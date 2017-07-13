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Топ 10: Лучшие фэнтези-сериалы

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13 июля 2017
17 июля стартует седьмой сезон сериала «Игра престолов», который, несмотря на высокую концентрацию исторических аллюзий, всё же относится к жанру фэнтези, о чём свидетельствуют мистические события, происходящие в несуществующем мире. В отличие от научной фантастики, в фэнтези может быть бессчётное число фантастических допущений (ведьмы, драконы, сверхъестественные способности), а события происходят в условной реальности, которая только отчасти похожа на нашу. Для тех, кому не хватает ожесточённой борьбы за Железный трон раз в год, предлагаем подборку других достойных фэнтези-сериалов разных лет, которые помогут скрасить вечерок после окончания седьмого сезона «Игры» (первый эпизод выйдет 16 июля).


«Зена - королева воинов», 1995 год

Топ 10: Лучшие фэнтези-сериалы

Кто ходил в школу в нулевых, наверняка видел хоть одну серию этого телешоу: после уроков Зена (Люси Лоулесс) ждала школьников на СТС. Среди девочек сериал умел успех «Зачарованных», да и мальчики не стеснялись смотреть феминистическую историю про отважную воительницу с чувством юмора. В центре сюжета бывшая безжалостная убийца, которая раскаялась и встала на путь добра. Теперь Зена искупает грехи и помогает всем, кто попал в беду, а поддерживает её верная и очаровательная подруга Габи (Рене О’Коннор). Сериал примечателен редким балансом экшна и мелодраматических сцен. Зена стала культовым персонажем и для феминисток всего мира: она без труда одерживает победу над мужчинами, ну или, как минимум, ничем им не уступает.



«Удивительные странствия Геракла», 1995 года

Топ 10: Лучшие фэнтези-сериалы

Сериал о добром полубоге - почти «мужская версия» цикла про Зену. Она сама, кстати, пару раз появлялась в «Геракле» в образе отрицательного персонажа, сценаристы даже собирались её «убить», но вместо этого харизматичной воительнице выделили свой сериал. Главный герой «Удивительных странствий» Геракл (Кевин Сорбо) показан хорошим и простым парнем, который в свободное от подвигов время занимается тем же, чем и обычные мужчины, например, проводит время в таверне с друзьями. Недюжей силой полубог не кичится, и это создаёт исключительно приятное впечатление. Сюжетные линии сериала довольно банальны, спецэффекты 20 лет спустя выглядят уже смешно, но «Геракл» всё ещё ностальгически цепляет юмором и наивностью.



«Конан», 1997 год

Топ 10: Лучшие фэнтези-сериалы

Синопсис рассказывает про качка Конана (Ральф Мёллер), который на протяжении 22 эпизодов идёт к могущественному и злому волшебнику, чтобы свергнуть тирана и освободить мир от его чар. По пути Конан вместе с друзьями и тяжеленным мечом помогает нуждающимся, вступает в схватку с чудовищами, флиртует с женщинами. Надо сказать, что для искушённого зрителя 21 века сериал покажется странным: слишком уж много неоправданных поворотов сюжета, несуразных шуток (герои от них заливаются смехом, что вызывает еще больше недоумения) и нестандартных персонажей. Например, один из друзей Конана изъясняется на языке жестов, который понятен далеко не всем зрителям. В общем, проект на любителя, но способен очаровать.



«Десятое королевство», 1999 год

Топ 10: Лучшие фэнтези-сериалы

Фэнтезийный мини-сериал рассказывает о приключениях девушки Вирджинии (Кимберли Уильямс) и её отца Энтони (Джон Ларрокетт) в параллельном мире девяти волшебных королевств. Главная героиня неожиданно для себя оставляет скучную жизнь официантки, чтобы расстроить планы Злой Королевы (Дайан Уист), встретить свою любовь и обрести друзей. Сюжет захватывающий, сюжетных поворотов и отсылок к всем на свете сказкам здесь сотни, а еще на долю Вирджинии выпадет немало трагических потрясений. «Десятое королевство» также не оставит равнодушными любителей роскошных костюмов и пышных декораций - этого тут предостаточно. И еще в этой сказке самый сексуальный в мире Волк и Золушка, которой стукнуло 100 лет.



«Однажды в сказке», 2011 год

Топ 10: Лучшие фэнтези-сериалы

Сюжет фэнтези разворачивается в двух мирах — современном и сказочном. Главная героиня Эмма Свон (Дженнифер Моррисон) забывает о спокойной жизни, когда её находит 10-летний сын Генри, от которого она отказалась много лет назад, и объявляет, что она является дочерью Прекрасного Принца и Белоснежки. В итоге Эмма оказывается в сказанном мире, городе Сторибрук. Героиня привязывается к необычному мальчику и странному городу, жители которого «забыли», кем они были в прошлом из-за проклятия Злой Королевы (Лана Паррия), которая остановила время в сказочной стране. Эмма Свон, смирившаяся с ролью Спасительницы, обретает в сказке настоящую семью и друзей, и она готова отчаянно защищать новый мир от врагов.



