«Оптимисты»: Какие-то мы симпатичные, но бессмысленные

На телеканале «Россия» стартует сериал «Оптимисты», рассказывающий про жизнь молодых советских дипломатов в 1960-е. Сочиненный Михаилом Идовым (и не только), снятый Алексеем Попогребским и спродюсированный Валерием Тодоровским сериал грозил стать одним из главных событий на отечественном телевидении этого года, но больших надежд, судя по первым трем сериям, не оправдал. Жгучего разочарования, впрочем, он тоже не вызывает.
За окном 1 мая 1960-го. Улыбчивые молодые люди готовятся к первомайскому параду. Под Свердловском сбивают американский самолет-шпион и берут в плен пилота Пауэрса. Оба эти события задают координаты, в которых существуют сотрудники свежесформированной Информационно-аналитической группы МИД СССР, помогающей советским дипломатам не ударить в грязь лицом, например, на поле для гольфа. Искренне порадовавшись миру и труду, они отправляются в аккуратные кабинеты, чтобы спасти Страну Советов от международного скандала. А потом еще одного. И следующего.
«Оптимисты» начинаются более-менее оптимистично. В ИАГ усердно трудятся трое молодых людей: ленинградский детдомовец Леонид (Артем Быстров), специалист по Кубе и Латинской Америке, выросший во Франции Андрей (Егор Корешков), чьи родители умерли в советском лагере как предатели, и трепетный специалист по Азии Аркадий (Риналь Мухаметов), влюбившийся во время парада в скромную рыжеволосую девушку Клаву (Маргарита Адаева). Все трое - яркие и характерные, Леонид и Аркадий в первых сериях - совсем безоблачные, Андрей, пообщавшись с французским пилотом, чей брат тоже умер в советском лагере, припоминает обиду на государство.
Есть еще руководитель отдела Григорий Бирюков (Владимир Вдовиченков) - вдовец, находящийся в опале ЦК КПСС из-за инцидента на ленинградском Марсовом поле и крутящий роман с телеведущей Галиной Волиной (Лилия Брик). В его замах ходит вернувшаяся из США Рута Блаумане (Северия Янушаускайте), которой принадлежит идея сформировать ИАГ. Спущенный сверху, на «переждать», Бирюков сместил её с позиции исполняющей обязанности начальницы. У неё тоже есть любовь на стороне - муж-пилот постоянно в разъездах. Подковерных интриг и любовных загогулин «Оптимисты» обещают едва ли не больше, чем неслучившихся международных скандалов.
За сюжетом каждой серии скрывается какая-то реальная ситуация из истории СССР, только 1960-й «Оптимистов» не тщательная реконструкция, а вооруженная фактами и аутентичными предметами фантазия на тему. Михаил Идов прямо называет этот 1960-ый вымышленным: тут в белоснежном советском ресторане «Журавли», раскрашенном красными стульями, трио «Прибой» играет советский серф, а мимическая гамма впечатляющего актерского ансамбля копирует палитру советских плакатов. Леонид-Быстров, балагур и поклонник бокса, хлопочет лицом как деревенский дурачок, Аркадий-Мухаметов заходится в юношеском восторге при одной мысли о Клаве или ответственном задании, Андрей-Корешков сдержанно наблюдает за происходящим как хрестоматийный строгий юноша. Приятные молодые люди, чьё неискоренимое открыточное жизнелюбие, вспоминают с известной тоской.
Мир сериала, как и его герои, - внешне чистый, практически незамутненный. В нём смешиваются интерес к отгламуренной оттепельной эстетике и амбиции больших западных сериалов; в анамнезе «Оптимистов» однозначно виднеются «Безумцы», поклонником которых является и Идов, и продюсер Тодоровский, чья «Оттепель» испытывала сильное влияние Мэттью Вайнера. Однако реалии отечественного телевидения (особенно канала «Россия») вольно или невольно превращают сагу в лощенный процедурал, где каждая серия обладает законченной историей - то дипломатской байкой, то тревожным анекдотом. Более гротескная и карикатурная картина была в «Лондонграде», также написанном Идовым, но история про Шерлока Холмса с российским паспортом и его команду, совсем уж утонула в стсовском глянце. Новый проект на голову-две выше.
Однако безоблачный мир «Оптимистов» не спешит наполняться лондонскими тучами - это мир «Незнайки в Солнечном городе», стерильные «Безумцы», зачем-то изъясняющиеся эзоповым языком (и то изредка). Здесь всё настолько напоминает качественный макет, населенный обаятельными характерами, что видится подвох: то ли Идов с прежде фестивальным режиссером Попогребским решили оседлать социальный запрос и рассказать об абсолютном счастье 60-х, то ли за сказочной маской «Я шагаю по Москве» всё-таки обнаружится что-то еще. Как бы отвечая на этот вопрос, к концу каждой серии красивый фасад начинает давать трещины, деликатно фиксируя чей-то недостаточный оптимизм и предлагая разделять граждан и идеологическую машину. Кажется, этой полезной и простой идее сериал и посвящен. Продолжение следует.
Что из этого выйдет на сюжетном уровне, в общем-то, скорее интересно узнать, чем нет - «Оптимисты» не сбивают с ног, но выглядят максимально непротивно, стильно и с приятным юмором. Пускай актеры порой играют будто бы в разных фильмах, сюжет не брезгует счастливыми совпадениями, а вечернюю встречу снимают при наглухо запахнутых шторах (и с огромным солнечным пятном на стене). «Безумцев» снова не получились - слишком много компромиссов (хоть тут и курят), но ненавязчивый таймкиллер с серф-роком и неожиданными отсылками телеканал «Россия», судя по всему, сможет записать себе в актив.
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