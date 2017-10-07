«Бесстыдники»: Трэш, угар и провокация

Очередная российская адаптация зарубежного сериала – наконец про алкоголиков
Где-то в Подмосковье, неподалеку от железной дороги в полуразвалившемся двухэтажном доме живет многочисленная семья Гоши Груздева (Алексей Шевченков
) – алкоголика и тунеядца, от которого несколько лет назад сбежала жена, оставив на прокорм пятерых детей. К счастью, часть детей уже подросла и, как свойственно многим отечественным семьям, начала воспитывать младших братьев и сестер. Старшая Катя (Виктория Заболотная
) – опора семьи, на которой держится дом и вся слабая экономика отдельно взятой ячейки общества. Фил (Константин Давыдов
) – «светлая голова, золотые руки», пусть и подворовывает в магазинах одежды. Юрец (Эльдар Калимулин
), зачатый на концерте Шевчука, трудолюбив и амбициозен, хоть и любит женщин намного старше себя (гей-линию из оригинального сериала у нас, конечно, убрали). Кристина (Кира Флейшер
) – младшая дочка, заботливая и, кажется, единственная, кто еще по-настоящему любит своего неблагополучного отца. Витек (Арсений Перель
), названный в честь Цоя, – хулиган и начинающий воришка. Так и живут они вместе с тетей и охочей до секса парой по соседству на этом подмосковном дне свинцовых мерзостей жизни. К Горькому в «Бесстыдниках»
, впрочем, не отсылают, так как сериал – полная, практически покадровая адаптация популярного зарубежного проекта Showtime, который, в свою очередь, был ремейком одноименного британского проекта. В арсенале зарубежных предшественников – почти десяток сезонов и куча престижных наград. У нового российского проекта – незавидный слот в ночь с воскресенья на понедельник и пока, явно, не самые многообещающие перспективы.
«Бесстыдники» – новый шаг российских кинематографистов, открывших для себя залежи популярных зарубежных сериалов. В последнее время они, правда, увлекались в основном детективными сюжетами – не так давно выходил «Клим»
, полная копия «Лютера»
, «Преступление»
по датскому «Убийству»
, впереди еще будет «Мост»
по одноименному скандинавскому сериалу. В стране, где фильмы Василия Сигарева
некоторые зрители называют чернухой, а «Левиафан» Звягинцева
министр культуры характеризует как кино «про рашку-говняшку», попытка адаптации сериала про многодетную семью запойного алкоголика сравни отчаянию. Тяжелому и беспробудному – примерно такому же, как похмелье у главного героя, которое он, конечно, заливает свежими порциями «алкашки». К сожалению, не как Венечка Ерофеев. Хотя сам бог велел создателям российской версии вспомнить об этом, раз уж они поселили семью Груздевых где-то в районе областной железной дороги. А так же, как и коллега из американской версии, – в скучном зале местного бара. В российских «Бесстыдниках» совершенно нет места хваленой отечественной смекалке и большому количеству аллюзий на тему – что уж тут, благодатную для российской действительности.
Создатели сериала, как и всех предыдущих отечественных адаптаций зарубежных проектов, пошли по простому пути. Просто пересняли покадрово все, что видели на канале Showtime. Не сказать, что талантливо. Там, где в зарубежной версии был действительно какой-то угар, у нас лишь громкий навязчивый саундтрек, там, где американские (а до этого и британские кинематографисты) экспериментировали с монтажом и экшном, у нас любимое слоу мо, не сказать, что хорошо подходящее для бедной зимней подмосковной натуры. Там, где зарубежные актеры с куражом играют алкашей, воспитанных школой Чарльза Буковски, и рьяно занимаются сексом, у нас опять система Станиславского
и неловко снятые интимные сцены. Артиста Алексея Шевченкова с его старанием сыграть алкоголика не спасает даже вполне подходящий для этой роли типаж. Все реплики, живо звучащие в зарубежных аналогах, отечественные артисты произносят, по всей видимости, строго по команде режиссера. И это, к сожалению, чувствуется. Живого фильма и истории здесь не получается. Артистам – и в главных, и во второстепенных ролях – не дают оторваться. Режиссеры и продюсеры, судя по картинке, рьяно следят за тем, чтобы все было, как в оригинале. И по итогу из энергичных американских «Бесстыдников»
получаются разве что закомплексованные российские «забулдыги».
Сериал «Бесстыдники» на НТВ по воскресеньям в 23:00
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