Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Вершина озера». Второй сезон: Судьба мужчин - порабощать женщин

Обзор сериалов >>
5 августа 2017
На SundanceTV (в России - на Амедиатеке) состоялась премьера второго сезона «Вершины озера» - мрачного и социально насыщенного детектива Джейн Кэмпион и Джерарда Ли, первый сезон которого вышел в 2013-м году и в каком-то смысле оказался предтечей «Настоящего детектива» (но несколько затерялся в его тени, в том числе и потому, что SundanceTV не HBO). Четыре года спустя Кэмпион и Ли решили наконец завершить историю детектива Робин Гриффин, которая борется с мужским насилием во всех его проявлениях. Получился пространный манифест о сексизме и манипуляциях, в котором расследование становится сюжетной формальностью.

«Вершина озера». Второй сезон: Судьба мужчин - порабощать женщин

В первом сезоне австралийский детектив Робин Гриффин (Элизабет Мосс из «Безумцев» и «Рассказа служанки»), которую в шестнадцать лет изнасиловала группа реднеков, возвращается в Новую Зеландию, чтобы расследовать пропажу 12-летней беременной девочки. Красота новозеландской природы контрастировала с
[бытовым адом. >>]бытовым адом: Гриффин боролась с ужасами прошлого, девочку насиловал родной отец (Питер Муллан), местную сеть педофилов покрывала полиция, а в лагере с поэтическим названием «Рай» группа женщин под предводительством деспотичной гуру (Холли Хантер) пытались принять себя и перестать воспринимать себя через отношения и оценки мужчин.
Четыре года спустя Робин возвращается в Австралию, где все обстоит еще хуже: коллеги-мужчины не воспринимают её всерьез и изъясняются исключительно сальными шуточками, в местном борделе трудятся совсем юные ночные бабочки из Тайланда; труп одной из них (тоже беременной) находят в туристическом чемодане на пляже. Гриффин вместе с высокой, но чувствительной напарницей Мирандой (Гвендолин Кристи из «Игры престолов») берется за расследование, которое оборачивается галереей патриархальных ужасов. Вместе с тем, Робин решает наладить контакт с рожденной после изнасилования дочерью Мэри (Элис Инглерт из «Прекрасных созданий»), которую удочерили Джулия и Пайк (Николь Кидман и Ивен Лесли). У тех тоже всё сложно: деспотичная Джулия ушла от мягкого мужа к женщине, а Мэри, которой скоро исполнится 18, хочет выйти замуж за болезненного немца средних лет по прозвищу Пусс (Дэвид Денсик). Убийство и личная жизнь дочери оказываются связаны: Пусс излучает радикальные левые идеи и преподает таиландским сексуальным рабыням уроки феминизма (и бьёт для лучшего усвоения материала).

Если первый сезон «Вершины озера» работал как независимый мрачный детектив с социальным комментарием, то второй оказался более дорогим социальным манифестом с ошметками детектива. Пятнадцатиминутные диалоги про феминизм, где Пусс заявляет, что писал на факультете работу с названием «Судьба мужчин - порабощать женщин», но в Германии тема никому не понравилась, соседствуют с десятиминутным уроком объективации и смехотворного мачизма от группы клишированных неприятных задротов. В коллекцию странных находок стоит внести также чуткого к одной из героинь геймера, который, как в параноидальных газетных заметках, оказывается прекрасным стрелком: обличая одни дикие клише, сериал не стесняется прибегать к не менее сомнительным.

«Вершина озера». Второй сезон: Судьба мужчин - порабощать женщин

Карикатурных мужских персонажей («Вершина озера» не проходит известный тест Бекдел на гендерную предвзятость), можно было бы объяснить взглядом Робин Гриффин, чьи отношения с мужчинами заканчивались если не попыткой изнасилования, так изменой. Однако смена интонации по сравнению с первым сезоном выглядит резко и не слишком мотивированно. Скорее -
результат топорной драматургической необходимости: например, в нелепом флэшбеке Кэмпион и Ли неожиданно избавляются от бойфренда Джонно. В свете условного хэппи-энда такая радикализация атмосферного и острого сериала выглядит не очень убедительно. Вдобавок в этом году «Вершина озера» рискует затеряться в тени еще более плакатной антиутопии «Рассказ служанки», где главную роль также играет Элизабет Мосс.

Впечатляющий актерский состав, в сущности, и является главным достоинством сериала. Когда-то снявшая «Пианино» Кэмпион собрала впечатляющий ансамбль «нестандартных» актрис - от Мосс, Кристи и Кидман (в одной из лучших своих ролей за последние годы) до Инглерт и Лив Хьюсон из недавнего нетфликсовского ситкома «Диета из Санта-Клариты». Как высказывание высказывание же второй (и финальный) сезон работает, кажется, внутри суженного феминистического дискурса. По иронии, взяв обвинительно-поучительный тон, шоу упирается в растерянность перед мировой несправедливостью. И вывод о необходимости личностного преодоления разного рода манипуляций и несправедливостей в итоге не оправдывают выбранную интонацию, которая не слишком успешно провоцирует диалог на важные темы.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Большая маленькая ложь»: Я же мать!
Американские боги: 10 шоураннеров, за чьими проектами стоит следить при любой погоде
Поиск по меткам
Алексей ФилипповЗарубежные сериалы
персоны
Николь КидманДжейн КэмпионЭлизабет МоссПитер Муллан

фотографии >>
«Вершина озера». Второй сезон: Судьба мужчин - порабощать женщин фотографии
«Вершина озера». Второй сезон: Судьба мужчин - порабощать женщин фотографии
«Вершина озера». Второй сезон: Судьба мужчин - порабощать женщин фотографии
«Вершина озера». Второй сезон: Судьба мужчин - порабощать женщин фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Киндиков
31 июля ушёл из жизни актёр Валерий Киндиков.
Жанна Моро
31 июля ушла из жизни актриса Жанна Моро.

День рождения >>

Жанат (Жан) Байжанбаев
Татьяна Демидова (IV)
Юрий Думчев
Ольга Зайцева
Михаил Зимин
Нина Курпякова
Игорь Лагутин
Александр Павлов
Михаил Пшеничный
Лукаш Гарлицкий
Карла Гравина
Мариан Дзендзель
Лидия Ламайсон
Барбара Солтысик
Роберт Тейлор
Джоан Хиксон
все родившиеся 5 августа >>

Афиша кино >>

Охранник
боевик
Болгария, США, 2017
Похищение
триллер
США, 2016
Теснота
драма
Россия, 2017
Тёмная башня
триллер, фэнтези
США, 2017
Ветреная река
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Канада, США, 2017
Леди Макбет
драма
Великобритания, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью