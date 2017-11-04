Демоны революции: Троцкий или Парвус?

К 100-летию революции два главных канала страны подготовили сериалы на заданную тему. 5 ноября на «России 1» начнется показ «Демона революции» режиссера Владимира Хотиненко, производством фильма занималась компания Александра Роднянского и Сергея Мелькумова «Нон-стоп продакшн». 6 ноября Первый канал выпустит «Троцкого», созданного продюсерской компанией Александра Цекало «Среда». Кино-театр.ру уже посмотрел по одному эпизоду этих проектов и решил составить краткий сравнительный гид по героям таких разных революций. Какую из них выбрать – решать зрителям.
Политтехнолог VS рок-звезды
История Первого канала концентрируется, как понятно из названия, на судьбе Льва Бронштейна, в тюрьме взявшего себе яркий и вошедший в историю псевдоним Троцкий по фамилии своего надзирателя (его в сериале играет Сергей Гармаш
). Роль революционера исполняет Константин Хабенский
(он, кстати, уже играл Троцкого в сериале «Есенин»
), действительно ярко и харизматично. Своего Троцкого продюсеры сериала – Константин Эрнст
и Александр Цекало – позиционируют как рок-звезду революционного движения. Визуальный образ, от которого отталкивались создатели «Троцкого», – портрет революционера, написанный Юрием Анненковым.
Сериал канала «Россия 1» в качестве центральной выбрал для себя мало известную широкой зрительской аудитории фигуру Александра Парвуса – «первого в истории реального политтехнолога», как характеризует его исполнитель главной роли Федор Бондарчук
. «Он, конечно же, продвинутый политтехнолог, который использовал и синематограф, и музыку, и медиаресурсы. Его палитра коммуникаций с внешним миром была обширна. Я думаю, что нет никого, на кого он в то время походил по роду деятельности, масштабу, перспективам, наглости, дерзости, циничности», – уверен актер. Действие «Демона революции» строится вокруг стараний Парвуса руками других героев, ставших известным всем жителям страны, совершить революцию. Бондарчук рассказывал, что перед подготовкой к роли отсмотрел множество роликов с участием Бориса Березовского – фигурой, в истории постперестроечной России сопоставимой по масштабу с деятельностью Парвуса.
Федор Бондарчук VS Михаила Пореченкова
Израиль Лазаревич Гельфанд, взявший себе псевдоним Александра Парвуса, впрочем, появляется и в том, и в другом сериале. Но если в «Демонах революции» это действительно центральный персонаж, то в «Троцком» – это герой второстепенный. Если в проекте «России 1» Парвус концентрируется на Владимире Ленине, то на Первом канале он старательно обхаживает Троцкого.
Бондарчук признается, что «ничего сложнее в своей жизни он не играл». Фотографий Парвуса сохранилось немного, но актер уверен, что внешне он на него в общем похож. Для роли Бондарчука, правда, немного «утолстили», а сам он пытался копировать косолапость политтехнолога и «позаимствовал у своих петербуржских товарищей» произношение «что» именно через букву «ч».
В «Троцком» Парвуса играет Михаил Пореченков, далекий от сходства с оригиналом. Объединяет их разве что заметное телосложение и роль «серого кардинала» Октябрьской революции.
Евгений Миронов VS Евгения Стычкина
Конечно, и в том, и в другом сериале не обошлось и без вождя революции Владимира Ленина. В «Троцком», где он герой второстепенный, его играет Евгений Стычкин.
«Стычкин сделал это легко, а актеры большого веса относятся к этому серьезно. А Женя относится к этому легко и, мне кажется, большая удача, что мы позвали его на эту роль»
, – уверен глава Первого канала Константин Эрнст.
В «Демоне революции» Ленин – герой главный, именно на его взаимоотношениях с Парвусом и строится большая часть сюжета. Исполняет роль вождя Евгений Миронов. При подготовке к воплощению всем знакомым образа Ленина на экране он изучил хронику и художественные фильмы, где вождя революции играли Борис Щукин
и Иннокентий Смоктуновский
. Тем не менее своего Ленина Миронов начал с чистого листа. Он действительно мало похож на экранных предшественников. Кроме того, внимательный зритель заметит, что в отличие от других актеров, Миронов в образе Ленина появляется на экране в основном в профиль.
«Я понимал, что это человек необыкновенных способностей. Загадку, которую я хотел разгадать, – каким образом мальчик, у которого случилась беда, у которого казнили брата, из очень воспитанной семьи учителя, понял свое будущее, стал именно Лениным. И понял, что именно момента, способствующего этому, не было. Это было всегда. Изначально человек был заточен на то, что только революционным путем, только гражданские войны смогут очистить человечество от ига капитала»
, – отметил Миронов, который также считает, что именно в этом у Ленина есть сходство с нынешним противостоящим власти политиком Алексеем Навальным.
Владимир Хотиненко VS «Мажора»
«Троцкий» – кино продюсерское, поэтому не удивительно, что над ним работало сразу два режиссера. Это Константин Статский
, снимавший «Мажора», и Александр Котт
, работавший над «Обратной стороной Луны»
и поэтической драмой «Испытание»
, в 2014 году отмеченной главным призом «Кинотавра». Продюсер Александр Цекало признался, что Статский и оператор Улугбек Хамраев
в какой-то момент «не выдержали» работы над сериалом, ее в итоге и подхватили Котт, постоянно сотрудничающий со «Средой», и оператор Сергей Трофимов
, снимавший, кстати, «Ночной»
и «Дневной»
«дозоры». На цельность картинки, по крайней мере, судя по первому эпизоду, это не повлияло. Продюсеры называют «Троцкого» «почти киберпанковской историей», а энергичный монтаж и рубленые речи героя Хабенского это только доказывают.
Сериал «России 1» сделан в более консервативном ключе, его режиссером выступил Владимир Хотиненко, постоянно сотрудничающий с каналом и снимавший, в частности, «Достоевского»
и «Бесов»
. Несмотря на различие тем (Ленин, как известно, произведения Достоевского совсем не жаловал), работа Хотиненко в «Демоне революции» довольно узнаваема. Тут и величественные особняки, где большую часть времени происходят события сериалов, и стойкое следование документам (большинство речей Ленина в сериале подлинны), и даже хроника, которая монтируется с игровыми сценами. В последнюю причем в некоторых сериях будут вмонтированы и сыгранные Бондарчуком и Мироновым персонажи – так, по словам Хотиненко, будет соблюдена и стилистическая целостность произведения, и некая условность происходящих на экране событий.
Крупская и Арманд VS Седовой и Кало
Революция, чьими руками бы они ни была создана – Ленина, Троцкого или Парвуса, – естественно, не обходится без женщин. В «Демоне революции» в любовном треугольнике оказывается Ленин. В Бернской ссылке, где происходит действие как минимум первого фильма Хотиненко, он оказывается вместе с Надеждой Крупской (Дарья Екамасова
) и Инессой Арманд (Виктория Исакова
). В «Демоне революции» запечатлена борьба двух женщин не столько за будущее страны и мужское расположение со стороны Владимира Ильича, сколько за его имидж – с вошедшей в историю кепкой.
Троцкий из одноименного сериала Первого канала тоже оказывается между двумя женщинами. Законной женой Александрой Соколовской (Александра Мареева
) и богемной и неприступной Натальей Седовой (Ольга Сутулова
), с которой впоследствии Троцкий прожил в браке 38 лет, до своей смерти. Обе женщины, кстати, как и Крупская с Арманд, играют большую роль в имидже будущей «рок-звезды революции». Кроме того, как обещают создатели «Троцкого», в сериале появится и экспрессивная художница Фрида Кало (Виктория Полторак
), роман с которой стал последним в жизни российского революционера.
Поцелуй Ленина VS призраков Троцкого
Какими бы прогрессивными не были Ленин и Крупская, от мещанских проявлений ревности они, конечно, избавиться не могли. В «Демоне революции» запечатлена не только роль двух главных женщин в создании образа Ленина, но и страстный поцелуй вождя революции с одной из них – с кем, лучше узнать, посмотрев фильм. Судьба Троцкого-Хабенского тоже не была лишена эротических приключений, однако так ярко о них, как может предполагать трейлер сериала, в первом эпизоде, к сожалению, не рассказано. Зато героя Хабенского мучают яркие, почти галлюциногенные призраки прошлого, где находится место и женам, и любовницам, и воспоминаниям о ссылках.
Максим Матвеев – один на всех
При всей кажущейся непохожести «Троцкого» и «Демона революции» удивительным образом сюжет обоих сериалов не обходится без, скажем так, рассказчика, роль которого – и там, и там – играет Максим Матвеев. В «Демоне революции» он – персонаж выдуманный, агент императорской контрразведки Алексей Мезенцев, от лица которого и ведется повествование обо всех делах Александра Парвуса. В «Троцком» его герой – канадский журналист Фред Джексон, который, будучи в Мексике, приходит брать у революционера интервью, ставшее исповедью. Джексон – тоже герой вымышленный, однако, как отмечает продюсер Александр Цекало, впитавший в себя черты Рамона Меркадера. Насколько этот художественный герой окажется действительно похож на своего исторического прототипа, видимо, будет понятно только к финалу сериала.
Сериал «Демон революции» стартует 5 ноября в 21.30 на канале «Россия 1», в этот вечер зрители увидят первый двухчасовой фильм. Всего в «Демонах революции» заявлено три фильма.
Сериал «Троцкий» – в эфире Первого канала 6 ноября в 21.20. Всего сериал состоит из восьми эпизодов. За вечер зрители смогут увидеть две серии.
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