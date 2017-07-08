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9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым

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8 июля 2017
В понедельник на Первом канале начинается показ 12-серийной драмы «Красные горы», одну из главных ролей в которой сыграл актер Евгений Цыганов. Действие фильма происходит в 1920-1930-е годы, герой Цыганова – сын белогвардейского офицера, впоследствии ставший энкавэдэшником. За свою карьеру актеру приходилось играть разных героев – от контразведчика и фарцовщика до знаменитого советского оператора и великого князя Ивана III. В преддверии выхода «Красных гор» вспоминаем самые яркие сериальные роли Евгения Цыганова.

«Дети Арбата», 2004

9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым

Экранизация знаменитого романа Анатолия Рыбакова, снятая режиссером Андреем Эшпаем для Первого канала. Первая большая роль в сериале для Евгения Цыганова, прославившегося после фильма «Прогулка». Его герой – Саша Панкратов – умный, принципиальный, горячий, красивый парень с Арбата, некогда активный комсомолец, оказывается в ссылке. На примере нескольких судеб Рыбаков, а затем и Эшпай, показывают весь ужас репрессий 1930-х, о которых сейчас на телевидении вспоминают все реже.


«Охотник», 2006

9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым

Мистический сериал, снятый режиссером Владимиром Коттом по сценарию Алены Званцовой и Дмитрия Константинова, объединил в себе две временные эпохи – Древнюю Русь и начало 2000-х (сериал сняли в 2006 году). Из X века в Москву образца века XXI неожиданно попадает Володимир, сын Казатула, приговоренный к казни по ложному обвинению в убийстве девушки. Владимир Казатулович, как его именуют уже в современной Москве, отправлен языческими богами для того, чтобы спасать уже невинно осужденных за убийства в 2005 году. Цыганов и исполняет роли мужественного и проницательного охотника – с длинными волосами, средневековыми одеяниями и старорусским диалектом. Несмотря на суровый нрав и безграмотность, герою Цыганова удается добиться справедливости, а заодно и обзавестись семьей в спальном районе российской столицы.


«Оттепель», 2013

9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым

Снятый Валерием Тодоровским главный российский сериал 2013 года, который ввел моду на эпоху оттепели уже во всех сферах искусства. Кинематографическая тусовка начала 1960-х переживает гибель сценариста Кости Паршина. Друг сценариста – оператор Виктор Хрусталев – пытается реализовать замысел Паршина и снять драматический фильм «Осколки» с молодым режиссером Егором Мячиным. Но для того, чтобы киногруппе дали возможность снять эту картину, им нужно сделать комедию «Девушка и бригадир». Хрусталева – харизматичного красавца с израненной душой и любимца женщин – играет, естественно, Цыганов.


«С чего начинается Родина», 2014

9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым

Сериал Рауфа Кубаева о советских контрразведчиках, накануне перестройки пытающихся найти канал переправки секретных данных в США, а заодно и отправить своего шпиона во вражескую Америку. Цыганов играет главного героя – слишком честного и принципиального контрразведчика, разрывающегося между долгом перед Родиной и семейной жизнью.


«Фарца», 2015

9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым

Сериал Егора Баранова о молодых друзьях-фарцовщиках. Все та же оттепель, красивые женщины, яркие личности вокруг, рестораны и опасный черный рынок времен Советского Союза. Цыганов играет в «Фарце» реального исторического персонажа – Яна Рокотова, фарцовщика и первого «советского миллионера», в определении приговора которому участвовал лично Никита Хрущев.


«Озабоченные», 2015

9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым

Срежисированный Борисом Хлебниковым сериал о любви, женской дружбе и попытках достичь успеха в творчестве. Писательница Саша Гвоздикова (Мария Шалаева) приезжает в Москву и мечтает опубликовать книгу, сюжеты для которой неожиданно приходят из бурной личной жизни. У Цыганова роль здесь небольшая, но запоминающаяся – неудачливого журналиста-копирайтера, который устал от разработки рекламных лозунгов к средству от импотенции.


«Кризис нежного возраста», 2016

9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым

Сериал Наташи Меркуловой и Алексея Чупова о 18-летних подружках, которые собираются начать новую жизнь. Цыганов здесь вновь мужской идеал. На этот раз для главной героини – студентки медфака Шуры Ермаковой (Мария Поезжаева), которая влюбляется в своего загадочного, интеллигентного и не лишенного чувства юмора преподавателя Андрея Сергеевича.


«София», 2016

9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым

К 2016-му году Евгений Цыганов наконец дорос до роли правителя Руси и сыграл в масштабном сериале канала «Россия 1» великого князя Московского Ивана III – собирателя русских земель. В исполнении Цыганова князь становится молчаливым, почти безэмоциональным стратегом, лишь где-то в глубине души рефлексирующий о судьбах родины.


«Пьяная фирма», 2016

9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым

Мини-сериал Григория Константинопольского о бывшем враче Григории Штучном (Михаил Ефремов), который организовал фирму, помогающую людям выходить из запоев. Цыганову досталась хоть и небольшая, но очень примечательная роль бизнесмена Алмаза Шерхановича, горячего ревнивца и потенциального пациента Штучного.


«Детки», 2017

9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым

Телепроект Нигины Сайфуллаевой, за продолжение которого весной проголосовали зрители канала ТВ-3. «Детки» пока не сняты. Пилотный эпизод рассказывал о владельце стриптиз-клуба, от которого уходят жена и уже взрослый сын. Множество женщин и вредные привычки не приносят главному герою былого удовлетворения, пока он не сможет наладить свои отношения с сыном. Роль непутевого отца с кризисом среднего возраста и исполняет Евгений Цыганов.

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Мария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Егор БарановМихаил ЕфремовАлена ЗванцоваДмитрий КонстантиновГригорий КонстантинопольскийРауф КубаевНаталья МеркуловаМария ПоезжаеваНигина СайфуллаеваВалерий ТодоровскийБорис ХлебниковЕвгений ЦыгановАлексей ЧуповМария ШалаеваАндрей Эшпай (II)
фильмы
Дети АрбатаКрасные горыКризис нежного возрастаОзабоченные, или Любовь злаОттепельОхотникПрогулкаПьяная фирмаС чего начинается РодинаСофияФарца

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9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым фотографии
9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым фотографии
9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым фотографии
9 1/2 сериалов с Евгением Цыгановым фотографии
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