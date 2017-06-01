Американские боги: 10 шоураннеров, за чьими проектами стоит следить при любой погоде

Кто такие шоураннеры и почему они все решают
Говорить о популярности сериалов сейчас такое же общее место, как спрашивать в кафе бесплатный вай-фай, - XXI столетие раскрыло потенциал многосерийных историй так, как полвека назад никому и не снилось. Еще в 90-е на телевидение никто особенно не рассчитывал: согласно апокрифу, обидчивый Джордж Мартин задумал цикл Песнь Льда и Пламени как произведение, которое никогда не смогут экранизировать. По ящику, где зарезали несколько его идей, - тем более. HBO в 2011 году доказало, что он ошибался, а к 2017-му список зарекомендовавших себя и интригующих телешоу разросся до неприличия. Стриминговый сервис Netflix и вовсе сокращает число фильмов в своей библиотеке: все смотрят сериалы, лицензии на полный метр уже не так выгодны.
Зрительские стратегии в отношении фильмов, правда, более понятны: знакомый режиссер как гарант качества редко дает сбои. В мире же телешоу полагаться на постановщика зачастую то же самое, что верить в связь между талантом одного отдельного взятого артиста и уровнем всей постановки. На современном телевидении роль демиурга отведена шоураннерам.
Третий сезон «Фарго» и дебют «Американских богов», грядущие новые серии «Игры престолов» и «Оранжевого - хита сезона» - за каждым сериалом стоит работа большой команды, но нередко фамилия шоураннера наравне с автором идеи дает реальное представление о том, чего ждать, - почерк можно узнать по первой сцене как нового сериала, так и того, что выходит уже несколько лет и продолжает меняться. Шоураннеров, бывает, увольняют - или они уходят в поисках работы поинтереснее. Новые имена тоже загорается регулярно, не в последнюю очередь потому, что сейчас всё чаще говорят о недостатке многообразия среди работников телевидения. В прошлом году на Variety подсчитали, что 90% шоураннеров - белые, а 80% - мужчины. Судя по успехам сериалов «Атланта» (Дональд Гловер) и «Оранжевый - хит сезона» (Дженджи Коэн), перемены не за горами, но предложенный ниже список состоит из людей, за чьими успехами мы следим уже хотя бы несколько лет.
Вот несколько фамилий, чьи новые сериалы стоит отслеживать, как экранизации любимых книг.
Винс Гиллиган
Прежде чем прогреметь на весь мир с «Во все тяжкие
», Гиллиган успел поработать над «Секретными материалами
», от которых сам фанател. С 1995 по 2002 он написал тридцать эпизодов и спродюсировал чуть больше сорока, то есть с четвертого по девятый сезон X-files Гиллиган репетировал шоураннерские функции, которые в полный рост продемонстрировал на AMC, запустившись со «Во все тяжкие» в 2008-м. Спустя пять лет, когда одиссея Уолтера Уайта закончилась, Гиллиган на пару с Дэвидом Шором
(шоураннером «Доктора Хауса
», а теперь и «Хитрого Пита
») занялся комедийным процедуралом «Батл крик
». В ход пошел сценарий, сочиненный им в 2005 году, но после первого сезона на CBS прикрыли сериал. Параллельно с этим проектом Гиллиган занимался спин-оффом «Во все тяжкие»: история адвоката Сола Гудмана «Лучше звоните Солу
» идет на AMC три сезона с неизменным успехом.
«Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» доступны на Амедиатеке.
Мэттью Вайнер
Считается, что «Клан Сопрано
» на HBO проложил дорогу для всех больших сериалов наших дней. Шесть сезонов, сложный нарратив, неоднозначные персонажи, многослойные актерские работы - без этого сложно представить современное телевидение. На том корабле работало минимум два важных для индустрии лица - Терренс Уинтер
(создатель и шоураннер «Подпольной империи
» с «Винилом
») и собственно Мэттью Вайнер. Пока Уинтер успешно сотрудничал с Мартином Скорсезе
, Вайнер делал «Безумцев
». Пилот шоу он написал еще в 1999-м, и текст так впечатлил Дэвида Чейза
, что тот позвал сценариста работать над «Кланом Сопрано». В итоге «Безумцы» вышли в 2007-м и на AMC. Ретро-драма про работников рекламной индустрии на фоне исторических событий 1960-х, несмотря на незвездный кастинг и не слишком высокие рейтинги, спокойно набирала ход и исправно получала хвалебные отзывы критиков. Шоу просуществовало девять лет и завершилось естественным путем в 2015 году, украсив историю AMC не меньше, если не больше, чем «Во все тяжкие».
