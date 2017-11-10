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«Чернобыль 2: Зона отчуждения» // Безумные Максы в стране ходячих мертвецов

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10 ноября 2017
На ТВ-3 стартует американский сезон российского сериала про путешествия во времени

«Чернобыль 2: Зона отчуждения» // Безумные Максы в стране ходячих мертвецов

Предотвратив аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году, единственный выживший герой Паша (Константин Давыдов) возвращается в наши дни и обнаруживает, что вместо СССР распались США – взрыв реактора случился на американской атомной станции, что привело к гражданской войне. На родине тем временем царит эпоха победившего социализма и передовых технологий, только вот Паше в этой утопии места нет – во-первых, тут живет его никогда не путешествовавший во времени двойник, во-вторых, злодей-чекист Костенко (Евгений Стычкин) занимает высокопоставленный пост. Остается одно – уехать в Америку и каким-то образом попасть в прошлое, чтобы вновь его изменить.

Невозможно просто так взять и описать происходящее дальше, но в итоге Паша в компании новых версий старых друзей - Леши (Сергей Романович), Гоши (Анвар Халилулаев), Насти (Валерия Дмитриева) и Ани (Кристина Казинская), а также еще одного загадочного персонажа (место Подкастера из первого сезона занимает таинственный человек в маске и с машиной времени) – прорываются сквозь «железный занавес» и долетают до Америки, точнее до населенной бандитами выжженной пустыни вокруг местной АЭС.

«Чернобыль 2: Зона отчуждения» // Безумные Максы в стране ходячих мертвецов

Первый сезон сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» успешно стартовал на ТНТ в 2014 году, второй, спустя три года, выходит на ТВ-3, где с некоторых пор работают продюсеры шоу Валерий Федорович и Евгений Никишов – именно они ответственны за новую концепцию канала, новый контент (частично перекочевавший вместе с ним с того же ТНТ), новый слоган «Все, кроме обычного». И действительно, уже и без того совершивший своего рода жанровую революцию на российском ТВ мистический подростковый триллер «Чернобыль» изменился если не до неузнаваемости, то весьма ощутимо. Кресло режиссера занял Павел Костомаров, кинооператор и документалист, дебютировавший на телевидении в качестве постановщика второго сезона «Закона каменных джунглей», а местом действия стала Америка – съемки проходили в Голливуде с соответствующим шиком, блеском и размахом.

По заваленной металлоломом и прочим хламом постапокалиптической пустыне, на раздолбанных тачках мчатся на встречу с буквально упавшими на их головы с неба русскими новые американские гангстеры, бритоголовые, забитые татуировками, вооруженные до зубов, через слово вставляющие «fuck» (английскую речь не заглушает одноголосый перевод) – чем не «Безумный Макс». И сразу же, с места в карьер – снятая с неожиданных ракурсов всевозможными экшен-камерами перестрелка, первая кровь. Тут вам не Чернобыль, о радиации никто не печется – за что ей «цепляться», если на многие мили вокруг ни одного дерева – зато пулю можно словить в два счета. За время, разделяющее выход двух сезонов, повзрослели если не герои, то поклонники шоу, которым теперь можно предложить возрастной рейтинг повыше. Новый «Чернобыль» выглядит менее мистическими, более жестоким и откровенным – в первых сериях бесконечно говорят о сексе. Пока только говорят, но и это уже прорыв. Смена локаций диктует свои правила, так что фантастика теперь с элементами вестерна и боевика, со сценами в душе, сценами грязного, но жестоко наказуемого харрасмента, с переодеваниями и раздеваниями на камеру – все, как у взрослых.

«Чернобыль 2: Зона отчуждения» // Безумные Максы в стране ходячих мертвецов

Кое-что, впрочем, осталось неизменным. В полных наивного драматизма перебивочных эпизодах, которыми перемежаются погони на больших скоростях, перестрелки и напряженное противостояние с заморскими бандитами, герои не всегда к месту и зачастую не вовремя пытаются выяснить запутанные личные отношения. Томно вздыхают, закатывают глаза, страдают - любой российский сериал, он ведь с душой, как бы ни маскировался под условных «Ходячих мертвецов».

Впрочем, направление все равно выбрано верное, как и зарубежные референсы – зачем изобретать велосипед, когда можно поместить персонажей в уже придуманные кем-то, но неожиданные для них предлагаемые обстоятельства, в контекст не локальной, а глобальной поп-культуры. Сбросить оковы с одной стороны набившего оскомину «мыла», с другой – не менее надоевшего псевдоисторического самокопания и соревнования за лучший сериал сезона в жанре ретро-шик. И того, и другого на отечественных каналах в избытке, тогда как по-настоящему жанрового продукта все еще ничтожно мало.

«Чернобыль» продолжает выбранную в первом сезоне линию, художественный вымысел здесь главенствует над исторической достоверностью, так что авторы вольны придумывать свою вселенную без оглядки на реальность – чистое развлечение. Да, политику и сюда приплести при желании не трудно, но желания, если честно, нет – авторам и российско-американские отношения, и спорные аспекты внутренней жизни страны интересны скорее с визуальной точки зрения, как бы странно это ни звучало. История все равно не знает сослагательного наклонения, зато хорошее кино активно его использует. И в этом смысле «Чернобыль 2», каким бы он не получился в итоге, автоматически становится явлением на российском телевидении. Которое, очевидно, выходит на уровень мирового гораздо быстрее, чем российское кино.

«Чернобыль 2: Зона отчуждения» смотрите на ТВ-3 по пятницам с 10 ноября.

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«Чернобыль 2: Зона отчуждения» // Безумные Максы в стране ходячих мертвецов фотографии
«Чернобыль 2: Зона отчуждения» // Безумные Максы в стране ходячих мертвецов фотографии
«Чернобыль 2: Зона отчуждения» // Безумные Максы в стране ходячих мертвецов фотографии
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