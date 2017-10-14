«ИванОвы-ИвАновы»: Их разлучили в детстве

На канале СТС 16 октября стартует новый отечественный сериал «ИвАновы-ИвАновы», который, согласно задумке, должен был получиться симпатичным стебом над известным сюжетом мыльных опер – про две семьи, детей которых много лет назад перепутали в роддоме. Столкновение разных по статусу отечественных семей оказалось лишено какого бы то ни было мелодраматического сюжета.
В неназванном городе живут две семьи с похожими по написанию, но отличными по произношению простыми фамилиями. Одни – рабоче-крестьянские ИванОвы – разгребают долги по кредитам, имеют деспотичную мать Лиду (Анна Уколова
) пьющего безработного отца Лешу (Михаил Трухин
) и дедушку (Юрий Ицков
), который живет в одной комнате с удивительно положительным сыном этого отчаянного семейства Даниилом (Семен Трескунов
), отличником и компьютерным гением. Вторые – выходцы из дворян ИвАновы – обитают в шикарном особняке с успешным отцом Антоном Павловичем, владельцем автосалона (Сергей Бурунов
), ухоженной матерью Полиной (Александра Флоринская
) и раздолбаем-сыном Ваней (Алексей Лукин
), который спит с репетитором по-английскому, в школе перебивается с двойки на тройку, ну и к своим 16-ти годам уже успел попробовать сигареты и алкоголь.
Когда у безработного Леши ИванОва возникает гениальная идея срубить немного денег за счет сдачи крови всей семьей, выясняется, что их умница Данила семье не родной, и 16 лет назад его просто перепутали в роддоме с другим мальчиком. За считанные секунды неблагополучная семья находит настоящих родителей Данилы и своего родного сына Ваню. Вся бумажная волокита и какие-то принципы врачебной этики и признания ошибок в сериале, естественно, не показаны. Вместо этого сценаристы «ИвАновых-ИванОвых» предпринимают «ход конем»: дом бедных ИванОвых горит, семья вынуждена перебраться в особняк своих однофамильцев с ударной «а». Повествование концентрируется на противостоянии бедных и богатых, в то время как сыновья, в 16 лет оказавшиеся детьми других родителей, просто уходят на второй план.
История с перепутанными в роддоме детьми – материал богатый и для многосерийных мелодрам, и для бойких ситкомов. Проблема «Ивановых» в том, что они хотят усидеть сразу на двух стульях и в ситкомовский 25-минутный хронометраж с не самыми смешными шутками уложить еще и какое-то социальное высказывание. В отдельно взятом особняке Ивановых-дворян про детей никто не вспоминает, там все увлечены взрослой жизнью и противостоянием двух отцов семейств – выпивающего неудачника Леши и господина с понтами Антона Павловича. На женской территории спокойнее: светская львица Полина сочувствует несчастной Лидии, вынужденной нести на своих плечах благополучие всей семьи. К четвертому эпизоду следить за этим становится совершенно не интересно, так как создатели сериала эскалацию пусть и такого довольно обыденного классового конфликта могут создавать разве что за счет появления новых героев, отбирая экранное время у старых.
Спасает пока слабый сценарий разве что актерский ансамбль сериала. В первую очередь – Трескунов и Лукин, которые играют какой-то свой отдельный фильм (пока, скорее, короткометражку) про подростковые проблемы. Отцы семейства – Трухин и Бурунов – артисты отличные, только в этих «ивановских» довольно плоских образах им пока играть особо и нечего. Герой Трухина – валяет дурака и выпивает, герой Бурунова – строит автоимперию, пусть и в проброс рассуждая о своей тяжелой доле в начале карьеры, пришедшейся на 1990-е. Возможно, ближе к концу сезона (всего в сериале будет 20 серий) «ИванОвы-ИвАновы» еще разыграются и заставят следить за собой с не меньшим интересом, чем в те же 90-е, когда Антон Павлович превращался в «нового русского», а страна следила за аналогичными историями в мексиканских и бразильских сериалах.
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