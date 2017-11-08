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«Демон революции»: И нам некуда больше бежать

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8 ноября 2017
Политический триллер Владимира Хотиненко о роли заграницы в истории Октябрьской революции

«Демон революции»: И нам некуда больше бежать

1924 год. На берлинский остров Шваненвердер, в особняк выходца из Российском Империи, уже давно обосновавшегося в Германии Александра Парвуса (Федор Бондарчук) приходит газета «Руль» с первополосной молнией о смерти Владимира Ленина. Бывший финансист Октябрьской революции ликует. Действие фильма переносится в Берлин образца 1915 года, когда разбогатевший на поставках оружия в Турцию Парвус, а вернее – Израиль Лазаревич Гельфанд, приходит к статс-секретарю Министерства иностранных дел и рассказывает свой план по организации переворота в царской России. Все предпосылки уже есть, не хватает лишь денег (от кайзера) на должную организацию столь масштабного события – оружие, листовки, оплату стачек. «Землю – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!» – тут же формулирует лозунги главный политтехнолог и политический пиарщик того времени Александр Парвус. Немцы оказываются не против и выделяют предприимчивому Парвусу первый миллион марок. Естественно, теперь ему нужны конкретные люди, которые в умах масс станут идейными вдохновителями переворота и борцами за «вашу и нашу» свободу. Благо, практически по соседству находится гостеприимная для российских революционеров Швейцарская конфедерация, где в столовой Бернского университета влачит свое скромное, но преисполненное сознательностью, революционной идеологией и мечтами об окончательной победе над капитализмом существование Владимир Ленин (Евгений Миронов).

Повествование в сериале – а точнее, в серии фильмов режиссера Владимира Хотиненко и продюсеров Александра Роднянского, Сергея Мелькумова и Антона Златопольского – ведется от лица офицера царской контрразведки Алексея Мезенцева (Максим Матвеев), который сразу же отвечает на заданный еще Никитой Михалковым в фильме «Солнечный удар» вопрос о том, «как это все случилось»: «Мы недооценили всего двух человек. Одного из них сегодня знает каждый, второй забыт, словно его и не было. Первого звали Ленин. Второго – Парвус». Именно на судьбе этих двух персонажей и построен «Демон революции».

«Демон революции»: И нам некуда больше бежать

Многосерийный фильм Хотиненко можно вполне уверенно назвать добротной исторической драмой, просветительской и довольно консервативной. Рассказывающей в доступном жанре почти политического триллера с явным мелодраматичным акцентом, характерным для большинства проектов «России 1», о судьбах реальных героев (без ярко выраженной положительной или отрицательной коннотации) и их роли в истории государства Российского. Сюжет «Демонов революции», основанный на конкретных событиях 100-летней давности, придумал еще Эдуард Володарский – один из немногих отечественных сценаристов, умело погружавший вымышленных персонажей в реальный исторический контекст или напротив занимательно разыгрывавший многим известные дела давно минувших дней в увлекательной форме. Это чувствуется и в «Демонах революции».

Поначалу сериал – лишь набор фигур, словно на шахматной доске, которая все чаще фигурирует ближе к концу сериала (в шахматы сам с собой играет Ленин-Миронов, черно-белые пешки в своей игре неумело пытается расставлять и Парвус-Бондарчук). Вот апологет революции Парвус – немного карикатурный, чрезмерно старающийся поначалу, но все-таки затем органично демонстрирующий свой актерский талант Федор Бондарчук. Вот Ленин – напротив, кажется, лишенный типичных черт вождя революции (разве что «р» играющий его Миронов произносит с заметным грассированием), но постепенно все более напоминающий того самого Ильича, действительно знакомого всем и каждому. Вот невнятный офицер контрразведки Мезенцев-Матвеев – то ли случайный свидетель истории, то ли и впрямь на протяжении всей своей незаметной судьбы идущий к роли этого хроникера революции. Вот Надежда Крупская (практически безэмоциональная, но от того ничуть не проигрывающая главным героям Дарья Екамасова) – верная жена, стесняющаяся своей мещанской ревности, верующей матери и от любого стресса и крика Владимира Ильича сваливающаяся с очередным приступом Базедовой болезни. Вот красавицы София Руднева (Паулина Андреева) и Инесса Арманд (Виктория Исакова) – необходимые, правда, кажется только для того, чтобы привлечь к телеэкранам зрительниц «России 1». «Революция, как женщина, постоянно требует денег», – говорит однажды Парвус. Эти дамы денег не требуют, они хотят только любви и волею судеб становятся участницами любовных треугольников и революционных событий.

«Демон революции»: И нам некуда больше бежать

Кино Владимира Хотиненко всегда было в первую очередь актерским. И здесь он, словно главные герои «Демона революции», вполне уместно расставляет выбранных им исполнителей ролей на шахматной доске истории. Не всегда ходит правильно, в последних сценах (как раз когда мчится тот самый революционный поезд) и вовсе, кажется, переходит от интеллектуальной игры к каким-то массовым поддавкам зрителю – тут и песни в вагоне поезда, и нелепые сцены между героями, – однако в итоге именно он из этой на самом деле нелегкой партии выходит победителем. Разбитый Парвус остается на задворках истории, Ленин обретает себя лишь в качестве героя хроники, зрители остаются наедине с титрами – до боли знакомыми по страницам учебников истории и тревожной музыкой Игоря Вдовина (саундтрек, который поначалу входит в некий диссонанс с картинкой, наконец играет предназначенную ему роль). Революционный поезд ушел, бежать больше некуда. Где-то далеко осталась лишь Россия, которую мы потеряли, или заслужили – со шпионами, политтехнологами и многоходовыми партиями, где все мы лишь пешки в руках не самых умелых игроков.

Читайте также рецензию на сериал Первого канала – «Троцкий»: Этот поезд в огне

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