13 интересных фактов о сериале «Жена полицейского»

2. Съёмки проходили в ближайшем Подмосковье: городах Мытищи, Королев и Подольск. Город, в котором происходят все действия, вымышленный и получил от создателей название «Калантеевка».
3. В фильме звучит песня «Компромисс» с очень старого альбома «Блок Ада» группы «Алиса». Константин Кинчев с радостью дал добро на использование данной композиции в проекте.
4. Кастинг исполнителей главных мужских ролей шел очень долго. Виталия Кищенко и Станислава Беляева создатели утвердили всего за 2 дня до начала съёмок и не прогадали - в чём вы сами сможете убедиться, посмотрев картину.
5. Первые две смены Виталий Кищенко играл с заклеенным ртом и в наручниках, прикованный к трубе.
6. В картине персонажу Станислава Беляева постоянно достаётся от героя Виталия Кищенко - по сюжету между ними состоится более двадцати драк.
7. Василиса - первая роль в кино актрисы театра Маяковского Юлии Соломатиной. Юлия сыграла дочь главных героев и, на взгляд режиссёра, сделала это блестяще.
9. В фильме большое количество сцен, снятых одним кадром. Максимальная длина однокадровой сцены - 5 минут.
10. Многие летние сцены, где все в очень легкой одежде, снимались в ноябре в нулевую температуру. А актёру Юрию Кузнецову, наоборот, пришлось сниматься в зимних сценах летом и в шерстяном костюме-тройке.
11. По задумке авторов, персонажу Лупатову (Роман Колотухин) в каждой сцене, где он задействован, разбивают нос.
12. Титры к сериалу нарисованы художником вручную и остались у него дома в качестве арт-объектов.
13. В пятой серии идут две сцены подряд, одна из которых снималась в первую смену съёмок, а вторая в самую последнюю.
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