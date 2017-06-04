Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

Обзор сериалов >>
4 июня 2017
К тридцати годам карьера Татьяны Гореевой (Анна Пескова) достигла зенита. Она — прима-балерина известного театра, звездой которого долгие годы была её мать, великая Анна Гореева (Ольга Науменко). Муж Татьяны — её бывший педагог и теперешний режиссёр, в творческом тандеме с которым прожито десять лет. До премьеры их нового спектакля остаются считанные дни. Дни до новой вершины славы, аншлагов и аплодисментов. Однако у успеха Татьяны есть тайный недоброжелатель, изводящий артистку мрачными посылками с искусственными цветами. А перед самой премьерой случается несчастье: Татьяна падает на лестнице и ломает ногу. Теперь о продолжении работы в театре не может быть и речи.

«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

У каждого человека в жизни случаются подобные переломные моменты. Сперва они кажутся трагедией, усмешкой судьбы — жизнь текла хорошо и привычно, она была понятной и последовательной. И вдруг всё вокруг кардинально меняется, невзирая на твои желания. Произошедшая катастрофа словно открывает дверь на новую обзорную площадку твоей жизни, откуда все твои цели и смыслы, семья и карьера видятся совершенно иначе. И очень часто несчастье становится ключом к обретению самого важного, того, о чём ты понятия не имел — либо знал, но забыл.

Именно об этой переоценке жизни рассказывает 90-серийная сага «Фамильные ценности». С предательством и несправедливостью близких сталкивается не только главная героиня — и членам её большой семьи, и друзьям приходится решать непростые вопросы взаимоотношений друг с другов. Найдут ли они пропавшие фамильные ценности, эти реальные и духовные бриллианты? Чтобы узнать, придётся досмотреть до самого конца.


Кто есть кто в сериале «Фамильные ценности»:

«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

Татьяна Гореева – актриса Анна Пескова
Главная героиня сериала – талантливая балерина Татьяна Гореева. Девушка с детства росла в балетной среде, ведь ее мать долгое время была примой Большого театра. По сюжету с молодой девушкой случается несчастье – перелом. Многие после такой травмы заканчивали карьеру, но только не волевая и сильная Татьяна, которая находит в себе силы искать новый смысл жизни.



«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

Анна Гореева – актриса Ольга Науменко
Мать Татьяны в прошлом была самой известной балериной. Весь город уважает эту властную и беспринципную женщину. Но только не ее семья. Стиснув зубы, трое детей со своими семьями приходят к матери на воскресный обед, но никакой теплоты и искренности эти встречи не приносят. Всеми силами Анна старается помочь детям снова почувствовать семейное единение. Ради благополучия детей многодетная мать даже задумывается о продаже фамильного бриллиантового колье…



«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

Младший следователь Алексей – актер Виктор Добронравов
Алексей – простой парень, работает в местном отделении полиции, куда вынуждена была обратиться семья Татьяны Гореевой. Познакомившись со знаменитой балериной, молодой человек совершенно теряет голову и всячески старается добиться внимания неприступной красавицы. Воспитанный и обходительный полицейский, будучи совершенно скромным человеком, делает в сторону балерины робкие шаги, не боясь отказа…



«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

Психолог Роман – актер Петар Зекавица
Попав в непростую жизненную ситуацию, главная героиня обращается за помощью к психологу Роману. Будучи несчастным в личной жизни, Роман чувствует симпатию к Татьяне Гореевой. Стараясь помочь несчастной балерине, психолог забывает про собственную девушку, и между ними возникает взаимное чувство. Но суждено ли им быть вместе – врачу и его пациентке?



«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

Игорь Гореев – актер Всеволод Болдин
Родной брат Татьяны давно женат и воспитывает дочь супруги. Но природное обаяние и патологическая неверность каждый раз двигают его по наклонной. Тем более профессия у Игоря более чем подходящая – он инструктор в спортивном клубе. Бесконечный флирт и измены не вызывают у Игоря чувство вины перед женой, но так не может продолжаться вечно…



«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

Зинаида Гореева – актриса Светлана Кожемякина
Зина – жена Игоря Гореева. Долгое время женщина верит оправданиям неверного мужа и продолжает жить спокойной и размеренной жизнью. Но новый начальник на работе раскрывает истинный потенциал Зины. Мужчина влюбляется в несчастную в семейной жизни женщину, дает ей новые интересные проекты и осторожно ухаживает за ней. Но для женщины все не так однозначно - ее дочь слишком остро реагирует на проблемы в «разваливающейся» семье.



«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

Ольга Аникина– актриса Ксения Энтелис
Ольга - родная сестра Татьяны. У нее любящий муж, двое детей-подростков и стабильная работа в детской поликлинике. Но жизнь Ольги не назовешь безоблачной, ведь ее муж – неумелый бизнесмен. Мужчина владеет убыточной фабрикой шоколадных конфет и ежемесячно берет новые кредиты на взятки. Естественно, платить по ним предстоит самой Ольге…



«Фамильные ценности»: Гид по сериалу


Олег Аникин – актер Дмитрий Орлов
Олег – типичный бизнесмен-неудачник. Шоколадная фабрика несет огромные убытки, но мужчина считает, что все можно наладить с помощью взяток. Все новые и новые кредиты идут на пускание пыли в глаза высокопоставленным чиновникам. Олег преследует глобальную цель – стать мэром города, такие мелкие цели, как обеспечение семьи, его не особо занимают…



«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

Светлана – актриса Екатерина Дмитриева
Лучшая подруга Татьяны. Девушка не добилась успеха в балете, но преподает танец у начинающих балерин. Светлана - полная противоположность знаменитой подруги. Болтливая и влюбчивая девушка с виду кажется очень поверхностным человеком, но по сути это единственный человек, который преданно и искренне поддерживал подругу на всем ее жизненном пути.



«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

Лариса Полякова – актриса Мария Мина
Конкурентка Татьяны Гореевой. Именно она стала виновницей всех несчастий, случившихся в жизни главной героини. Зависть и подлость - главное кредо ее жизни. Настигнет ли ее бумеранг?



«Фамильные ценности»: Гид по сериалу


Вологдин – актер Дмитрий Комов
Режиссер Большого театра, который несколько лет прожил с Татьяной Гореевой. После перелома Татьяны бросил ее ради другой женщины, но уйти не значить забыть…



«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

Ирина – актриса Елена Нестерова
Ирина уже много лет работает помощницей в доме Ольги Гореевой. С виду добродушная и всепомогающая женщина имеет секреты - несколько лет она тайно влюблена в одного из членов хозяйской семьи и прибегает к магии приворота.



«Фамильные ценности»: Гид по сериалу

Вадим – актер Александр Ильин
Эксцентричный стилист главной героини, имеющий личный интерес ко всему происходящему. Ради протеже - бесталанного балетного танцора - Вадим готов предать дружбу с бывшей примой и переметнуться к ее врагу…



Интересные факты о сериале:

- Сериал снимался в Минске на протяжении восьми с половиной месяцев. На время съемок вся съемочная группа и артисты переехали в этот город;

- Главная героиня все 60 серий снималась в одной и той же паре пуантов, так как из-за маленького размера ноги других достать не удалось;

- Некоторые балетные трюки в фильме Анна Пескова выполняла сама, так как она проходила экстренное обучение у примы Минского театра Людмилы Хитровой. Последняя впоследствии стала дублершей Анны;

- Актер Петар Зекавица встретил на съемках любовь всей своей жизни. Увидев за столиком в кафе местную художницу, мужчина совершенно потерял голову.


Смотрите сериал «Фамильные ценности» с 5 июня в 19:00 на канале «Dомашний».

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Всеволод БолдинЕкатерина ДмитриеваВиктор ДобронравовПетар ЗекавицаАлександр Ильин (IV)Светлана КожемякинаДмитрий КомовМария МинаОльга НауменкоЕлена НестероваДмитрий Орлов (III)Анна ПесковаКсения Энтелис
фильмы
Фамильные ценности

фотографии >>
«Фамильные ценности»: Гид по сериалу фотографии
«Фамильные ценности»: Гид по сериалу фотографии
«Фамильные ценности»: Гид по сериалу фотографии
«Фамильные ценности»: Гид по сериалу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.

День рождения >>

Александр Берда
Елена Воробей
Александр Дзюба
Кахи Кавсадзе
Анатолий Кот
Николай Кутузов
Сережа Остапенко
Валдис Пельш
Евгений Сангаджиев
Джефф Гарлин
Велимир 'Бата' Живоинович
Аманда Крю
Рон Ливингстон
Имоджен Путс
Стефания Сандрелли
Марк Уолберг
все родившиеся 5 июня >>

Афиша кино >>

Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Жмот
комедия
Франция, 2016
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Он и Она
драма
Бельгия, Франция, 2017
Чёрная бабочка
триллер
США, 2017
Нелюбовь
драма, социальная драма
Россия, Бельгия, Германия, Франция, 2017
Чудо-женщина
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Жизнь кабачка
комедия, семейное кино
Франция, Швейцария, 2016
Спарк: Герой Вселенной
комедия, приключения, семейное кино
Канада, Южная Корея, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью