Лучшие российские сериалы 2017 года

Российские кино- и телекритики, журналисты и даже некоторые кинопромоутеры ответили Кино-театру.ру на простой вопрос: какие российские сериалы 2017 года вы считаете лучшими? Мы попросили назвать три главных телевизионных проекта и коротко прокомментировать выбор. Материал вышел объемный, поскольку почти никто из наших коллег не смог уложить мысли и выводы в отведенные 1000 знаков. Еще бы, ведь выбирать им пришлось из еще большего списка, чем раньше: количество телесериальной продукции выросло на 58 единиц по сравнению с прошлым годом. В 2017-ом году российские телеканалы показали аж 254 отечественных многосерийных фильмов, из них 156 - картины свыше 4-х серий. На них мы и попросили остановить внимание 14 критиков. В тройках лучших было названо всего 17 сериалов (удивительно, но в прошлом году - то же число). Через неделю мы расскажем о том, какие телесериалы предпочли в этом году вы, дорогие читатели, а пока – противоречивые и подробные итоги телегода от профессиональных зрителей.
Сусанна Альперина, кинокритик, Российская газета
Год оказался очень урожайным в сериальном плане. И выбрать три лучших крайне трудно. Можно вспомнить и «Отличницу
», и «Салам Масква!
», и «Второе зрение
», и «Охоту на дьявола
». Событием по замыслу и масштабу стала «Мата Хари
». Революционная «тройка» - «Демон революции
» («Меморандум Парвуса»), «Троцкий
» и «Хождение по мукам
» показала, насколько российские производители преуспели в сериальном деле. Новые сезоны «Чернобыля
», «Ольги
», «Закона каменных джунглей
», «Молодежки
» точно попали в свою аудиторию и привлекли новую. Прозвучал и «Отель Элеон
». «Спящие
» заставили смотреть сериалы и спорить о них до хрипоты. Российская адаптация «Бесстыдников
» продемонстрировала, что мы умеет пересаживать на почву международный проект. В тройку лучших сериалов сезона однозначно попал бы проект «Лучше, чем люди
», но не станем его называть — до эфира он пока не добрался.
1. «Гоголь»
ТВ-3. Настаиваю на том, что этот проект является сериалом, хотя по телевидению было показано только две серии. И, как ни крути, даже самые завзятые скептики должны признать: это — прорыв. Удался не только сериал, но и эксперимент с показом «Гоголя» в кинотеатрах. Сложился сюжет, выразительна «картинка». Правильно был выбрал жанр. Отличный каст. Петров
— хорош, как нигде. Меньшиков
— на своем месте. Стычкин
работает один, как целая технология захвата эмоций. Женские роли проработаны меньше, но на общее впечатление это нисколько не влияет. Создателей можно поздравить с удачей. Даже международный рынок заинтересовался тем, какой оригинальный продукт выпустили русские.
2. «Оптимисты»
«Россия 1». Блистательная стилизация. Крепкая актерская и режиссерская работа. Алексей Попогребский
, дебютируя в сериальном жанре, продумал каждую деталь, Михаил Идов
продемонстрировал хорошую работу сценариста. Владимир Вдовиченков
и Северия Янушаускайте
составили прекрасную актерскую пару. Егор Корешков
создал новый тип героя. Когда сериал сделан умно, то и оторваться от него невозможно.
3. «Психологини»
СТС. Напомнил женский глянцевый журнал эпохи расцвета СМИ в сочетании с научно-популярной литературой. Местами похож на «Секс в большом городе
», откуда перенял все самое лучшее. В итоге весь сезон смотрится на одном дыхании — чего и ждешь от хорошего многосерийного кино. Да еще и облегченно вздыхаешь — хорошо, что сериалом не стала, как изначально задумывалось, «Матильда
». Она была бы точно обречена. Не выдержала бы сравнения.
Алина Бавина, главный редактор онлайн-телегида «Вокруг ТВ»
С такой же частотой, как фразу «я не смотрю телевизор», слышу критику экранизаций нашей классики, снятых нашими же режиссерами. Неистребимое явление. Как и еще одно любимое занятие зрителей – сравнивать нынешние экранизации с советскими, естественно, в пользу последних. Ожидаемо досталось по полной и «Анне Карениной»
Шахназарова, особенно Елизавете Боярской
– за низкий голос и почему-то за уши. Но если абстрагироваться от диванного критиканства, то экранизация качественная, тонкая, мудрая и в хорошем смысле классическая. Поэтому отдаю ей первое место. Второе – «Чернобылю-2»
. За ту наглую самоуверенность и смелость, с которой был снято продолжение. После успеха первого сезона во втором всегда подспудно чувствуется страх создателей снять хуже. В «Чернобыле. Зоне отчуждения-2» он напрочь отсутствует. Поэтому, на мой взгляд, второй сезон получился круче первого. Просто потому, что «Закон каменных джунглей»
изначально был целостным художественным произведением из 16 серий, и разделение на два сезона, по сути, лишь формальность, отдаю ему третье место. Рисков было меньше, чем с «Чернобылем-2», но по степени крутизны проекты равны.
