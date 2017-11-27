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Лайфстайл Олег Табаков попал в реанимацию Состояние актера крайне тяжелое

Новости кино «Ледокол» и «Легенда № 17» представят современное российское кино в Китае Фильмы будут демонстрироваться в рамках кинофестиваля «Шелковый Путь» в городе Фучжоу.

Обзор сериалов «Викинги»: Не сагой единой С чего начинался популярный исторический сериал

Рецензии на спектакли «Старый дом» в ЦДР: И в вечном сговоре с людьми Владимир Панков продолжает возвращать на сцену гуманную интонацию длинных 70-х

Ролики фильмов «Джуманджи: зов джунглей» Джуманджи теперь видеоигра, но героям фильма от этого не слаще.

Ролики фильмов «Девушка с косой» Новогодняя комедия при участии Федора и Виктора Добронравовых и Полины Ауг с косой.

Ролики фильмов «Цепной пёс» Антонио Бандерас, Эдриан Броуди, Джон Малкович и их боевой пес по кличке Де Ниро загнаны полицией в ловушку на складе.