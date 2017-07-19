«Игра престолов»-7. Драконий камень, ножницы, бумага

К этому шло. Теперь даже самые ярые фанаты саги Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени» не знают, в каком направлении будет развиваться сериал: книги и шоу окончательно разошлись в сюжете. Официально в основе 7 сезона – вторая половина незавершённой книги «Ветра зимы» и первая половина запланированной книги «Мечта о весне». Но эти неопубликованные романы лишь подчеркивают, что отныне «Игра престолов будет двигаться по собственной, полностью оригинальной дороге.
В 7 сезоне, стартовавшем 16 июля, будет всего 7 вместо привычных 10 серий, но зато они будут длиннее обычных, на 10 и более минут, а хронометраж последнего, финального эпизода, который покажут 27 августа, составит целых полтора часа. Первый эпизод - «Драконий камень» - доступен на Амедиатеке. Он запомнится праведной местью, попытками нового союза и тихим возвращением домой. В целом это классическая неторопливая установочная серия, которая мастерски возвращает нас в мир Семи королевств после года отсутствия и заявляет мизансцену предстоящего сезона. Каждый из героев обозначает свое положение на шахматной доске и заявляет о предстоящих планах. Начнем? (Далее спойлеры).
Север помнит
«Драконий камень» начинается с мощной сцены, поставленной еще до начальных титров, что может поначалу растолковываться как воспоминание, ретроспектива. Ведь перед нами Уолдер Фрей (Дэвид Брэдли), которому в конце прошлого сезона скормила пирог из его сыновей, а затем перерезала горло Арья Старк (Мэйси Уильямс). Фрей затевает пир для родственников и верных ему воинов и поздравляет с прекрасно выполненной работой, совершенной в ходе Красной свадьбы. Все происходит в той самой зале - и довольно скоро, хотя и не сразу, становится понятно, что вино отравлено, а место Фрея занимает сама Арья, научившаяся у безликих менять внешность.
Далее стремление отомстить за семью ведет Арью из речных земель на юг, в Королевскую гавань. В лесу она натыкается на поп-певца Эда Ширана в эпизодической роли солдата Ланнистеров. В течение многих лет создатели шоу пытались заманить исполнителя в качестве сюрприза для Мэйси Уильямс, его фанатки, и вот, наконец, это случилось. Ширан с товарищами сидит у костра в лесу и поет незнакомую для Арьи песню. «Что это за песня?», - спрашивает девушка. «Это новая песня с моего альбома», - говорит Ширан. На самом деле песня, называющаяся «Золотые руки», фигурирует в «Танце с драконами» Мартина - там её исполняют в одном из трактиров в присутствии пьяного Тириона.
В «Игре престолов» есть целая вереница камео известных музыкантов, но роль Ширана-солдата, поющего для товарищей у костра, оказалась наиболее заметной. В социальных сетях такой сюрприз восприняли восторженно: поклонники тотчас предложили отдать Ширану железный трон или, наоборот, призывают Арью убить исполнителя Shape of You.
Когда солдаты спрашивают Арью, почему она направляется на юг, она говорит, что идёт в Королевскую Гавань, чтобы убить королеву. В ответ раздается хохот. Как бы то ни было, две волнующие и лучшие сцены первого эпизода, отданные Арье, заставляют волноваться за героиню больше, чем за других персонажей – чем больше Арья одержима идеей мести, тем сильнее она уязвима.
Где-то неподалеку в Речных Землях бродит Братство без Знамен с Сандором Клиганом (Рори Макканн). Они приходят на ферму человека, которого Пес ограбил и оставил умирать в 4 сезоне. Клиган видит труп отца с дочерью и испытывает что-то похожее на раскаяние, а поздно ночью хоронит мертвых. При этом Сандор не верит во Владыку Света - огненного Бога своих попутчиков, однако, когда один из них просит его заглянуть в огонь, Пес видит в пламени Стену и армию мертвецов.
Зима пришла
За Стеной сгущается мрак: в снежном тумане идут полчища Белых Ходоков во главе с Королем Ночи, армия конных и пеших мертвецов наступает на юг. Помимо прочего среди них можно было насчитать трех зомби-великанов. На Севере же находятся уже трое Старков. Бран (Исаак Хемпстид-Райт) и Мира Рид (Элли Кендрик) подошли к стене, братья Ночного Дозора пропустили их. В это время в Винтерфелле Король Севера Джон Сноу (Кит Харингтон) и его сестра Санса (Софи Тёрнер) обращаются к лордам Севера после победы в Битве Бастардов. На повестке дня два вопроса. Во-первых, роль женщин в грядущих сражениях. Джон говорит, что в предстоящей войне пригодится каждый человек, его поддерживает самая крутая девочка сериала Лианна Мормонт (Белла Рамси), которая заявляет, что не собирается сидеть за вязанием, пока мужчины воюют.
