Если бы жанр «Отеля Элеон» был другим: хоррор, мюзикл и эротика с Михаилом Джековичем

15 мая на СТС стартует второй сезон «Отеля Элеон» - спин-оффа сериала «Кухня». Мы решили пофантазировать, как могло бы выглядеть это комедийное шоу в других жанрах - от космооперы до социальной драмы.
Если бы «Отель Элеон» был супергероикой
Обычный бармен столичного отеля «Элеон» Костик (Виктор Хориняк
) счастливо женат (Ольга Кузьмина
) и всячески увиливает от должности директора ресторана. Окружающие подозревают его в слабоволии, но на самом деле у Кости просто нет времени решать, кому принести чистые салфетки, а кому дать столик подальше от вай-фая. В свободное от работы и супружеского долга время он спасает москвичей, гостей столицы, нелегальных мигрантов и даже иностранных шпионов от всех тех неприятностей, какие им может послать Москва. С алой буквой «Б» на груди Бармэн спешит на помощь всем, кто оставит ему немного чаевых.
Если бы «Отель Элеон» был сатирой
В Москве намечается саммит «Большой 20-ки», и отель «Элеон» выигрывает тендер на размещение у себя целой армии иностранных гостей. Горничные во главе с Юлией (Александра Кузенкина
) начинают охотиться на европейских женихов, активизируется разведка и мастера шпионажа, возле отеля трижды меняют плитку, а заодно перестраивают некрасивые дома. В роли Владимира Путина вновь появляется Анатолий Горбунов
(из «Кухни. Последняя битва
»), в роли Собянина - Сергей Гармаш
(близкую роль он исполнил в «Притяжении
»).
Если бы «Отель Элеон» был хоррором
В модном московском отеле творится неладное. Периодически пропадают гости, персонал сталкивается с неизведанным. Главный инженер дядя Боря (Владислав Ветров
) никак не может утолить алкогольную жажду - все спиртные напитки от его прикосновения превращаются в огуречный фреш. В номере 237 горничные могут навести порядок, только вооружившись - одеяла и подушки стараются затянуть их в загадочный портал. Взбалмошный хозяин Павел (Милош Бикович
) совсем распоясался и ведет теперь исключительно ночной образ жизни. Как и бледнокожая София Яновна (Екатерина Вилкова
), после появления которой над отелем и взошла кровавая луна. Подлинно российская история ужасов
.
Если бы «Отель Элеон» был мюзиклом
Тут всё понятно: размеренная жизнь «Элеона» нарушается песнями. Ария распоясавщегося школьника под аккомпанемент селфи-палки, бардовские стенания шеф-повара Сени (Сергей Лавыги
н) и дяди Бори, немного солидного хип-хопа от Михаила Джековича (Григорий Сиятвинда
). Для съемок последнего сезона зовут База Лурмана
: тот решает устроить полный «Великий Гэтсби
» и построить последние серии вокруг приезда в отель Леонардо Ди Каприо
. Но довольствоваться именитому постановщику приходится Романом Бурцевым
, двойником звезды. Хореография и вокальные номера не страдают - больно только самолюбию режиссера и продюсеров.
Если бы «Отель Элеон» был космооперой
События происходят в XXXII столетии. Орбитальный отель «Элеон V« с распростертыми объятиями принимает людей, гуманоидов и гостей из далеких Галактик. Многовековая история первого заведения подобного типа, работающего не на Земле, знавала несколько кризисов, но все удавалось преодолеть. Сотрудники отеля также представляют различные расы, но исторически «Элеоном V» руководил человек. Всё изменилось, когда эту должность получила некая Со (Вилкова), уроженка Бета-квадранта галактики Млечный путь. Тут удивился даже невозмутимый марсианский охранник (см. фото).
Если бы «Отель Элеон» был криминальной драмой
В первый же день на новой работе София Яновна сталкивается со страшной тайной: на самом деле отель «Элеон» не игрушка в руках капризного Павла, а комбинат по отмыву денег криминального авторитета по кличке Баклажан (Сиятвинда). Его подручные - самые страшные люди из бывших стран союзного блока: влюбленные друг в друга, но отчаянно соревнующиеся наемные убийцы (Диана Пожарская
и Тимур Еремеев
), потомственный людоед дядя Боря, семья отравителей (Хориняк и Кузьмина), а также ценитель женской красоты - мозг преступной организации по имени Арсений (Лавыгин). Готова ли София сыграть в одну игру?
Если бы «Отель Элеон» был социальной драмой
Отель на грани разорения, шеф-повар спивается, Павла таскают по судам за взятки и самоуправство, половина горничных прячется от УФМС. Сериал снимают на трясущуюся камеру где-то на заброшенной заводе в Подмосковье, чтобы «Элеон» производил особенно печальное впечатление. У всех актеров на лице выражение безысходности, тостов - больше, чем шуток. Для повышения злободневности во втором сезоне вводят скелет съеденного кита, в третьем обещают сюжетную линию с РПЦ, после чего сериал грозят превентивно запретить.
Если бы «Отель Элеон» был эротикой (18+)
Отношения персонажей получают дополнительную глубину. Все серии начинаются по-разному, но заканчиваются неуклонно одинаково - оргией в президентском номере.
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