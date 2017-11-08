45 лет в эфире: Лучшие сериалы HBO

8 ноября 1972 года начал вещание кабельный канал Home Box Office, сегодня известный во всем мире под аббревиатурой HBO. 45 лет назад Чарльз Долан убедил руководство конгломерата Time Life (теперь - Time Warner), что спутниковое платное телевидение - это не далекое будущее, а вполне перспективное настоящее. О рождении нового феномена не написали ни в одном СМИ (их попросту не позвали), а первым в эфире HBO показали фильм 1970 года «Иногда великая идея» с Полом Ньюманом по второму романа Кена Кизи («Пролетая над гнездом кукушки» экранизируют уже в 75-м). Картину увидело 325 абонентов из Пенсильвании (сначала HBO вещал только там), меньше чем через год количество подписчиков насчитывало восемь тысяч, в 1974-м канал вышел на национальное вещание, и в 1975-м количество зрителей достигло ста тысяч только в Пенсильвании и Нью-Йорке.
Вряд ли Чарльз Долан предполагал, что имя его детища в XXI веке будет вплотную ассоциироваться с сериальным бумом и формированием облика современных телешоу. В начале 90-х HBO решили навязать борьбу Большой тройке (ABC, CBS и NBC), а также телеканулу Fox, создавая уникальный продукт. Так появились более смелые, рискованные и раскованные проекты, сформировавшие сегодняшнее представление о том, что кабельное телевидение ориентировано на взрослую думающую аудиторию (и не только). Вслед за «Сексом в большом городе» и «Кланом Сопрано», считающимися вехами в истории нынешнего телевидения, HBO запускало немало других важных для индустрии проектов - от «Прослушки» до «Игры престолов», - но в последнее время небезосновательно ходят разговоры о том, что эпоха HBO подходит к концу. Речь не столько о кризисе самого канала, который в прошлом году закрыл не слишком успешный сериал «Винил», а также готовится к расставанию с флагманским проектом в лице «Игры престолов», достигшей финального сезона. Кажется, сами большие сериалы с романным нарративом, сделавшие славу в первую голову HBO, начали изживать себя - и им на смену приходят истории более камерные, а то и вовсе экспериментаторские. Тут у кабельного канала с большой историей тоже есть, чем удивить, впрочем, успех больших шоу, вроде пресловутой «Игры престолов», им повторить вряд ли суждено. Но это нормально.
Мы выбрали дюжину как прославленных, так и не совсем очевидных шоу HBO, которые позволят зрителю не только скоротать несколько вечеров, выходных и даже недель отпуска, но и помогут взглянуть на историю сериальной индустрии. Вплоть до сегодняшнего дня - когда, кажется, в грандиозных шоу важна уже не большая история, а сама эпоха, её сложно передаваемый дух.
***
«Байки из склепа»
(7 сезонов, 1989-1996)
Культовая хоррор-антология, выросшая из серии одноименных комиксов. Получасовые страшные сказки про преступления и наказания в разное время снимали даже такие режиссеры, как Роберт Земекис
и Ричард Доннер
, Тоуб Хоппер
и Уильям Фридкин
, а в первом фильме снялся легендарный Питер Кушинг
, особенно любимый поклонниками студии «Хаммер». В 1994-м году сериал начали показывать и по телеканалу Fox, но кабельный продукт оказался им не по зубам: многие откровенные и жестокие сцены пришлось купировать.
«Секс в большом городе»
(шесть сезонов, 1998-2004)
По сегодняшним меркам Sex and the City
выглядит даже скромным и трогательным, но в конце XX века шоу Даррена Стара
произвело настоящий фурор, заговорив про молодых женщин, секс, феминизм и ритм мегаполиса. Часть обаяния «Секса в большом городе» на первых порах составляли псевдодокументальные вставки, симулирующие телевизионный опрос на улице по актуальным вопросам, но вряд ли кто-то обращал на них внимание. Всё-таки настоящую славу шоу снискали колумнистка Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер
) и её отличающиеся по темпераменту и мировоззрению подруги Саманта (Ким Кэтролл
), Миранда (Синтия Никсон
) и Шарлотта (Кристин Дэвис
).
