25 главных российских сериалов этой осени

Конец августа - традиционно горячее время для телеканалов, с сентября у них обновляется вещание, готовятся к запуску свежие программы, шоу, и, разумеется, новые сериалы начинают представлять зрителям. Многосерийные драмы, исторические фильмы, комедии, мелодрамы, детективы и даже один фантастический российский сериал готовы для показа на разных каналах. Кино-театр.ру выбрал 25 самых интересных проектов, которые мы будем смотреть и обсуждать этой осенью.
*
ЛЮБИМЦЫ Канал: Пятница Жанр: Комедия Серий: 20 Эфир: 28 августа
В жизни талантливого врача Миши (Михаил Башкатов) случается черная полоса: его выгоняют с работы, а жена уходит к успешному дантисту и с ребенком дает видеться только по расписанию. И вот он, относящийся к животным с брезгливостью, вынужден стать ветеринаром. Такая карьера не входила в его планы, но со временем он привыкает и даже начинает видеть в новой работе плюсы. Главный из них - Алиса (Александра Бортич), которая обожает животных и мечтает о большой любви. Но в то же время не доверяет мужчинам и предпочитает держать их на расстоянии. С ними вместе трудятся циничный анастезиолог Стас (Роман Маякин), Алисин “бывший”, простодушный хирург Геннадий (Алексей Ильин), его девушка с тяжелым характером рентгенолог Зара (Сабина Ахметова) и администратор Маруся (Валерия Куликова), добрая и странная девушка. Принадлежит клиника энергичной Иванке (Вероника Ксенжкевич), бизнесменше и жене футболиста.
Режиссер Михаил Жерневский.
* БЕЗОПАСНОСТЬ Канал: Первый Жанр: Остросюжетный детектив Серий: 8 Производитель: “Дирекция кино” Эфир: 28 августа
фото: пресс-служба Первого канала, сериал Безопасность
Телевизионный режиссерский дебют Никиты Высоцкого, по сценарию которого был снят биографический фильм о его отце «Высоцкий. Спасибо, что живой». В паре с ним над картиной работал режиссер монтажа фильмов «Викинг» и «Высоцкий. Спасибо, что живой» Илья Лебедев. Режиссерские обязанности распределились следующим образом: Высоцкий отвечал за актерскую работу, а Лебедев — за визуальную составляющую. “Безопасность” основана на серии детективов «Зона личной безопасности» Андрея Кивинова, автора известных ментовских серий «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и многих других. В картине множество драк, погонь, стрельбы, допросов и спецопераций, но найдется также место и для романтики.
Съемки проходили в Чечне, Твери и Московской области. Формат сериала - четыре двухсерийных фильма с отдельными сюжетами, но одним и тем же местом действия и двумя главными героями, их сыграли Кирилл Плетнев и сам Никита Высоцкий. В других ролях Александра Мареева, Анна Арефьева, Даниил Воробьев, Михаил Грубов, Дарья Урсуляк, Ирина Бякова, Рашид Тугушев.
* ОЛЬГА, 2 сезон Канал: ТНТ Жанр: Комедия Количество серий: 20 Производство: ТНТ Эфир: 4 сентября
фото: ТНТ, сериал Ольга
На ТНТ возвращается сериал года «Ольга». Ситком про настоящую русскую женщину, мать и без пяти минут бабушку, которая тащит на себе двух детей от разных браков, отца-алкоголика и других персонажей. И при этом остаётся жизнерадостной, оптимистичной и пытается наладить собственную личную жизнь. Что случится с ее беременной дочерью Аней (Ксения Суркова) и как сложатся взаимоотношения Ольги с Гришей-гробовозом (Максим Костромыкин), узнаем очень скоро. В главной роли – Яна Троянова, режиссеры Игорь Волошин и Алексей Нужный.
