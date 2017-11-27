«Викинги»: Не сагой единой

В пятом сезоне исторический эпик впервые будет существовать без своего незабвенного вождя Рагнара. Однако это, как обещают создатели, ничуть не убавит динамики и драматического накала, за которые сериал так полюбился зрителям – война между братьями, планы мести за смерть отца, и даже конец света. В финале прошлого сезона к актерскому составу присоединился актер Джонатан Риз Майерс – его страстно одержимый верой персонаж сыграет важную роль и в пятом сезоне.К выходу новых «Викингов» мы вспоминаем историю сериала и его героев.
Вымысел и реальность
Фильм повествует о ранних набегах викингов на Британские острова. Центральным персонажем является герой исландских саг Рагнар Лодброк. Этот мифический викинг на родине почитается как легендарный герой и в популярности уступает разве что Сигурду Убийце Фафнира. Но если Сигурд – персонаж уж совсем мифический и встречается только в сказочных мотивах, то имя Рагнара Лодброка пересекается с реальными событиями и фактами, упоминаемыми не только в исландских рукописях. Однако был ли у него исторический прототип, или речь идет о неком собирательном образе национального героя, с абсолютной точностью сказать нельзя.
Сериал «Викинги» – не что иное, как одна из возможных интерпретаций истории. «Вы пишете историю, выдумывая вещи. Так же, как и викинги писали свою собственную историю в сагах. Это как бракосочетание фактов и домыслов. Но это не фантазия», – говорил Майкл Херст в одном из интервью.
Рагнар Кожаные Штаны
Повествование начинается в 793 году, когда молодой бонд Рагнар Лодброк, одержимый мечтами о западных землях, несмотря на запрет своего ярла, собирается в путешествие. Благодаря поддержке друга, корабельного мастера Флоки, и своего брата Ролло Рагнар, добирается до острова Линдисфарн и грабит местный монастырь, положив таким образом начало набегов в Нортумбрию. Не останавливаясь на достигнутом, Рагнар бросает вызов своему ярлу и занимает его место, стремительно возвышаясь над своими современниками. Персонаж в исполнении Тревиса Фиммела игрив, наделен живым умом любознательного ребенка и непосредственен. Каждая новая цель зажигает огонь в его глазах.
Отражение этих черт, по всей видимости, происходит из исторической славы викингов как морских пиратов, живших грабежом. Дикие и невежественные, они были заинтересованы в покорении чужих земель и уничтожении врага. Именно эта цель приводит сериальных викингов на берега западных земель. Но в действительности Рагнар Лодброк, чье имя переводится как Рагнар Кожаные Штаны, не мог быть предводителем вторжения на Линдисфарн. 8 июня 793 года на остров действительно вторглись вооруженные скандинавы и устроили кровавую резню, разграбив монастырь. И это было первое вторжение викингов в Европу. Кто стоял во главе этого нападения, и что послужило конкретными причинами, неизвестно. Но, согласно одному из ключевых упоминаний о Рагнаре Кожаные Штаны, в 845 году он захватил Париж, а в Нортумбрию вторгся в 865 году. Эти даты также подтверждаются упоминаниями о нападениях сыновей Рагнара и их мести за смерть отца. Средняя же продолжительность жизни викинга была не более 30-ти лет. Скандинав, достигнувший 40-лет, считался долгожителем. Разница между набегом на Линдисфарн и датами первых походов Рагнара дважды превышает эти сроки.
Женщины Рагнара
Пофантазировали авторы и в изложении семейных отношений главного героя. В сериале его сначала сопровождает верная жена, воительница Лагерта, которую затем сменяет принцесса Аслауг. От Лагерты у Рагнара сын Бьёрн, Аслауг же приносит мужу 4-х сыновей, среди которых упоминаемый в сагах Сигурд Змееглазый. Мотив многочисленных сыновей Рагнара Лодброка не раз подчеркивается. В мифе об этом герое многочисленное потомство Рагнара олицетворяет поколения исландцев. Таким образом, сам Рагнар имеет статус легендарного предка, наравне с Сигурдом Убийцей Фафнира.
