«Полицейский с Рублёвки»: Денег нет, но вы задержаны

Полицейские, охранявшие порядок в самом элитном посёлке страны, получили повышение. Отныне Гриша Измайлов (Александр Петров) — начальник оперов, Мухич (Роман Попов) — руководитель следственной группы, а возглавляет весь отдел подполковник Яковлев (Сергей Бурунов). Эйфория от карьерного взлета быстро проходит, когда они узнают, что работать им придется не в сытой Барвихе, а в обычном московском ОМВД района Бескудниково.
Характер главных героев, как и их взаимоотношения, не сильно изменились с первого сезона: Измайлов всё так же обаятелен, но циничен - и продолжает издеваться над старшим по должности Яковлевым. Подполковник всё так же ненавидит Гришу, а Мухич ни на грамм не похудел и как прежде страдает от недостатка женского внимания. Ничуть не изменились и методы работы: Измайлов превышает полномочия, пользуется служебным положением и ставит окружающих на место. Делает он это с чувством юмора - сериал всё-таки комедийный.
Перемены, связанные с новым местом работы, сильно ударили по кошелькам героев в погонах. Им больше не дарят дорогих подарков и не предлагают сыграть в футбол за полмиллиона - отныне стражи порядка выживают, как могут. Кто-то снимает ролики для YouTube о буднях оперативников, а кому-то даже пришлось впервые за многие годы вспомнить о существовании зарплатной карты. Мажорных полицейских не особо жалуют в отделе: коллеги строят им всевозможные козни и как могут усложняют жизнь. Так что укреплять авторитет барвихинским предстоит в прямом смысле слова в неравном бою.
Второй сезон «Полицейского с Рублёвки» не лишён элементов драмы. Так, нас ожидает любопытный любовный треугольник: Гриша сошёлся с Кристиной (Софья Каштанова), однако его чувства к Алёне (Татьяна Бабенкова) всё ещё не остыли. Александр Петров хорошо справляется с амплуа героя-любовника, от остальных актёров ни сюжет, ни драматургия сериала не требуют особого мастерства. Шутки про спермотоксикоз и фекалии, кажется, не покинут канал ТНТ никогда, второй сезон сериала Ильи Куликова не стал исключением.
Насколько смешная сцена, в которой пьяный подполковник случайно простреливает ногу задержанному, - вопрос вкуса, но, впрочем, юмор такого рода - не самое страшное, что случилось с продолжением «Полицейского с Рублёвки». В конце концов, в первом сезоне создатели сериала не гнушались шутить про передозировку виагрой и испражняющихся на матрац клопов. На этот раз объектом для острот и насмешек становится огромный социальный разрыв между богатыми и бедными москвичами. Неловко даже говорить, что смех над человеческими пороками, будь то лень, зависть или жадность, вовсе то же, что смех над людьми с низким достатком. Даже если продюсеры «Полицейского с Рублёвки» убеждены, что аудитория ТНТ-преимущественно олигархи и финансисты, посмеиваться над жителями Бескудниково лучше не в прямом эфире, а максимум - попивая сок у себя в пентхаусе.
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