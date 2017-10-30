15 самых страшных сериалов

Дикий ужас: мертвецы, вампиры, зомби, монстры, каннибалы и интернет
Страх нужен человеку. Это чувство сообщает человеку об опасности, с которой можно справиться, и мотивирует эту опасность избежать. Страх дает адреналин, который человек может перерабатывать в энергию. Страх учит приспосабливаться, искать выход. Вот почему мы смотрим фильмы ужасов и любим страшные истории. Через них мы учимся не вязнуть в своих фобиях, а бороться с ними. Накануне Хэллоуина, когда во всем мире принято пугать и пугаться, Кино-театр.ру предлагает вам подборку из 15 отличных сериалов, которые сумеют пощекотать вам нервы.
«Байки из склепа» (1989-1996)
Начнётся наш рассказ с классической телевизионной адаптации серии комиксов Билла Гейнса и Эла Фельдштейна, издававшейся компанией EC Comics с 1950 по 1955 год. Предтечей для сериала стала британская кинодилогия 70-х с Ральфом Ричардсоном
в образе незабываемого хранителя склепа, которая впрочем не снискала особой популярности. В следующем десятилетии Роберт Земекис
, Джо Сильвер
, Уолтер Хилл
и Эл Кац
в поисках материала, похожего на выстрелившие в те годы «Удивительные истории» Стивена Спилберга
, вспомнили про комиксы, пугавшие их в детстве, и поспешили воплотить идею в реальность. Первые три эпизода антологии вышли 10 июня 1989 года на кабельном канале HBO, и Хранитель склепа с голосом Джона Кассира
, появившийся под мелодию Дэнни Элфмана, сразу покорил зрителей. Телешоу, продлившееся семь сезонов, может похвастаться не только звёздным актёрским ансамблем (Патрисия Аркетт
, Стив Бушеми
, Дэниел Крэйг
, Бенисио дель Торо
, Вупи Голдберг
, Юэн Макгрегор
, Кайл Маклахлен
, Деми Мур
, Брэд Питт
, Тим Рот
и многие другие), но и любопытным режиссёрским составом (Ричард Доннер
, Том Хэнкс
, Тоуб Хупер
, Арнольд Шварценеггер
, Майкл Джей Фокс
). После закрытия жизнь сериала продолжилась в виде анимационных «Баек Хранителя склепа», детской телеигры «Секреты привиденческого дома Хозяина склепа», серии радиопостановок и трёх фильмов («Рыцарь-демон», «Кровавый бордель» и «Ритуал»). В прошлом году М. Найт Шьямалан
планировал перезапустить «Байки» для канала TNT, но производство застопорилось из-за юридических прав.
«Шериф из преисподней» (1995-1996)
Сэм Рейми
, много работавший на телевидении в 90-е, вместе с Робом Тапертом
выступил исполнительным продюсером мистического триллера «Американская готика
» (оригинальное название сериала, отсылающее к известной картине художника Гранта Вуда) о Змее-искусителе (Гэри Коул
), решившем подработать шерифом в американской глубинке, попутно заключая сделки с местными жителями. Сюжет закручен вокруг противостояния Дьявола и его юного сына Калеба (Лукас Блэк
), а украшают сериал музыка Джозефа Лодуки и молодая Сара Полсон
, будущая звезда «Американской истории ужасов
». К сожалению, «Шерифа» закрыли после первого сезона, и зритель так и не узнал многие тайны героев.
«Баффи – истребительница вампиров» (1997-2003)
Девушка, привыкшая убивать кровососов, появилась на свет благодаря сценарию Джосса Уидона
, ставшему основой для полнометражной ленты 1992 года
с Кристи Суонсон
в заглавной роли. Картина оказалась провальной, а сам Уидон был недоволен тем, что получилось у режиссёра Фрэна Рубела Кузуи
: «Я писал жуткую историю о сильной женщине, а они превратили её в полоумную комедию». Спустя несколько лет исполнительный продюсер канала Fox Гейл Беорман
предложила ему перенести свой сюжет в телевизионный формат, и Уидон создал пилот, который был одобрен. В итоге сериал стартовал на канале The WB 10 марта 1997 года и продержался семь сезонов. Образ Баффи прославил Сару Мишель Геллар
, а само шоу, мрачнее с каждым новым сезоном, получило несколько премий «Эмми».
«Мастера ужасов» (2005-2007)
Ещё одна антология жанра хоррор появилась благодаря стараниям Мика Гарриса
. Всё началось в 2002 году с серии неформальных ужинов в одном из лос-анджелесских ресторанов, на которые Гаррис приглашал коллег по цеху (Джон Карпентер
, Дон Коскарелли
, Джо Данте
, Стюарт Гордон
, Тоуб Хупер
, Джон Лэндис
, Дарио Ардженто
, Дэвид Кроненберг
и другие). Названием ужинам послужило поздравление «от Мастеров Ужасов», которое Гильермо дель Торо
передал соседней посетительнице, празднующей в ресторане свой день рождения. Спустя три года режиссёр пришёл к выводу, что следует создать антологию с участием завсегдатаев его посиделок, и 28 октября 2005-го она стартовала на кабельном канале Showtime, где продержалась два сезона. Отличительной особенностью телешоу стали шокирующие сцены, над которыми трудился мастер по спецэффектам Грегори Никотеро
.
