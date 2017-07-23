Лучшие российские детективные сериалы последних лет

«Метод», «Мажор» и другие телевизионные детективы, за которые не стыдно
Выстрел (нож в спину). Труп в луже крови. Звуки сирен. Убегающая в ночь тень. И лишь кошка пристально смотрит вслед убийце. Из этого в большинстве случаев получается любопытная детективная история, где убийцей может оказаться дворецкий, а мотивом — задолженность по зарплате. Кино-театр.ру предлагает вашему вниманию подборку приличных отечественных сериалов этого десятилетия, посвящённых расследованию человеческих злодеяний и поимке преступников.
«Анна-детективъ» (2016)
Мистический детектив, созданный для ТВ-3 компаниями «Скайвей Продакшн» и Star Media, является одним из самых любимых сериалов среди наших читателей, о чём говорят почти 18 тысяч сообщений на форуме и приличный рейтинг (8.638). История разворачивается на фоне конца ХIХ века, а закручена она вокруг странной девушки Анны Мироновой (Александра Никифорова
), увлечённой модным в те времена спиритизмом. За 56 серий героиня успела помочь раскрыть губернскому следователю Якову Штольману (Дмитрий Фрид
) немало запутанных дел, после чего сериал внезапно закрыли, сославшись на низкий рейтинг. Впрочем, вместо второго сезона создатели пообещали снять полнометражный фильм, так что не следует терять надежду на возвращение полюбившихся персонажей.
«Город» (2015)
8-серийный детектив Дмитрия Константинова
и Юрия Трофимова
повествует о том, как в 1961 году оперативник Родион Стоцкий (Пётр Фёдоров
) выясняет, что хозяева мирного городка Струнёво — блатные и воры в законе, облюбовавшие городок в качестве своеобразной Тортуги, т.е. базы, на которую они возвращаются после грабежей и убийств. Вместе с Фёдоровым бандитам противостоит Евгений Антропов
, а компанию обоим составили такие актёры, как Владислав Абашин
, Фёдор Лавров
, Игорь Черневич
, Надежда Михалкова
и многие другие.
«Мажор» (2014-2018)
В сериале Константина Статского
есть всё то, что многие зрители любят в американских телешоу вроде «Белого воротничка»
или «Форс-мажоров»
: обаятельный главный герой-пройдоха (Павел Прилучный
), неожиданные сюжетные повороты, продуманный сценарий, юмор, экшн и объёмные характеры ключевых персонажей, сыгранных хорошими актёрами (Карина Разумовская
, Денис Шведов
, Дмитрий Шевченко
, Александр Обласов
). Но при этом в нём просматриваются черты советских фильмов воспитания, да и сюжет во многом соотносится с российскими реалиями, несмотря на клипово-комиксовое оформление. Продолжение
этого популярного молодёжного детектива изобилует сценарными финтами, что превратило его в подобие латиноамериканской мыльной оперы, но это не помешало Александру Цекало
продлить своё детище на третий сезон, который следует ожидать в 2018 году.
«Метод» (2015)
Неоднозначно воспринятый зрителями и понравившийся критикам мрачный сериал Юрия Быкова
, созданный в духе «Настоящего детектива»
и «Декстера»
, посвящён следователю Меглину (Константин Хабенский
), который взял себе в стажёры молодую Есеню (Паулина Андреева
). Поработав с ним некоторое время девушка пришла к выводу, что её начальник сам является маньяком, как и те, которых они с пугающей лёгкостью ловят. 16-серийный детектив, отмеченный наградами ТЭФИ и премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), украшает собой блестящий актёрский состав (Алексей Серебряков
, Виталий Кищенко
, Тимофей Трибунцев
, Евгения Симонова
). Весной генеральный продюсер сериала Александр Цекало сообщил о том, что у «Метода» появится второй сезон, который также будет состоять из 16 эпизодов. Впрочем, до сих пор неизвестно, вернутся ли Хабенский и Андреева к своим ролям.
