Топ-10: Лучшие сериалы про подростков

В этом году на канале CW состоялся успешный запуск сериала «Ривердэйл» - адаптации одного из самых старых американских комиксов про рыжего парня по имени Арчи и его друзей. А Netflix выпустил спродюсированную Селеной Гомес многосерийную экранизацию романа «13 причин почему» про подростковый суицид и его причины. А сегодня, 27 июня в России отмечается национальный праздник День Молодежи, хотя, вероятно, вы и не знали об этом. На этой радостной ноте Кино-театр.ру вспоминает, на какие еще примечательные сериалы о подростках стоит обратить внимание.
Подростковая драма про жизнь школьного красавчика Арчи Эндрюса и его друзей. В сериале присутствуют все атрибуты пубертатного периода: школа, любовные интриги, сплетни, половое созревание, разве что от прыщей никто не страдает. Есть и нетипичные моменты — все действие разворачивается на фоне загадочного убийства, произошедшего в тихом городке (привет, «Твин Пикс»). Спокойное на первый взгляд местечко по ходу сюжета оказалось не таким уж милым, а шкафы местных жителей ломятся от скелетов. Один из немногих сериалов, где наравне с подростками действуют и взрослые. Скорее даже так - благоразумные дети пытаются исправить ошибки родителей. Надо сказать, что «Ривердэйл» — это экранизация комикса «Арчи» с 70-летней историей, который за эти годы стал для жителей США значительной частью поп-культуры, поэтому американские поклонники книжек с картинками - а многие из них далеко уже не подростки - после выхода сериала пищали от восторга. Ну и успех у аудитории гарантировал «Ривердэйлу» второй сезон, который выйдет уже в этом году.
Казалось бы, что нового может предложить сериал «Барвиха» тем, кто смотрел американский сериал «Сплетница»: те же сюжетные линии, похожие герои и обстоятельства. Но российские сериалы умеют удивлять. «Барвиха» - это не только про первую (а для кого-то уже далеко не первую) любовь, конфликт буржуа и рабочего класса, проблемы отцов и детей, а ещё и щепотка криминала, без которого сложно представить российское ТВ. Сериал насыщен неожиданными поворотами: богатенькая принцесса может вмиг стать нищей, старшеклассница - забеременеть, да и гопники никогда не дремлют. То, что в «Сплетнице» растянули на 6 сезонов, в Барвихе, кажется, утрамбовали всего в два. Кстати, сериал порядком увеличил количество поклонников Равшаны Курковой, но исполнительница роли «королевы школы» после первого сезона смотала удочки: актриса «бросила школу», отдав предпочтение более «возрастным» ролям (на время съемок «Барвихи» Равшане было 27 лет, а её героине Анжеле - 17).
Задуманный как высокомерный стёб взрослых сценаристов над подростковыми проблемами, сериал «Молокососы» начинался просто идеально. Герои разрабатывают план по лишению друга девственности, потому что девственность - это самая большая обуза на свете, хуже не придумать. Наркотики, алкоголь, секс и домашние тусовки - все по-британски утрированно и совершенно не готовит к тому, что впоследствие стало фирменным знаком сериала - отряд каждого поколения (а всего их в сериале три, по два сезона на поколение) теряет бойца.
К сожалению, с «Молокососами» уже ко второму поколению случилось то, что происходит со всеми подобными проектами (см. «Лузеры»). От насмешек сценаристы скатились не просто к сочувствию, но буквально к прямому утверждению, что подростковые проблемы (самоидентичность, психические проблемы, наркозависимость, смерть близких) не просто отличаются от проблем взрослых, но гораздо важнее их. Абсолютно все взрослые персонажи в этом сериале - патологические идиоты с какой-нибудь манией, что, в общем, недалеко от истины, но не до такой же степени. Внимания заслуживают только первые два поколения (1-4 сезоны), третье поколение восторга не вызывает. В седьмом сезоне продюсеры на радость поклонникам собрали любимых героев (1 и 2 поколение) и показали, как сложилась их жизнь (спойлер: так себе).
