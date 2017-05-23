Уравнение с одним «Неизвестным»

С 15 мая телеканал ТВ 3 демонстрирует детективный сериал режиссера Влада Николаева «Неизвестный», в котором некто Шагин (Евгений Пронин) пал жертвой амнезии. Он не помнит имени, не знает, кто он и откуда, зато оперирует большим объемом информации из разных областей науки, в том числе медицины, физики, химии, биологии… Благодаря способностям Шагина (фамилия эта условная) подключают к работе в Спецбюро по повышению уровня раскрываемости уголовных преступлений, которым руководит молодая Евгения Пичугина (Анастасия Стежко).
Сюжетов со страдающими амнезией героями в мировом кинематографе - масса («Кто я», «Помни» и другие). Не менее популярны сюжеты, в которых сыщикам успешно помогает «человек со стороны», не имеющий к сыску никакого отношения («Нюхач», «Профиль убийцы», «Что и требовалось доказать», а также все детективы, в которых действует собирательная «мисс Марпл» в разных обличиях).
Зрителям нравятся такие герои-интеллектуалы, особенно, если интерес к ним от серии к серии подогревается новыми и новыми возможностями, развитием романтической сюжетной линии, изменением характера и прочими небесполезными приёмами. Шагин не просто умен - он обладает суперспособностями. Его мыслительный процесс иллюстрируется формулами, уравнениями и графиками, словно начерченными в воздухе, прямо как в «Шерлоке». Но, в отличие от сериала ВВС, сценаристы «Неизвестного» не желают раскрывать секреты, каким образом герой строит логическую цепочку. Например, Шагин выдает коллегам профиль свидетельницы убийства практически «по запаху». Он категорично заключает: ей около сорока, приехала на съемную квартиру, вероятно, любовница, но замужем, и муж не из бедных… У нас есть мотив – ревность. Непонятно, откуда это следует.
Иногда он, правда, действует и хитростью: именно так Шагин вынуждает подозреваемого сделать чистосердечное признание, чтобы тайком записать его на диктофон. Не очень честно, но ведь этим он спасает жизнь невинного человека! Таким образом, история приобретает еще и драматический характер: поднимает извечный вопрос, можно ли совершать зло во имя добра?
У Евгения Пронина была сложнейшая задача. Во-первых, сыграть человека с феноменальными способностями, избежав при этом кричащих красок в портрете. Во-вторых, не поддаться чувству собственной важности, не скатиться до примитивного «хлопотания» лицом. Его Шагин сыгран сдержанно, глубоко, спокойно. Внешние проявления чувств строго дозированы - quantum satis, как пишут врачи в рецептах: в полной мере, сколько необходимо. Ровно столько, чтобы показать неординарность человека, не прибегая к гротескным средствам мимики и жестикуляции. При этом развитие образа очевидно. Шагин становится увереннее в себе (не путать с самоуверенностью), в нем все заметней своеобразное чувство юмора, и все это - тоже минимальными средствами выразительности. А кто-нибудь знает, как конкретно ведет себя человек с невероятными энциклопедическими знаниями обо всем на свете, кроме собственной личности? Кто-нибудь видел, как пробиваются эмоции сквозь панцирь, сковывающей его «Я» гипнотической формулы «Я есть никто»? Как бы то ни было, все чаще обычные человеческие чувства, прорвав некий запретительный барьер, выплескиваются наружу, читаются во взгляде, и все сильнее герой рвется идентифицировать себя… с собой, со своей истинной личностью.
«Неизвестный» начинается мощной завязкой, затем сбавляет обороты, а к четвертой серии начинает вовлекать снова. В топку интереса к личности Шагина бросается еще одно полено: экстрасенс сообщает, что на руках нашего особенного героя кровь близкого человека. Это заставляет Шагина все серьезнее задумываться о своем «исчезнувшем» прошлом. Но эта интрига не может быть раскрыта раньше времени: решать остальные «уравнения» станет неинтересно, если главное неизвестное мы вычислим.
Помимо остросюжетной составляющей, большая роль в сериале отводится неторопливому развитию любовной линии между Шагиным и его начальницей Евгенией Пичугиной. Зритель ждет сближения героев не меньше, чем раскрытия загадок. Эти отношения заметно теплеют после того, как Пичугина проверяет нашего консультанта со способностями на полиграфе и убеждается в том, что он не убивал свою девушку. При этом высвечивается проблема самой Евгении, в которой она боится признаться себе: у нее нет доверия к людям.
Пичугина в исполнении Анастасии Стежко - женщина с повышенным чувством ответственности. Похоже, она после печального опыта запретила себе проявлять чувства, любить и верить. Анастасии Стежко безо всякого эмоционального педалирования удается сделать свою героиню заметной и в тоже время естественной.
Остальные актеры в фильме существуют в своем пространстве довольно органично, «сплав» актера и его роли абсолютно у всех получился. А еще ярким и интересным, а, с другой стороны, приближенным к реальности, делает фильм работа оператора – весь он снят ручной камерой, без штатива. Подобный стиль съемки как никакой другой призван подчеркнуть достоверность происходящего на экране.
На наш взгляд, сериал удалось сделать оригинальным, несмотря на возникающие аналогии с другими телевизионными фильмами - как нашими, так и зарубежными. Зритель все больше и больше вовлекается в киноисторию по мере того, как герой все ближе и ближе к разгадке самого важного вопроса: кто я? И наблюдать за этим интересно.
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