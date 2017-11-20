«Отель Элеон»: Что ждет зрителей в последнем сезоне успешной «гостиничной» франшизы

На канале СТС в понедельник стартовал третий и последний сезон успешной сериальной франшизы «Отель Элеон», когда-то выросшей из «Кухни», но успевшей завоевать собственную славу и популярность. Всего в заключительном сезоне будет 21 серия. Рассказываем, что ждет зрителей в последнем «Отеле Элеон».
фото: канал СТС
Странный герой
В первой же серии к уже известным по предыдущим сезонам героям присоединится новый – таинственный бородач (правда, только поначалу) Петр в исполнении Егора Корешкова. С учетом запутанной личной жизни главной героини Даши (Диана Пожарская), сразу понятно, что Петр пришел по ее душу. Сначала он случайно встречается с ней на катке в одном из торговых центров, а спустя некоторое время заселяется в «Отель Элеон» в качестве гостя. В наличии у Петра не только роскошная борода, но и московская прописка (странно, что с ней он живет в гостиницах), человеческое ухо, обнаруженное подругой Даши неудавшейся актрисой Юлей (Александра Кузенкина) в холодильнике гостиничного номера, и какая-то нездоровая страсть к новым технологиям.
«Когда-то я зарекся клеить бороду в кино, настолько тяжело с ней что-либо играть. Если борода – то только своя! Но в этот раз сделал исключение и остался доволен результатом. Настолько точно она отразила харизму и неадекватность поведения моего героя! Петр – положительный человек, но совершает довольно хитрые и нелогичные поступки», – в соответствие со своей ролью загадочного персонажа говорит Егор Корешков.
Вышедшая на первый план София Яновна – героиня Екатерины Вилковой – вновь оказывается в любовном уже даже не треугольнике, а настоящей трапеции. В новом сезоне у нее мало того, что продолжаются отношения с Павлом (Милош Бикович), и по-прежнему, судя по всему, не угасают чувства в Михаилу Джековичу (Григорий Сиятвинда), но к ним добавляется и бывший муж-психолог, уже приходивший в «Отель Элеон», Вадим (его играет настоящий муж Вилковой актер Илья Любимов), который вновь попытается вернуть расположение свой бывшей супруги.
«В общем-то, мое возвращение в проект вполне ожидаемо: ранее был заявлен персонаж, и потом мы с Екатериной – муж и жена, почему бы это не использовать. Кроме того, мы прекрасно чувствуем друг друга в кадре, а на съемках у меня есть лишний повод полюбоваться красивой женщиной. Что касается моего экранного соперника, Гриша Сиятвинда – тот партнер, с которым легко добиваться высококлассных результатов», – говорит Любимов.
фото: канал СТС
Битва шефов
В заключительный сезон «Элеона» вернется рыбных дел мастер из «Кухни» Федя (Михаил Тарабукин), которому, к сожалению, предстоит пережить нелегкий период совмещения деловых и дружеских отношений с шеф-поваром Victor Сеней (Сергей Лавыгин). Последнему, впрочем, тоже не просто: на его плечах беременная жена (Анна Бегунова) и необходимость соответствовать ресторану мишленовского уровня.
«Меня спрашивают, скучал ли я по проекту. На самом деле, как можно соскучиться по тому, чего в твоей жизни еще не было? Меня позвали в совершенно другой сериал, и, на мой взгляд, появление моего героя в «Отеле Элеон» по эмоциональному накалу просто перекрывает все шесть сезонов «Кухни»! Как говорил наш капитан, эта волна накроет все предыдущие пузырики с лихвой!» – эмоционально рассказывает Тарабукин.
фото: канал СТС
Егор Крид
В одной из серий появится популярный певец Егор Крид – он сыграет неожиданного гостя армянско-грузинской свадьбы, куда папа жениха (Грант Тохатян) позвал Сосо Павлиашвили, а пришел – Егор Крид.
«Я часто встречаю на сцене больших артистов, но Сосо Павлиашвили еще заменять не приходилось. На самом деле я очень избирательно отношусь к проектам, в которых участвую. Об «Отеле Элеон» много слышал и видел несколько серий, поэтому согласился недолго думая. И знаете, ни разу не пожалел о своем решении: мне нравится киношная атмосфера, а высокопрофессиональная команда сериала позволила мне на денёк почувствовать себя актёром», – скромно комментирует свое участие в сериале артист.
фото: канал СТС
Счастье дяди Бори
Одно из главных событий заключительного сезона – наконец удача электрика дяди Бори (Владислав Ветров). Пристрастие к алкоголю на этот раз с ним сыграло хоть и немного злую, но вполне судьбоносную шутку. Выпив одну из своих самодельных настоек (с чистейшей подмосковной флорой), он на некоторое время теряет зрение, но эта напасть стимулирует старшую горничную Валентину Ивановну (Наталья Щукина) на заботу о неблагополучном Борисе Леонидовиче, перерастающей в настоящие любовные отношения, где и таблетка виагры не помеха.
фото: канал СТС
Смена имиджа
В новом сезоне, по крайней мере, судя по первым нескольким сериям, существенно изменятся не только отношения между главными персонажами, но и их имидж. Например, Павел «бывший Аркадьевич» из владельца отеля превратится в обычного портье.
«Если во втором сезоне Павел мучился и расплачивался за свои ошибки, то в третьем, наконец-то, начнет взрослеть и что-то понимать. Он поменяется как внешне, так и внутренне, изменятся даже его шутки. Я, кстати, просил авторов сделать юмор героя более циничным и саркастичным. Конечно, я пытаюсь продвинуть что-то свое, правда, большинство моих шуток остается вне кадра – только для съёмочной группы», – говорит актер Милош Бикович.
фото: канал СТС
Но перемены (сразу скажем – не только в должности, но и в семейном положении) настигнут не только его. Так, Даша станет блондинкой, София Яновна добавит ярких цветов в гардероб, а Михаил Джекович примерит образ байкера – кожаную куртку и джинсы.
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