Интервью с Путиным: Хау ду ю ду, мистер президент?

Оливер Стоун показывает президенту РФ Кубрика
- Вас никогда в жизни не били?
– спрашивает Владимир Путин
в финале четырехчасового фильма-интервью у общавшегося с ним Оливера Стоуна
. – Случалось,
- замешкавшись, отвечает режиссер «Рожденного 4 июля»
и «Прирожденных убийц»
. – Ну, тогда это для вас не впервой. Достанется вам за этот фильм!
– говорит президент Российской Федерации.
То, что поначалу кажется скрытой угрозой, на самом деле, конечно, точный прогноз или даже констатация факта.
Фильм «Путин»
был смонтирован из 30 с лишним часов интервью, проведенных за два года, с июля 2015, когда в Белом доме еще сидел Барак Обама
, до февраля 2017, когда американцев всерьез обеспокоил вопрос об участии России в подтасовке результатов их президентских выборов. Локации использованы самые разные – от Кремля до президентской резиденции в Сочи, православного храма и хоккейного стадиона. Первые встречи произошли, когда Стоун еще снимал фильм «Сноуден»
, так что понятно, что теме беглеца-правдоруба режиссер посвящает не одну минуту, да и в разговоре про кибершпионаж щедро разбавляет сцены интервью кадрами из собственной картины. Кстати, отвечая на вопрос про отношение к Сноудену, Путин намного больше говорит о себе, чем когда вспоминает о родителях или признается, как гордится своими дочерями. Если избежать прямой речи, Путин осуждает поступок Сноудена, сам бы так никогда не сделал, и вообще ему было бы лучше просто уволиться. Само собой, желание открыть глаза гражданам на злоупотребления спецслужб идет в разрез с убеждениями главы ФСБ. Сор из избы выносить нельзя.
Американские критики в основном недовольны тем, что Стоун никак не комментирует или тем более не осуждает неполиткорректные высказывания Путина. Например, на вопрос про плохие дни, президент отвечает, что у него не бывает плохих дней, «потому что я не женщина», впрочем, тут же добавляя, что не пытается никого оскорбить. Что же, как замечает Стоун, 50% американских зрителей такая оговорка навряд ли успокоит.
Когда поднимается тема однополых браков и недоброжелательного отношения к геям (такой проблемы, по словами президента, у нас не существует), на анекдотичный вопрос про гомосексуалиста на подводной лодке, Путин шутит: «Не хотел бы я с ним оказаться в душе. Но я знаю дзюдо
». Тут уже время хвататься за голову представителям ЛГБТ-сообщества. С другой стороны, российские зрители не услышат ничего, что бы уже не слышали во время очередной прямой линии с президентом. Не зря фильм показали по серии в день на Первом. Во всяком случае, никаких откровений на тему Украины, Сирии, Чечни, Трампа
и американских «партнеров», как их постоянно называет Путин, услышать не пришлось. На острые вопросы про опасность долгого нахождения у власти и огромные суммы в банках Кипра ответы получились тоже вполне ожидаемые: соблазн власти – это серьезная опасность; никаких счетов на Кипре не существует, это чушь. Про Сталина: не будем демонизировать Иосифа Виссарионовича, Кромвель с Наполеоном тоже пролили немало крови.
А ошибка, когда президенту кто-то из помощников сунул в руку гаджет с не тем видео, где вместо работы русских пилотов, сняты боевые действия американцев в Афганистане, лишь только заверит среднестатистического зрителя ТВ, что Путин всегда прав, а ошибки совершает исключительно его окружение. Хотя бы книгу Оливера Стоуна «Нерассказанная история США» они догадались положить на видное место.
Стоун большую часть времени угодливо смеется и льстит Путину, сравнивая его то с эффективным директором компании («Это правда»
, - соглашается президент), то с лисом в курятнике, то, когда он появляется в хоккейной экипировке, с Майти Маусом, тут же делая комплимент его отличной физической форме. В ответ Путин пару раз предлагает жене Стоуна Сан Юнг Юнг посетить Санкт-Петербург.
Понятно, что режиссер пытается лишить президента навязанного Западом образа злодея и потому задает соответствующие вопросы - например, хороший ли он дедушка для своих внуков или не потому ли он провел аннексию Крыма, что его отец служил в Севастополе. Кстати, на последнюю попытку анализа Путин только хмыкает. К сожалению, интересного интервью из этого так и не получается. Намного больше, чем заведомо известные, много раз звучавшие слова, говорит сама камера, наблюдающая за тем, как Путин посмеивается или разглядывает ногти.
Впрочем, есть, пожалуй, одна сцена, которая стоит всего фильма. Оливер Стоун узнает, что Владимир Путин не видел фильм «Доктор Стрейджлав»
и устраивает совместный просмотр. Во время него режиссер в поисках реакции косится на президента, но тот сохраняет каменное спокойствие. В финале, когда военный с ковбойским кличем отправляется в полет верхом на бомбе, Путин заявляет с серьезным видом: «Здесь есть вещи, которые действительно заставляют кое о чем задуматься, при всей фантастичности, есть вещи, которые являются предупреждающими о реальной опасности
». После этого Стон дарит ему DVD, но коробка оказывается пустой – диск забыли вынуть из плейера. Кубрику
бы это понравилось.
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