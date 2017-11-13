Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Двойка»: Лучше секса только порно

Обзор сериалов >>
13 ноября 2017
Симулятор нью-йоркской улицы 70-х с двумя Джеймсами Франко, проститутками и хорошей музыкой

«Двойка»: Лучше секса только порно

Начало 70-х, Манхэттен, 42-я улица. Бурлящая городская среда, где каждый берет от жизни всё, что может. Наивные провинциалки приезжают сюда буквально с вокзала - их уже у дверей очаровывают сутенеры-афроамериканцы, разодетые с вызывающим шиком. Секс - сорок, час - сотня. Рядом - многочисленные питейные заведения и рестораны, куда ходят тоже все вперемешку: работяги, охочие до выпивки, азартных игр и разового коитуса; предприимчивые мафиози; не чуждые утехам и взяткам полицейские из четырнадцатого участка; крикливые сутенеры; изможденные проститутки; улыбчивые гомосексуалы; студенты и студентки, еще не решившие, отдаться творческой стезе или смириться с необходимостью регулярного заработка.

В баре The Hi-Hats ими дирижирует спокойный усач Винсент (Джеймс Франко), итальянец средних лет, практически разведенный отец двоих, честный малый, привыкший не задавать вопросов и со всеми находить общий язык. Раньше он разрывался между другим баром и корейским рестораном, но его вовремя приметили мафиози - и предложили свое дело. Еще у него есть брат-близнец Фрэнки (тоже Франко, только хитрый) - азартный игрок и жулик, задолжавший всем на свете, - его долгам Винс и обязан условно собственным предприятием. Заходит в Hi-Hats и индивидуалка Кэнди (Мэгги Джиленхолл), мать-одиночка, предпочитающая ни под кого не подстраиваться (и периодически получающая вместо банкнот тумаки). После очередных побоев её внимание привлекает росток порно-индустрии, который начинает робко вылазить из подполья. Судьи перестали выступать с позиции морали, а редкие порно-фильмы можно даже увидеть в обычных кинотеатрах. Например, «Мальчики в песке», где женщины, как предполагает на сеансе Фрэнки, прячутся где-то за барханами, пока молодые люди хорошо проводят время.

«Двойка»: Лучше секса только порно

Историческая премьера порно-фильма «Глубокая глотка» состоится аккурат в последнем эпизоде восьмисерийного первого сезона «Двойки» от HBO, давая понять, что краткий и эффектный период порношика интересует Дэвида Саймона не то чтобы в первую очередь. Легендарный шоураннер «Прослушки», объединив усилия со сценаристом Ричардом Прайсом (они уже сотрудничали на The Wire, а прошлым летом Прайс приложил руку к «Однажды ночью»), рассказывает историю улицы - той самой пестрой и шумной 42-ой, которую для простоты называют «двойкой». Бывший криминальный репортер, Саймон сочно расписывает фактуру: люди, заведения, законы, проблемы - скрупулезно воспроизводит дух времени и обстоятельно складывает человеческие характеры. Броуновское движение внутри этой многофигурной композиции продиктовано не стремлением рассказать о заре порноиндустрии. Помпезная премьера «Глубокой глотки», кабинки с фильмами для взрослых и прочие развлечения прорастают сквозь обстоятельства, логично продолжают старые бизнес-схемы, становятся отражением уличного запроса.

Здесь все движимы желанием лучшей жизни - покинуть глубинку, ездить на роскошной машине, завести семью, прославиться или попросту не оказываться больше в кутузке. «Двойка» рассказывает и про извечную двойственность - характеров, положения, эпохи. Не случайно в сериале несколько раз упоминается «Повесть о двух городах» (хотя большую часть знаний все получают из кинозала). Саймона вполне можно обозвать современным Диккенсом, выписывающим сложный, невеселый, но в то же время не лишенный надежды мир.

«Двойка»: Лучше секса только порно

Вдобавок он выбирает для бытописания очень подходящий большому городу ритм - неспешный, как прогулка от Ист-Ривер до Гудзона. В этой сосредоточенной неторопливости «Двойка» напоминает «Безумцев», чья хронология вместе с блеском рекламного бизнеса обрывалась ноябрем 1970-го, и недавнего «Охотника за разумом» Дэвида Финчера, который подхватывает разговор о переломном десятилетии на стадии 1977-го, когда криминалисты увидели человеческий характер во всей его сложности. «Двойка» лишена респектабельного лоска первого и гипнотизирующей текучести второго, но подкупает семидесятническим нервом. Чем-то на грани великой красоты и тротуарной грязи, перманентного цинизма и искренности, вечной торопливости и умением запустить в кадр воздух.

Потому главным достоинством сериала оказывается не столько обшарпанная красота и видимый или лишь намеченный объем персонажей, а голос улиц. Не только разница жизненных философий (в каждой серии найдется место для анекдотичного зачина, например, «сутенер, полицейский, феминистка и коп заходят в бар»), но буквально звук большого города. У Финчера с нервирующим щелчком постоянно закрывается автоматическая дверь, у Саймона - кипит, кричит, танцует, шуршит шинами, а также стучит каблуками и кулаками город. Одним словом - выкручивается, одним словом - живет.

Сериал «Двойка» можно посмотреть в Амедиатеке Home of HBO.

00:00 / 00:00
РЕКЛАМА

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
45 лет в эфире: Лучшие сериалы HBO
Американские боги: 10 шоураннеров, за чьими проектами стоит следить при любой погоде
«Покажите мне героя» Дэвида Саймона
Поиск по меткам
Алексей ФилипповЗарубежные сериалы
персоны
Мэгги ДжилленхолДжеймс Франко
фильмы
БезумцыГлубокая глоткаДвойкаОднажды ночьюПрослушка

фотографии >>
«Двойка»: Лучше секса только порно фотографии
«Двойка»: Лучше секса только порно фотографии
«Двойка»: Лучше секса только порно фотографии
«Двойка»: Лучше секса только порно фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Вельяминова
12 ноября скончалась актриса Вера Вельяминова.
Борис Ноткин
11 ноября ушёл из жизни Борис Ноткин.
Нина Акулова
10 ноября ушла из жизни актриса Нина Акулова.
Михаил Задорнов
10 ноября ушёл из жизни Михаил Задорнов.
Георгий Портнов
8 ноября ушёл из жизни композитор Георгий Портнов.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Оксана Калиберда
Мария Кожевникова
Денис Назаренко
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Марина Федина
Валерий Хлевинский
Джош Дюамель
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Лаура Рэмси
Лаура Сан Джакомо
Рэй Шарки
Тадеуш Шмидт
все родившиеся 14 ноября >>

Афиша кино >>

Мифы
комедия
Россия, 2017
Джиперс Криперс 3
боевик, детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Лига справедливости
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Любовь-морковь по-французски
комедия
Франция, 2017
Молодой Годар
биография, мелодрама, экранизация
Франция, 2017
Обитель теней
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2017
Свингер
комедия, мелодрама
Дания, 2016
Субурбикон
комедия, криминальный фильм, мистика
США, 2017
Убийство священного оленя
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2017
Чудо
драма, социальная драма, экранизация
США, 2017
Афера доктора Нока
комедия
Франция, 2017
С любовью, Винсент
биография, драма
Великобритания, Польша, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью