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13 интересных фактов о сериале «Жена полицейского»

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2 сентября 2017
4 сентября на канале НТВ стартует новый остросюжетный сериал «Жена полицейского», с Викторией Толстогановой и Виталием Кищенко в главных ролях. Продюсер проекта — Павел Лунгин. Непростая семейная драма с элементами детективной истории и женским персонажем в центре сюжета грозит стать главным событием сентябрьского телеэфира. Кино-Театр.ру охотно делится с вами подробностями о съёмках этого проекта.

13 интересных фактов о сериале «Жена полицейского»

1. Сериал был снят за 112 съёмочных смен.

2. Съёмки проходили в ближайшем Подмосковье: городах Мытищи, Королев и Подольск. Город, в котором происходят все действия, вымышленный и получил от создателей название «Калантеевка».

13 интересных фактов о сериале «Жена полицейского»

3. В фильме звучит песня «Компромисс» с очень старого альбома «Блок Ада» группы «Алиса». Константин Кинчев с радостью дал добро на использование данной композиции в проекте.

4. Кастинг исполнителей главных мужских ролей шел очень долго. Виталия Кищенко и Станислава Беляева создатели утвердили всего за 2 дня до начала съёмок и не прогадали - в чём вы сами сможете убедиться, посмотрев картину.

5. Первые две смены Виталий Кищенко играл с заклеенным ртом и в наручниках, прикованный к трубе.

13 интересных фактов о сериале «Жена полицейского»

6. В картине персонажу Станислава Беляева постоянно достаётся от героя Виталия Кищенко - по сюжету между ними состоится более двадцати драк.

7. Василиса - первая роль в кино актрисы театра Маяковского Юлии Соломатиной. Юлия сыграла дочь главных героев и, на взгляд режиссёра, сделала это блестяще.

13 интересных фактов о сериале «Жена полицейского»

8. Режиссёр сериала, Александр Соловьёв - сын известного телеведущего Владимира Соловьёва.

9. В фильме большое количество сцен, снятых одним кадром. Максимальная длина однокадровой сцены - 5 минут.

10. Многие летние сцены, где все в очень легкой одежде, снимались в ноябре в нулевую температуру. А актёру Юрию Кузнецову, наоборот, пришлось сниматься в зимних сценах летом и в шерстяном костюме-тройке.

11. По задумке авторов, персонажу Лупатову (Роман Колотухин) в каждой сцене, где он задействован, разбивают нос.

13 интересных фактов о сериале «Жена полицейского»

12. Титры к сериалу нарисованы художником вручную и остались у него дома в качестве арт-объектов.

13. В пятой серии идут две сцены подряд, одна из которых снималась в первую смену съёмок, а вторая в самую последнюю.



Смотрите сериал «Жена полицейского» с 4 сентября в 21:40 на канале НТВ.
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персоны
Станислав БеляевКонстантин КинчевВиталий КищенкоРоман КолотухинЮрий КузнецовПавел ЛунгинАлександр Соловьёв (II)Владимир Соловьёв (III)Юлия СоломатинаВиктория Толстоганова
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13 интересных фактов о сериале «Жена полицейского» фотографии
13 интересных фактов о сериале «Жена полицейского» фотографии
13 интересных фактов о сериале «Жена полицейского» фотографии
13 интересных фактов о сериале «Жена полицейского» фотографии
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