«Клан Сопрано»
(шесть сезонов, 1999-2007)
С проекта Дэвида Чейза
принято вести отчет сегодняшних больших сериалов: насыщенная криминальная драма про Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини
), который обращается к психоаналитику после панической атаки, принесла на телевидение не только секс, насилие и глубокую драму, но и новый кинематографический стандарт, ранее малому экрану практически недоступный. История про балансирование между криминальной и семейной жизнью крайне положительно приняли критики, и он сохраняет шарм до сих пор.
«Братья по оружию»
(один сезон, 2001)
Спродюсированная Стивеном Спилбергом
и Томом Хэнксом
военная драма, снятая по книге историка Стивена Амброуза. «Братья
» подробно рассказывают о членах парашютно-десантного полка, прошедшего через тренировочный лагерь, высадку в Нормандии и другие важные сражения Второй Мировой. Шоу HBO называют одним из лучших телевизионных фильмов о войне, который может похвастаться не только преемственностью «Спасти рядового Райана», но и впечатляющим кастом - Дэмиен Льюис
, Майкл Фассбендер
, Дэвид Швиммер
, Том Харди
, Нил МакДонаф
, Декстер Флетчер
и даже Джимми Фэллон
. Через десять лет Хэнкс и Спилберг спродюсировали еще один сериал про войну - «Тихий океан
».
«Прослушка»
(пять сезонов, 2002-2008)
Opus magnum, случившийся практически на заре шоураннерской
карьеры экс-журналиста Дэвида Саймона
, «Прослушка
» последние годы не расстается с ярлыком «возможно, лучший сериал в истории». Драма про балтиморскую полицию и целый спектр самых разных криминальных проблем рассказана с узнаваемой саймоновской дотошностью, хорошей документальной основой (шоураннер трудился в разделе криминальной хроники и много общался с копами) и сложных неоднозначных характерах. Не оставляет шансов проигнорировать шоу и актерский состав - Доминик Уэст
, Идрис Эльба
, Пабло Шрайбер
, Айдан Гиллен
и другие.
«Счастливчик Луи»
(один сезон, 2006-2008)
HBO всегда славился не только взрослыми драмами, но и вниманием к остро социальной комедии, а в этой сфере мало кто сравнится со стендап-комиками. Видеоверсии концертов многих значительных фигур американской комедии показывали по кабельному каналу, в том числе - и Луи Си Кея
, одного из главных стендаперов современной Америки. «Счастливчик Луи» же оказался первым и последним его проектом на HBO, где он трудился в качестве сценариста на других сериалах. Затем Си Кей перебрался на канал FX, где ему дали полную творческую свободу. Однако и «Счастливчик» крайне примечателен как этап в карьере выдающегося стендапера: в 2006 году, практически в тех же декорациях, где были сняты «Друзья
», Си Кей иронически рассказывал о семейной жизни, воспитании детей и сложностях общения в большом городе. Шоу снималось перед зрительным залом, поэтому за кадром звучит столь непривычный для хороших сегодняшних комедий смех.
«Игра престолов»
(семь сезонов, 2011 - до сих пор)
Долгоиграющий флагман HBO 2010-х, экранизация фэнтэзи-цикла Джорджа Мартина
«Песнь Льда и Пламени», написанный как месть телевидению 90-х в умышленно подробном и «неэкранизируемом» формате. Амбициозная затея Дэвида Бениоффа
и Дэниэла Уайса
выстрелила и на неполное десятилетие превратила «Игру престолов
» в главное (по шуму и аудитории) шоу наших дней. Средневековый Вестерос с его конфликтующими за власть домами, драконами и ограниченной магией до поры славился безжалостностью к любым персонажам, но ближе к финалу стал слишком демонстративно беречь ключевых героев и начал больше походить на мыльную оперу. Впрочем, через год он должен эпично закончиться, - и это волнует HBO гораздо больше, чем критика последнего сезона. В прошлом году они, кажется, нашли замену в лице «Мира Дикого Запада
», но говорить об этом пока рано.