«Ходячие мертвецы» (2010-?)
Не обошли стороной и серию комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда о группе выживающих во время зомби-апокалипсиса людей, возглавляемой шерифом Риком Граймсом (Эндрю Линкольн
). Идея создания сериала принадлежит Фрэнку Дарабонту
, который позднее отошёл от его производства, а стартовал он 31 октября 2010 года. Телешоу сложно назвать страшным, скорее это остросюжетная драма с элементами хоррора, триллера, постапокалипсиса и экшна, а большую часть экранного времени просто любопытно наблюдать за развитием характеров полюбившихся персонажей вроде Дэрила (Норман Ридус
), Мишонн (Данай Гурира
) или Мэгги (Лорен Кохэн
). Впрочем, здесь также присутствуют колоритные злодеи Губернатор (Дэвид Моррисси
) и Ниган (Джеффри Дин Морган
), привносящие немалую толику саспенса в сюжет. Разумеется, здесь в наличии и множество зомби разной степени прожорливости и разложения. Помимо комиксов и сериала, в настоящий момент продлённого до восьмого сезона, популярная серия также состоит из нескольких книг, спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов», насчитывающего три сезона, и видеоигры The Walking Dead: The Game, посвящённой незабвенной девочке Клементине.
«Американская история ужасов» (2011-?)
Идея антологии ужасов пришла продюсерам Райану Мёрфи
и Брэду Фэлчаку
, работавших ранее над «Частями тела
». Премьера пилотной серии состоялась на кабельном канале FX 5 октября 2011 года, и сериал сразу же привлёк внимание звёздным составом, нетривиальным сюжетом в рамках закоснелого поджанра «дом с привидениями» и сюрреалистично-гибельной атмосферой. Сам Мёрфи признаётся, что непередаваемой атмосферой AHS он обязан своей бабушке: «Моё первое впечатление о телевидении – то, как моя бабушка заставляет меня, даже если я рыдал и кричал, смотреть «Мрачные тени
», чтобы развить во мне смелость. Я выглядывал из-за стула, и мне нравилось это чувство страха. Так вот, когда мы приступили к работе, я подумал: "Помнишь, как это было хорошо, и как это было готично? Все эти переплетённые друг с другом истории о сексе, браке и одержимости?" Я чувствовал, что сейчас в эфире такого уже нет». На данный момент сериал насчитывает уже семь сезонов, действие каждого из которых разворачивается в знаковой для жанра локации (дом с привидениями, отель, психушка, цирк уродов и т.д.).
«Чёрное зеркало» (2011-?)
Местами сатирическая и мрачная, а местами так просто холодящая кровь антология британца Чарли Брукера
, посвящённая ужасам будущего и настоящего (влияние Интернета на политиков, жизнь в выдуманном мире, способность избавляться от воспоминаний и т.д. и т.п.), появилась на свет 4 декабря 2011 года на телеканале Channel 4, а позднее перебралась на Netflix. В новеллах сериала можно встретить таких актёров, как Рори Киннер
, Дэниэл Калуя
, Тоби Кеббелл
, Джон Хэмм
, Хейли Этвелл
, Руперт Эверетт
и Уна Чаплин
, а за постановку отвечают режиссёры уровня Джо Райта
и Джоди Фостер
. Четвёртый сезон телешоу должен выйти этой осенью, и мы вновь осознаем, насколько сильно влияют на наш мир технологии.
«Ганнибал» (2013-2015)
Телевизионный приквел к легендарному «Молчанию ягнят
» об обаятельном интеллигентном маньяке Ганнибале Лектере появился благодаря Брайану Фуллеру
, которого в 2011 году попросили написать для канала NBC сценарий пилота на основе произведений Томаса Харриса. В результате, идею Фуллера одобрили, и 4 апреля 2013 года состоялась премьера первой серии. Сюжет закручен вокруг взаимоотношений специального агента ФБР Уилла Грэма (Хью Дэнси
) и психотерапевта Лектера (Мадс Миккельсен
), а названиями эпизодам послужили блюда из французской, японской и итальянской кухни. Сериал продержался всего три сезона, но Фуллер до сих пор не оставляет надежды вернуть его на телеэкраны и, наконец-то, расставить все точки над i.
«Хемлок Гроув» (2013-2015)
Основой для сверхъестественной драмы с элементами ужасов, состоящей из трёх сезонов, послужил одноимённый роман Брайана Макгриви
, вышедший в 2012 году, а создали его для канала Netflix сам автор первоисточника, Ли Шипман
и Элай Рот
. Сериал, стартовавший 19 апреля 2013-го, рассказывал о странных обитателях городка Хемлок Гроув в штате Пенсильвания и особо кровавых убийствах, приписываемых большому зверю. Для расследования привлечены местный шериф и присланный агент (Аарон Дуглас
и Кэндис Макклюр
, вместе они уже работали в научно-фантастическом сериале «Звёздный крейсер "Галактика"
»). Но самое любопытное, что здесь занят Билл Скарсгард
, которого теперь все знают как злобного клоуна Пеннивайза из новой версии «Оно
».