Второй вопрос вызывает больше разногласий. Правая рука Джона, Санса утверждает, что замки Амберса и Карстарков, двух самых старых дворянских семей Севера, присягнувших Старкам и предавшим их в пользу Болтонов, должны быть отданы сторонникам Сноу. Сам Джон не хочет наказывать семьи за былые грехи, призывает забыть старые войны и просит лояльности у детей, унаследовавших земли отцов. Санса не очень довольна таким решением, она также считает, что Джон наивно игнорирует потенциальную угрозу со стороны Серсеи Ланнистер, но Джон видит в Белых Ходоках куда более страшную опасность.
Рядом как всегда в тени прячется Мизинец (Эйдан Гиллен), который пытается давать Сансе неосторожные советы, но получает отпор – за несколько прошедших лет старшая дочь Старка стала жесткой.
Серсея сменила пол
Помимо Сансы, есть и другие люди, которые отказываются признать надвигающуюся опасность армии мертвецов. Серсея Ланистер (Лена Хиди), потерявшая всех детей, озабочена исключительно борьбой за власть. Они с братом - «последние Ланнистеры, и только это имеет значение», а со всех сторон они окружены врагами.
В замке Серсеи - новый декоративный пол, изображающий огромную карту семи королевств. Джейми Ланистер (Николай Костер-Вальдау) намекает, что у нее мало союзников (в лучшем случае три из семи королевств). Он разрывается между любовью к Серсее и ужасом от ее ненависти и беспощадности. И все же один союзник у Ланнистеров есть - дядя Теона, Эурон Грейджой (Пилу Асбек). Тот приходит на аудиенцию к Серсее и рассказывает о своём могучем железном флоте, который он готов принести в подарок. Взамен он просит королеву выйти за него, но Серсея пока не склонна доверять хитроумному правителю Железных островов. Однако становится очевидно, что Эурон станет крупным игроком в предстоящей войне.
Предстояние: Цитадель
В Цитадели Вестероса начал обучение в качестве мейстера Сэмвелл Тарли (Джон Брэдли), но пока он выполняет лишь черную работу – обслуживает мейстеров, выносит горшки, моет кастрюли, постепенно переставая отличать одно от другого. Главный Архимейстер Марвин (появившийся в сериале новый герой - лауреат премии «Оскар» Джим Бродбент) не дает пропуск в закрытую секцию библиотеки, утверждая, что Стена выдержит любую атаку, 1000 лет человечество сносило различные зверства, переживет и это.
Но миссия Сэма – найти полезные сведения, чтобы помочь Джону Сноу в войне против зомби, поэтому он тайно проникает в запретную зону и находит информацию о том, что залежи драконьего стекла, способного убивать Белых ходоков, находятся под Драконьим камнем.
В непосредственной близости от Сэма находятся его подруга Лилли (Ханна Мюррей) с сыном, а в больнице цитадели обнаруживается Джорах Мормонт (Иэн Глен), которого Дейнерис отправила в прошлом сезоне искать себе лекарство. Мы опознаем Джораха по покрытой коростой руке и вопросу, не слышал ли Сэм чего о прибытии в Вестерос Матери Драконов.
И Дейнерис плывет
Увы, Сэм ничего не слышал о Дейнерис (Эмилия Кларк), которая вместе с Тирионом (Питер Динклэйдж), свитой, армией дотракийцев, преодолевших страх перед водой, и драконами пересекла Узкое море и оказалась в величественном родовом замке Таргариенов, построенном среди живописнейших серых скал. Это тихое драматичное возвращение на родину – главная отправная точка сезона, давшее название всему эпизоду.
Последним, кто жил в этом дворце был Станнис Баратеон с Мелисандрой, но он ушел воевать и не вернулся, приняв смерть от меча леди Бриенны. После его ухода на Драконьем камне никого не осталось - очень тихо и пыльно, требуется уборка и хозяйская рука. Здесь тоже есть карта Вестероса, только, в отличие от размалеванной на полу краской, она сделала из камня. Склонившись над ней, Дейнерис произносит: «Начнем?».
61 эпизод сериала завершен. Следующего эфира ждать целую неделю.
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