«МосГаз» (2012)
Первый сериал о расследованиях следователя МУРа Ивана Черкасова (Андрей Смоляков
), которому впоследствии было посвящено ещё 3 телевизионных детектива. 8-серийный фильм Андрея Малюкова
, отмеченный премией «Золотой орёл», рассказывает о том, как был вычислен и обезврежен серийный убийца по кличке МосГаз (Максим Матвеев
), чьим прототипом является печально известный маньяк Владимир Ионесян. Следующим фильмом о Черкасове стал «Палач»
, основанный на истории разоблачения Антонины Макаровой (Виктория Толстоганова
), расстрелявшей во время Великой Отечественной войны более 1500 человек. В «Пауке»
расследуется дело, навеянное известным ограблением Госбанка Армянской ССР, а «Шакал»
посвящён зарождению организованной преступности 70-х. И это, скорее всего, ещё не финал данной серии.
«Обратная сторона луны» (2012-2015)
По сюжету фантастического детектива Александра Котта
, представляющего собой отечественную адаптацию культового британского сериала «Жизнь на Марсе»
, впавший в кому капитан полиции Михаил Соловьёв (Павел Деревянко
) попадает в СССР 70-х, где не только вновь встречает своего заклятого врага — маньяка Рыжего (Иван Шибанов
), но и находит любовь всей своей жизни (Светлана Смирнова-Марцинкевич
), а также с лёгкостью расследует многие дела. Во втором сезоне
Котт напрочь отдалился от первоисточника, решив снять фантазию о том, как выглядела бы наша страна, не будь Перестройки. Получилось эффектно, но чрезмерно карикатурно и без души, что отразилось на рейтингах и позволило Первому каналу прервать показ продолжения на полуслове. Впрочем, все желающие сумели досмотреть его благодаря вездесущим пиратам.
«Пенсильвания» (2015)
В 16-серийной умной криминальной драме Владимира Виноградова
, часто работающего в жанре детектива («Лесник»
, «Отблески»
), известный журналист Козлов (Игорь Верник
) приезжает на похороны матери в посёлок Поливаново, прозванный местными жителями за дикость нравов Пенсильванией. Во время поминок в сельском доме пропадает его трёхлетний сын, а няню мальчика обнаруживают мёртвой на заднем дворе с пробитой головой. Не найдя помощи у местных правоохранительных органов, Козлов задействует свои связи в Москве, и в Поливаново прибывает следственная группа в составе трёх человек — следователя Морозова (Константин Крюков
), оперативника Сергеева (Дмитрий Ермак
) и эксперта Дворниковой (Александра Ребенок
), с которыми местные не особо-то хотят делиться секретами.
«Прощай, любимая!» (2014)
Константин Лавроненко
в 8-серийном остросюжетном детективе Алёны Званцовой
(«Небесный суд»
) воплотил образ вдовца, уверенного в том, что его жену (Полина Агуреева
) убили. Вместе с любовником убитой — охранником и бывшим полицейским по совместительству (Александр Гришин
) — он начинает собственное расследование, и вскоре их подозрения падают друг на друга. В сериале производства кинокомпании «Марс Медиа» также снялись Александра Урсуляк
, Роза Хайруллина
, Аглая Шиловская
и другие известные актёры.
«Седьмая руна» (2014)
Наш ответ «Твин Пиксу»
, благодаря которому следует теперь вопрошать не «Кто убил Лору Палмер?»
, а «Кто убил Алису Кротову?»
. По сюжету 8-серийного мистического детектива Сергея Попова
, основанного на идее Алексея Сидорова
и сценарии Марины
и Сергея Дяченко
, столичный криминалист Олег Нестеров (Юрий Колокольников
) приезжает в Заозёрск расследовать убийство дочери местного губернатора. В том месте, где нашли тело девушки, проходила ролевая игра по карело-финскому эпосу «Калевала», и председатель ролевиков Вера (Агния Кузнецова
) параллельно начинает своё расследование. В сериале также задействованы и другие яркие представители отечественного кинопрома (Юлия Снигирь
, Виктор Сухоруков
, Роман Мадянов
, Юрий Цурило
, Дарья Екамасова
).
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