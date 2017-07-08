9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым

В понедельник на Первом канале начинается показ 12-серийной драмы «Красные горы», одну из главных ролей в которой сыграл актер Евгений Цыганов. Действие фильма происходит в 1920-1930-е годы, герой Цыганова – сын белогвардейского офицера, впоследствии ставший энкавэдэшником. За свою карьеру актеру приходилось играть разных героев – от контразведчика и фарцовщика до знаменитого советского оператора и великого князя Ивана III. В преддверии выхода «Красных гор» вспоминаем самые яркие сериальные роли Евгения Цыганова.
«Дети Арбата», 2004
Экранизация знаменитого романа Анатолия Рыбакова, снятая режиссером Андреем Эшпаем
для Первого канала. Первая большая роль в сериале для Евгения Цыганова, прославившегося после фильма «Прогулка»
. Его герой – Саша Панкратов – умный, принципиальный, горячий, красивый парень с Арбата, некогда активный комсомолец, оказывается в ссылке. На примере нескольких судеб Рыбаков, а затем и Эшпай, показывают весь ужас репрессий 1930-х, о которых сейчас на телевидении вспоминают все реже.
«Охотник», 2006
Мистический сериал, снятый режиссером Владимиром Коттом
по сценарию Алены Званцовой
и Дмитрия Константинова
, объединил в себе две временные эпохи – Древнюю Русь и начало 2000-х (сериал сняли в 2006 году). Из X века в Москву образца века XXI неожиданно попадает Володимир, сын Казатула, приговоренный к казни по ложному обвинению в убийстве девушки. Владимир Казатулович, как его именуют уже в современной Москве, отправлен языческими богами для того, чтобы спасать уже невинно осужденных за убийства в 2005 году. Цыганов и исполняет роли мужественного и проницательного охотника – с длинными волосами, средневековыми одеяниями и старорусским диалектом. Несмотря на суровый нрав и безграмотность, герою Цыганова удается добиться справедливости, а заодно и обзавестись семьей в спальном районе российской столицы.
«Оттепель», 2013
Снятый Валерием Тодоровским
главный российский сериал 2013 года, который ввел моду на эпоху оттепели уже во всех сферах искусства. Кинематографическая тусовка начала 1960-х переживает гибель сценариста Кости Паршина. Друг сценариста – оператор Виктор Хрусталев – пытается реализовать замысел Паршина и снять драматический фильм «Осколки» с молодым режиссером Егором Мячиным. Но для того, чтобы киногруппе дали возможность снять эту картину, им нужно сделать комедию «Девушка и бригадир». Хрусталева – харизматичного красавца с израненной душой и любимца женщин – играет, естественно, Цыганов.
«С чего начинается Родина», 2014
Сериал Рауфа Кубаева
о советских контрразведчиках, накануне перестройки пытающихся найти канал переправки секретных данных в США, а заодно и отправить своего шпиона во вражескую Америку. Цыганов играет главного героя – слишком честного и принципиального контрразведчика, разрывающегося между долгом перед Родиной и семейной жизнью.
«Фарца», 2015
Сериал Егора Баранова
о молодых друзьях-фарцовщиках. Все та же оттепель, красивые женщины, яркие личности вокруг, рестораны и опасный черный рынок времен Советского Союза. Цыганов играет в «Фарце» реального исторического персонажа – Яна Рокотова, фарцовщика и первого «советского миллионера», в определении приговора которому участвовал лично Никита Хрущев.
«Озабоченные», 2015
Срежисированный Борисом Хлебниковым
сериал о любви, женской дружбе и попытках достичь успеха в творчестве. Писательница Саша Гвоздикова (Мария Шалаева
) приезжает в Москву и мечтает опубликовать книгу, сюжеты для которой неожиданно приходят из бурной личной жизни. У Цыганова роль здесь небольшая, но запоминающаяся – неудачливого журналиста-копирайтера, который устал от разработки рекламных лозунгов к средству от импотенции.
«Кризис нежного возраста», 2016
Сериал Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
о 18-летних подружках, которые собираются начать новую жизнь. Цыганов здесь вновь мужской идеал. На этот раз для главной героини – студентки медфака Шуры Ермаковой (Мария Поезжаева
), которая влюбляется в своего загадочного, интеллигентного и не лишенного чувства юмора преподавателя Андрея Сергеевича.
«София», 2016
К 2016-му году Евгений Цыганов наконец дорос до роли правителя Руси и сыграл в масштабном сериале канала «Россия 1» великого князя Московского Ивана III – собирателя русских земель. В исполнении Цыганова князь становится молчаливым, почти безэмоциональным стратегом, лишь где-то в глубине души рефлексирующий о судьбах родины.
«Пьяная фирма», 2016
Мини-сериал Григория Константинопольского
о бывшем враче Григории Штучном (Михаил Ефремов
), который организовал фирму, помогающую людям выходить из запоев. Цыганову досталась хоть и небольшая, но очень примечательная роль бизнесмена Алмаза Шерхановича, горячего ревнивца и потенциального пациента Штучного.
«Детки», 2017
Телепроект Нигины Сайфуллаевой
, за продолжение которого весной проголосовали зрители канала ТВ-3. «Детки» пока не сняты. Пилотный эпизод рассказывал о владельце стриптиз-клуба, от которого уходят жена и уже взрослый сын. Множество женщин и вредные привычки не приносят главному герою былого удовлетворения, пока он не сможет наладить свои отношения с сыном. Роль непутевого отца с кризисом среднего возраста и исполняет Евгений Цыганов.
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