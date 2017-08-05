«Вершина озера». Второй сезон: Судьба мужчин - порабощать женщин

На SundanceTV (в России - на Амедиатеке) состоялась премьера второго сезона «Вершины озера» - мрачного и социально насыщенного детектива Джейн Кэмпион и Джерарда Ли, первый сезон которого вышел в 2013-м году и в каком-то смысле оказался предтечей «Настоящего детектива» (но несколько затерялся в его тени, в том числе и потому, что SundanceTV не HBO). Четыре года спустя Кэмпион и Ли решили наконец завершить историю детектива Робин Гриффин, которая борется с мужским насилием во всех его проявлениях. Получился пространный манифест о сексизме и манипуляциях, в котором расследование становится сюжетной формальностью.
В первом сезоне австралийский детектив Робин Гриффин (Элизабет Мосс из «Безумцев» и «Рассказа служанки»), которую в шестнадцать лет изнасиловала группа реднеков, возвращается в Новую Зеландию, чтобы расследовать пропажу 12-летней беременной девочки. Красота новозеландской природы контрастировала с
[бытовым адом. >>]бытовым адом: Гриффин боролась с ужасами прошлого, девочку насиловал родной отец (Питер Муллан), местную сеть педофилов покрывала полиция, а в лагере с поэтическим названием «Рай» группа женщин под предводительством деспотичной гуру (Холли Хантер) пытались принять себя и перестать воспринимать себя через отношения и оценки мужчин.
Четыре года спустя Робин возвращается в Австралию, где все обстоит еще хуже: коллеги-мужчины не воспринимают её всерьез и изъясняются исключительно сальными шуточками, в местном борделе трудятся совсем юные ночные бабочки из Тайланда; труп одной из них (тоже беременной) находят в туристическом чемодане на пляже. Гриффин вместе с высокой, но чувствительной напарницей Мирандой (Гвендолин Кристи из «Игры престолов») берется за расследование, которое оборачивается галереей патриархальных ужасов. Вместе с тем, Робин решает наладить контакт с рожденной после изнасилования дочерью Мэри (Элис Инглерт из «Прекрасных созданий»), которую удочерили Джулия и Пайк (Николь Кидман и Ивен Лесли). У тех тоже всё сложно: деспотичная Джулия ушла от мягкого мужа к женщине, а Мэри, которой скоро исполнится 18, хочет выйти замуж за болезненного немца средних лет по прозвищу Пусс (Дэвид Денсик). Убийство и личная жизнь дочери оказываются связаны: Пусс излучает радикальные левые идеи и преподает таиландским сексуальным рабыням уроки феминизма (и бьёт для лучшего усвоения материала).
Если первый сезон «Вершины озера» работал как независимый мрачный детектив с социальным комментарием, то второй оказался более дорогим социальным манифестом с ошметками детектива. Пятнадцатиминутные диалоги про феминизм, где Пусс заявляет, что писал на факультете работу с названием «Судьба мужчин - порабощать женщин», но в Германии тема никому не понравилась, соседствуют с десятиминутным уроком объективации и смехотворного мачизма от группы клишированных неприятных задротов. В коллекцию странных находок стоит внести также чуткого к одной из героинь геймера, который, как в параноидальных газетных заметках, оказывается прекрасным стрелком: обличая одни дикие клише, сериал не стесняется прибегать к не менее сомнительным.
Карикатурных мужских персонажей («Вершина озера» не проходит известный тест Бекдел на гендерную предвзятость), можно было бы объяснить взглядом Робин Гриффин, чьи отношения с мужчинами заканчивались если не попыткой изнасилования, так изменой. Однако смена интонации по сравнению с первым сезоном выглядит резко и не слишком мотивированно. Скорее -
результат топорной драматургической необходимости: например, в нелепом флэшбеке Кэмпион и Ли неожиданно избавляются от бойфренда Джонно. В свете условного хэппи-энда такая радикализация атмосферного и острого сериала выглядит не очень убедительно. Вдобавок в этом году «Вершина озера» рискует затеряться в тени еще более плакатной антиутопии «Рассказ служанки», где главную роль также играет Элизабет Мосс.
Впечатляющий актерский состав, в сущности, и является главным достоинством сериала. Когда-то снявшая «Пианино» Кэмпион собрала впечатляющий ансамбль «нестандартных» актрис - от Мосс, Кристи и Кидман (в одной из лучших своих ролей за последние годы) до Инглерт и Лив Хьюсон из недавнего нетфликсовского ситкома «Диета из Санта-Клариты». Как высказывание высказывание же второй (и финальный) сезон работает, кажется, внутри суженного феминистического дискурса. По иронии, взяв обвинительно-поучительный тон, шоу упирается в растерянность перед мировой несправедливостью. И вывод о необходимости личностного преодоления разного рода манипуляций и несправедливостей в итоге не оправдывают выбранную интонацию, которая не слишком успешно провоцирует диалог на важные темы.
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