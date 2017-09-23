«Бесстыдники»: 7 интересных фактов о самом безбашенном сериале сезона

24 сентября на телеканале НТВ, в рамках проекта «Кино на грани», состоится премьера отечественной адаптации культового британского сериала Shameless («Бесстыдники»), обладателя таких престижных наград, как BAFTA и British Comedy Awards. Шоу выходило 11 сезонов, с 2004-го по 2013-й год, и рассказывало о бурной жизни спивающегося отца-одиночки Фрэнка Галлахера (Дэвид Трелфолл) и шести его отпрысков, живущих в неблагополучном районе. Российская 24-х серийная адаптация с тем же говорящим названием грозит стать не менее отвязной, имеет возрастной рейтинг 18+ и будет выходить в эфир по воскресеньям, ровно в 23:00.
*
В необычном для себя образе предстала и заслуженная артистка Российской Федерации Галина Петрова – в её руках можно будет увидеть фаллоимитатор, с которым она, не без мазохистского азарта, гоняется за главным героем.
*
Однако, несмотря на жестокость и разнузданность, которая с регулярной периодичностью появляется в кадре, основной посыл сериала про дружбу, семью и любовь. Персонажи пройдут через множество комичных и драматических ситуаций, которые многократно докажут, что нет ничего важнее семьи, твоих близких — какими бы они ни были.
*
Особое внимание уделено музыкальному оформлению картины. Саундтреком к сериалу стали российские хиты разных лет – начиная от Виктора Цоя и заканчивая Тимати. А известный исполнитель Серёга (Сергей Пархоменко) настолько вдохновился сериалом, что совершенно бесплатно отдал свои новые хиты создателям проекта.
У британских «Бесстыдников» уже есть успешная американская адаптация, которая выходит на канале Showtime с января 2011 года. Осенью 2017-го начнётся её восьмой сезон. Станет ли отечественная версия его конкурентом — решат зрители.
обсуждение >>