«Клан Сопрано» доступен на Амедиатеке.
Дженджи Коэн
Путь к хиту сезона для Коэн выдался долгим и тернистым: работа над «Сексом в большом городе
» и «Принцем из Беверли-Хиллз
» (по одной серии) сменялась успешным скетч-шоу «Трэйси принимает вызов
», продюсирование телефильмов в 2000-е - написанием черной комедии «Дурман
». Но по-настоящему развернуться ей удалось на Netflix с экранизацией
мемуаров Пайпер Керман «Оранжевый - хит сезона: Год в женской тюрьме». Трагикомедийное шоу с широким диапазоном сложных героинь этим летом вернется на экраны всех ноутбуков мира в пятый раз, но сериал продлен вплоть до седьмого сезона. Параллельно с функциями шоураннера на своем главном хите сейчас Коэн приложила руку к сериалу «Блеск
». На Netflix снова расскажут о разномастном женском коллективе, в этот раз - об участницах постановочного рестлер-шоу в 80-е.
Чак Лорри
Создатель «Грейс в огне
», который в 90-е в России крутили по ТВ-6, и «Теории большого взрыва
» с бенефисом Чарли Шина
«Два с половиной человека
» вряд ли нуждается в представлении. Сейчас Лорри называют убер-шоураннером и знают все любители ситкомов, но телевидение и сценарии не сразу заинтересовали его. В 70-е студент Лорри больше увлекался музыкой, травкой и ЛСД. Десять лет он ездил по США в качестве наёмного гитариста, а в 1986 году совершил полицейский разворот карьеры - и стал писать сценарии для мультсериалов. Следом он начал осваивать нишу ситкомов - и тут Чака понесло. Спустя тридцать лет он может похвастаться Звездой на Аллее славы и сверхпопулярными проектами, чьим зрителям он оставляет в конце каждой серии «карточки тщеславия». Музыкальный бэкграунд ему тоже пригодился - знаменитую песню из заставки «Черепашек-ниндзя
» 1987 года придумал именно он (вместе с Деннисом Брауном
).
Райан Мерфи
Человек-оркестр и открытый гомосексуал Мерфи начинал карьеру в журналистике, но под занавес XX века перебрался на телевидение. 34-летний сценарист в 1999-м начал с сериала «Лучшие
», а уже в 2003-м придумал черную комедию про пластическую хирургию «Части тела
». В 2009 году Мерфи с Брэдом Фэлчаком
и Иэном Бреннаном
сочинили едкий мюзикл про школу «Хор
», закончившийся лишь в 2015-м. Дальше - больше: Мерфи и Фэлчак, выступившие шоураннерами «Хора», в 2011-м запустили хоррор-антологию «Американская история ужасов
». Четыре года (и сезона) спустя к творческому дуэту вновь присоединился Иэн Бреннан - вместе они сделали «Королев крика
», оммажа слэшерам 90-х. На этом Райан Мерфи не желает останавливаться: в прошлом году он спродюсировал уже криминальную антологию «Американская история преступлений
» (первый сезон посвящен делу О. Джей. Симпсона), а в этом - антологию про звездные ссоры «Вражда
» (про соперничество актрис Бетт Дэвис
и Джоан Кроуфорд
). Кинокарьера Мерфи менее впечатляет: в частности, он срежиссировал киноверсию «Ешь. Молись. Люби
».
Шонда Раймс
Удивительно влиятельный шоураннер, Раймс уже тринадцать лет делает медицинскую мыльную оперу «Анатомия страсти
» и её спин-офф «Частная практика
». До 2005 года карьера дипломированного драматурга и магистра изобразительных искусств складывалась ни шатко ни валко, потом случилась Grey’s anatomy - и теперь Раймс фигурирует в списке людей, формирующих мир, журнала Time. На одном бренде сценаристка-афроамериканка не остановилась: компания ShondaLand, которую она основала для производства первых серий «Анатомии», также продюсирует политический сериал «Скандал
», процедурал «Как избежать наказания за убийство
» и криминальную драму «Ловушка
». На всех проектах Раймс выступает продюсером, но лишь на «Скандале» - еще и шоураннером.
«Анатомия страсти», «Скандал» и «Ловушка» доступна на Амедиатеке.
