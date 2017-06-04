«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

К тридцати годам карьера Татьяны Гореевой (Анна Пескова) достигла зенита. Она — прима-балерина известного театра, звездой которого долгие годы была её мать, великая Анна Гореева (Ольга Науменко). Муж Татьяны — её бывший педагог и теперешний режиссёр, в творческом тандеме с которым прожито десять лет. До премьеры их нового спектакля остаются считанные дни. Дни до новой вершины славы, аншлагов и аплодисментов. Однако у успеха Татьяны есть тайный недоброжелатель, изводящий артистку мрачными посылками с искусственными цветами. А перед самой премьерой случается несчастье: Татьяна падает на лестнице и ломает ногу. Теперь о продолжении работы в театре не может быть и речи.
У каждого человека в жизни случаются подобные переломные моменты. Сперва они кажутся трагедией, усмешкой судьбы — жизнь текла хорошо и привычно, она была понятной и последовательной. И вдруг всё вокруг кардинально меняется, невзирая на твои желания. Произошедшая катастрофа словно открывает дверь на новую обзорную площадку твоей жизни, откуда все твои цели и смыслы, семья и карьера видятся совершенно иначе. И очень часто несчастье становится ключом к обретению самого важного, того, о чём ты понятия не имел — либо знал, но забыл.
Именно об этой переоценке жизни рассказывает 90-серийная сага «Фамильные ценности». С предательством и несправедливостью близких сталкивается не только главная героиня — и членам её большой семьи, и друзьям приходится решать непростые вопросы взаимоотношений друг с другов. Найдут ли они пропавшие фамильные ценности, эти реальные и духовные бриллианты? Чтобы узнать, придётся досмотреть до самого конца.
Кто есть кто в сериале «Фамильные ценности»:
Татьяна Гореева – актриса Анна Пескова
Главная героиня сериала – талантливая балерина Татьяна Гореева. Девушка с детства росла в балетной среде, ведь ее мать долгое время была примой Большого театра. По сюжету с молодой девушкой случается несчастье – перелом. Многие после такой травмы заканчивали карьеру, но только не волевая и сильная Татьяна, которая находит в себе силы искать новый смысл жизни.
Анна Гореева – актриса Ольга Науменко
Мать Татьяны в прошлом была самой известной балериной. Весь город уважает эту властную и беспринципную женщину. Но только не ее семья. Стиснув зубы, трое детей со своими семьями приходят к матери на воскресный обед, но никакой теплоты и искренности эти встречи не приносят. Всеми силами Анна старается помочь детям снова почувствовать семейное единение. Ради благополучия детей многодетная мать даже задумывается о продаже фамильного бриллиантового колье…
Младший следователь Алексей – актер Виктор Добронравов
Алексей – простой парень, работает в местном отделении полиции, куда вынуждена была обратиться семья Татьяны Гореевой. Познакомившись со знаменитой балериной, молодой человек совершенно теряет голову и всячески старается добиться внимания неприступной красавицы. Воспитанный и обходительный полицейский, будучи совершенно скромным человеком, делает в сторону балерины робкие шаги, не боясь отказа…
Психолог Роман – актер Петар Зекавица
Попав в непростую жизненную ситуацию, главная героиня обращается за помощью к психологу Роману. Будучи несчастным в личной жизни, Роман чувствует симпатию к Татьяне Гореевой. Стараясь помочь несчастной балерине, психолог забывает про собственную девушку, и между ними возникает взаимное чувство. Но суждено ли им быть вместе – врачу и его пациентке?
Игорь Гореев – актер Всеволод Болдин
Родной брат Татьяны давно женат и воспитывает дочь супруги. Но природное обаяние и патологическая неверность каждый раз двигают его по наклонной. Тем более профессия у Игоря более чем подходящая – он инструктор в спортивном клубе. Бесконечный флирт и измены не вызывают у Игоря чувство вины перед женой, но так не может продолжаться вечно…
Зинаида Гореева – актриса Светлана Кожемякина
Зина – жена Игоря Гореева. Долгое время женщина верит оправданиям неверного мужа и продолжает жить спокойной и размеренной жизнью. Но новый начальник на работе раскрывает истинный потенциал Зины. Мужчина влюбляется в несчастную в семейной жизни женщину, дает ей новые интересные проекты и осторожно ухаживает за ней. Но для женщины все не так однозначно - ее дочь слишком остро реагирует на проблемы в «разваливающейся» семье.
Ольга Аникина– актриса Ксения Энтелис
Ольга - родная сестра Татьяны. У нее любящий муж, двое детей-подростков и стабильная работа в детской поликлинике. Но жизнь Ольги не назовешь безоблачной, ведь ее муж – неумелый бизнесмен. Мужчина владеет убыточной фабрикой шоколадных конфет и ежемесячно берет новые кредиты на взятки. Естественно, платить по ним предстоит самой Ольге…
Олег Аникин – актер Дмитрий Орлов
Олег – типичный бизнесмен-неудачник. Шоколадная фабрика несет огромные убытки, но мужчина считает, что все можно наладить с помощью взяток. Все новые и новые кредиты идут на пускание пыли в глаза высокопоставленным чиновникам. Олег преследует глобальную цель – стать мэром города, такие мелкие цели, как обеспечение семьи, его не особо занимают…
Светлана – актриса Екатерина Дмитриева
Лучшая подруга Татьяны. Девушка не добилась успеха в балете, но преподает танец у начинающих балерин. Светлана - полная противоположность знаменитой подруги. Болтливая и влюбчивая девушка с виду кажется очень поверхностным человеком, но по сути это единственный человек, который преданно и искренне поддерживал подругу на всем ее жизненном пути.
Лариса Полякова – актриса Мария Мина
Конкурентка Татьяны Гореевой. Именно она стала виновницей всех несчастий, случившихся в жизни главной героини. Зависть и подлость - главное кредо ее жизни. Настигнет ли ее бумеранг?
Вологдин – актер Дмитрий Комов
Режиссер Большого театра, который несколько лет прожил с Татьяной Гореевой. После перелома Татьяны бросил ее ради другой женщины, но уйти не значить забыть…
Ирина – актриса Елена Нестерова
Ирина уже много лет работает помощницей в доме Ольги Гореевой. С виду добродушная и всепомогающая женщина имеет секреты - несколько лет она тайно влюблена в одного из членов хозяйской семьи и прибегает к магии приворота.
Вадим – актер Александр Ильин
Эксцентричный стилист главной героини, имеющий личный интерес ко всему происходящему. Ради протеже - бесталанного балетного танцора - Вадим готов предать дружбу с бывшей примой и переметнуться к ее врагу…
Интересные факты о сериале:
- Сериал снимался в Минске на протяжении восьми с половиной месяцев. На время съемок вся съемочная группа и артисты переехали в этот город;
- Главная героиня все 60 серий снималась в одной и той же паре пуантов, так как из-за маленького размера ноги других достать не удалось;
- Некоторые балетные трюки в фильме Анна Пескова выполняла сама, так как она проходила экстренное обучение у примы Минского театра Людмилы Хитровой. Последняя впоследствии стала дублершей Анны;
- Актер Петар Зекавица встретил на съемках любовь всей своей жизни. Увидев за столиком в кафе местную художницу, мужчина совершенно потерял голову.
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