Согласно же сагам, Рагнар Кожаные Штаны был трижды женат: сначала на воительнице Лагерте, затем на знатной женщине Торе и в третий раз на дочери легендарных Сигурда Убийцы Фафнира и валькирии Брюнхильд – королеве Аслауг. Средневековый монах Саксон Грамматик пишет, что после убийства конунга Сиварда женщины из его семьи и двора терпели оскорбления и унижения от шведского конунга-завоевателя Фрейра. Узнав об этом, Рагнар прибыл с армией, чтобы положить этому конец. И многие из женщин одели воинское облачение и воевали вместе с мужчинами. Среди них была Лагерта, мастерство и отвага которой впечатлили Рагнара настолько, что он решил жениться на воительнице. Чтобы получить руку Лагерты, ему нужно было одолеть медведя и огромного пса, которые охраняли дом его возлюбленной. Рагнар справился с этим условием и получил желанную жену. Впоследствии он решает развестись с ней ради брака с дочерью другого шведского конунга, которая в сериале не упоминается вовсе.
По словам Майкла Херста, при поиске актеров на главные роли основным требованием было наличие соответствующей физической формы. «Современные люди очень красивые, и их невозможно представить с мечом или топором. А у женщин нет нужной физической подготовки, которая была необходима. Женщины викингов сражались, как мужчины, и были очень сильные. У Кэтрин Уинник черный пояс по дзюдо, поэтому она подходила», – рассказывает Херст. Древние рукописи рисуют образ буйной и своенравной женщины, которая не привыкла, когда с её мнением не считаются. Сериальная Лагерта поднимает бунт, когда Рагнар отказывается её брать с собой в первое плаванье к западным землям. Её гнев доходит до такого предела, что их сыну Бьёрну приходится разнимать родителей. Узнав об измене мужа с принцессой Аслауг, Лагерта снова приходит в ярость. Она категорически отказывается принимать участие в «шведской семье», которую предлагают её муж и его новая беременная пассия. «Ты оскорбил и унизил меня», – холодно говорит Лагерта на прощание Рагнару и удаляется прочь.
В сериале сын Рагнара Бьёрн тяжело переносит новый роман отца, свидетелем которого становится, отправившись в поход с отцом. Когда же беременная прибывает в дом Рагнара и пытается подружится с сыном своего нового мужа, она получается жестокий отпор со стороны Бьёрна. «Я не желаю иметь с тобой никаких связей», – говорит он, переживая разрыв родителей. Но по текстам саг Бьёрн Железнобокий вместе со своими легендарными братьями Иваром Бескостным и Сигурдом Змееглазым были сыновьями Рагнара от королевы Аслауг. В то время как воительница Лагерта принесла мужу сына Фридлейва и двоих безымянных дочерей.
Королева Аслауг и ее прототип
Королева же Аслауг, согласно сагам, благородная, высоконравственная вещая воительница. После смерти родителей она вынуждена скрываться от своих врагов и, не изменяя фольклорным традициям, укрывается в доме крестьян. Выступая в роли её приемных родителей, они стараются скрыть красоту Аслауг. Это может накликать беду, ведь теперь девочка – дочь простых людей и не должна выделяться. Однажды её видят купающейся люди Рагнара Кожаные Штаны. Впечатлённые её красотой, они случайно сжигают пекущийся хлеб. Оправдываясь перед Рагнаром, они ссылаются на ослепительную красоту увиденной девушки. Заинтригованный, Рагнар желает испытать прекрасную деву и загадывает ей загадку, которая является популярным фольклорным мотивом среди сказаний разных культур. Так же, как и в сериале, Рагнар просит Аслауг явиться не голой, не одетой, не голодной и не сытой, не в компании и не в одиночестве. И мифическая, и сериальная Аслауг с легкостью справляются с заданием, явившись обмотанной рыбацкой сетью, с собакой и откусанным яблоком в руке. Рагнар желает жениться, однако шведский конунг Эйстейн сватает ему свою дочь. Тогда Аслауг раскрывает своё благородное происхождение, а в качестве доказательства своего родства с Сигурдом Убийцей Фафнира обещает родить Рагнару сына, в глазах которого будет образ легендарного змея. После убийства Рагнара, Аслауг подстрекает своих сыновей отомстить за смерть их отца и сама сопровождает их в доспехах и с воинами.
Сериальная Аслауг абсолютно противоположна своему мифическому прототипу. Ни одного качества, свойственного вещей деве-воительнице, у неё не сохранилось. В фильме она не принимает участия в битвах и чужда крестьянскому быту. Она не умеет готовить: блюда, предложенные ею в дар Рагнару и Лагерте, приготовлены служанками. Она наотрез отказывается укрываться от воинов ярла Борга в простой лачужке. Вместо вещих пророчеств она произносит проклятья. Затаив обиду на мужа, когда тот заигрывает с молоденькой служанкой, Аслауг обещает родить ему сына с образом змея в глазу. В другом своем пророчестве она обещает родить монстра, если вернувшийся из военного похода Рагнар прикоснется к ней в течение трех дней.
Викинги и христианство
Не менее интересна фигура брата Рагнара – Ролло. Как заявляют сами авторы, его прототипом послужил другой исторический персонаж – первый нормандский герцог Роллон. Будучи могущественным конунгом, он вскоре основал нормандскую династию. О происхождении этого персонажа спорят датская и исландская традиции. Датские источники рисуют Роллона сыном благородного правителя. Исландские исследователи видят в Роллоне героя саг Хрольва Пешехода. Жил Роллон в 846-931 гг. и быть братом Рагнара Кожаные Штаны физически не мог в силу разницы во времени, их разделявшей. Единственное, что роднит Роллона исторического и Ролло в сериале – это принятие им христианства. В сериале Ролло соглашается принять крещение, выполняя условие христианских противников, с которыми викинги ведут переговоры. Сами викинги воспринимают это неоднозначно. Флоки яростно сплёвывает в сторону крещенного Ролло, а после обвиняет его в отречении от богов скандинавов. В действительности же викинги не только никогда не брезговали принятием христианства, но и, наоборот, сознательно соглашались на эту процедуру из практических целей. Столкнувшись с христианским миром, они быстро усвоили, насколько данное условие важно для европейцев. Первыми обращенными в христианство были представители знати. Происходило это под влиянием христианских правителей, которые лично организовывали крещение скандинавских конунгов. Первое, на что скандинавы обратили внимание – это пышность самой церемонии, а также богатые подарки, которые европейцы могли себе позволить. Для любящих наживу викингов это уже было достаточной причиной, чтобы принять христианство. Среди рукописей средневековых монахов есть упоминание о викинге, который проходил обряд крещения 20 раз. В 21-й раз, когда желающих креститься было много, а крестильных одежд не хватало, император приказал использовать старые рубахи. Викинг был возмущен: «Послушай, я уже около 20 раз проходил через это дело с омовением, и меня всегда раньше одевали в прекрасные белые одежды; но этот старый мешок заставляет меня чувствовать себя скорее свинарем, чем воином».
Другое любопытное упоминание об отношении викингов к христианству и обряду крещения в частности встречается в Саге О Сыновьях Рагнара Лодброка. Сюжет рассказывает о набегах Бьёрна Железнобокого и его братьев на город Луну. Оборона города была очень сильна, и викинги понимали, что своими силами им город не взять. Тогда они отправили в город послание, что их конунг умирает и желает принять христианство перед смертью. В ответ из города прибыл епископ и совершил обряд крещения над ложем умирающего. Через несколько дней викинги вновь отправили послание в город, сообщая, что конунг скончался и перед смертью завещал похоронить себя на святой земле. Тогда епископ разрешил скандинавам войти в город с похоронной процессией. У дверей собора гроб конунга внезапно распахнулся, и оттуда выскочил сам вождь в боевом облачении. Он бросил оружие своим воинами, и город Луна был захвачен. Судя по всем этим источникам, для викингов значение имело лишь достижение цели. В выборе стратегии важен был один принцип – действенность.
