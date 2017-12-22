ревью

Главная тема «Сохранить как»-2017: Лучшие фильмы года, не выходившие в российский прокат Десять картин: новый Баумбах, умирающий Жан-Пьер Лео, док про расизм, драма про девочку-каннибала и многое другое

Новости кино Шляпа Тома Харди, рыба каранг и почти все герои «Рассказа служанки» названы главными злодеями года Издание The Guardian также составило список главных героев на телевидении 2017-го.

Лайфстайл Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Екатерина Вилкова и Надежда Михалкова Хроника стиля за неделю

Обзор сериалов Лучшие российские сериалы 2017 года Итоги телегода от журналистов и критиков

Ролики фильмов «Чудо-Юдо» Не перевелись еще богатыри на земле русской!

Дозорные Начни новый год с незабываемыми фильмами Кристофера Нолана Выиграй билеты на показы в Москве, Санкт-Петербурге или Новосибирске