Дополнительного упоминания заслужили проекты «Оптимисты», «Налёт», «Психологини».
Ольга Галицкая, кинообозреватель Culttrigger,
Член Гильдии киноведов и кинокритиков
1. «Салам Масква
», реж. Павел Бардин. Редкий случай правдивого отражения российской жизни в многосерийном кино – без поддавков и привычного уже огламуривания реальности. Жестко, честно, откровенно. Отсутствие «медийных» лиц – тоже несомненный плюс. Спасибо, что после долгого лежания «на полке» Первый канал все-таки решился показать неформатный, непривычный сериал.
2. «Троцкий»
, реж. Александр Котт, Константин Статский. Броское, экспрессивное, яркое зрелище. Выдающаяся актерская работа Хабенского
в заглавной роли, много хороших артистов, энергичный монтаж, эффектная картинка. Модная упаковка немодной, как выяснилось, темы. 100-летие революции, как ни странно, без ТВ вообще могло пройти практически незамеченным. Каналы, решившие отметить эту дату, сошлись в одном: настойчиво, то исподволь, то прямо в лоб, внушали зрителям, что любые революционные изменения в обществе – непременное зло, занесенное на русскую почву гнусными, алчными и коварными иностранцами. На Первом эту нехитрую, одиозную идею, по крайней мере, воплотили нескучно.
3. «Анна Каренина»
, реж. Карен Шахназаров. Одна из самых обсуждаемых и гневно осуждаемых экранизаций примечательна уже тем, что позволила спорить о литературе. О довольно неожиданной трактовке великого романа Льва Толстого и новых воплощениях его героев. Все-таки первый в своей жизни сериал сделал не последний в нашем кино режиссер. Это дало возможность на время забыть, что тот же человек выступает одним из самых активных участников в параллельной реальности мракобесного ток-шоу на другом канале.
Из числа лучших – «Физрук
», «Адаптация
» на ТНТ, «Исчезнувшая
» на Домашнем, «Гостиница "Россия"
» на Первом, «Хождение по мукам
» на НТВ.
Александр Горбунов, телекритик, корреспондент КТА «Телескоп»
1. «Бесстыдники»
(НТВ). Крайне редко на российском телевидении появляются проекты, значительно опережающие своё время. «Бесстыдники» – яркое тому подтверждение. На сегодняшний день массовый зритель ещё не готов смотреть проекты «вертикально», когда под проект отведён всего лишь один вечер недели. С каждым годом становится всё сложнее воспринимать часовые проекты, поскольку получасовые истории с поднадоевшим привкусом комедии всё больше и больше заполняют собой эфир. Телеканалы отказываются делать ставки на молодых и малоизвестных актёров, а главное: подробно расписывать характеры героев, за исключением главных действующих лиц. Все эти правила удалось с лёгкостью нарушить проекту Антона Маслова
и Артура Виденмеера
.
2. «Оптимисты»
(«Россия-1»). Создателям проекта удалось каким-то невероятным образом рассказать историю, актуальную и понятную вне времени и пространства. Каждый год амбициозные и креативные студенты оканчивают вузы, сталкиваясь с непреодолимыми жизненными обстоятельствами, меняющими их жизнь и их самих.
3. «Чисто московские убийства»
(«ТВ Центр»). Выдающимся актёрам и актрисам советского кино сейчас, к сожалению, не принято доверять главные роли. Приятно, что исключения из правил всё же находятся, и в новой истории создатели доверили расследовать дела народной артистке СССР Людмиле Чурсиной
, а компанию ей составляют прекрасные Алла Будницкая
, Галина Польских
, Леонид Каневский
и др.
Из телевизионных премьер 2017 года следует также особо отметить: «Хождение по мукам» (НТВ), «Салам Масква» (Первый канал), «Город
» (Первый канал), «Обещание
» («Матч ТВ»), «Подкидыши-2
» («Домашний»), «Чернобыль. Зона отчуждения-2» («ТВ-3») и «Нюхач-3
» (Первый канал).
