Не переключайтесь: 12 самых интригующих иностранных сериалов осени

Осень - лучшее время для сериаломании. Солнечные дни, если они были, позади, выходить из дома нет никакой охоты - и тут на помощь приходит исполинская индустрия, клепающая новые шоу и продолжения уже полюбившихся. Осенью вернутся на малый экран «Бесстыдники» (8 сезон - 5 ноября) и «Ходячие мертвецы» (8 сезон - 22 октября), «Американская история ужасов» (7 сезон - 5 сентября) и «Однажды в сказке» (7 сезон - 6 октября), «Сверхъестественное» (13 сезон - 12 октября) и «Викинги» (5 сезон - 29 ноября), а также четвертый сезон «Черного зеркала». Мы же расскажем про все остальное - экранизации комиксов и британские детективы, сольный сериал про Шелдона Купера из «Теории большого взрыва» и сериал Дэвида Финчера. Берите календарь, отмечайте дни.
«Жестяная звезда»
В маленький город у Скалистых гор вместе с семьёй переезжает бывший детектив полиции Лондона Джим Уорт (Тим Рот). Он становится шефом местной полиции и начинает наводить порядок. Объект его расследования — местный нефтяной завод, источник притока в город мигрантов и рассадник криминала. За попытки восстановления справедливости расплачиваются, как обычно, близкие полицейского. В роли антагониста, лоббиста нефтяников — Кристина Хендрикс. 7 сентября, Sky Atlantic
«Конь Боджек» (4 сезон)
Уморительно-трогательный сериал Рафаэля Боба-Ваксебрга про коня, ставшего телезвездой в 90-е, а потом всё потерявшего, давно перерос сатиру на сладкую жизнь и погрузился в пучину самобичевания и прочих страхов людей искусства (или, если угодно, индустрии развлечений). Балансируя между серьезными темами и острыми шутками, в новом сезоне «БоДжек» повышает ставки и затрагивает тему политики. В губернаторы метит пёс Мистер Подхвост - образцово глупый, но вечно позитивный актер (кто сказал Трамп?). БоДжека же ждут встречи с новыми демонами прошлого и настоящего, а пока его тщетно пытаются найти люди (и звери), которым он небезразличен. Читать про первый сезон 8 сентября, Netflix
«Орвилл»
«Орвилл» — рядовой космический корабль, исследовательское судно межгалактического флота Земли далёкого будущего. Его экипажу суждено мотаться по вселенной в поисках хоть чего-нибудь неизведанного (совсем как «Звёздный путь»). Просто мечта для его капитана. Мечта омрачается прибытием на борт нового первого офицера, который оказался... Его бывшей женой! Похоже, звездолёт ожидает та ещё экспедиция. В роли капитана Эда (а также режиссёра и сценариста сериала) — автор «Гриффинов» Сет Макферлайн. Продюсер проекта — небезызвестный Джон Фавро. Скучно не будет! 10 сентября, FOX
«Звездный путь: Дискавери»
Амбициозный приквел одной из самых популярных саг в истории телевидения. Изначально космооперой занимался Брайан Фуллер, но его идеи напугали канал, поэтому от некоторых пришлось отказаться. В частности, шоураннер хотел сделать из сериала анталогию, чтобы каждый сезон был самостоятельным. В итоге занятость на «Американских богах» заставила его покинуть проект (а вместе с ним ушла и идея позвать в режиссерское кресло пилота Эдгара Райта). Тем не менее «Дискавери» расскажет о приключениях экипажа одноименного корабля, случившихся за десять лет до вылета легендарного «Энтерпрайза». Капитан судна - Джейсон Айзекс. 24 сентября, CBS
«Хороший доктор»
Дэвид Шор, автор «Доктора Хауса», снова написал сценарий о страдающем медике. Его герой, молодой хирург Шон (Фредди Хаймор), не только гениальный врач, но и больной. Он страдает аутизмом, а синдром саванта (от французского слова savant — «учёный») даёт ему выдающиеся способности в избранной профессиональной области. Одинокому доктору придётся сражаться не только за жизни пациентов, но и отстаивать своё право быть не таким, как все, в скептической профессиональной среде. 25 сентября, АВС
«Юный Шелдон»
Шелдон Купер, самый яркий из героев «Теории большого взрыва», получил самостоятельный сериал! Предыстория расскажет о юных годах героя, кое-какие подробности о которых уже хорошо известны поклонникам «Теории» по рассказам персонажа. Детство эксцентричного физика, судя по всему, было незабываемым! Интересно, что роль мамы Шелдона в молодости исполняет Зои Перри, дочка актрисы Лоры Меткаф, которая играет мамочку Шелдона в «Теории». Девятилетнего Шелдона сыграет Иэн Эрмитаж, знакомый нам по сериалу «Большая маленькая ложь». За сценарий отвечает создатель «Теории большого взрыва» Чак Лорри, режиссёр — Джон Фавро. В армии поклонников Шелдона грядёт пополнение! 25 сентября, CBS
«Бруклин 9-9» (5 сезон)
Один из лучших ситкомов 2010-х - историю характерных нью-йоркских копов из участка 9-9 - со скрипом продлили на пятый сезон: шоу не пошли на пользу ни переезд во Флориду, ни попытка рассказывать горизонтальную историю вместе обычного набора скетчей про будни стражей порядка. Тем не менее пятый сезон имеет все шансы взять реванш: говорливого Джека Перальту (Энди Сэмберг) и брутальную Розу (Стефани Беатрис) обвиняют в убийстве (которого они, естественно, не совершали). Отличная задачка для трудового коллектива, который больше напоминает вздорную семью, чем группу коллег. 26 сентября, Fox
«Охотник за разумом»
Драматический триллер от Дэвида Финчера: два молодых агента ФБР начинают расследовать дела серийных убийств при помощи психолога, изучающего психику маньяков. Сюжет кажется знакомым, а фишка в том, что это экранизация знаменитой книги бывшего спецагента ФБР Джона Дугласа «Охотник за разумом: За кулисами элитного отряда криминалистов ФБР». Главных героев Дуглас списал с себя самого и своего коллеги Роберта Ресслера, который и ввел в обиход термин «серийный убийца». 13 октября, Netflix
Первый сезон сериала, вышедший в 2016-м и рассказывающий о почти сказочных событиях в американской глубинке середины 1980-х, сорвал джекпот - восторги и зрителей, и критиков, - представ фильмом о детях не для детей. Сказка и ужас, драма и сентиментальность смешаны в нём Мэттом и Россом Дафферами в идеальных пропорциях и приправлены естественностью и обаянием юных актёров. Неудивительно, что сериал продлили ещё (минимум) на два сезона, следующий из которых стартует на американский праздник кошмаров, Хеллоуин. Значит, винтажного ужаса станет ещё больше. Трейлер второго сезона собрал 7 миллионов просмотров всего за трое суток после появления в Сети. Посмотрите и вы, если ещё этого не сделали, он того стоит. Читать про первый сезон. 27 октября, Netflix
«Девушка по вызову» (2 сезон)
Сериал основан на одноимённом фильме Стивена Содерберга (он же — исполнительный продюсер шоу) и заявлен как антология. Это значит, что героиню первого сезона мы не увидим, и во втором будет развиваться самостоятельный сюжет, также повествующий об унылых буднях циничных работниц эскорта. Внимание: как и в случаях Netflix, в эфир выйдут все серии сезона одновременно! Читать про первый сезон 5 ноября, Starz
«Человек будущего»
Комедийный проект Сета Рогена с Джошем Хатчерсоном («Голодные игры») в главной роли. История про молодого уборщика, который утром делает мир чище, а вечера проводит за компьютерными играми. Его жизнь меняется, когда неизвестный посетитель увлекает его в череду путешествий во времени, которые должны спасти человечество. Кажется, что-то такое, но с серьезным лицом было у сестер Вачовски в «Восхождении Юпитер». 14 ноября, Hulu
«Беглецы»
Долгожданная (и как обычно - многострадальная) экранизация одноименного комикса Брайна К. Вона («Под куполом») про группу подростков, которые узнают, что их родители не просто скучные взрослые, а успешно действующий отряд суперзлодеев под кодовым именем Прайд. Дети тут же открывают в себе невиданные способности - и вступают в поединок со старшими. Комикс Вона, мастера клиффхэнгеров, ловко совмещает ироничную супергероику с историей взросления, а также был признан одним из лучших комиксов Marvel XXI века. Не пестрящий звездами кастинг и платформа Hulu как заказчик сериала не обещает золотых гор, но если эта темная лошадка не врежется в ограждение на старте, то сериал может получиться крайне увлекательным. 21 ноября, Hulu
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