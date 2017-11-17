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«Американская история ужасов». Седьмой сезон: Пока Кай собирает «Трамп»

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17 ноября 2017
Страшно актуальная общественно-политическая сатира – не только на одного президента

«Американская история ужасов». Седьмой сезон: Пока Кай собирает «Трамп»

На американском кабельном канале FX и в российской «Амедиатеке» завершился показ седьмого сезона «Американской истории ужасов» – уникального проекта, который, начав со стандартного хоррора про дом с призраками, стал настоящей политической сатирой, играющей на страхах и фобиях не только современного американского общества, но и всего мира.

За шесть лет (а первый сезон вышел в октябре 2011 года) «Американская история ужасов», казалось, смогла рассказать уже обо всех сформировавшихся у взрослого населения фобиях. От дома-убийцы и психбольницы, где не ясно, кто врач, а кто – пациент, до боязни клоунов, цирка в целом, ведьм и странных отелей. Каждый раз казалось, что создатели AHS – Райан Мерфи и Брэд Фэлчак – уже выжали все возможное из и без того неустойчивой психики современных зрителей. Однако в прошлом сезоне они решились на эксперимент с формой - и свой полуисторический хоррор «Роанок» представили в модном жанре мокьюментари, где игровые сцены чередовались с псведодокументальными интервью. В седьмом сезоне под названием «Культ» они пошли еще дальше. Не в части формы, а в части содержания. Мерфи и Фэлчаку удалось придумать по-настоящему страшную, реалистичную и ужасно актуальную общественно-политическую сатиру. Такого действительно давно не было ни в кино, ни в прогрессивном сериальном движении.

«Американская история ужасов». Седьмой сезон: Пока Кай собирает «Трамп»

Завязкой для сюжета «Культа» стала новая трагедия 9/11, вернее на этот раз 11/9. Удивительным образом в жизни американцев эти цифры играют странную роль. 11 сентября 2001 года были взорваны террористами башни-близнецы. 9 ноября 2016 года к власти пришел президент Дональд Трамп. 16 лет назад небезопасно чувствовали себя все, год назад – геи, лесбиянки и, например, мексиканцы, которых сторонники Трампа уже мечтали выдворить из новых Соединенных Штатов.

Седьмой сезон AHS, собственно, и начинается с победы Трампа на выборах. Именно это активизирует давние фобии (боязнь клоунов, дыр, закрытых пространств и еще примерно всего, с чем так или иначе сталкивается человек в течение жизни) у Эли (Сара Полсон). Благополучной белой лесбиянки, живущей вместе с женой Иви (Элисон Пилл) и маленьким сыном Озом в пригороде Детройта. Семья Эли владеет небольшим рестораном, где работает интернациональная команда. Однажды в холодильной комнате ресторана вместе с тушами мяса находят труп белого управляющего, которому накануне угрожал мексиканский повар. Так Эли вместе с женой оказываются не только и не столько в центре криминального расследования, сколько в эпицентре череды зловещих смертей людей по соседству. Осуществляет их странная и, возможно, не совсем реальная банда киллеров в костюмах клоунов, а и без того неспокойную атмосферу нагнетает синеволосый агрессивный консерватор Кай (Эван Питерс), который, вдохновившись победой Трампа, пытается и сам стать сенатором.

«Американская история ужасов». Седьмой сезон: Пока Кай собирает «Трамп»

Сюжет новой «Американской истории ужасов», как, впрочем, и предыдущих ее сезонов, пересказу не подлежит. Здесь, как и всегда, много сюжетных переворотов, персонажи оказываются не теми, кем кажутся, а актеры могут исполнить несколько ролей разом. Новая AHS не обходится и без отсылок к американской истории - в одной из серий, например, появляется Валери Соланас (Лина Данэм), радикальная феминистка, запомнившаяся, правда, не своей деятельностью, а покушением на Энди Уорхола, а также Чарльз Мэнсон (тоже Эван Питерс), лидер коммуны «Семья», совершившей жестокое убийство нескольких человек, в том числе и жены Романа Полански, актрисы Шэрон Тейт. Кстати, Мэнсону, судя по слухам, собирается посвятить следующий фильм Квентин Тарантино, а сам лидер «Семьи», пребывающий в тюрьме и доживший до наших дней, находится сейчас при смерти. Создатели «Американской истории ужасов» будто бы отреагировали на эту новость, сопроводив эпизод про Чарльза Мэнсона, например, кроваво-красными титрами – в духе фильмов Тарантино или слэшеров 70-х – с именами членов его «Семьи».

Вообще удивительно, как Мерфи и Фэлчак, занимаясь довольно сложнопостановочным проектом, успевают так оперативно реагировать (или предсказывать) все события, происходящие параллельно выходу на экраны новых серий «Американской истории ужасов». Одна из ключевых тем седьмого сезона – пресловутый харасмент. Начинающийся как в жизни, так и в сериале с банальных домогательств одного из крупных медиаменеджеров к подчиненной с амбициями популярной ведущей. И продолжающийся своего рода радикальными манифестами обеих сторон этого процесса. От ярых мужских речей о месте женщины (матери и кухарки, которая мечтает разве что о том, что ей «не будут свистеть на улице», а «начальники перестанут обсуждать ее сиськи»). До радикальных действий феминисток, изрядно уставших от патриархата и дошедших до нескрываемой мизандрии.

«Американская история ужасов». Седьмой сезон: Пока Кай собирает «Трамп»

«Американская история ужасов» своими актуальными иллюстрациями современного общества, которое «распадается, когда решает жить в страхе», играет на всех фронтах и во всех странах. Здесь не только феминизм, политический кризис, отчаяние, охватывающее людей, поверивших в наносные идеалы, но и призраки и признаки цензуры, пропаганды медиа, бытового национализма и гражданской войны. Зайдите даже в российский Facebook – и вы рано или поздно наткнетесь на истерию и травлю пострашнее «Американской истории ужасов».

«На убийство ни у кого не встает, пока не начнут уничтожать символы», – говорит один из героев сериала Мерфи и Фэлчака. А символы в шатком мире раздробленного общества уже давно уничтожены. Понятно, что в глобальном смысле случилось это не с победой Трампа и новым 9/11, а гораздо раньше. Виноваты ли в этом политики, международные отношения или сами люди, стремительно формирующие культ кого-либо или чего-либо, – на этот вопрос «Американская история ужасов» дает вполне конкретный ответ. Гораздо более яркий, чем все потуги отечественного телесериального кинопрома поразмышлять об истоках далекой революции 100-летней давности. Мир рушится вокруг нас. Сегодня и сейчас. А не где-то далеко и давно – из-за Трампа, Ленина или Троцкого. И единственное, что может удержать от саморазрушения – стойкая и непробиваемая психика. Которая, понятно, достается далеко не всем.

Все серии седьмого сезона «Американской истории ужасов» можно посмотреть в Амедиатеке Home of HBO.


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«Американская история ужасов». Седьмой сезон: Пока Кай собирает «Трамп» фотографии
«Американская история ужасов». Седьмой сезон: Пока Кай собирает «Трамп» фотографии
«Американская история ужасов». Седьмой сезон: Пока Кай собирает «Трамп» фотографии
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