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«Бесстыдники»: 7 интересных фактов о самом безбашенном сериале сезона

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23 сентября 2017
24 сентября на телеканале НТВ, в рамках проекта «Кино на грани», состоится премьера отечественной адаптации культового британского сериала Shameless («Бесстыдники»), обладателя таких престижных наград, как BAFTA и British Comedy Awards. Шоу выходило 11 сезонов, с 2004-го по 2013-й год, и рассказывало о бурной жизни спивающегося отца-одиночки Фрэнка Галлахера (Дэвид Трелфолл) и шести его отпрысков, живущих в неблагополучном районе. Российская 24-х серийная адаптация с тем же говорящим названием грозит стать не менее отвязной, имеет возрастной рейтинг 18+ и будет выходить в эфир по воскресеньям, ровно в 23:00.

«Бесстыдники»: 7 интересных фактов о самом безбашенном сериале сезона


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В российской версии «Бесстыдников» главный герой сериала Гоша Груздев (Алексей Шевченков) – ленивый пьющий отец-одиночка, который живёт вместе со своей многочисленной семьей в доме, который давно не видел капитального ремонта. Гоша давно забил и на себя, и на детей, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестёр, Кристины (Кира Флейшер), Фила (Константин Давыдов), Юры (Эльдар Калимулин) и Вити (Арсений Перель) взялась его старшая дочь Катя (Виктория Заболотная).

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Картину снимали в подмосковном городе Щёлково, который на экране предстал вымышленным городом Мамоново.

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Для пущей аутентичности актёры специально не стали смотреть оригинальную версию проекта и готовились к съёмкам исключительно по сценарию.

«Бесстыдники»: 7 интересных фактов о самом безбашенном сериале сезона

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Оправдывая название сериала, персонажи Елизаветы Мартинес и Петра Кислова занимаются сексом в каждой серии.

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В необычном для себя образе предстала и заслуженная артистка Российской Федерации Галина Петрова – в её руках можно будет увидеть фаллоимитатор, с которым она, не без мазохистского азарта, гоняется за главным героем.

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Однако, несмотря на жестокость и разнузданность, которая с регулярной периодичностью появляется в кадре, основной посыл сериала про дружбу, семью и любовь. Персонажи пройдут через множество комичных и драматических ситуаций, которые многократно докажут, что нет ничего важнее семьи, твоих близких — какими бы они ни были.

«Бесстыдники»: 7 интересных фактов о самом безбашенном сериале сезона

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Особое внимание уделено музыкальному оформлению картины. Саундтреком к сериалу стали российские хиты разных лет – начиная от Виктора Цоя и заканчивая Тимати. А известный исполнитель Серёга (Сергей Пархоменко) настолько вдохновился сериалом, что совершенно бесплатно отдал свои новые хиты создателям проекта.

У британских «Бесстыдников» уже есть успешная американская адаптация, которая выходит на канале Showtime с января 2011 года. Осенью 2017-го начнётся её восьмой сезон. Станет ли отечественная версия его конкурентом — решат зрители.

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«Бесстыдники»: 7 интересных фактов о самом безбашенном сериале сезона фотографии
«Бесстыдники»: 7 интересных фактов о самом безбашенном сериале сезона фотографии
«Бесстыдники»: 7 интересных фактов о самом безбашенном сериале сезона фотографии
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