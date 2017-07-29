Эмми-2017: Большая западная и очень странная вражда

17 сентября в Лос-Анджелесе состоится вручение ежегодной премии «Эмми» — за выдающиеся достижения в области сериалов и телешоу. Поскольку награды раздаёт Американская телевизионная академия, их можно смело сравнить с вручением премии «Оскар». Список сериалов-номинантов весьма внушительный, каждый из них достоин если не горячей зрительской любви, то внимания (у многих, впрочем, с этим нет проблем). Выбор у академиков будет непростой. Кино-Театр.ру расскажет о самых интересных сериалах премии, собравших наибольшее количество номинаций в этом году. Эти фильмы можно успеть посмотреть до церемонии (если вы этого еще не сделали) и, возможно, поболеть именно за них!
Категория «Лучший драматический сериал»
Мир Дикого Запада
Громкая премьера канала НВО, получившая рекордные 22 номинации на премию «Эмми» и ставшая фаворитом призовой гонки. Фантастическая история техногенного парка развлечений далёкого будущего, в котором андроиды имитируют мир вестерна, а люди, купившие билет в парк Westworld, вольны вести себя безнаказанно и дико. Шоу цепляет зрителя всеми возможными способами: например, безупречным дизайном, невозможной связью между пыльным прошлым и высокотехнологичным будущим, интригующей и затягивающей в каждую новую серию детективной историей и, конечно, столкновением с вечным и удивительным вопросом о том, что же такое - быть человеком.
Энтони Хопкинс
номинирован как Лучший актёр драмы, Эйван Рэйчел Вуд
- как Лучшая драматическая актриса, Джеффри Райт
- как Лучший драматический актёр второго плана.
Рецензия
Трейлер
Очень странные дела
Премьера канала Netflix, 18 номинаций премии «Эмми». Достойный конкурент «Мира Дикого Запада» также играет на поле зрительской ностальгии, перенося нас не в декорации вестерна, но в мир провинциальной Америки 1980-х. Если в «Мире Дикого Запада» сквозь техногенный антураж и робототехнику пробивается человечность, то в «Очень странных делах», напротив, фантастический ужас продирается в обыденный человеческий мир через детские игры. В тёплом и безопасном ламповом прошлом чёрным контрастом расцветают темы насилия и родительской ответственности. Вишенка на торте: удивительному детскому актерскому ансамблю подыгрывает сама Вайнона Райдер
.
Милли Бобби Браун
получила номинацию как Лучшая драматическая актриса второго плана, а Дэвид Харбор
— как как Лучший драматический актёр второго плана.
Рецензия
Трейлер
Рассказ служанки
Экранизация одноимённой антиутопии Маргарет Этвуд
получила 13 номинаций премии «Эмми». Неторопливый и страшный рассказ о республике будущего, в которой власть принадлежит военным, женщины полностью поражены в правах, а те, которые всё ещё сохраняют исчезающую в этом мире фертильность, вынуждены быть Служанками - суррогатными матерями для высшей касты. За визуальной красотой изложения, как водится, прячется триллер, затягивающий зрителя в сети, пугая доступными аналогиями с сегодняшним днем.
Элизабет Мосс
номинирована как Лучшая драматическая актриса, Энн Дауд
и Самира Уайли
- как Лучшие драматические актрисы второго плана.
Трейлер
Категория «Лучший мини-сериал»
Вражда
Первая часть антологии Райана Мёрфи о реальных распрях между известными персонами посвящена соперничеству двух голливудских кинозвёзд, Джоан Кроуфорд
и Бетт Дэвис
. Как результат — 18 номинаций на премию «Эмми». Ироничная и любовная стилизация Голливуда 1960-х порадовала киноманов и расширила кругозор обывателям, в очередной раз продемонстрировав тяжкую женскую долю подзабытых кино-див и их актёрский талант, конечно же.
Джессика Лэнг
и Сьюзен Сарандон
номинированы как Лучшие актрисы мини-сериала, Альфред Молина
- как Лучший актёр второго плана мини-сериала.
Трейлер
Большая маленькая ложь
Экранизация одноимённого романа Лианы Мориарти
, снятая Жаном-Марком Валле
. 16 номинаций на премию «Эмми», включая актёрские - половине ансамбля. Обычных обеспеченных домохозяек и мам связывает детский, казалось бы, скандал, постепенно обнажающий страшные и постыдные тайны каждой из них, выталкивая на поверхность неудобную и замалчиваемую тему домашнего насилия.
Николь Кидман
и Риз Уизерспун
номинированы как Лучшие актрисы мини-сериала, Александр Скарсгард
, Лора Дерн
и Шэйлин Вудли
- как Лучший актёр и Лучшие актрисы второго плана в мини-сериале.
Рецензия
Трейлер
Фарго
Третий сезон тягучей чёрной комедии Ноа Хоули
, придуманной по мотивам одноименного фильма братьев Коэн
, — 16 номинаций на премию «Эмми». Братья-близнецы Стасси (Юэн Макгрегор
) в глубинах американского штата Миннесота пытаются поделить наследство отца и вступают на скользкий путь криминала и убийств — раздолье для мрачного юмора и размышлений о мире постправды.
Юэн Макгрегор может получить приз за Лучшую мужскую роль в мини-сериале, Кэрри Кун
— как Лучшая актриса мини-сериала, Дэвид Тьюлис
— как Лучший актёр второго плана в мини-сериале.
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Категория «Лучший комедийный сериал»
Вице-президент
Шестой сезон политической комедии, рассказывающей о вымышленном закулисье Белого Дома, — 17 номинаций премии «Эмми». Абсолютно возмутительное кино: мало того, что шоу говорит и шутит о властях, так и заглавная роль в нём принадлежит женщине. Интриги, коварство, талант Джулии Луис Дрейфус
и непочтительные шутки, вылетающие с пулемётной скоростью.
Тони Хэйл
и Мэтт Уолш
номинированы как Лучшие комедийные актёры второго плана, Анна Кламски
- как Лучшая комедийная актриса второго плана.
Трейлер
Кремниевая долина
Четвёртый сезон не теряющей актуальности комедии о приключениях начинающих айтишников в поисках открытий в области программирования и их финансирования — 10 номинаций премии «Эмми». Созданный продюсерами и сценаристами «Бивиса и Батт-Хеда
», «Царя горы
» и «Офисного пространства
» сериал уже прославился как «лучший фильм о гиках» и продолжает радовать зрителей яркими узнаваемыми персонажами, атмосферой дружбы и чёрным юмором.
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