Дэвид Саймон
Прежде чем прийти на телевидение, Саймон неплохо накопил сюжетов: двенадцать лет, с 1983 по 1995, он работал в отделе криминальной хроники The Baltimore sun. Написав документальную книгу про работу полицейского отдела, из которого вырос процедурал «Убойный отдел
» (1993-1999), Саймон совсем забросил журналистику и переключился на сериалы. После несколько полицейских историй настоящим прорывом стала «Прослушка
» на HBO - криминальная хроника Балтимора, в каждом сезоне акцентирующая внимание на разных аспектах преступной жизни. Выступив создателем и шоураннером сериала, который называют одним из лучших в истории телевидения, Саймон не остановился - и сделал для HBO еще три проекта. «Поколение убийц
» - мини-сериал о войне в Ираке. «Тримей
» - четыре сезона о жизни в Новом-Орлеане после урагана Катрина глазами музыкантов. «Покажите мне героя
» - трагическая история молодого мэра Нью-Йорка Ника Васиско. Три кита, на которых строятся шоу Саймона, - это документальная основа, высококлассная драматургия и сложные персонажи. И песни Брюса Спрингстина, которого шоураннер обожает.
«Прослушка», «Поколение убийц», «Тримей» и «Покажите мне героя» доступны на Амедиатеке.
Брайан Фуллер
Католик, гомосексуал и гик, Фуллер с детства был заворожен смертью, но добрался до любимой темы не сразу. Конец 90-х и начало 2000-х он провел в кубрике для сценаристов двух сериалов «Звездный путь», а в 2002 написал сценарий второй экранизации «Кэрри
» Стивена Кинга
. И понеслось: Фуллер выступил создателем и шоураннером комедии про парочку мрачных жнецов из Сиэттла «Мертвые, как я
», драмеди «Чудопад
» про общение с духами, черной комедии «Мертвые до востребования
», а апофеозом его провокативного эстетства оказался «Ганнибал
». В перерывах между пропагандой загробного образа жизни Фуллер успел поработать на сериале «Герои
» и ряд других шоу. Сейчас кабельный канал starz демонстрирует его «Американских богов
» - экранизацию Нила Геймана
, в которой Фуллер во все поля проявляет политическую активность прямо под носом у Дональда Трампа. Позже на CBS выйдет «Звездный путь: Дискавери
», где он также числился шоураннером, но покинул проект (впрочем, какие-то наработки остались).
«Ганнибала» можно посмотреть у нас на сайте.
Ноа Хоули
Как и шоураннеры «Игры престолов
» Дэвид Бениофф
и Дэвид Уайсс
, Хоули пришел на телевидение из мира писателей. Можно сказать, это у шоураннера наследственное: мать писала нон-фикшн, бабушка - пьесы. С 1998 года Хоули написал уже пять романов (на каждый у него уходит от четырех до шести лет), а в 2005 он дебютировал на телевидении - в сериале «Кости
». Начав со сценариста, со временем Хоули дорос до редактора. В 2009-м он уже ощутил вкус шоураннерства, придумав современный «Госпиталь МЭШ
» - десятисерийную драмеди «Необычный детектив
». Шоу, правда, не продлили на второй сезон, как и следующий проект Хоули, - псевдодокументальную историю про встречу одноклассников «Моё поколение
». Сценарист не стушевался перед двойным закрытием, а спокойно написал роман и решил сделать сериал по мотивам «Фарго». Тут-то у него карта и пошла: три сезона шоу с привкусом братьев Коэн
и пижонский сериал про супергероя «Легион
» плюс еще одна книга. Кажется, в отличие от создателя «Настоящего детектива
» Ница Пиццолатто
, ему не грозит растерянность перед успехом.
«Фарго» доступен на Амедиатеке.
Марк Шур и Грег Дэниелс
Едва ли не самые влиятельные телевизионные комедиографы за последние десять лет Шур и Дэниелс прошли школу SNL в 80-е и 90-е соответственно. Дэниелс также три года шутил в «Симпсонах
» и на пару с Майком Даджем
придумал мультсериал «Царь горы
» (оба выступили и шоураннерами). С 2005 по 2015-ый, уже образовав тандем, они сделали мокьюментари-ситкомы «Офис
» и «Парки и зоны отдыха
». Сейчас их дороги снова разошлись: Дэниелс собирается продюсировать комедию «Копы» Луи Си Кея
, Шур написал одну серию «Черного зеркала
» для Чарли Брукера
и придумал вместе с Дэниэлом Гуром
«Бруклин 9-9
» - лучший ситком 2010-х.
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