«Девочки»
(шесть сезонов, 2012-2017)
В каком-то смысле - «Секс в большом городе» для миллениалов. Придуманный 26-летней Леной Данэм
сериал про четырех подруг Ханну (сама Данэм), Марни (Эллисон Уильямс
), Джессу (Джемима Керк
) и Шошанну (Зося Мамет
), которые стараются устроить свою личную и профессиональную жизнь после колледжа. Новое поколение, новые проблемы, новые взгляды на мир и новая искренность, приглянувшаяся продюсеру Джадду Апатоу
в короткометражке Данэм, после которой он и предложил ей проект на HBO. За шесть сезонов «Девочки» открыли миру актера Адама Драйвера
, получили несколько номинаций и премий «Эмми», а также сделали Данэм одной из ярчайших фигур современной индустрии. Она выпускает книги, делает своё медиа и регулярно выступает в поддержку феминизма.
«Служба новостей»
(три сезона, 2012-2014)
Высококлассная разговорная драма про журналистский труд от мастера искрометных диалогов Аарона Соркина
(«Социальная сеть
», «Западное крыло
»). Популярный ведущий вечерних новостей Уилл Макэвой (Джефф Дэниэлс
), прославившийся бескомпромиссностью, изрядно подобрел, и руководство канала решило перезапустить программу, пригласив нового продюсера - вернувшуюся из Ирака экс-возлюбленную Макэвоя Маккензи Макхейл (Эмили Мортимер
). Обновленная команда (Джон Галлахер-младший
, Элисон Пилл
, Дев Пател
и другие) споро берутся за дело, а потом Макэвой вспоминает былое и начинает опасные политические выпады. «Служба новостей
» идеалистически, но задорно рассказывает о труде телевизионных журналистов, о внутренней кухне, свободе слова, моральных выборах и, конечно, отношениях внутри коллектива.
«Настоящий детектив
» (два сезона, 2014 - до сих пор)
Детективная антология, вознесшая до небес малоизвестного сценариста и писателя Ника Пиццолатто
, а затем также стремительно его практически похоронившая. Первый сезон True detective окунал в южноготическую атмосферу Луизианы и приковывал внимание к двум антонимичным следователям, которых играли исхудавший Мэттью Макконахи
и Вуди Харрельсон
. Философские монологи, южная готика, отголоски Лавкрафта и смелая режиссура Кэри Фукунаги
сделали «Настоящего детектива
» одним из лучших шоу 2014-го. Год спустя Пиццолатто решил, что справится и с более сложной композиций, а потому напридумывал в два раза больше героев (среди прочих - Колин Фаррелл
и Рэйчел МаКадамс
), а события перенес в Лос-Анджелес. В этот раз амбициозного сценариста подвели и атмосфера, и сама история - на два года про True detective деликатно забыли, но сейчас уже готовятся снимать третий сезон.
«Однажды ночью»
(один сезон, 2016 - до сих пор)
В тот год, когда HBO пришлось закрыть «Винил», пошли разговоры о кризисе идей на канале, но в сетке нашелся ответ критикам в лице «Однажды ночью
» - крайне заинтересованного в бюрократических процессах детективного сериала про студента (Риз Ахмед
), которого подозревают в убийстве, он ничего не помнит, а защищать его берется лишь пройдоха-адвокат (прекрасный Джон Туртурро
), страдающий от экземы и не брезгующий любыми делами. Ремейк британского мини-сериала подкупил зрителей и критиков не только актерскими работами и интригой, но и подробным описанием машины правосудия, а также небанальным гуманизмом.
«Двойка»
(один сезон, 2017 - до сих пор)
70-е, Нью-Йорк, заря порно-индустрии. Пока девушки в поисках лучшей жизни идут на панель и связываются с сутенерами-афроамериканцами, бармен (Джеймс Франко
) старается свести концы с концами и не попасть в неприятности из-за брата-близнеца (тоже Франко, но хитрый). Новый проект Дэвида Саймона, каждый сериал которого достоин попадать в список The very best of HBO, но обычно ограничиваются «Прослушкой». «Двойка
» же заслужила это место хотя бы потому, что Саймон вольно или невольно попал в главный тренд этого года - и снял крайне неспешный сериал, который уже не интересуется романными возможностями телешоу. Сюжет «Двойки» подбирается к обещанной порно-индустрии практически на карачках, персонажи демонстрируются со всех сторон, но не стремятся к ярким переменам, как положено в большом нарративе. В «Двойке» Саймон стремится запечатлеть эпоху - с её гамом, блеском и акцентом, то есть сделать еще одну вещь, на которую кино зачастую не хватает хронометража.
Все эти сериалы можно посмотреть в Амедиатеке Home of HBO.
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