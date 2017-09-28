«Отличница»: Хорошая девочка

Криминальная мелодрама с прекрасными актерами, но скучным содержанием
На Первом канале заканчивается показ 8-серийной криминальной саги «Отличница». Екатерина Визгалова посмотрела несколько серий и огорчилась, что этот фильм не про школу.
1958 год. Выпускница юридического факультета ленинградского университета Маша Крапивина (Яна Гладких) получает работу криминалиста в районном уголовном розыске. Начальница – бой-баба Паулина Марковна Иванёнок (Юлия Ауг) - знакомит ее с опергруппой, расследующей ограбление антикварного магазина. Задержанный преступник по кличке Буфет (Владимир Мишуков) отказывается говорить и настаивает, чтобы допрос провела новая сотрудница, которая только что сняла с него первые в своей практике отпечатки пальцев. Во время их разговора Маша узнает, что в милиции работает предатель, информатор. Маша решает никому не рассказывать об этом и самостоятельно вычислить крота, а заодно и раскрыть дело – ей 23 года, у нее синдром отличницы. В отделе работают говорливый Осипов (Виталий Коваленко), женатый Найденов (Дмитрий Лысенков), добрый Петров (Александр Яценко) и самый непонятный, а значит и привлекательный, Шведов (Никита Ефремов). Кто из них стукач – не понятно.
Доверенным лицом Крапивиной становится близкая подруга Августа, или, как все ее называют, Гутя (Таисия Вилкова), работающая в салоне по пошиву одежды. Шикарная девушка, одержимая желанием не только помочь уголовному розыску, но и найти Маше хорошего жениха. Главное, чтобы он не оказался тем самым предателем. Тем временем преступники пытаются отыскать ключ к сокровищам покойного главаря банды по кличке Король. Для того, чтобы раскрыть загадку, надо собрать три статуэтки XIX века: именно в погоне за ними злоумышленники грабят ленинградские антикварные лавки и музеи. О том же, что всё это дело рук одной шайки, догадывается лишь новенькая.
«Отличница» - первый сольный телепроект режиссера Оксаны Карас (предыдущая работа - «Хороший мальчик», получившая в прошлом году главный приз фестиваля «Кинотавр») - продолжает линейку ретро-сериалов, начатую «Оттепелью». И вполне вписывается в череду последователей шоу Валерия Тодоровского, отличающихся лишь разной степенью бледности и оптимизма на тему 60-х или чуть раньше. Мода на послевоенные годы, оптимизм и одухотворенную молодежь здесь приобретает крайнюю степень ретро-гламура: дело, разумеется, происходит летом, Ленинград залит солнцем, по городу едут блестящие машины, хорошо одетые люди не спеша идут по тротуарам и заходят в чистейшее парадные. Все это благолепие еще сильнее подчеркивают чрезвычайно яркие краски и легкая музыка. Карас не пытается воссоздать эпоху, а только повторяет закостенелые стереотипы (по ее словам - отдает дань любимым фильмам, типа «Мне 20 лет»). Вот молодая, не знающая жизни героиня, она передвигается по улице вприпрыжку, скачет по нарисованным мелом классикам. Вот ее родители-мещане в огромной ленинградской квартире: мама ходит по дому на каблуках, папа – в галстуке. Этот город населяют люди, которые ходят в кино и библиотеки, преступники, не выпускающие сигарету изо рта, и доблестные сотрудники органов, о соответствии синей формы которых надрывно спорят зрители на форумах (как будто это определяющий недостаток фильма).
Помимо стилистики, есть множество вопросов и к сюжету фильма, который из криминального ретро быстро обрастает мелодраматизмом. Сперва Маша узнает, что ее отец в 40-е был адвокатом Буфета. Папа Лука Крапивин (Игорь Скляр) на голубом глазу все отрицает. Маша достает семейные снимки и выясняет, что эти двое учились в одном ВУЗе. Следующий эпизод в павловском музее обнажает новый поворот – девушка понимает, что она не родная дочь Крапивиных, а Буфет - ее настоящий отец, ранее работавший в милиции. Два служебных романа – с очаровательным Петровым-Яценко и угрюмым, деревянным, все время смотрящим в стол Шведовым-Ефремовым – делают криминальную линию все менее значимой. К середине фильма уже совсем не интересно, зачем бандитам дались эти статуэтки.
Впрочем, есть и конкретные вопросы к сценаристу Дмитрию Новоселову («Пепел»), заставившему молодую криминалистку всю дорогу заниматься не своим делом, – вести допросы, собирать улики, ездить на задержание и вообще вести следствие, пока четыре ее товарища просто ходят гурьбой в кадре и большую часть экранного времени не занимаются ничем. Хотя нет, Петров ходит на танцы и в кино, Шведов – с кем-то разговаривает по телефону-автомату (очень подозрительно, а не он ли стукач), Осипов травит байки (ни одну, правда, закончить не успевает), а Найденов мутит с Гутей и получает заслуженных кренделей от жены. Надо заметить, что здесь нет ни одной выстраданной роли: актерский состав в фильме чудесный, и вообще, если смотреть «Отличницу», то только ради любимых Мишукова, Яценко, Ауг, да и Яна Гладких – хороший выбор на главную роль. А еще есть эпизодические Коренева и Самохин. Тем удивительнее, когда такой мощный актерский состав собирают ради того, чтобы в очередной раз пропеть осанну времени, которое принято считать без вариантов прекрасным, укрепить в сознании положительный образ молодого коммуниста, верящего в справедливость и светлое будущее без преступности. Кто-нибудь, закройте уже тему.
«Отличница» можно посмотреть онлайн на сайте Первого канала.
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