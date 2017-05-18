10 причин посмотреть сериал «Неизвестный»

Пятнадцатого мая на телеканале ТВ-3 стартовал новый сериал «Неизвестный» – необычная жанровая история в стилистике классического американского детектива. Мы решили не оставаться в стороне и собрали 10 главных причин, почему стоит обратить внимание на этот проект.
Причина 1. Необычный сюжет
Голый человек бежит по лесу. Слышен вой собак, явно идущих по его следу. Мы не знаем, кто он, от кого он пытается ускользнуть. Еще пара мгновений, и его задерживают. Выясняется, что подозреваемый и сам не знает, кто он такой – он страдает амнезией, но точно уверен, что не виноват в том, в чем его обвиняют. Так ли он безгрешен, как предполагает? И можно ли доверять человеку без памяти и без прошлого? И откуда у него взялись такие феноменальные способности?
Сериал, в первую очередь, интересен интригой. Есть некое экспериментальное Бюро, которое справляется с тем, что не удается обычной полиции. И возглавляет этот мужской коллектив женщина. Наш герой, назвавший себя Шагин попадает в это подразделение и начинает помогать в расследованиях. Кому-то эта история напомнит сериал «Родина
», а другим - последний сезон «Черного зеркала
».
Причина 2. Супермен и Шерлок Холмс в одном лице - роль Евгения Пронина
Роль Шагина играет Евгений Пронин
(«Случайный свидетель
», «Разведчицы
»). Его герой с удивлением для себя он обнаруживает, что может с невероятной скоростью усваивать любые объемы новой информации, за пару часов, например, всего лишь бегло пролистав огромную стопку книг по криминалистике, стать экспертом в этой области. Если он что-то увидел – то уже не забудет.
Евгений Пронин о съемках: «Мне все далось нелегко и физически, и морально, - Я привык к динамике, активности. А здесь герой, у которого вся работа происходит в голове. Этот внутренний процесс очень сложно передать: размышления в жизни отличаются от размышлений в кадре. Время здесь идет иначе, паузы ощущаются по-другому. И, конечно, я столкнулся с огромным количеством информации, которую очень сложно запомнить: приходилось учить по 25 страниц в день в машине с фонариком во время длинного съемочного дня, дома по ночам с текстом я не расставался
».
Сценарист Анастасия Истомина
о своем герое: «В более глобальном смысле, если отвлечься от жанра, сам герой интересен каждому из нас: мы все хотим жить вне системы, но нас сдерживает общество, статус, наработанные контакты, привычные социальные роли. А у этого героя ничего из перечисленного нет: он вне системы – делает и говорит, что хочет. Он не «бунтарь», но в определенном смысле максимально не зависимый от предрассудков общества персонаж. За таким всегда интересно наблюдать
».
Причина 3. Любовная линия и очень красивая актриса Анастасия Стежко
Актрису на роль Евгении Пичугиной - руководителя Бюро по повышению уровня раскрываемости уголовных преступлений при МВД – отыскали не сразу. Героиню пришлось сменить после первых 13 дней съемки. Но в конечном итоге, такая перестановка пошла фильму только на пользу. Евгения Пичугина -, она максималистка, отрицающая компромиссы и считающая высшей ценностью справедливость и не может пройти мимо нуждающихся в помощи. Пичугина верит в законы морали, обязательные для всех, но ее идеалы разбивается при столкновении с реальностью.
Анастасия Стежко
пришлось серьезно подойти к подготовке к своей роли: «Жене Пичугиной постоянно приходится брать на себя мужскую роль, - говорит Анастасия, - В ее подчинении одни мужчины – и каждый день ей приходится доказывать всем, что она на своем месте. Я благодарна своему персонажу: она многому меня научила. Целеустремленности, верности принципам, способности дать отпор обидчику, желанию добиваться справедливости во что бы то ни стало
».
Образ Жени Анастасия собирала из своих любимых героинь. Героиня «Родины» оказалась близка по состоянию и по внешнему виду. Референсом по некоторым моментам стала и героиня Алисы Фрейндлих
из «Служебного романа
».
Отношение Пичугиной к Шагину неоднократно меняется на протяжении всего сериала. В первых сериях он – подозреваемый, которому нельзя доверять. Когда обвинения снимаются, он становится для нее человеком-загадкой: ее беспокоит его прошлое. И так, постепенно, в совместной работе, Шагин начинает раскрываться перед Женей: он удивляет ее не только своими способностями, но и своими человеческими качествами. Между ними возникает дружба, которая к концу сезона перерастает в любовь. Этим отношениям не чуждо самопожертвование Жени – но, тем не менее, это очень сильное и чистое чувство».
Причина 4. Уникальный актерский ансамбль на всех остальных ролях
В новом проекте ТВ-3 также приняли участие Артем Маркарьян
, Александр Никитин
, Мария Берсенева
, Владимир Сычев
и другие актеры. Съемки сериала длились больше года, в поисках правильной комбинации команда постоянно меняла актеров, редактировала сценарий и переснимала отдельные сцены.
