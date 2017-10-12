«Спящие»: ФСБ против

На Первом канале закончился сериал Юрия Быкова «Спящие», снятый по сценарию Сергея Минаева. Он рассказывает о сотрудниках ФСБ, которые ведут бескомпромиссную и честную борьбу против агентов ЦРУ, пытающихся навредить нашей Родине. Все события телефильма происходят в 2013 году и, так или иначе, отражают реальные общественно-политические процессы последних лет, предваряющие украинский Майдан. Зачем политика из новостей пришла в кино и сериалы, пытается разобраться Екатерина Визгалова.
Совсем недавно в российский прокат вышел фильм «Крым
» Алексея Пиманова
. Рекламная кампания у него была мощная, репертуар под него хорошенько расчистили, чтобы не было конкурентов (правда, внушительную кассу фильм не собрал). Такое внимание к продвижению фильма со стороны властных органов, пусть официально и не вмешивающихся в частный кинопрокатный бизнес, вполне понятно: «Крым» – кино идеологическое, поддерживающее «генеральную линию партии», воспитывающее патриотизм. Там все очень прямо и понятно объясняется, кто бандеровец-убийца, а кто – спаситель мира. До сего момента таких прямых высказываний, достойных передачи Дмитрия Киселева, в российском кино еще не бывало. А после того, как по Первому каналу начали показ сериала «Спящие», созданный, кстати, при поддержке Минкультуры, выяснилось, что пропаганда уже точно протоптала дорожку в художественную реальность.
Действие «Спящих» происходит в 2013 году. Фильм открывается сценой расстрела российского посольства в Ливии, производимого группой боевиков ИГИЛа. Сразу после жуткой трагедии, в результате которой погибло около 20 человек (а мировой общественности до этого и дела нет), в России журналист и правозащитник Асмолов (Глеб Подгородинский
) собирает пресс-конференцию, чтобы продемонстрировать папку с материалами, разоблачающими коррупцию в ФСБ. Папку он, правда, не открывает, видимо, для этого нужна еще одна пресс-конференция, и в тот же вечер машину Асмолова взрывают. Кто виноват? ФСБ виноват, считает общество.
Тем временем в самом ФСБ оперативная группа в составе полковника Родионова (Игорь Петренко
), полковника Соколова (Константин Стрельников
), капитана Бояринова (Семен Шкаликов
) и айтишника Куликова (Никита Павленко
) получает информацию о готовящемся в Москве теракте (под угрозой МИД, МГУ и Москва-сити) и приступает к расследованию. А тут, раз такое дело, приходится все бросить и искать, кто подставил кролика Роджера. Пока же только зритель знает, что главный враг – американский дипломат и агент ЦРУ Пол Брэдфилд (Александр Раппопорт
). Его главная цель – помешать россиянам подписать некий договор с китайцами, именуемый, кажется, «Сердце дракона» – там что-то про газ и сталь, подробности не уточняются. Но, судя по всему, это важный договор, ведь ради него гаденыш придумывает свою подлую многоходовочку: запускается «утка» про ФСБ, людей взрывают, режут, убивают инъекциями.
Грязная работа делается руками внутреннего врага, дипломат только жрет в посольстве гамбургеры. У него тут в Москве полно агентов под кодовым названием «спящие». Это завербованные в начале 90-х люди разных профессий (преимущественно выпускники МГИМО), которые по прошествии лет обзавелись связями и возможностями. По очереди их пробуждают и заставляют совершать мерзкие предательские поступки. И они совершают. Один по приказу организует фабрику троллей и пишет методички, как завалить социальные сети негативными статьями про «Террор ФСБ». Другой – выдает врагам время эвакуации того самого расстрелянного российского посольства в Ливане, в результате которого все случается, как случается. В общем, очень нехорошие люди эти спящие. Двуличные, лживые, по жизни все, конечно, либералы. Самого главного долго не показывают, но, чтоб зрители не скучали, им самим дается возможность распознать волка в овечьей шкуре по диалогам, да идеологическим спорам. Угадайте, кто у нас самый продажный? Ну, конечно, журналист, пятая колонна.
И вот так, от серии к серии, перед нами раскручивается завернутый в коврик плоский мир, в котором есть только свои и враги, где сила в правде, а правда в том, что: А) Запад мечтает нас изничтожить, как изничтожил уже множество стран, включая Иран в 1979 году, Египет и Украину, конечно (хотя до нее еще не дошло). Б) Враги притаились внутри страны, идут на митинг ради денег, а на теракт – ради американского паспорта. В) Только ФСБ этому беспределу противостоит, если б не они – нам всем майдан и конец света.
