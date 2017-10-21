«Гостиница "Россия"»: Товарищ майор, нам три чашечки кофе

Екатерина Вилкова в сериале про Москву, которой больше нет
Зима 1976-77 года. Ксения Романовна Баскакова (Екатерина Вилкова
) – сотрудница орготдела гостиницы «Россия». Ей 32 года, семьи нет, свободно говорит на английском, французском, итальянском и испанском языках. Круг ее профессиональных обязанностей – обеспечивать комфортное проживание гостей отеля (в первую очередь - иностранных делегаций), решать конфликтные ситуации и выполнять прихоти постояльцев (даже если они попросят мужской стриптиз).
Гостиница — целый мир, не похожий на обыденную советскую реальность. Здесь нет случайных людей: только иностранцы, делегации из союзных республик и партиные чиновники, простым же гражданам вход сюда заказан. Разумеется, «Россия» буквально нашпигована сотрудниками разных органов – тут и контрразведка, и пятое управление КГБ по выявлению идеологических диверсий, и гэбисты, отвечающие за охрану высокопоставленных членов партии, и милиция, и ОБХСС заходит. В общем, интересы государства есть, слава богу, кому защищать, правда, при этом разные службы иногда страшно мешают друг другу.
В сотрудниках гостинцы руководство ценит благонадежность и неотступное следование инструкциям. Ксения Баскакова на хорошем счету, но у нее есть недоброжелатели, которые собирают компромат и пытаются скинуть ее с красивой должности заместителя начальницы орготдела. Они исходят от тщедушного завхоза Андрея Дормидонтовича (Анатолий Горячев
), который здесь работает со дня открытия. Какой он завхоз нам не ведомо, но вот подхалим, интриган и завистник первосортный. Каждый день Ксения встает в шесть утра и идет проявлять заботу о гостях, а заодно приходится пресекать множащиеся попытки ее скомпромитировать. Каждый день – новые постояльцы, новые проблемы, требующие собранности, решительности, терпения и, конечно, конформизма, - а как иначе?
«Гостиница "Россия"
» - одна из самых ожидаемых премьер этого года на российском телевидении - с первых серий привлек внимание зрителей искусно воссозданной атмосферой 70-х. Причем в условиях, когда каждый второй сериал посвящен этому времени, «Россия» выглядит на голову выше конкурентов по нескольким причинам. Здесь в каждом эпизоде обильно используется цветная пленочная хроника – кусочки из выпусков новостей, виды центральных улиц Москвы, столичных дорог и, что самое прекрасно, съемки с людьми, торопливо шествующими по своим делам зимней Москвы конца 70-х.
Документальные кадры, все зимние, хоть и контрастируют по цветовой палитре и качеству с современным съемочным материалом, но создают приятное ностальгическое настроение и способствуют, в сопровожении приятной музыки в стиле ретро, погружению в сюжет фильма. Отлично поработали над стилистикой картины и художники, в том числе художники по костюму. Даже к актерам массовых сцен не подкопаешься – меховые шапки, каракулевые пирожки, дубленки, сумочки - все как из родительского шкафа. Большое внимание уделено мелким деталям – нашивкам, значкам, плакатам, пишущим принадлежностям, в общем, никаких пластиковых окон и прочих признаков новодела, ну, кроме, разумеется, лиц современных артистов. Кастинг симпатичный, но какой-то очень очевидный - довольно много стереотипных персонажей. Но есть и несомненные удачи, среди них второстепенный персонаж Никиты Тарасова
- партийный чиновник, такой почти будущий министр культуры.
Доверительное отношение к фильму подкрепляет умело вписанные в выдуманное действие сериала реальные события. 8 января 1977-ого в Москве действительно произошла серия терактов, а 25 февраля того же года – страшный пожар в гостинице «Россия». И там и там погибло примерно по 40 человек. Эти события не просто находят отражение в сериале, они обыгрываются, то есть влияют на поступки героев. Есть и более тонкие приятные отсылки к реальности – в одном из эпизодов Ксения докладывает начальнице, что студия «Мосфильм» просит разрешения снимать в гостинице кинокартину под названием «Ничего особенного» (рабочее название всем известного «Мимино
»).
Достаточно трудно определить структуру этого сериала. В нем нет строгой горизонтальной линии развития сюжета, эпизоды сменяют друг друга, но это и не вертикальный сериал: начало и конец историй не привязаны к конкретной серии. В первом эпизоде в гостиницу приезжает известный одесский ювелир (Александр Карпов), и жены партийных боссов прорываются к нему на встречу одна за одной. В итоге они получают идентичные друг другу серьги, представляющие собой точную копию гарнитура Матильды Кшесинской (Диалог: - Матильда Кшесинская, слыхали про такую? - Конечно, у нее еще был роман с Николаем II). Окончание этой истории произойдет уже во второй серии, и сразу за этим начнется новая глава, о французской невесте советского шахматиста. Хвост этого сюжета перенесется в следующий эпизод, и так до конца. Объединяют эти разрозненные события герои: Ксения Баскакова, ее уже упомянутый враг Дормидонтович, два КГБ-иста, один - честный капитан Ракитин (Евгений Пронин
), другой - ушлый майор Берзинь (Павел Трубинер
), прослушивающий номера и полагающий, что интересы государства важнее личных.
Обстановка в «России», конечно гнусная, душная, и в этой связи самые серьезные сомнения связаны с образом главной героини, которая является для гостей отеля и для зрителей тоже проводником в этом царстве мертвых. Персонажу Вилковой не хватает драматизма, эмоциональности и, как следствие, - объема. С одной стороны, она важная часть Системы. Она знает, как все устроено, что происходит в этих стенах, она наблюдает все эти спецраспределители, валютные магазины, видит нечистоплотные методы работы КГБ и все прелести классового расслоения («Не люблю, когда обслуга борзеет», - говорит про нее одна из жен аппаратчика). При этом нам пытаются показать ее человечность, которую она подтверждает доброй улыбкой, но действует всегда словно механически. Никакого развития героини за 8 серий мы не наблюдаем: она ставит работу выше личной жизни, крепко держится за это место и не выказывает никаких признаков усталости от этого не очень здорового мира.
Даже когда с Ксенией приключается любовь (как на грех, к иностранному гражданину, что ставит крест на ее дальнейшей работе), она делает выбор в пользу карьеры. Так кто же такая Баскакова - эта молодая женщина с милым, но непроницаемым лицом, дочь предателя родины, прошедшего ГУЛАГ, бывшая учительница, знающая четыре иностранных языка, агент КГБ и член партии (хотя об этом почему-то умалчивается). Авторы фильма помогают ей, конечно, не ударить в грязь лицом, она - главный положительный герой пьесы, и сомнений нет, что она оставит ребенка от никарагуанца и даже, может быть, переменит участь, но все-таки, следует признать, что при всей реалистичности фильма в целом, Баскакова – пока что его самое непонятное место. Не бывает таких милах, отзывчивых и открытых, на руководящем посту в гадюшнике. А если бывает, то внутри должна быть очень серьезная драма. Мы ее пока не увидели. Пока что Вилкова играет персонажа какого-то «Черного зеркала», влюбленного в этот уродливый мир и не замечающего, как этот мир уродует тебя самого.
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