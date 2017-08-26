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25 главных российских сериалов этой осени

Обзор сериалов >>
26 августа 2017
Конец августа - традиционно горячее время для телеканалов, с сентября у них обновляется вещание, готовятся к запуску свежие программы, шоу, и, разумеется, новые сериалы начинают представлять зрителям. Многосерийные драмы, исторические фильмы, комедии, мелодрамы, детективы и даже один фантастический российский сериал готовы для показа на разных каналах. Кино-театр.ру выбрал 25 самых интересных проектов, которые мы будем смотреть и обсуждать этой осенью.


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ЛЮБИМЦЫ
Канал: Пятница
Жанр: Комедия
Серий: 20
Эфир: 28 августа

25 главных российских сериалов этой осени

В жизни талантливого врача Миши (Михаил Башкатов) случается черная полоса: его выгоняют с работы, а жена уходит к успешному дантисту и с ребенком дает видеться только по расписанию. И вот он, относящийся к животным с брезгливостью, вынужден стать ветеринаром. Такая карьера не входила в его планы, но со временем он привыкает и даже начинает видеть в новой работе плюсы. Главный из них - Алиса (Александра Бортич), которая обожает животных и мечтает о большой любви. Но в то же время не доверяет мужчинам и предпочитает держать их на расстоянии. С ними вместе трудятся циничный анастезиолог Стас (Роман Маякин), Алисин “бывший”, простодушный хирург Геннадий (Алексей Ильин), его девушка с тяжелым характером рентгенолог Зара (Сабина Ахметова) и администратор Маруся (Валерия Куликова), добрая и странная девушка. Принадлежит клиника энергичной Иванке (Вероника Ксенжкевич), бизнесменше и жене футболиста.
Режиссер Михаил Жерневский.


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БЕЗОПАСНОСТЬ
Канал: Первый
Жанр: Остросюжетный детектив
Серий: 8
Производитель: “Дирекция кино”
Эфир: 28 августа

25 главных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба Первого канала, сериал Безопасность

Телевизионный режиссерский дебют Никиты Высоцкого, по сценарию которого был снят биографический фильм о его отце «Высоцкий. Спасибо, что живой». В паре с ним над картиной работал режиссер монтажа фильмов «Викинг» и «Высоцкий. Спасибо, что живой» Илья Лебедев. Режиссерские обязанности распределились следующим образом: Высоцкий отвечал за актерскую работу, а Лебедев — за визуальную составляющую. “Безопасность” основана на серии детективов «Зона личной безопасности» Андрея Кивинова, автора известных ментовских серий «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и многих других. В картине множество драк, погонь, стрельбы, допросов и спецопераций, но найдется также место и для романтики.
Съемки проходили в Чечне, Твери и Московской области. Формат сериала - четыре двухсерийных фильма с отдельными сюжетами, но одним и тем же местом действия и двумя главными героями, их сыграли Кирилл Плетнев и сам Никита Высоцкий. В других ролях Александра Мареева, Анна Арефьева, Даниил Воробьев, Михаил Грубов, Дарья Урсуляк, Ирина Бякова, Рашид Тугушев.


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ОЛЬГА, 2 сезон
Канал: ТНТ
Жанр: Комедия
Количество серий: 20
Производство: ТНТ
Эфир: 4 сентября

25 главных российских сериалов этой осени
фото: ТНТ, сериал Ольга

На ТНТ возвращается сериал года «Ольга». Ситком про настоящую русскую женщину, мать и без пяти минут бабушку, которая тащит на себе двух детей от разных браков, отца-алкоголика и других персонажей. И при этом остаётся жизнерадостной, оптимистичной и пытается наладить собственную личную жизнь. Что случится с ее беременной дочерью Аней (Ксения Суркова) и как сложатся взаимоотношения Ольги с Гришей-гробовозом (Максим Костромыкин), узнаем очень скоро. В главной роли – Яна Троянова, режиссеры Игорь Волошин и Алексей Нужный.


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ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО
Телеканал: НТВ
Жанр: Остросюжетная драма
Серий: 16
Производство: Мастерская Павла Лунгина
Эфир: 7 сентября

25 главных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба НТВ, сериал Жена полицейского

Остросюжетный сериал режиссера Александра Соловьёва и продюсера Павла Лунгина, в котором главный акцент сделан на противоречивых взаимоотношениях супружеской пары. В центре сюжета Лера Валецкая (Виктория Толстоганова) – счастливая жена майора полиции Виктора (Виталий Кищенко), которая однажды узнает, что её супруг вовсе не тот, за кого себя выдаёт. Многолетний брак рушится в одночасье, когда в их жизнь вторгаются бандиты - друзья из прошлой жизни Виктора.
Также в картине задействованы Лукерья Ильяшенко, Станислав Беляев, Сергей Удовик, Юрий Кузнецов и другие актёры.



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ИСЧЕЗНУВШАЯ
Телеканал: Домашний
Жанр: детектив
Серий: 16
Производство: Дрим Фильм
Эфир: октябрь

25 главных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба телеканала Домашний, сериал Исчезнувшая

Обладатель приза за режиссуру “Кинотавра”-2017 за фильм “Турецкое седлоЮсуп Разыков снял детективный сериал с Анной Снаткиной в главной роли. Ее героиня Катя Савельева оказывается в тюрьме по обвинению в убийстве. Внезапно кто-то вносит за нее залог, и на пороге дома нарисовывается адвокат влиятельного бизнесмена, предлагающий сделку: Катя должна исчезнуть.
В ролях: Кирилл Гребенщиков, Данила Дунаев, Александр Константинов, Сергей Юшкевич, Тамара Акулова и другие.



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НЕ ПЛАЧЬ, Я УХОЖУ
Телеканал: Россия-1
Жанр: мелодрама
Серий: 16
Производство: Abc-Film, “Русское”, Кинокомпания Film Stream
Эфир: октябрь

25 главных российских сериалов этой осени
фото: Галина Ананчина, сериал Не плачь, я ухожу

Совместное производство трех стран - России, Украины и Польши. История известной телеведущей Даши, живущей с чувством вины за то, что потеряла давным-давно в толпе на вокзале трехлетнюю сестру.
Режиссер Валерий Девятилов (“Королева бандитов”) и Татевик Саруханова.
В ролях Татьяна Арнтгольц, Любовь Константинова, Марк Богатырёв, Владимир Жеребцов, Алексей Бардуков, Татьяна Лютаева и другие.



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БУМЕРАНГ
Телеканал: Россия-1
Жанр: мелодрама
Серий: 16
Производство: Yellow, Black & White Pictures
Эфир: вторая половина октября

25 главных российских сериалов этой осени

Лав-стори про 16-летнюю Дашу (Анна Пескова) написала автор популярных телесериалов “Татьянин день”, “Сердце Марии”, “Вы все меня бесите” и многих других Анастасия Касумова написала, а поставил режиссер Кира Ангелина (“Все к лучшему”, “Гюльчатай. Ради любви”). Даша - профессорская дочка, которая собирается сбежать из родительского дома в Москву со своим парнем из неблагополучной семьи Андреем (Петр Кислов), но накануне побега подвергается жестокому изнасилованию. Подозрения падают на Андрея, и вот - между счастливыми молодыми людьми начинает расходиться земля. В проекте задействованы актеры Алексей Тихонов, Ольга Прокофьева, Екатерина Редникова, Дмитрий Миллер, Алексей Барабаш.


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ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Канал: НТВ
Жанр: экранизация
Серий: 12
Производство: «Всемирные Русские Студии»
Эфир: конец октября - начало ноября

25 главных российских сериалов этой осени
фото: сериал Хождение по мукам

Эпопея Алексея Толстого про годы больших перемен в мире (революция в России, Первая Мировая Война) превратилась в 12-серийный телефильм, выход которого запланирован к столетию Октябрьской революции. Съемки курировало Министерство культуры РФ, режиссером стал Константин Худяков. В роли поэта-декадента Бессонова - Антон Шагин, сестер Булавиных сыграют Анна Чиповская и Юлия Снигирь. Также в сериале появятся Светлана Ходченкова, Леонид Бичевин, Андрей Мерзликин, Александр Яценко и многие другие.


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ТРОЦКИЙ
Телеканал: Первый
Жанр: биография, исторический, драма
Серий: 8
Производство: Первый канал, продюсерская компания «Среда»
Эфир: начало ноября

25 главных российских сериалов этой осени

К столетию Октябрьской революции Первый канал и продюсерская компания Александра Цекало «Среда» представят многосерийный фильм о судьбе Льва Троцкого, революционера, одного из организаторов Октябрьской революции 1917 года, впоследствии высланного Сталиным из СССР и убитого агентом НКВД. Фильм расскажет о последних годах жизни Троцкого, который после нескольких лет скитаний прибывает в последнее убежище, в Мексику. Там он вспоминает главные события жизни, которые разворачиваются на фоне зарождения нового государства – Советского Союза. Для записи воспоминаний Троцкий приглашает идейного противника – канадского журналиста, симпатизирующего Сталину, чтобы обратить его в свою веру и через него - все человечество.
В роли Льва Троцкого снялся Константин Хабенский. В других ролях Михаил Пореченков, Ольга Сутулова, Александра Мареева, Максим Матвеев, Сергей Гармаш, Евгений Стычкин в роли Ленина, Виктория Полторак в роли Фриды Кало и многие другие. Режиссер проекта Александр КоттОбратная сторона Луны», «Брестская крепость»). Сценарий написал Олег МаловичкоМетод», «Черная кошка»).


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ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ-2
Телеканал: ТВ3
Жанр: драма, приключения, фантастика
Серии:
Производитель: ТВ3
Эфир: ноябрь

25 главных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба ТВ-3, сериал Чернобыль: Зона отчуждения-2

Павел Костомаров, показавший всю режиссерскую мощь на втором сезоне “Закона каменных джунглей”, взялся за постановку продолжения еще одного сериала трио продюсеров Александра Дулерайна, Валерия Федоровича и Евгения Никишова. В первом сезоне герои Паша, Аня, Леша с Настей и Гоша с помощью машины времени отправились в 1986 год, чтобы предотвратить аварию на Чернобыльской АЭС. Однако, вернувшись из Припяти 1986 года в современную Москву, они попали в альтернативную реальность и узнали, что мир изменился до неузнаваемости. Советский Союз не распался, а авария на атомной станции в 1986 году всё-таки произошла, но случилось это не в СССР, а в Соединенных Штатах, которые с тех пор раздирает Гражданская война.
В ролях Константин Давыдов, Сергей Романович, Анвар Халилулаев, Кристина Казинская, Валерия Дмитриева, Евгений Стычкин и другие.



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КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ
Канал: Первый
Жанр: Драма
Количество серий: 12
Производство: АВК продакшн, Film.UA
Эфир: осень

25 главных российских сериалов этой осени

Очень долго лежала на полке и ждала своего часа российско-украинская адаптация одноимённого каталонского телесериала о шестерых пациентах-подростках, решивших объединиться в группу «Красные браслеты». Проект стал обладателем двух главных призов на III Национальном кинофестивале дебютов «Движение» («Гран-при» и «Лучшая режиссёрская работа») в 2015 году, был куплен Первым каналом, но по разным причинам эфир откладывался. Надеемся, что все-таки увидим эту работу.
Оригинальный сценарий «Красных браслетов» написан испанским писателем Альбертом Эспинозой. В 14 лет у него выявили рак костей. Он лишился ноги, лёгкого и половины печени, проведя 10 лет по больницам. Врачи давали 3% тому, что он выживет. Альберт зацепился за этот шанс и победил. По мотивам детских воспоминаний о днях, проведённых в больнице, Эспиноза написал книгу «Красные браслеты». Режиссер российской версии -Наталия Мещанинова, успевшая после нее поработать сценаристом на картине »Аритмия» Бориса Хлебникова, главном российском фильме 2017 года.


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ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
Канал: Первый
Жанр: драма
Серий: 12
Производство: Марс Медиа Энтертейнмент
Эфир: осень

25 главных российских сериалов этой осени

Действие сериала развернётся в 1976 году в Москве, в гостинице «Россия», ныне демонтированной. Получить работу в ней тогда было непросто, ведь там останавливались только высокопоставленные иностранцы и советская элита. Героиня фильма, сотрудница орготдела Ксения (Екатерина Вилкова) отвечает за приём и комфортное пребывание гостей, работать ей приходится в атмосфере интриг и тотального надзора органов безопасности. Режиссёром проекта выступает Сергей Сенцов («Физрук»). В ролях, Людмила Дребнёва, Анатолий Горячев, Павел Трубинер, Владимир Кошевой, Данила Дунаев и другие.

Трейлер


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ДОКТОР РИХТЕР
Канал: Россия-1
Жанр: драма, комедия, детектив
Серий: 21
Производство: Нон-стоп продакшн
Эфир: осень

25 главных российских сериалов этой осени
фото: Пресс-служба Россия-1, сериал Доктор Рихтер

»Доктор Рихтер» — российская адаптация культового американского сериала »Доктор Хаус», медицинской драмы с элементами детектива. Действие разворачивается в городской клинической больнице №100. Заведующий лечебно-диагностическим отделением Андрей Александрович Рихтер вместе с командой расследует сложные медицинские случаи — те, с которыми не справились другие врачи. Рихтера интересуют только сложные случаи, а рутинной работой и скучными пациентами он заниматься не собирается. Замкнутый и циничный врач частенько раздражает и пациентов, и коллег.
В роли талантливого диагноста вместо Хью Лори из оригинального фильма - Алексей Серебряков. Роль его начальницы досталась Анне Михалковой. Потрясающий звездный состав актеров на вторых ролях и эпизодах, продюсеры Роднянский и Златопольский, Александр Родионов среди сценаристов и режиссура Александра Прошкина (внезапно) - коллектив, внушающий надежду.

Трейлер


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БЕССТЫДНИКИ
Телеканал: НТВ
Жанр: комедия, драма
Серий: 24
Производство: Yellow, Black and White
Эфир: осень

Бесстыдники
фото: пресс-служба НТВ, сериал Бесстыдники

Адаптация одноимённого британского ситкома про необычную семью, которая не унывает при любых жизненных ситуациях.
Действия отечественного сериала разворачивается в подмосковном Щёлково. Главный герой сериала Гоша Груздев – ленивый отец-одиночка, который живет вместе с семьей в ветхом доме. Гоша давно забросил себя и совсем не заботится о детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась его старшая дочь. Герои пройдут через множество комичных ситуаций, которые докажут, что нет ничего важнее семьи.
Создатели серьёзно подошли к выбору саундтреков для фильмы - на фоне будут играть российские хиты разных лет – начиная от Виктора Цоя и заканчивая Тимати. В сериале снялись Алексей Шевченков, Галина Петрова, Андрей Чадов, Пётр Кислов и другие. Режиссеры Антон Маслов и Артур Виденмеер.


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МОСТ
Телеканал: НТВ
Жанр: Детектив
Серий: 20
Производство: ВайТ Медиа
Эфир: осень

25 главных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба НТВ, сериал Мост

Адаптация известного шведского-датского детектива Broen, третья версия после американо-мексиканского и британо-французского ремейка. Действие в российской адаптации разворачивается на границе России и Эстонии. Центральным элементом фильма является мост, на котором обнаруживают труп женщины. Тело лежит ровно между российским Ивангородом и эстонской Нарвой. За расследование берутся полицейские двух стран Максим Казанцев (Михаил Пореченков) и Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте). Инга узнаёт в погибшей депутата эстонского парламента, но экспертиза показывает, что нижняя часть тела принадлежит совершенно другому человеку, студентке из Санкт-Петербурга. Следователям предстоит выяснить, кто же мог так жестоко поступить с двумя женщинами.
Режиссёрское кресло «Моста» занял Константин Статский. Работа над проектом шла сразу в четырёх городах: Санкт-Петербурге, Ивангороде, Таллине и Нарве.


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ПОБЕДИТЕЛИ
Телеканал: НТВ
Жанр: Исторический детектив, драма
Серий:
Производство: COSMOS Studio
Эфир: осень

Победители
фото: пресс-служба НТВ, сериал Победители

Исторический детектив, рассказывающий про дружбу трёх лучших адвокатов Российской Империи. Действия разворачиваются в 1895 году. Имя знаменитого столичного адвоката Николая Андронова, не проигравшего пока ни одного судебного процесса, гремит на всю Россию. Его друзья Виктор Роскевич и Михаил Заварзин – тоже побеждают в сложнейших уголовных делах, порой не только оправдывая своих подзащитных, но и изобличая истинных преступников прямо в зале суда. В тяжёлых ситуациях друзья всегда приходят на помощь друг другу.
В фильме снимались: Никита Панфилов, Аня Чиповская, Никита Ефремов, Юлия Пересильд, Валентин Самохин и другие. Режиссеры-постановщики: Александр Николаев, Ангелина Никонова.


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СПЯЩИЕ
Телеканал: НТВ
Жанр: Триллер, мистика, детектив
Серий: 8
Производство: Legio Felix
Эфир: осень

25 главных российских сериалов этой осени
фото: Вечерняя Москва, сериал Спящие

Мистический детектив о произведениях искусства от Ильи Куликова, автора популярных сериалов «Глухарь», “Карпов”, “Закон каменных джунглей” и не только. Бизнесмен собирает коллекцию картин со спящими героями. Согласно легенде, каждая из них заключает в себе человеческую душу. Это проклятие пришло в современный мир от художника, который любил свою жену до безумия и, когда она умирала, силой чувств заточил её душу в портрет. За необычными картинами охотится и художник, мечтающий овладеть этой магической силой. А еще один из поклонников «спящих» оказывается убит.
В ролях: Евгений Стычкин, Анастасия Заворотнюк, Юрий Чурсин, Александр Соколовский, Софья Каштанова и другие.


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НЕУЛОВИМЫЕ
Канал: НТВ
Жанр: Исторический, детектив, приключения
Серий: 8
Производство: Киностудия КИТ
Эфир: осень

Неуловимые
фото: пресс-служба НТВ, сериал Неуловимые

Исторический сериал про неунывающих карманников Одессы с Оксаной Фандерой, Юрием Стояновым, Сергеем Газаровым и Александром Лыковом в главных ролях. Действие происходит в 1958 году. Два легендарных черноморских вора решаются на «ограбление века». Украсть предстоит скрипку Страдивари, которую бельгийская королева преподнесла в дар советскому музыканту Давиду Ойстраху. Скрипку везут из Москвы в Одессу в спецвагоне поезда, и, чтобы провернуть преступление, злоумышленники собирают целую команду из молодых умельцев воровского дела.
Режиссёр-постановщик: Владимир Виноградов


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ФОРС-МАЖОР
Телеканал: НТВ
Жанр: остросюжетная комедия
Серий: 10
Эфир: осень

25 главных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба НТВ, сериал Форс-мажор

Криминальная комедия с Павлом Прилучным в главной роли. Он играет медбрата Виктора из частной провинциальной клиники, проводящей незаконную пластическую операцию местному мафиози. Ночью пациента навещает киллер, но Виктор, уверенный, что смерть пациента наступила в результате его врачебной ошибки, занимает место якобы изменившего внешность мафиози.
В ролях: Илья Глинников, Диана Пожарская, Александр Ильин (младший), Александр Ильин (старший), Сергей Лавыгин, Фёдор Добронравов и другие. Режиссёр: Александр Жигалкин


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А.Л.Ж.И.Р.
Телеканал: НТВ
Жанр: историческая драма
Серий: 10
Производство: «Киноград»
Эфир: осень

25 главных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба НТВ, сериал А.Л.Ж.И.Р.

Фильм рассказывает об одном из самых суровых сталинских женских колоний «Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины» (сокращенно А.Л.Ж.И.Р). Срок там вынуждены отбывать бок о бок жены бывших партийных работников и воровки, представительницы высших сословий и деревенские женщины, монахини и дамы легкого поведения. Вина каждой заключалась лишь в том, что они члены семей изменников родины. В АЛЖИРЕ содержались более 8 тысяч женщин, среди которых сестра маршала Тухачевского, жёны писателей Бориса Пильняка, Аркадия Гайдара, матери Булата Окуджавы и Майи Плисецкой и другие.
История охватывает 1938 - 1945 годы. Две главные героини - познакомившиеся в арестантском поезде жена авиаконструктора Ольга Павлова (Дарья Екамасова)и София Тер-Ашатурова (Екатерина Гусева) – оперная певица, задержанная по доносу.
Также в фильме задействованы Кирилл Плетнев, Михаил Евланов, Клавдия Коршунова, Дина Тасбулатова, Наталья Аринбасарова и другие. Режиссёр-постановщик: Александр Касаткин (“Три для до весны”, “Дочь”)


*

ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ
Телеканал: СТС
Жанр: комедия
Серий:
Производство: Yellow, Black and White, СТС
Эфир: осень

25 главных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба СТС, сериал Ивановы-Ивановы

Семейная комедия про две семьи Ивановых с юга России, которые спустя 16 лет узнают, что их детей перепутали в роддоме. При этом один мальчик воспитывается в роскоши, которая его родной семье даже не снилась. И теперь ему предстоит выживать в семье новых бедных родственников. Другому же предстоит переехать из своей скромной обители в огромный дом и привыкать к хорошей жизни.
Режиссёром выступил Антон Федотов, снова собравший вместе большую часть »кухонной» команды. Роли в сериале исполнили Михаил Трухин, Сергей Бурунов, Семён Трескунов, Александра Флоринская, Анна Уколова, Алексей Лукин, Юрий Ицков и другие.


*
ПСИХОЛОГИНИ
Телеканал: СТС
Жанр: Драма
Серий:
Производство: «Блэк Бокс Продакшн» совместно с «Арт Пикчерс Вижн»
Эфир: осень

25 главных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба СТС, сериал Психологини

Три подруги, бывшие выпускницы психфака Вика, Таня и Алина, сами отчаянно нуждаются в помощи психолога. Личная жизнь дает крен: Алина заводит мимолетные романы, Вика стала тираном в собственной семье, а Таня обзавелась багажом комплексов. Через 10 лет после окончания учебы женщины сблизились снова, чтобы помогать друг другу профессиональным советом, ведь иногда диагноз нужно поставить не пациенту, а самой себе. Главные роли исполнили Анна Старшенбаум, Анастасия Панина, Софья Каштанова, в других ролях Дмитрий Мазуров, Софья Ардова, Егор Корешков, Роман Маякин, Дмитрий Ендальцев.


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ПАУК
Телеканал: Че
Жанр: фантастика
Серий:
Производство: телеканал Че
Эфир: осень

25 главных российских сериалов этой осени
фото: Сериал Паук

«Паук» - попытку создать вселенную российских супергероев. Это история про неравнодушных людей, которым не все равно, что происходит вокруг, своего рода «Лига справедливости». Главный герой нового сериала – гениальный хакер Глеб, который после пожара, унесшего жизни его жены и дочери, получил ожог легких и теперь вынужден жить в стерильном кубе. С помощью компьютерных технологий он раскрывает самые сложные дела, за которые отказалась взяться полиция. Себе в команду Глеб собирает помощников – жесткого следователя, стритрейсера, бывшую стриптизершу, которая стала психологом, добряка-патологоанатома, девочку-подростка, выжившую в том самом пожаре, и девушку-копа, фанатично преданную идее справедливости. Вместе они берутся за дела, которые никто не может больше решить.
В ролях сыграли актеры: Валерий Панков, Нелла Стрекаловская, Алексей Вакулов, Владимир Колосов, Майя Вознесенская, Валентина Ляпина. Режиссерами выступили Константин Фролов и Владимир Койфман.



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ФИЗРУК-4
Канал: ТНТ
Жанр: Комедия
Серий: 20
Производитель: ТНТ
Эфир: осень

25 главных российских сериалов этой осени
фото: Фишки.нет, Дмитрий Нагиев

Новые похождения Фомы (Дмитрий Нагиев) уже заявлены телеканалом, но подробности четвертого сезона держатся пока в секрете. Напомним, что третий сезон шоу закончился тем, что Олег Евгеньевич уехал жить в деревню, оставил квартиру, написал прощальное письмо Саше и отпустил возлюбленную Татьяну (Анастасия Панина), которая стала директором школы. В последней сцене сериала около косящего траву Фомы останавливается крутая машина - кто в ней сидит? Они приехали забрать Фому? Или просто сказать ему что-то важное? Мы не видели, кто сидит в машине, но помним улыбку на лице Олега. А все ответы - в 4 сезоне.


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ЗОЛОТАЯ ОРДА
Канал: Первый
Жанр: Приключения, мелодрама, фэнтези
Серий: 16
Производство: Марс Медиа, Амедиа, банк «АК БАРС»
Эфир: конец года

25 главных российских сериалов этой осени

В стадии постпродакшн находится новый фэнтэзийно-исторический сериал “Золотая орда”, режиссера Тимура Алпатова по сценарию Ольги Ларионовой. Действие картины происходит в Древней Руси в конце XIII-го века. Великий князь Ярослав (Алексндр Устюгов) мечтает объединить разрозненные русские княжества и скинуть ненавистное иго, но его врагами на этом пути становятся родной брат – опальный князь Борис (Артур Иванов) и старший сын Владимир (Владимир Веревочкин). Жену Бориса Устинью (Юлия Пересильд) требует отдать ему посланник Золотой Орды, и Борис соглашается, надеясь таким образом обеспечить себе княжество. Взамен Ярославу приносят в подарок от Великого хана юную Наргиз (Аружан Джазильбекова). В фильме задействованы Светлана Колпакова, Сергей Гурьев, Евгения Дмитриева, Дина Тасбулатова, Виктор Немец и Сергей Пуспепалис в роли воеводы.

Трейлер

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А.Л.Ж.И.Р.БезопасностьБесстыдникиБумерангВикингВысоцкий. Спасибо, что живойГостиница "Россия"Доктор РихтерЖена полицейскогоЗакон каменных джунглей-2Золотая ОрдаИвановы-ИвановыИсчезнувшаяКрасные браслетыЛюбимцыМостМятежНе плачь, я ухожуНеуловимыеОльгаПобедителиПсихологиниСпящиеТроцкийТурецкое седлоФизрук (все сезоны)Форс-мажорХождение по мукамЧернобыль. Зона отчуждения

фотографии >>
25 главных российских сериалов этой осени фотографии
25 главных российских сериалов этой осени фотографии
25 главных российских сериалов этой осени фотографии
25 главных российских сериалов этой осени фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Сеня на сене (Самара)   26.08.2017 - 17:39
Мдя............. вот такая фигня нас ждёт осенью на экранах тв. читать далее>>
№ 1
Латвина (Самарканд)   26.08.2017 - 17:03
В последнее время, в печатных статьях, стали допускаться грамматические ошибки, неужели текст не проверяют? читать далее>>
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Мариуш Бонашевский
Магда Вашариова
Божена Дыкель
Маколей Калкин
Мелисса МакКарти
Крис Пайн
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Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Тюльпанная лихорадка
мелодрама
Великобритания, 2017
Малыш на драйве
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2017
Мистер Штейн идет в онлайн
комедия, мелодрама
Германия, Франция, 2017
Оно приходит ночью
детектив, триллер
США, 2017
Реальная белка 2
комедия, приключения
Канада, США, Южная Корея, 2017
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