Авторами сериала числятся писатель Сергей Минаев, делающий в «Спящих» эмоциональные реверансы американской «Родине
» и смысловые – советскому «ТАСС уполномочен заявить
», режиссер Юрий Быков и продюсер Федор Бондарчук
. Если с Минаевым и Бондарчуком все более-менее понятно, то место режиссера «Метода» и «Дурака» в этом пропагандистском шапито до последнего момента оставалось не до конца обоснованным. Все-таки человек представлял три из трех своих полных метра на «Кинотавре», что волей-неволей обеспечивало ему скромное, но почетное место на вечеринке образованной культурной элиты. Как вдруг после Майдана и Донбасса Быков решил, что он все-таки патриот, и теперь он эту культурную элиту сторонится и обличает. Здесь есть сцена, в которой московская богема тусуется с политиками на премьере фильма, и на пальцах доказывается, что все эти люди одной рукой берут деньги у местных политиков, а другой – делают фильмы, поливающие этих же политиков грязью. Глядя на них, конечно, понимаешь, что лучше быть патриотом в искусстве.
Увы, патриотизм в «Спящих» самого низкого пошиба, оперирующий штампами выпусков новостей, распятыми мальчиками и другими инструментами информационной войны. Хорошие герои спокойны, в разговорах предпочитают тихо убеждать, если не могут убедить, переживают молча, не злятся. Внутренний стержень и убежденность в правоте и силе не позволяет. Враги мельтешат, плохо шутят, некрасиво смеются или пучат глаза, изменяют женам, говорят о том, что страна погрязла в дерьме. Перечислим лишь несколько художественных деталей, работающих не на сюжет, не на многослойность, а чисто на идеологию:
- Карикатурный американец, воспевающий «Макдональдс» и «Старбакс» («прекрасная еда») и отпускающий мерзкие шутки про сиськи Тома Круза (сразу как-то хочется Тома Круза поддержать, например, предложить российское гражданство);
- Акцент на том, что террористы к нам едут через Европу и Украину;
- Фраза «Образованные европейцы вступают в ИГИЛ» (запрещенная на территории РФ организация);
- Иностранные агенты на сайтах, создающих тесты «Кто ты в игре престолов?»;
- Фабрика либеральных троллей с методичками;
- Все журналисты, правозащитники и блогеры только гадят, галдят и распространяют дезу, поэтому, даже если их убивают, то не жалко;
- И вишенка на торте – главный редактор столичной газеты, готовый на теракт ради американского паспорта.
И в таких адовых деталях весь фильм. Иногда это даже смешно, когда, например, отряд спецназа врывается в офис с пятью блоггерами и кладет всех мордой в пол, а герой Павленко читает заголовки из статей. Но в целом такая ковровая бомбардировка патриотизмом очень утомительна. Хотя Быков и Минаев утверждают, что они сняли кино о столкновении двух точек зрения. То же говорит режиссер фильма «Крым» Алексей Пиманов: «Мы снимали про две точки зрения на события и про любовь». На деле же и «Крым», и «Спящие» лишены напрочь второго измерения. Они примитивны, поскольку их герои не страдают рефлексией и сомнениями, а лишь ищут подтверждения своей правоте. Все – либо патриоты, либо враги. Если человек в кадре говорит, что страна погрязла в лицемерии, барстве и холопстве – к гадалке не ходи, он главный лицемер и предатель. Кстати, в фильме есть и большая романтическая линия, помогающая главному ФСБ-шнику выглядеть достойным и честным человеком, а предатель родины изменяет, конечно, и жене.
Что касается вообще актерской игры, она здесь не уникальна, но по крайней мере артисты потенциально собрались интересные и могли бы сыграть более сложных персонажей, если бы от них этого требовали. Впрочем, на фоне такой содержательной части, разжевывать другие аспекты фильма и не хочется. Они даже кажутся нормальными, не существенными. Важно то, что, рассказывая историю про бдительность и внутренних врагов, «Спящие» питают с новой силой параноидальные настроения в обществе. Не примиряют, а подпитывают вражду между не только смежными народами, но и внутри страны, даже внутри семей, ведь у многих водораздел проходит и дома. Зачем нужно держать людей в тонусе, довольно понятно – в следующем году выборы. В этом случае не могут не радовать комментарии наших читателей на сайте, которые, посмотрев сериал, обсуждают не геополитику, а прическу актрисы Натальи Рогожкиной
и «зачем Петренко такая мымра?»
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