Илона Егиазарова, обозреватель The Hollywood Reporter
1. «Ольга», 2-й сезон
(ТНТ). Харизма и талант Яны Трояновой
приподняли эту незамысловатую житейскую историю до уровня социального обобщения. В Ольге – решительной, жертвенной, смешной, не умеющей быть слабой и все-таки трогательной – узнают себя многие зрительницы, а это дорогого стоит.
2. «Оптимисты»
(Россия-1). Стильно и качественно все – титры, кастинг, музыка. Сюжет, в котором рассказывается о крупнейших дипломатических скандалах 1960 года, остроумно отсылает к нынешним международным реалиям.
3. «Хождение по мукам»
(НТВ). Незаслуженно раскритикованная в интернете, собравшая низкие рейтинги, экранизация романа Толстого лишь подтвердила горькую истину: зритель разучился воспринимать сложносочиненные истории. Между тем у Константина Худякова
получился умный и качественный проект, точно попадающий в сегодняшние дни: разобщенность, агрессия, неумение договариваться, безответственное отношение к обрушившейся свободе – все это чревато катастрофами,- предупредил режиссер, но его, увы, не услышали.
Хочется отметить также «Адаптацию» (ТНТ) – за беспощадный юмор, «Доктор Рихтер
» (Россия-1) – за нестыдное прочтение культового западного аналога и «Екатерину. Взлет
» (Россия-1) – за глубину погружения в историю.
Ксения Ларина, журналист, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
«Троцкий»
– за освоение нового киноязыка в телевизионном формате, за попытку осмыслить каноническую тему нетипичным, вызывающим способом – через гротеск, комикс, почти буффонаду. В такой рискованной форме тема революции и ее «демонов» зазвучала с неожиданной мощью, с размахом настоящей античной трагедии, в чем огромная заслуга актерского ансамбля во главе с Константином Хабенским, который сыграл роль Троцкого с таким страстным отвращением к герою, что оторваться от него невозможно.
«Оптимисты»
- ретро-драма Михаила Идова и Алексея Попогребского получилась притягательной и чувственной, многочисленные издержки сценария (небрежности в деталях, в мотивациях героев, приблизительность в отображении времени и его знаковых кодах) компенсируются безупречными диалогами, яркими характеристиками героев (за каждым угадывается судьба) и очень стильной, умной режиссерской работой, в которой важно все – крупные планы, паузы, свет, звуки музыки и улицы, интонации и тембры голосов. Все это создает атмосферу, которая и есть кино.
«Салам Масква
» - тут все сказано многочисленными призами и признаниями. Сделав героями мигрантов и нелегалов, Павел Бардин растабуировал тему взрывоопасную, пульсирующую в обществе нарывом: перед зрителями открылась другая, параллельная, потусторонняя Москва, страшная, мутная, раздвигающая границы мрака. Предельная документальность повествования, подчеркнутая неполиткорректность, юмор на грани фола уводят сериал за пределы мейенстрима. Это настоящее авторское кино.
Егор Москвитин, обозреватель «Медузы» и «Авторадио», редактор «Гик-ТВ»
1. «Отличница»
. Сериал с бронебойным обаянием, умудряющийся сочетать в себе кучу вещей, которые обычно нашему телевидению не удаются. Это и добродушный роман воспитания, и довольно-таки жесткий детектив, герои в котором гибнут с энтузиазмом коллег из «Игры престолов
». Это и костюмная драма о послевоенном Ленинграде, и разговор с молодежью на современном языке, без вымученной стилизации диалогов и характеров под телевизионные представления о прошлом. Это и невинное приключения в духе детективной серии «Черный котенок», и вполне себе эротическая мелодрама. И до чего же здесь органичный актерский ансамбль – Яна Гладких, Таисия Вилкова, Юлия Ауг, Александр Яценко, Никита Ефремов, Дмитрий Лысенков, Виталий Коваленко!
2. «Троцкий»
. «Троцкому» не хватает выносливости удивлять зрителя восемь серий подряд, но в первых раундах этот сериал порхает, как бабочка: еще немного, и кажется, что ему самое место на Netflix. Демон революции превращается в супергероя из комиксов; изгнание в Мексике – в мистическое приключение в царстве мертвых; революционная Россия – в стимпанк-антиутопию, поезд Предреввоенсовета – в символ покруче ракет на Красной площади. С точки зрения историков все это, конечно, лукавство. Но и сам сериал, и те, кто его делал – явно романтики пассионарного толка, и это подкупает.
