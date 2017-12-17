«Улица»: Сериал быстрого реагирования про соседские отношения

Потенциальный хит, сюжет которого можно развернуть на несколько лет
В потоке постоянных ретродрам, романтических комедий и навязчивых детективов российского телевидения в этом году появился проект уникальный и самобытный, несмотря на то, что идея его, казалось, лежала на поверхности уже много лет. Осенью на ТНТ стартовал сериал «Улица», показ которого продолжается до сих пор. Вышло уже 45 эпизодов, завершения сериала, впрочем, пока не предвидится, что и хорошо – наблюдать за героями с каждой новой серией становится все интереснее.
Формальный сюжет «Улицы
» начинается с того, что в один из спальных «заМКАДных» районов Москвы переезжает семья с Рублевки. Обанкротившийся некогда почти олигарх Андрей Никольский (Павел Савинков
из сериала «Счастливы вместе
») вместе с женой Любой (Софья Реснянская
) и двумя сыновьями вынужден начать новую жизнь в районе, где провел детство и юность. Хрустальные люстры, антикварную мебель и стабильную обеспеченную жизнь Никольские перевозят из рублевского особняка в скромную, хоть и довольно большую по метражу хрущевку, где подъезд убирают сами жители, а главным вопросом становится экономия и без того пострадавшего семейного бюджета. Вопреки классическим сценариям, по которым могла бы развиваться история олигарха-неудачника, показывая его противостояние с простыми работягами из спального района, «Улица» вместо этого демонстрирует целую палитру местных героев – обычных людей со своими проблемами и переживаниями, которым, в общем, все равно, богатый ты или бедный.
Назвать главных героев «Улицы» сложно. Каждый персонаж уникальный и запоминающийся. Вокруг каждого строится определенная сюжетная линия, каждый вовлечен как в общий сюжет, так и разыгрывает собственную историю, финал которой предугадать невозможно. У семьи Никольских на районе появляются друзья – слесарь-сантехник, работяга и на все руки мастер Влад (Валерий Романов
), влюбленный в соседку Никольских простоватую Таню (Светлана Саягова
). Сын Влада связывает условных взрослых с районной молодежной тусовкой – ребятами из местной «качалки» и девушками-работницами салона красоты. Все они здесь – на районе - выросли, вместе учились, ну вот и пригодились. У них царят свои страсти. В администратора салона Ирку (Алена Котова
) много лет влюблен Дэн (Максим Михалев
), однако Ирка стремительно ищет богатого жениха, а на простого парня из качалки внимания почти не обращает. В подругу Ирки Катю (Кристина Александрова
) также еще со школы влюблен теперь местный милиционер Соколов (Юрий Николаенко
), но Катя уже много лет встречается с женатым учителем Стасом (Петр Романов
). В еще одну девушку из салона – нелегальную мигрантку Шини – влюбляется скромный Боря, приятель Дэна, работающий в местном торговом центре. Всех героев «Улицы» и все связи между ними перечислять сложно. Как и в жизни, здесь палитра отношений и персонажей довольно разнообразна.
Локаций, где происходят события сериала, тоже немало. Это уже и упоминавшийся салон красоты, и качалка, и торговый центр, и, конечно, квартира Никольских, и школа, и место, где тусуется третья группа героев «Улицы» – подростки – площадка, которую называют Майами. В подростковом сегменте тоже свои отношения и порядки, которые развиваются пока преимущественно вокруг сына Никольского Лехи (трагически погибший юный актер Егор Клинаев
). После атмосферы стабильной рублевской школы он вполне гармонично вписывается в нравы местных учеников и учителей, с легкостью заводит новых друзей и даже романтические отношения.
Несмотря на то, что в «Улице» силен драматургический элемент различных влюбленностей, главным становится вовсе не это, а именно соседские отношения между персонажами. Отношения давно позабытые в современном мире и особенно в Москве. Столичный аспект, правда, в «Улице» сводится практически на нет. Здесь особо не упоминаются пробки и метро, до Красной площади от «заМКАДья» приблизительно как из ближайшего Подмосковья. Действие «Улицы» вполне могло бы развиваться не в спальном московском районе, а в любом другом небольшом городке, где все друг друга знают еще с детства и юности. Новичков здесь встречают с опаской, однако если ты вписываешься в местный колорит и легко находишь общий язык с жителями, не разделяя их на социальные классы, уровень доходов и образования, то без труда мимикрируешь под старый добрый район – так, будто ты жил здесь всегда. Это удается и Никольским, и даже подруге Любы с Рублевки Вахрушевой (Ксения Жданова
), которая тоже ненадолго и в общем вполне с удовольствием погружается в простые житейский радости обычных людей, не замученных обсуждениями политики, цен на нефть и постоянными походами в спа.
Актуальный внешнесоциальный и общественно-политический контекст в «Улице» все же периодически появляется. Создатели сериала ловко вплетают обсуждаемые события – будь то олимпийский допинг или выдвижение на президентские выборы Ксении Собчак. Без поверхностного упоминания этих свежих новостей не обходятся диалоги местных жителей. Однако на некоторых общественных проблемах сосредоточены и отдельные эпизоды «Улицы». Так, одна из серий была посвящена московской борьбе с незаконными якобы постройками. Владельца местного продуктового магазина Гамелета пытались оштрафовать и лишить бизнеса, однако соседи всячески пытались ему помочь. И помогли. Проблемы московской регистрации и нелегальных мигрантов коснулись, естественно, Шини, которой все же удалось избежать наказания и спокойно отправиться на родину – в том числе благодаря местному полицейскому Соколову. Не обошлось и без харассмента. В одном из эпизодов вскрылись отношения Стаса не только с Катей, но и с одной старшеклассницей. Так Стас попал под всеобщее презрение соседей – от подростков до взрослых.
Такое оперативное реагирование создателей «Улицы» на происходящие события, конечно, вносят коррективы в драматургический ход сериала, который, впрочем, изначально настраивал зрителей на то, что исключительно одной линейной истории в «Улице» не будет. Но при этом каждая новая серия не выглядит как не вписывающийся и в быстром порядке сделанный эпизод на злобу дня. Отношения между всеми героями развиваются вполне логичным образом – пусть и для того, чтобы проследить развитие конкретных персонажей нужно посмотреть еще несколько других серий, где речь в большей степени затрагивает других героев. Все это однако «Улице» нисколько не мешает. Спустя почти три месяца эфира она смотрится все так же оригинально, свежо и душевно – так, что кажется, что и ты уже живешь со всеми этими героями в их спальном районе.
Сериал «Улица» - смотреть онлайн на Кино-театр.ру
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