«Волчонок» (Teenwolf)
Долгоиграющий сериал о непростых буднях тинейджеров. На первый план тут выходит даже не личная жизнь героев, а то, как некоторые из них совмещают школьные будни с полуночными похождениями в волчьем обличии. Главного героя кусает Альфа, он не становится самым крутым парнем в школе, а просто превращается в оборотня. Чуть позже он узнает, что учится не в самом обычном учебном заведении: например, его девушка из древнего рода охотников на оборотней, а одноклассник с самого рождения примеряет волчью шкуру. Во время пика популярности сериала Tumblr был завален гифками c Диланом О’Брайаном и Тайлером Поузи, «Волчонок» пережил в США невероятную волну популярности, которую можно сравнить с «сумеречной» лихорадкой. Благодаря высоким рейтингам сериал продержался на MTV целых шесть сезонов.
Валерия Гай Германика в сериале «Школа» посадила за парты своих «любимых» трудных подростков, многие из которых могли бы быть одноклассниками главных героинь её фильма «Все умрут, а я останусь». И это не плохиши, помывшие доску мылом, тут речь идёт об озлобленных, неуравновешенных и сексуально озабоченных тинейджерах, для которых нет авторитетов. Они не отдают отчёта своим действиям. Кажется, что в одном классе режиссёр собрала большинство второгодников школ, находящихся в спальных районах столицы, потому что в такой концентрации шпану встретишь нечасто. Разве что в реальной жизни. Сериал не столько полюбился подросткам, сколько в конец запугал их и без того пуганных отечественным ТВ родителей. Зато у Германики как ни у кого другого получилось показать прямую зависимость между поведением ребенка и ситуацией в его семье.
Учитель испанского языка Уилл Шустер (Мэттью Моррисон) берется за организацию хорового кружка в школе города Лима, Огайо. На прослушивание приходят три с половиной калеки, и Уилл почти теряет надежду. Но когда он случайно слышит в душевой мужской раздевалки рулады капитана футбольной команды (покойный Кори Монтейт) - для хора все принципиально меняется. Уилл вербует капитана в хор, а за ним увязывается целый выводок черлидерш и товарищей по футболу. Эта ситуация страшно раздражает мужеподобную учительницу физкультуры (Джейн Линч), и она объявляет Шустеру войну.
Гениальный Райан Мерфи, который прочно застолбил нишу многосерийных антологий («Американская история ужасов», «Американская история преступлений», «Вражда»), пошел в свое время на риск, придумав мюзикл «Лузеры» - поначалу звукозаписывающие лейблы крайне неохотно открывали свои каталоги. Но сериал приобрел дикую популярность, вытащил из забвения и подарил вторую жизнь хитам многих групп, начиная с песни-талисмана сериала «Don’t stop believin’» группы Journey. Первые два сезона можно по праву считать платиновыми - едкая сатира на кастовую систему американской школы с жесточайшими шутками и полным набором штампов и больных мозолей: произвол вросших в униформу капитаном футбольных команд и черлидерш, давление сверстников, сексуальные меньшинства, инвалиды, расовые проблемы и, наконец, вечное противостояние грубой силы (спорт) и творческой мечтательности (хоровой кружок). Но в центре всего этого - радужная американская мечта, выраженная в повальном нездоровом желании стать звездой. А в последующих сезонах в эпизодических ролях в сериале появляются такие звезды как Гвинет Пэлтроу, Сара Джессика Паркер, Кейт Хадсон и Рики Мартин.
Вот, например, Гвинет не без помощи автотюна исполняет хит Фаррелла «Happy».
