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Обзор сериалов «Вершина озера». Второй сезон: Судьба мужчин - порабощать женщин Социальные манифест Джейн Кэмпион с Элизабет Мосс и Николь Кидман

Новости театра Мишель Докери и Брайан Крэнстон выступят на сцене лондонского театра Актёры сыграют в постановке, основанной на оскароносной картине 1976 года.

Новости кино На СТС стартует комедийный сериал «Ивановы-Ивановы» Две семьи спустя 16 лет узнают, что их детей перепутали в роддоме.

Новости кино «Заложников» покажут во Франции, Италии, Испании, Скандинавии и Китае Кроме того, картину купил кабельный канал НВО для проката на платном ТВ в Восточной Европе.

Главная тема #мненедали: Может ли российское кино существовать без господдержки? Тенденцией нового – кризисного – времени стало кино без господдержки. Хорошо это или плохо – большой вопрос.

Новости кино Жюри фестиваля «Киношок» возглавит Александр Прошкин Фестиваль Анапы объявил состав жюри основного конкурса.

Рецензии на фильмы «Темная башня»: Кинга на Кинге не осталось Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи и особенный мальчик играют в догонялки