*
ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО Телеканал: НТВ Жанр: Остросюжетная драма Серий: 16 Производство: Мастерская Павла Лунгина Эфир: 7 сентября
* КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ Канал: Первый Жанр: Драма Количество серий: 12 Производство: АВК продакшн, Film.UA Эфир: осень
Очень долго лежала на полке и ждала своего часа российско-украинская адаптация одноимённого каталонского телесериала о шестерых пациентах-подростках, решивших объединиться в группу «Красные браслеты». Проект стал обладателем двух главных призов на III Национальном кинофестивале дебютов «Движение» («Гран-при» и «Лучшая режиссёрская работа») в 2015 году, был куплен Первым каналом, но по разным причинам эфир откладывался. Надеемся, что все-таки увидим эту работу.
Оригинальный сценарий «Красных браслетов» написан испанским писателем Альбертом Эспинозой. В 14 лет у него выявили рак костей. Он лишился ноги, лёгкого и половины печени, проведя 10 лет по больницам. Врачи давали 3% тому, что он выживет. Альберт зацепился за этот шанс и победил. По мотивам детских воспоминаний о днях, проведённых в больнице, Эспиноза написал книгу «Красные браслеты». Режиссер российской версии -Наталия Мещанинова, успевшая после нее поработать сценаристом на картине »Аритмия» Бориса Хлебникова, главном российском фильме 2017 года.
* ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» Канал: Первый Жанр: драма Серий: 12 Производство: Марс Медиа Энтертейнмент Эфир: осень
Действие сериала развернётся в 1976 году в Москве, в гостинице «Россия», ныне демонтированной. Получить работу в ней тогда было непросто, ведь там останавливались только высокопоставленные иностранцы и советская элита. Героиня фильма, сотрудница орготдела Ксения (Екатерина Вилкова) отвечает за приём и комфортное пребывание гостей, работать ей приходится в атмосфере интриг и тотального надзора органов безопасности. Режиссёром проекта выступает Сергей Сенцов («Физрук»). В ролях, Людмила Дребнёва, Анатолий Горячев, Павел Трубинер, Владимир Кошевой, Данила Дунаев и другие.
»Доктор Рихтер» — российская адаптация культового американского сериала »Доктор Хаус», медицинской драмы с элементами детектива. Действие разворачивается в городской клинической больнице №100. Заведующий лечебно-диагностическим отделением Андрей Александрович Рихтер вместе с командой расследует сложные медицинские случаи — те, с которыми не справились другие врачи. Рихтера интересуют только сложные случаи, а рутинной работой и скучными пациентами он заниматься не собирается. Замкнутый и циничный врач частенько раздражает и пациентов, и коллег.
В роли талантливого диагноста вместо Хью Лори из оригинального фильма - Алексей Серебряков. Роль его начальницы досталась Анне Михалковой. Потрясающий звездный состав актеров на вторых ролях и эпизодах, продюсеры Роднянский и Златопольский, Александр Родионов среди сценаристов и режиссура Александра Прошкина (внезапно) - коллектив, внушающий надежду.
* БЕССТЫДНИКИ Телеканал: НТВ Жанр: комедия, драма Серий: 24 Производство: Yellow, Black and White Эфир: осень
фото: пресс-служба НТВ, сериал Бесстыдники
Адаптация одноимённого британского ситкома про необычную семью, которая не унывает при любых жизненных ситуациях.
Действия отечественного сериала разворачивается в подмосковном Щёлково. Главный герой сериала Гоша Груздев – ленивый отец-одиночка, который живет вместе с семьей в ветхом доме. Гоша давно забросил себя и совсем не заботится о детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась его старшая дочь. Герои пройдут через множество комичных ситуаций, которые докажут, что нет ничего важнее семьи.
Создатели серьёзно подошли к выбору саундтреков для фильмы - на фоне будут играть российские хиты разных лет – начиная от Виктора Цоя и заканчивая Тимати. В сериале снялись Алексей Шевченков, Галина Петрова, Андрей Чадов, Пётр Кислов и другие. Режиссеры Антон Маслов и Артур Виденмеер.
Адаптация известного шведского-датского детектива Broen, третья версия после американо-мексиканского и британо-французского ремейка. Действие в российской адаптации разворачивается на границе России и Эстонии. Центральным элементом фильма является мост, на котором обнаруживают труп женщины. Тело лежит ровно между российским Ивангородом и эстонской Нарвой. За расследование берутся полицейские двух стран Максим Казанцев (Михаил Пореченков) и Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте). Инга узнаёт в погибшей депутата эстонского парламента, но экспертиза показывает, что нижняя часть тела принадлежит совершенно другому человеку, студентке из Санкт-Петербурга. Следователям предстоит выяснить, кто же мог так жестоко поступить с двумя женщинами.
Режиссёрское кресло «Моста» занял Константин Статский. Работа над проектом шла сразу в четырёх городах: Санкт-Петербурге, Ивангороде, Таллине и Нарве.
* ПОБЕДИТЕЛИ Телеканал: НТВ Жанр: Исторический детектив, драма Серий: Производство: COSMOS Studio Эфир: осень
фото: пресс-служба НТВ, сериал Победители
Исторический детектив, рассказывающий про дружбу трёх лучших адвокатов Российской Империи. Действия разворачиваются в 1895 году. Имя знаменитого столичного адвоката Николая Андронова, не проигравшего пока ни одного судебного процесса, гремит на всю Россию. Его друзья Виктор Роскевич и Михаил Заварзин – тоже побеждают в сложнейших уголовных делах, порой не только оправдывая своих подзащитных, но и изобличая истинных преступников прямо в зале суда. В тяжёлых ситуациях друзья всегда приходят на помощь друг другу.
В фильме снимались: Никита Панфилов, Аня Чиповская, Никита Ефремов, Юлия Пересильд, Валентин Самохин и другие. Режиссеры-постановщики: Александр Николаев, Ангелина Никонова.
Мистический детектив о произведениях искусства от Ильи Куликова, автора популярных сериалов «Глухарь», “Карпов”, “Закон каменных джунглей” и не только. Бизнесмен собирает коллекцию картин со спящими героями. Согласно легенде, каждая из них заключает в себе человеческую душу. Это проклятие пришло в современный мир от художника, который любил свою жену до безумия и, когда она умирала, силой чувств заточил её душу в портрет. За необычными картинами охотится и художник, мечтающий овладеть этой магической силой. А еще один из поклонников «спящих» оказывается убит.
В ролях: Евгений Стычкин, Анастасия Заворотнюк, Юрий Чурсин, Александр Соколовский, Софья Каштанова и другие.
Исторический сериал про неунывающих карманников Одессы с Оксаной Фандерой, Юрием Стояновым, Сергеем Газаровым и Александром Лыковом в главных ролях. Действие происходит в 1958 году. Два легендарных черноморских вора решаются на «ограбление века». Украсть предстоит скрипку Страдивари, которую бельгийская королева преподнесла в дар советскому музыканту Давиду Ойстраху. Скрипку везут из Москвы в Одессу в спецвагоне поезда, и, чтобы провернуть преступление, злоумышленники собирают целую команду из молодых умельцев воровского дела.
Режиссёр-постановщик: Владимир Виноградов
Фильм рассказывает об одном из самых суровых сталинских женских колоний «Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины» (сокращенно А.Л.Ж.И.Р). Срок там вынуждены отбывать бок о бок жены бывших партийных работников и воровки, представительницы высших сословий и деревенские женщины, монахини и дамы легкого поведения. Вина каждой заключалась лишь в том, что они члены семей изменников родины. В АЛЖИРЕ содержались более 8 тысяч женщин, среди которых сестра маршала Тухачевского, жёны писателей Бориса Пильняка, Аркадия Гайдара, матери Булата Окуджавы и Майи Плисецкой и другие.
История охватывает 1938 - 1945 годы. Две главные героини - познакомившиеся в арестантском поезде жена авиаконструктора Ольга Павлова (Дарья Екамасова)и София Тер-Ашатурова (Екатерина Гусева) – оперная певица, задержанная по доносу.
Также в фильме задействованы Кирилл Плетнев, Михаил Евланов, Клавдия Коршунова, Дина Тасбулатова, Наталья Аринбасарова и другие. Режиссёр-постановщик: Александр Касаткин (“Три для до весны”, “Дочь”)
*
ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ Телеканал: СТС Жанр: комедия Серий: Производство: Yellow, Black and White, СТС Эфир: осень
фото: пресс-служба СТС, сериал Ивановы-Ивановы
Семейная комедия про две семьи Ивановых с юга России, которые спустя 16 лет узнают, что их детей перепутали в роддоме. При этом один мальчик воспитывается в роскоши, которая его родной семье даже не снилась. И теперь ему предстоит выживать в семье новых бедных родственников. Другому же предстоит переехать из своей скромной обители в огромный дом и привыкать к хорошей жизни.
Режиссёром выступил Антон Федотов, снова собравший вместе большую часть »кухонной» команды. Роли в сериале исполнили Михаил Трухин, Сергей Бурунов, Семён Трескунов, Александра Флоринская, Анна Уколова, Алексей Лукин, Юрий Ицков и другие.
* ПСИХОЛОГИНИ Телеканал: СТС Жанр: Драма Серий: Производство: «Блэк Бокс Продакшн» совместно с «Арт Пикчерс Вижн» Эфир: осень
фото: пресс-служба СТС, сериал Психологини
Три подруги, бывшие выпускницы психфака Вика, Таня и Алина, сами отчаянно нуждаются в помощи психолога. Личная жизнь дает крен: Алина заводит мимолетные романы, Вика стала тираном в собственной семье, а Таня обзавелась багажом комплексов. Через 10 лет после окончания учебы женщины сблизились снова, чтобы помогать друг другу профессиональным советом, ведь иногда диагноз нужно поставить не пациенту, а самой себе. Главные роли исполнили Анна Старшенбаум, Анастасия Панина, Софья Каштанова, в других ролях Дмитрий Мазуров, Софья Ардова, Егор Корешков, Роман Маякин, Дмитрий Ендальцев.
* ПАУК Телеканал: Че Жанр: фантастика Серий: Производство: телеканал Че Эфир: осень
фото: Сериал Паук
«Паук» - попытку создать вселенную российских супергероев. Это история про неравнодушных людей, которым не все равно, что происходит вокруг, своего рода «Лига справедливости». Главный герой нового сериала – гениальный хакер Глеб, который после пожара, унесшего жизни его жены и дочери, получил ожог легких и теперь вынужден жить в стерильном кубе. С помощью компьютерных технологий он раскрывает самые сложные дела, за которые отказалась взяться полиция. Себе в команду Глеб собирает помощников – жесткого следователя, стритрейсера, бывшую стриптизершу, которая стала психологом, добряка-патологоанатома, девочку-подростка, выжившую в том самом пожаре, и девушку-копа, фанатично преданную идее справедливости. Вместе они берутся за дела, которые никто не может больше решить.
В ролях сыграли актеры: Валерий Панков, Нелла Стрекаловская, Алексей Вакулов, Владимир Колосов, Майя Вознесенская, Валентина Ляпина. Режиссерами выступили Константин Фролов и Владимир Койфман.
Новые похождения Фомы (Дмитрий Нагиев) уже заявлены телеканалом, но подробности четвертого сезона держатся пока в секрете. Напомним, что третий сезон шоу закончился тем, что Олег Евгеньевич уехал жить в деревню, оставил квартиру, написал прощальное письмо Саше и отпустил возлюбленную Татьяну (Анастасия Панина), которая стала директором школы. В последней сцене сериала около косящего траву Фомы останавливается крутая машина - кто в ней сидит? Они приехали забрать Фому? Или просто сказать ему что-то важное? Мы не видели, кто сидит в машине, но помним улыбку на лице Олега. А все ответы - в 4 сезоне.
*
ЗОЛОТАЯ ОРДА Канал: Первый Жанр: Приключения, мелодрама, фэнтези Серий: 16 Производство: Марс Медиа, Амедиа, банк «АК БАРС» Эфир: конец года
обсуждение >>