«Отбросы» (Misfits)
Группа деклассированных элементов в рыжих комбинезонах отбывает наказание за административные правонарушения на общественных работах. Неожиданно с неба падают глыбы льда и в героев ударяет молния. После чего они обнаруживают у себя по беспонтовой супер-силе. Каждую серию в общественном центре появляется новый контуженный, и возникает конфликт. Дичайше смешной британский сериал начал за здравие (два первых сезона - чистое золото), но после ухода из проекта Роберта Шиена сериал заметно померк, и его не спас даже харизматичный Джозеф Гилган.
Четверо друзей-подростков на пороге перехода во взрослую жизнь угодили в прихожую криминального мира. И не очень осторожно продвигаются вглубь, выполняя мелкую противозаконную работу. Кто-то с упоением и без оглядки - как главный заводила Тим (Аристарх Венес), кто-то с видимой неохотой и по соображениям солидарности (Игорь Огурцов). Как это часто случается с подобными фильмами, «ЗКД» намеренно карикатурен в декорациях достатка и пресыщенности (тепличный рэпер Гуфи, неприостановленный персонаж Александра Петрова, мажор Тим и его странная сестра Лиза - фанатка творчества Тарантино). Но как только Илья Куликов берется за истории простых парней с окраин - сериал дышит почти что документальной правдоподобностью. «ЗКД» хорош уже тем, что совершенно ни на что не похож.
Очень достойный отечественный фантастический триллер, снятый на субъективную камеру. В каждой серии повествование идет от лица нового героя. Сериал начинается как обычная подростковая драма с обязательным набором проблем из разряда «как пронести бухло на выпускной?», «даст мне Катька или не даст?», «зачем Ленка сказала родителям, что залетела?». Но мелькающее в первой серии упоминание об исчезновении одного из героев выливается в буйнопомешанный фантастический сюжет с привлечением богохульного эксперимента, проклятия афганской ведьмы и беззастенчивого флирта с сериалом «Остаться в живых» (одна из серий прямо так и называется). Сценарий написал всеядный Илья Куликов. Сюжет развивается по принципу заезженной пластинки - один шаг вперед приходится на два шага назад, хронометраж истории застревает в паре-тройке дней, а зритель несколько раз проживает эти дни с новым героем, узнавая новые подробности.
Старшеклассница Ханна режет вены в ванной, а перед этим записывает 13 кассет, на которых она бодрым голосом рассказывает, как дошла до смерти такой, и главное, кто в этом виноват. Адресованы кассеты 13 «Клавам К.», которые плохо обошлись с Ханной в школе. Правила “игры” такие: послушал - передай другому. Адресаты в ужасе и пытаются остановить движение кассет по школе. Но главный герой с ними не согласен.
К этому сериалу можно придираться с первой и до последней минуты, которую, кстати, иные вправе истолковать как романтизацию суицида (хотя такой задачи у шоураннеров не было). Напасти, происходящие с главной героиней, поначалу не отличаются какой-то особенной изворотливой жестокостью. Таким опытом может похвастаться любой человек, оттрубивший в школе от звонка до звонка. Но постепенно масштаб проблем нарастает - и вот уже потерянная дружба переходит к натуральному насилию. Среди персонажей ни одного человека, которому хотелось бы сопереживать. И меньше всего - главной героине. И вот в этом-то и главное преимущество сериала. Каждый герой - со своей гнильцой, у которой есть не всегда оправдывающая его история. Что заставляет задуматься.
Какие еще сериалы про подростков можно посмотреть:
Весь спектр школьных проблем случается с одной старшеклассницей.
«Мой безумный дневник»
Необычный британский драмеди про толстушку, которую навещают мысли о суициде.
«Сотня»
Сотню провинившихся подростков отправляют из космической станции на разведку на Землю, пережившую сто лет назад ядерный апокалипсис.
«Под несчастливой звездой»
Высадившихся на землю инопланетян заселяют в строго охраняемое гетто. Через несколько лет в рамках социального эксперимента нескольких подростков-инопланетян отправляют в американскую школу. А там все как прежде - унижения, расовые предрассудки, нечаянная любовь.
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