«Страшные сказки» (2014-2016)
Отцами викторианского кроссовера с элементами триллера, хоррора и фэнтези являются сценарист Джон Логан
и исполнительный продюсер Сэм Мендес
, задумавшие перенести на малый экран дух дешёвой художественной литературы 19 века, эксплуатировавшей криминальную и мистическую тематику (т.е. «Ужасы по-дешёвке»). Сериалу было отмерено самими создателями прожить три сезона, а зритель впервые увидел его персонажей 11 мая 2014 года. Здесь можно встретить оборотня (Джош Хартнетт
), Франкенштейна (Гарри Тредуэй
), его Создание (Рори Киннер
), невесту Франкенштейна (Билли Пайпер
), Абрахама Ван Хельсинга (Дэвид Уорнер
), доктора Генри Джекила (Шазад Латиф
), Дракулу (Кристиан Камарго
), Дориана Грея (Рив Карни
) и других известных литературных персонажей, а сюжет закручен вокруг таинственной Ванессы Айвз в исполнении великолепной Евы Грин
.
«Штамм» (2014-2017)
Ещё один сериал, доживший до отведённого ему срока (финальная серия заключительного четвёртого сезона была показана не так давно, в сентябре). Проект вырос из одноименной трилогии Гильермо Дель Торо
и Чака Хогана
, изданной с 2009-го по 2011-й, хотя режиссёр изначально планировал создать сериал, но в нулевые его идею не приняли всерьёз, поскольку телевидение ещё не было охвачено вампироманией. Появившись перед зрителями на канале FX 13 июля 2014, телешоу при поддержке шоураннера Карлтона Кьюза
представило вампиров не надоевшими романтическими существами, а монстрами и убийцами, чьими первыми жертвами становятся их любимые. Известно, что канал потратил 500 тысяч долларов на создание различных монстров, каковых здесь и правда хватает, несмотря на некую мелодраматичность.
«Королевы крика» (2015-2016)
Райан Мёрфи
не остановился на «Американской истории ужасов». В 2014 году он вместе с Брэдом Фэлчаком
и Иэном Бреннаном
начал разработку слэшера с элементами чёрной комедии, отсылающего названием к актрисам жанра хоррор, которым по сюжету следовало много кричать. К сожалению, сериал продержался всего два сезона, но за это время мы влюбились в взбалмошных героинь Эммы Робертс
, Джейми Ли Кёртис
, Билли Лурд
и Эбигейл Бреслин
, которых постоянно кто-то хочет убить. Немало здесь и цитат на классику кино, включая сцену убийства в душе из «Психоза
», которую спародировала дочь Джанет Ли
.
«Эш против Зловещих мертвецов» (2015-?)
Сэм Рейми и Брюс Кэмпбелл
сообразили для телеканала Starz долгожданное продолжение культовой трилогии «Зловещие мертвецы
». Не перезагрузку или ремейк, а именно продолжение, в котором всеми любимый персонаж предстаёт в поблекшей красоте – с пузом, без кисти и без гроша в кармане, но всё такой же циничный, юморной и обаятельный. Компанию ему составляют верные помощники Пабло (Рэй Сантьяго
) и Келли (Дана ДеЛоренцо
), а Руби Ноуби в исполнении Люси Лоулесс
ставит им палки в колёса. В настоящий момент телешоу, сочетающее жанры хоррора и комедии, продлено до третьего сезона, но лучше бы оно никогда не заканчивалось.
«Очень странные дела» (2016-?)
Невероятно популярный сериал, придуманный братьями Мэттом
и Россом Дафферами
, снят на стыке научной фантастики, драмы, хоррора, триллера, детектива и семейного кино в духе 80-х. Отсюда отсылки и на Спилберга, и на Кинга, а в целом это оммаж массовой культуре той очаровательной эпохи, в которую царили Майкл Джексон, Мадонна и фитнес. Юные дарования Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Гатен Матараццо
и Калеб Маклафли
н в июле 2016 года проснулись знаменитыми, а у Вайноны Райдер открылось второе дыхание. 27 октября текущего года вышел второй сезон телешоу, ещё более мрачный, чем первый, и зритель вновь встретился с Одиннадцатой и её друзьями. Продолжение, скорее всего, не за горами.
«Кровавая гонка» (2017)
Безудержному трэш-постапокалиптическому хоррору с элементами чёрной комедии, созданному Дэвидом Стрейтоном
(«Доктор Хаус
»), крупно не повезло – Syfy его зарубил сразу после первого сезона, словно какого-то попутчика на пыльном шоссе. Действие сериала явно навеяно тарантиновским «Доказательством смерти
», но главное отличие от фильма заключается в том, что люди в прямом смысле являются пищей для автомобилей (кровь используется вместо бензина). Украшением проекта стали сексапильная Кристина Очоа
, демонический Колин Канингэм
, руководящий местными «смертельными гонками», и Марама Корлетт
, воплотившая образ робота в духе хентая.
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