолжение: когда-то Рэй отдал Эммиту альбом раритетных марок, на продаже которых ныне богатый Стасси и заработал стартовый капитал. У инспектора бурные отношения с экс-заключенной Никки (Мэри Элизабет Уинстэд), которой он хочет подарить кольцо, а зарплата, судя по покоцанному автомобилю, этого сделать не позволяет. Финансовый советник Стасси, Сай Фельтц (Майкл Стулбарг), советует денег не давать - и Эммит не дает.

С этого момента злой рок начинает вращать барабан: перед поездкой на турнир по покеру Рэй нанимает торчка Мориса (Скут Макнейри), которого тоже курирует, чтобы выкрасть у брата любимую редкую марку (напрасно); к Эммиту и Саю приходит некто В.М. Варгас (Дэвид Тьюлис) и с немецким акцентом заявляет, что он тайный инвестор и теперь компания Стасси будет получать деньги регулярно, но придется кое-что делать взамен. Ничего хорошего это не предвещает, и братьям наверняка предстоит состязание, чья жизнь быстрее превратится в ад. После первой серии выигрывает Рэй.

«Фарго». Сезон 3: Двойной Юэн Макгрегор и другие обаятельные лузеры

Три года назад сценарист Ноа Хоули придумал сделать из «Фарго» братьев Коэнов сериал-альманах про обывателей, которые ищут лучшей жизни, а находят кровавые приключения. И уже третий сезон он выступает ироничным летописцем Миннесоты, а на её примере - всей одноэтажной Америки (чем, в сущности, под разными заголовками занимаются и сами Коэны). Прыгнув из 2006 года в 1979-ый, теперь Хоули возвращается практически в наши дни, но запах прошлого из «Фарго» не выветрился: визуально третий сезон балансирует между мрачно-нордическим первым и стилизованным под 70-е вторым, из которого позаимствовано старомодное разделение экрана пополам (не в таких, правда, производственных масштабах).

Чувствуется и влияние недавнего супергеройского «Легиона», написаного Хоули между вторым и третьим сезоном «Фарго». Помимо экспрессивной напарницы-брюнетки (Мэри Элизабет Уинстед пока уступает Обри Плазе из супергеройского шоу), сохраняется кровосмешение современности и послевоенного времени. В «Легионе» микс 60-х и наших дней объяснялся как равнением на ретрофутуризм, так и психологическим недугом главного героя. И Хоули явно интересуют не только горе-авантюристы и где они обитают, но и морок истории. Второй сезон он напичкал концентрированной растерянностью и паранойей 70-х, третий - начал с пролога-допроса под «Кукушку» в исполнении казачьего хора где-то в катакомбах ГДР 1988-го. Анекдот в духе эпиграфа к «Серьезному человеку» Коэнов: арестовали мужчину, который живет в доме, где прописан подозреваемый. Если это не он, значит, ошиблось государство (такой вариант даже не рассматривается), если же все верно - то он виноват.

«Фарго». Сезон 3: Двойной Юэн Макгрегор и другие обаятельные лузеры

Как решилась патовая ситуация, Хоули расскажет в будущих сериях, где немецкий след займёт не последнее место: почти четверть жителей Миннесоты - потомки мигрантов из Германии, а потрепанно-демонический вид Варгаса-Тьюлиса не сулит ничего хорошего. Вероятно, потомкам допрашивающего или допрашиваемого еще предстоит ответить за грехи отцов.

Третий сезон вообще более мрачный и давящий, чем предыдущие. Почти покинув ироническую территории Коэнов, он медленно движется в холодный мрак «Семи» Финчера или первого сезона «Настоящего детектива» (двойная экспозиция прилагается). Тревожные песнопения на фоне и жестокие убийства обещают, что обывательская размеренность, нарушаемая пока роковым совпадениями в духе «Иронии судьбы», рискует столкнуться и с чем-то хтоническим. Не зря, в конце концов, пожилой отчим женщины-шерифа хранит под половицей книгу или комикс с Ктулху на обложке.

Смотрите с 24 апреля в Амедиатеке и на канале AMEDIA Premium.


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Алексей ФилипповЗарубежные сериалы
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«Фарго». Сезон 3: Двойной Юэн Макгрегор и другие обаятельные лузеры фотографии
«Фарго». Сезон 3: Двойной Юэн Макгрегор и другие обаятельные лузеры фотографии
«Фарго». Сезон 3: Двойной Юэн Макгрегор и другие обаятельные лузеры фотографии
«Фарго». Сезон 3: Двойной Юэн Макгрегор и другие обаятельные лузеры фотографии
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