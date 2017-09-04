«Ольга». Второй сезон: Есть женщины в русском Чертанове

На телеканале ТНТ сегодня вечером стартует второй сезон «Ольги», в прошлом сентябре ставшей самой успешной сериальной новинкой на отечественном ТВ. Во втором сезоне героиня Яны Трояновой – простая русская женщина из Чертанова – продолжает спасать свою семью, которую в очередной раз настигает «большая полная жопа».
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После окончания первого сезона в семье Терентьевых, кажется, все наладилось. Бывший муж исчез из жизни Ольги, дочь Аня (Ксения Суркова) передумала делать аборт и благостно ждет рождения дочери, Юрген (Василий Кортуков) после психушки бросил пить, а Гриша (Максим Костромыкин) все надеется на взаимную любовь и мечтает о сыне. Естественно, это лишь иллюзия спокойной жизни.
С первой же серии новая «Ольга» повергает семью Терентьевых в водоворот новых семейных проблем. Юрген, как выясняется, вместо алкоголя теперь сидит на таблетках, Аня может родить раньше срока, а ее парень Андрей (Сергей Романович), устроившийся помощником депутата, и вовсе загремел в тюрьму – на этот раз не за то, что использовал фальшивое удостоверение ФСБ, а по громкому делу о незаконной растрате бюджетных средств. Ольга, даром, что ей пытается во всем помогать Гриша, вновь взваливает на себя всю ответственность за счастье своей большой семьи.
фото: пресс-служба канала ТНТ
Второй сезон «Ольги» снимали уже не Алексей Нужный и Игорь Волошин, теперь работающие на своих полнометражных проектах, а режиссер Антон Борматов, некогда прославившийся криминальной драмой «Чужая», а затем снявший фильм «Околофутбола». Смена режиссера кардинально не изменила «Ольгу», где главная роль по-прежнему отводится многочисленному составу сценаристов. Как и прежде, сериал работает за счет хлестких выражений героев и ярких характерных образов – не только самой Ольги, но и, например, бабушки Гриши в исполнении Розы Хайруллиной, которой во втором сезоне предстоит сыграть более весомую роль. Уже в первых эпизодах бабушка-божий одуванчик вытаскивает Гришу из передряг и неожиданно играет на аккордеоне популярную тему про лабутены.
фото: пресс-служба канала ТНТ
Тем не менее главное отличие второй «Ольги» – накал драматизма, которого не было в энергичной первой части, полуанекдоте про русскую женщину, которая и коня на скаку остановит, и в избу горящую войдет. Второй сезон от сугубо семейных проблем и шумных выяснений отношений выходит еще и на общественно-политический уровень. Женщина-мать в современной России не только должна вырастить детей и по возможности встретить принца, пусть и не на метафоричном белом коне, а на настоящем черном катафалке, но и вынуждена вызволять родного человека из тюрьмы – если не сына, то зятя. Помощи ждать в общем-то неоткуда. Принц, во всех отношениях добрый и положительный, слишком мягкий для этой реальной жизни, где не работают законы, а все решается взятками или какими-то личными отношениями с полицией. Да и за самого принца, уже вполне самостоятельного и ответственного, чаще всего все решает бабушка.
Канал ТНТ с «Ольгой», кажется, невольно вступил в актуальную дискуссию о феминизме – правда, с чисто русским акцентом, где разделения социальных ролей на мужские и женские не существует уже давно, и некрасовская женщина по-прежнему – единственное спасение.
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