«Царство», 2013 год

Топ 10: Лучшие фэнтези-сериалы

Сериал вдохновлён историей Марии Стюарт (Аделаида Кейн) и её восхождения к власти во Франции. События разворачиваются в 1557 году. Бедняжку сначала прячут в монастыре, а в назначенное время она возвращается в замок и становится титулованной королевой и женой принца Франциска. Жизнь во дворце кипит, но вместо того, чтобы заниматься государством и различными поручениями, его обитатели плетут интриги и строят хитроумные планы. Сериал всего лишь отчасти основан на биографии Марии Стюарт, многие персонажи и события - выдумки сценаристов, так что не стоит при случае «блистать знаниями», полученными во время просмотра. Что же действительно сближает «Царство» с «Игрой престолов», так это постельные сцены: эротика тут под любым предлогом впихивается в каждую серию.



«Страшные сказки», 2014 год

Топ 10: Лучшие фэнтези-сериалы

Действие происходит в Лондоне викторианской эпохи, который становится пристанищем разной нечисти. Сюжет закручивается после того, как сэр Малкольм Мюррей (Тимоти Далтон) возвращается в Англию, чтобы найти свою дочь Мину, которую, по его мнению, похитили вампиры. Мюррей обращается за помощью к прорицательнице, мисс Ванессе Айвз (Ева Грин), и нанимает для грязной работы стрелка Итана Чендлера (Джош Хартнетт). На пути главные герои встречают известных персонажей: Виктора Франкенштейна, Дориана Грея, Дракулу, Ван Хельсинга и других. В сериале отлично воссоздана атмосфера Лондона конца XIX века, а вот обилие крови и расчленёнки - на любителя.



«Тайный город», 2014 год

Топ 10: Лучшие фэнтези-сериалы

Российский телепроект основан на цикле книг Вадима Панова «Тайный город». Фэнтези рассказывает о «тайной» Москве, где обитают последние представители давно исчезнувших земных цивилизаций, образовавшие Великие Дома могущественных магов: Чудь, Людь и Навь. Тайный город невидим для нас, простых людей (маглов, если хотите), которых в сериале и книге ласково называют «челами». Главным героем сериала является бывший московский менеджер, а ныне участник отряда Кортеса и чел-наёмник Артём Головин (Павел Прилучный). Сериал продержался на российском ТВ три сезона, пусть он и не произвёл фурора, но по крайней мере был неплохой альтернативным бесконечным мелодрамам, завоевавшим телевидение в прайм-тайм.



«Хроники Шаннары», 2016 год

Топ 10: Лучшие фэнтези-сериалы

События происходят спустя 300 лет после Войны Рас, войны разделили Северную Америку на 4 части: на одной из них обитают эльфы, на второй — люди, на третьей — тролли и на четвёртой — дворфы. Война положила конец магии и заточила демонов в параллельном мире Запрет, вход в который запечатан древним древом Элкрис. Сериал рассказывает о путешествии трёх отпрысков древнего рода эльфов, которые должны защитить Элкрис от вторжения демонов. Сценарий основан на Трилогии Шаннары, написанной американским фантастом Терри Бруксом. Шоу подкупает отличной и разнообразной картинкой: и постапокалипсис и райские эльфийские леса выглядят до жути реалистично. В «Хрониках» есть что-то от «Игры престолов» и от «Голодных игр». Первый сезон сериала пришёлся зрителям по вкусу, поэтому вскоре его продлили на второй (выйдет в сентябре этого года).



«Легенда синего моря», 2016 год

Топ 10: Лучшие фэнтези-сериалы

Южно-корейская дорама в жанре фэнтези, основанная на старинных легендах о русалках. В 1598 году земной парень влюбляется в русалку, они тайно видятся, но не могут быть вместе, ведь средневековое общество осуждает подобные отношения. Несколько столетий спустя, в современном мире, их души реинкарнируются в новых воплощениях, снова находящих друг друга. Ступившая на землю русалка Сим Чон (Чон Чжи Хён) встречает циничного мошенника и гипнотизёра Хо Джун Джэ (Ли Мин Хо), который тренируется на богатых подонках. Влюблённых тянет друг к другу, но большую часть эпизодов они толком не знают, что им делать. Сериал привлекает красочными съёмками в Испании, живописными локациями, костюмами и неплохим юмором.

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