Будет очень интересно наблюдать за взаимодействием между такими разными персонажами, сотрудниками Бюро – Телегин (Никитин), «сила» и правильный полицейский, Стас (Маркарьян), немного далекий от этого мира, женщина-начальник и совсем непонятный персонаж Шагин, который ничего не знает про себя. Вроде бы все занимаются одним общим делом, но способы у всех разные −поэтому интересно смотреть, как им удается находить общий язык, каким образом они совместно решают возникающие задачи.
Причина 5. Сложный вертикально-горизонтальный формат
Как известно, сериалы подразделяются на только на жанры, и различаются по конструкции. Сериал, в котором действие разворачивается линейно, от серии к серии, называется горизонтальным. Сериал, в котором действуют общие герои, есть общая тема, но каждая серия является отдельной, законченной историей, называется вертикальным. «Неизвестный» - вертикально-горизонтальный процедурал: в нем есть и общая история, развивающаяся от первой к последней серии, и в то же время, каждый эпизод представляет собой одну законченную историю-расследование.
Анастасия Истомина с группой сценаристов написали основную часть истории примерно за год: «Очень важно было найти изюминки: чтобы каждое расследование было построено на определенной фишке. Чтобы наделить героя тем интеллектом, которым он в итоге обладает, нам пришлось использовать очень широкий диапазон научных знаний: медицина, криминалистика, химия, биология и так далее. Разумеется, у нас были референсы из мирового кинематографа: «Вспомнить все»», «Идентификация Борна», «Помни». История с главным героем без прошлого - архетипический сюжет. Он притягивает многих режиссеров: персонаж ничего не знает о себе – но при этом у него есть бэкграунд, который важно так или иначе дает о себе знать – в поведении, предпочтениях. У этой истории очень широкая воронка зрителей: с одной стороны это детектив, который всегда держит интерес. С другой стороны, в «Неизвестном» есть любовная линия, а в каждой серии обязательно присутствует человеческая история.
Причина 6. Режиссерское видение
Владислав Николаев
на протяжении последних лет работал в качестве телевизионного режиссера, снимал такие сериалы как «Бедная Настя
», «Солдаты
», «Афромосквич
», «Аэропорт
» и других.
«У меня давно была идея создать героя, который ничего не помнит о себе и своем прошлом. С точки зрения драматургии такой герой «без прошлого», герой-чистый лист дает широкий спектр возможностей. Он должен либо найти себя, вспомнить свое прошлое – либо стать новым человеком и смириться с этим. В то же время, наблюдая за таким персонажем, невольно задаешься вопросом – насколько сильно определяет нас общество, в котором мы находимся? Шагин попал в Бюро - и смог приложить свои знания и умения во благо. В Бюро работают непростые, но достойные и честные люди –и Шагин, став частью команды, принимает на себя определенные качества всей группы, А что случилось бы, если бы Шагин попал в другое сообщество – криминальное? Сопротивлялся бы он «плохому» влиянию – или поддался бы?» «Детектив предполагает загадку – а у нас сам герой – и есть загадка».
Причина 7. Безупречный состав продюсеров
Успех или неудача проекта зависит не только от сценария и режиссуры. Не менее, а может быть и перво-наперво важно, кто будет нести ответственность за производство фильма в целом. У неизвестного безупречный продюсерский состав, судите сами:
Владислав Рубин
, российский продюсер и сценарист.
Нина Биркадзе
, работала на проектах «Дорогая Маша Березина»,«Грехи отцов», «Талисман любви», «Не родись красивой», «Адъютанты любви», «Любовь как любовь».
Анна Ольшевская
, главный продюсер компании «Амедиа», 8 лет проработала продюсером «Art Pictures Studio», совместно с Федором Бондарчуком и Дмитрием Рудовским создала компанию «Art Pictures Vision»,
Наталия Шнейдерова
, выступала продюсером таких проектов, как «Екатерина», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Закрытая школа» и др.
Александр Акопов
, выступал продюсером таких проектов, как «Марш Турецкого», «Бригада», «Идиот», «Не родись красивой», «Закрытая школа» и др.
Причина 8. Визуальное решение фильма
Оператор Виталий Абрамов
снимал весь сериал с ручной камеры. Такое визуальное решение было выбрано для того, чтобы приблизить зрителей к героям и сделать изображение более подвижным, живым, а следовательно более эмоциональным
«Я долго думал, как технически снять эту историю: в итоге мы отказались от стэдикама, крана и телег – есть несколько планов с хэликоптера, но почти все снял Виталий (оператор) с ручной камеры. Это титаническая работа для оператора – 131 смену в прямом смысле не снимать с рук камеру. Но мы с Виталием сошлись на том, что иначе эту историю мы не видим
», - говорит режиссер фильма Владислав Николаев.
Причина 9. Целых 32 серии
32 эпизода по 48 минут – это целых 32 детективных истории, которые зрители могут разгадывать вместе с героями фильма на протяжении четырех недель. Не исключено, что по окончании сериала, многие не захотят расставаться с полюбившимися героями.
Причина 10. Сериал для всей семьи
Сериал будет интересен самой широкой аудитории: от школьников до людей старшего возраста. Но, конечно, зритель должен быть готов к самостоятельной работе: все-таки это не драма, не семейная история, не романтическая комедия – и здесь придется подумать. Он должен следить за всем, что происходит в каждой серии, потому что даже самые незначительные на первый взгляд детали могут привести героя к разгадке.
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