Почему так важно погибнуть в бою
Викинги-воины поражали европейцев своим бесстрашием и яростью в битвах. В сериале этому уделено немало внимания. Сцены сражений тщательную продуманы. Герои не раз говорят о своей преданности Тору и Одину – главным богам скандинавского пантеона. Христианские противники в сериале поражаются тому, насколько северяне не боятся смерти. А первая серия начинается с эпизода кровавой резни и видения Рагнару небесных дев, забирающих павших в битве воинов. В сцене первого сражения на берегах Англии брат Рагнара Ролло произносит некое подобие скальдической висы (вид поэзии древних скандинавов). Текст явно адаптирован, так как его структура разительно отличается от оригинальных произведений скальдов. В русском переводе он заканчивается фразой «Смерть ждет каждого из нас». Ролло выкрикивает весь текст во время битвы, а последнюю строчку подхватывают все викинги. Этот эпизод в полной мере раскрывает традиционные верования скандинавов и их кодекс чести. Религия викингов предписывала им вести битву за битвой. Самых смелых и доблестных ждала Вальгалла – небесный чертог верховного бога Одина. Туда павших в битве воинов – эйехериев – сопровождали валькирии – крылатые девы воительницы, спутницы Одина. Викинг, скончавшийся от старости, умирал без чести и после смерти попадал в Хель – нижний мир, где вечно страдал. Таким образом, для скандинава не было более заветного желания, чем пировать после смерти с богами. Именно этим обуславливалась страсть и ярость викингов в сражениях.
«Кровавый орел»
Пребывание после смерти в Хель настолько страшило викингов, что достигнувшие старости и немощи скандинавы боролись даже между собой. Достойной смертью умирали лишь те, кто пали в битве. Остальное считалось позором. И именно эту участь сериальный Рагнар определяет своему врагу ярлу Боргу, который пытался захватить земли Рагнара и убить его семью. Казнь ярла Борга называется «Кровавый Орел», и после её прохождения душа ярла никогда не попадет в Вальгаллу. Ибо в его смерти нет чести. Сцена с казнью строится как отдельное шоу. Ярл Борг публично шествует вдоль факелов к деревянной сцене, где его привязывают и затем совершают казнь. Его палач Рагнар одет в торжественные белые одежды. В качестве публики собираются абсолютно все, даже беременная жена ярла Борга. Постепенно зрители не выдерживают напряжения. Они отворачиваются в ужасе, а жена ярла Борга теряет сознание. Казнь изображена ритмично и неторопливо, а вся сцена не лишена эротизма.
По этому поводу Майкл Херст говорил, что при создании сериала ему очень не хотелось стать частью популярного тренда эстетики порно. «Мы хотели использовать больше воображения и быть более инновационными в использовании секса и насилия», - говорит он.
«Кровавый Орел» – очередная легенда мира викингов. Отдельные мифологические источники рассказывают о жестокой казни, суть которой заключается в снятии кожи со спины и разрубании ребер топорами. Лёгкие при этом вытаскивали наружу, расправляя, как крылья, а открытые раны посыпались солью. Такая расправа встречается в сагах, а отдельные изображения готландских камней позволяют рассуждать на тему её существования. Некоторые исследователи полагают, что детали этой казни додумали христианские летописцы в качестве антиязыческой пропаганды.
Воины с голым торсом
Раскрывая образы персонажей именно через эти черты, авторы регулярно заливают героев кровью с ног до головы и выпускают в битвы с голым торсом, дабы подчеркнуть эстетику диких язычников. Но в действительности в битвы викинги вступали в полном боевом облачении, в плотных рубахах и кольчугах. С голым торсом на поле боя мог оказываться только берсеркер – воин, вступающий в сражение в состоянии некого транса. Оно выражалось в неистовом буйстве, граничащем с бешенством. Считалось, что эти воины полностью посвящали себя богу Одину и потому были не чувствительны к боли. Само имя Одина имеет значение «безумный» или «одержимый». Помимо олицетворения войны этот бог из асов также имел шаманскую ипостась и считался покровителем магии и мудрым толкователем рун. Различные теории по-разному объясняют транс берсеркера. Причинами могли быть какая-то специальная подготовка, эпилептические припадки или наркотическое опьянение. Последнее находит своё отражение в сериале, в эпизоде праздника в святилище Упсалы, когда захваченный Рагнаром монах Этельстан съедает галлюциногенные грибы. В берсеркерский припадок он не впадает, но, предположительно, именно отвар из мухоморов мог быть специальным напитком берсеркеров.
Человеческие жертвоприношения
В эпизодах празднества в Упсале разыгрывается фантазия авторов и в еще одном направлении, а именно в мотивах человеческих жертвоприношений. По сюжету сериала человеческие жертвы традиционны и добровольны. Вызвавшихся провожают с почетом, ибо они встретятся с богами. В действительности факт человеческих жертв стопроцентно не установлен. Исследователи до сих пор спорят на эту тему. В рукописях средневекового монаха Адама Бременского есть описания ритуалов праздника в Упсале. И, согласно его текстам, наряду с животными богам предлагались и человеческие жизни. Тела убитых затем развешивались на деревьях и висели там в течение всего праздника.
В одной из исландских саг мимоходом упоминается, что «язычники приносят в жертву худших людей, бросая их с утесов и скал». В другой говорится, что некоторых преступников приговаривали к «принесению в жертву» и ломали им спины на камне в священном месте, посвященном Тору. Существовали целые традиции принесения в жертву всего захваченного добра – от золота до вражеских кораблей. Неоднократно говорится о том, что жертв, вместе с захваченным оружием и другими приношениями, вешали на деревьях; в других случаях их бросали в реки и болота, подтверждением чему служат кучи костей и доспехов, обнаруженные в торфяных болотах Дании.
Единственное упоминание о ритуальном убиении викингов встречается в связи с именем другого скандинавского героя Старкада. Чтобы завоевать расположение Одина, Старкад должен совершить убийство норвежского короля Викара. Сага о Гаутреке говорит, что Старкад намеревался совершить лишь символическое жертвоприношение, надев Викару на шею петлю и прикоснувшись к его телу стеблем камыша. Но таинственным образом петля впилась в горло, а камыш превратился в копье и умертвил короля. Это упоминание можно рассматривать как интерпретацию культа Одина, бога повешенных. Такой способ смерти считался сакральным. В сериале этот мотив упоминается вскользь. Рагнар со своей дружиной и молодым сыном Бьёрном оказываются возле могучего ясеня, и отец рассказывает сыну о жертвоприношении Одина.
Скандинавский эпос
По тексту сериала Рагнар цитирует одну из песен Старшей Эдды – центрального свода скандинавского эпоса, а именно «Речи Высокого». Высоким в песни назван Один. Данная виса рассказывает о ритуальном самоубийстве верховного бога ради обретения мистических знаний. Один вешается на ветвях Мирового Древа Иггдрасилля и пронзает себя копьем, принося себя в жертву себе же. Девять дней он висит без воды и питья, а затем утоляет жажду священным мёдом и получает руны мудрости. Другая песнь Старшей Эдды – «Прорицание Вёльвы» рассказывает о том, как Один отдал свой глаз великану Мимиру как плату за позволение испить из священного источника, который тот охраняет. Один также может советоваться с мертвой головой великана и способен пробудить от мертвого сна вёльву, которая вещает о кончине мира – Рагнареке.
Цитируется в сериале и другая песнь Старшей Эдды – «Песнь О Риге». После обретения Рагнаром статуса ярла его жена Лагерта дает советы людям и помогает рассудить их споры. Среди вопрошающих муж и жена, чей предмет спора – родившийся ребенок. По их собственным словам, они долгое время не могли зачать, пока явившийся внезапно незнакомец не дал им некий совет. Муж уверен, что жена изменила ему с незнакомцем, представившимся именем Риг. Лагерта же узнает в Риге бога Хеймдаля – стража Асгарда, чертога богов и объявляет ребенка даром небес. В этом эпизоде авторы смело интерпретируют мифологический мотив о происхождении трех сословий – слуг, фермеров и воинов. Согласно тексту Песни О Риге, бог Хеймдаль странствовал по свету, останавливаясь в домах смертных людей и называясь именем Риг. После его ухода в каждом доме рождался ребенок, который считался родоначальником отдельного сословия. В первом доме рождается раб, во втором свободный крестьянин, а ребенку третьего дома Хеймдаль дает собственное имя – Риг и воспитывает как воина.
Корабли викингов
Корабельный мастер Флоки не зря является одним из главных героев сериала. Викинги владели секретами кораблестроения. Их корабли сильно отличались от кораблей европейцев. Их форма была обтекаемой, корпус был узкий, с высоким килем. Обшивка же была очень тонкой, а её доски лежали внахлест. На быстром ходу такая наборная обшивка захватывала воздух, создавая воздушную подушку и уменьшая трение. Такой корабль мог развивать большую скорость (до 16-ти узлов), что давало викингам существенное преимущество на море. Легкий корпус парил над водой. И чем выше была скорость, тем устойчивее было судно на воде. Главным условием построения такого корабля являются доски из цельных стволов дерева. Для этого викинги расщепляли стволы, забивая в них клинья. Это позволяло сохранить природную структуру дерева и получить прочные и гибкие доски. Персонаж Флоки, сосредоточенно слушающий стволы, явно понимает секрет природных свойств дерева. Однако, кроме скорости, флот викингов имел и другие преимущества. Изображения готландских камней дают представления о том, как викинги управляли своими суднами. Парус управлялся всеми пассажирами корабля. Развитая система такелажа позволяла кораблю легко лавировать и менять курс в любое время.
Паруса викинги делали из шерсти, в противопоставление европейскому лену. Шерсть бралась только от определенной породы овец, чье руно имеет два слоя и является водоотталкивающим. Преимущество такого паруса заключалось в эластичности и быстрой способности восстанавливать форму.
Морская навигация
Морские походы викингов в северных широтах до сих пор остаются загадкой для физиков, историков и археологов. В сериале есть упоминание о неких солнечных камнях – артефактах, дающих викингам преимущество в навигации. По сюжету такой камень есть только у Рагнара. Также Рагнар предлагает соплеменникам использовать солнечный компас, к которому его брат Ролло относится скептически. Археологические находки в Гренландии подтверждают, что такие компасы были достаточно популярны у викингов. На небольшой диск были нанесены определенные знаки, а его самого пересекала кривая, прозванная Нормандской линией. Идея компаса заключалась в том, что если направить остриё тени на эту линию, то приспособление работало как настоящий компас. Но подобное возможно только в солнечную погоду. В отдельных сагах можно встретить упоминание о солнечных камнях, помогающих мореходам-скандинавам обнаружить солнце. Одна из находок в затонувшем корабле возле острова Олдерни позволяет сделать предположение, что таким камнем мог быть исландский шпат. Этот минерал встречается только в Исландии и обладает свойствами двойного преломления луча. Если направить его по отношению к свету, то, приняв в себя этот поток, камень начинает светиться. Использование викингами абсорбирующих и дихроичных кристаллов в качестве поляризаторов для поиска солнца в облачную погоду – одна из гипотез. Данная методика могла испытывать недостаток в чувствительности, особенно при невысокой степени поляризации. Исследования свойств этого кристалла показывают, что обыкновенный прозрачный исландский шпат мог помогать викингам прокладывать точный курс в различных условиях.
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По словам создателя сериала Майкла Херста, тема викингов привлекла его потому, что, на его взгляд, существующих исторических свидетельств недостаточно для создания полноценной картины культуры скандинавов. Задачу сериала он определяет как развлекательную: «Как я сказал, это мыльная опера со сплошными клише. Но люди любят клише. И если вы их им дадите, то получится очень хороший телевизионный продукт».
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