3. «Оптимисты»
. В год, когда вышли «Спящие
», стоит, наверное, еще раз поддержать «Оптимистов» – попытку если не разобраться в сложности людей, делающих политику, то хотя бы зафиксировать тот факт, что эта сложность есть (и влияет на все вокруг). Чтобы стать новой «Оттепелью
», сериал недостаточно элегичен, а чего ему не хватило для того, чтобы стать русскими «Безумцами
» – Бог его знает (потому что иначе это бы знали авторы сериала). Но у главных героев «Оптимистов» есть харизма «Трех мушкетеров», и это главное. Потому что дефицит дружеских чувств – как раз то, ради восполнения чего мы и включаем ящик.
Жан Просянов, главный редактор портала Кино-театр.ру
Год был весьма богат на события в области отечественных сериалов: тут и переформатирование ТВ-3, и выход «Гоголя» в кино, и успехи «Среды» за рубежом, и новый формат подсчёта рейтингов по методике BigTV. Индустрия не стоит на месте и ищет новые формы и пути к зрителю, чьи запросы растут как на дрожжах. Особенно хотелось бы отметить три проекта:
1. «Закон каменных джунглей – 2»
. Как у молодых режиссеров часто бывает проблема со вторым фильмом, так и со вторым сезоном всё далеко не всегда бывает гладко. Но сериал, за который теперь отвечает Павел Костомаров
, с напором и драйвом проскочил через эту болезнь, и представил продукт, который повзрослел за год вместе с аудиторией. Браво! А введение новой героини Жанны, которую сыграла Ольга Виниченко
- это победный хит-трик, который позволил воплотить заявку на чемпионство в полновесный кубок.
2. «Оптимисты»
. Уже одних выходных данных и начальных титров было достаточно, чтобы с нетерпением ждать этот проект. Режиссура Попогребского, сценарий Идова, монументальные актёрские работы Вдовиченко и Янушаускайте, упоительный саундтрек в стиле soviet surf. И если честно, давно ли вы нажимали на вторую кнопку?
3. «Троцкий»
. Александр Цекало
регулярно говорит, что хочет снять русские «Острые Козырьки
», и самое удивительное - у него это получилось, пусть даже и в виде 8 серий про «демона революции». Дуэт Хабенского и Матвеева
работает так, как будто Первый канал - это BBC, а Америку мы уже давно догнали и перегнали.
Нина Ромодановская, главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема»
1. «Троцкий»
, режиссеры Александр Котт, Константин Статский. Тематическая дата, столетие Октябрьской революции, сподвигла сразу три канала к масштабным постановкам. Первый, конечно, в этом ряду «Троцкий» на Первом канале. Блестяще сыгравшие свои роли Константин Хабенский и Евгений Стычкин, интересные режиссерские постановочные решения позволяют говорить о сериале, как о художественном явлении на российском телевидении в 2017 году. И выгодно отличают его от «Демона революции» Владимира Хотиненко
, шедшего параллельно на России 1.
2. «Оптимисты»
, режиссер Алексей Попогребский. Россия 1 вновь предложила зрителям сериал из недавней истории нашей страны, созданный Михаилом Идовым и Алексеем Попогребским. Скрупулезно созданные бытовые детали, окружающие персонажей, прекрасный актерский ансамбль, добротная работа оператора вкупе с фантасмагоричным сюжетом, тем не менее, создают достоверную атмосферу времени. Отдельного упоминания заслуживают начальные титры – маленькие шедевры.
3. «Хождение по мукам»
, режиссер Константин Худяков. Новая телеверсия романа Алексея Толстого «Хождение по мукам», на мой взгляд, в целом удалась НТВ. Это позволило каналу вернуть аудиторию, потерянную более, чем на два десятилетия из-за смены курса и тематики. Юлия Снигирь и Аня Чиповская в ролях Даши и Кати очень убедительны.
Говоря о сериалах 2017 года, нельзя не вспомнить «Спящих» Юрия Быкова
, вызвавших бурную реакцию в киносообществе и ответную реакцию режиссера, и в этом смысле сериал можно назвать телесобытием года.
Андрей Русанов, промопродюсер
Если оставить за скобкой все продолжения, вторые-третьи сезоны таких сериалов как «Чернобыль», «Закон каменных джунглей», «Ольга», «Отель Элеон», «Полицейский с Рублевки
» (они все предсказуемо не уронили свои планки, а кое-кто даже превзошел оригинал), то в сухом остатке выделю тройку своих лидеров:
1. «Троцкий»
- безусловный триумф «Среды» и Цекало, блестяще и масштабно реализованный замысел, дорого, кинематографично (можно было смело на большой экран выпускать вслед за Гоголем). Единственный лично для меня минус – не достаточно мощно показан ораторский талант героя, а в нём была великая сила Льва Давыдовича!
2. «Психологини»
- неожиданно приятно удививший сериал! Легкий, динамичный, отлично при- и продуманный и с явным кайфом сыгранный проект, лайт версия моих недавних любимиц из «Озабоченных
»!
3. «Ивановы-ИвАновы»
- тут помимо прочих достоинств (концепт, исполнение) два бесконечно радующих лица в кадре - гениальнейший Сергей Бурунов
, убедительный всегда и везде, и стремительно набирающий вес молодой талант - Сема Трескунов
.
Добавлю пару личных рекомендаций, чем себя занять в праздники, когда все вкусняшки уже отложились в боках: «Что и требовалось доказать
» - следак и математик расследуют забавные дела. Прекрасный нестандартный дуэт замечательных артистов Шведова
и Трибунцева
. «Адаптация
» - местами очень изобретательный, с любопытными актерскими работами проект про американского шпиона, засланного в Газпром!
Павел Садков, заместитель главного редактора «Комсомольской правды», шеф-редактор журнала «Телепрограмма»
1. «А у нас во дворе...»
, Первый канал. Лучший, на мой взгляд, сериал года. Причем с большим отрывом от всех остальных. Простой, но крепкий сценарий. Честная интонация в щекотливой теме национальных отношений. Отличные актерские работы Равшаны Курковой
и Сергея Пускепалиса
. В результате получился блестящий легкий фильм с элементами комедии и детектива.
2. «Анна Каренина»
, Россия-1. Карен Шахназаров попытался заново прочитать многократно экранизированный роман графа Толстого. И было совершенно непонятно, зачем? Но Шахназаров справился со скепсисом, нашел интонацию, и местами это, пожалуй, самая пронзительная экранизация «Анны Карениной». Нельзя не оценить идею написать дальнейшую биографию Вронского. А Каренин в исполнении Виталия Кищенко
, на мой взгляд, лучших их всех Карениных в кино.
3. «Адаптация»
, ТНТ. Самая успешная попытка снять комедию из всех, предпринятых в 2017 году. Но и год был неурожайным. По сравнению с массой удач-2016 «Адаптиция» не попала бы в лидеры. Тем не менее, там было все, что нужно. Юмор, сатира, тонкие наблюдения за жизнью, и мэтр Юрий Стоянов
как гарантия качества.
Кроме того, я заметил бы сериал СТС «Психологини». Стильный, современный, красивый, порой умный. Очень крепким получился «Доктор Рихтер» («Россия»). При всех недостатках, нельзя не отметить за смелость и стилистику проект Первого канала «Троцкий».
Евгений Ткачев, редактор разделов «Кино» и «Сериалы» на afisha.ru, автор «Афиши-Daily» и Кино-театр.ру
1. «Закон каменных джунглей»
2. «Физрук»
3. «Чернобыль. Зона отчуждения»
Во-первых, камбэк «Физрука». Возвращение Фомы показалось мне если не триумфальным, то вполне достойным и более чем актуальным: четвёртый сезон рассказывает про то, как театр сводит человека в могилу (а в реальной жизни один из главных отечественных театральных деятелей сидит в СИЗО; свободу Кириллу Серебренникову
!). Два других - продолжения куликовских «Чернобыля. Зоны отчуждения» и «Закона каменных джунглей», которые поставил Павел Костомаров. Первый несколько разочаровал, второй наоборот сильно порадовал. В обоих случаях — дело в финалах. В «Чернобыле» смысл истории оказалось трудно разглядеть в мешанине идей, жанров и сюжетных схем. А вот «ЗКД», напротив, выдал лаконичную, взрослую и, как следствие, жёсткую (прямо очень жёсткую) концовку под аккомпанемент кавера на «Группу крови». Браво!
Что хотелось бы посмотреть? «Оптимистов», которых, к сожалению, пропустил. Что хотелось бы посмотреть, но пока невозможно: «Красные браслеты
» и германиковский «Бонус
». Рабочая версия пилотной серии, показанная в этом году на омском фестивале «Движение», произвела сильнейше впечатление своей кинематографической энергией. Такую может выдать только Валерия Гай
.
Вера Цветкова, телекритик, «Независимая газета»
1. «Хождение по мукам»
Худякова (НТВ). Профессиональная работа высокого уровня всей съемочной группы. Много качественных актерских работ, что называется, долго перечислять (очень хорош Антон Шагин
в роли поэта-социопата Бессонова и просто превосходен Алексей Колган
в роли адвоката Смоковникова). Понравилась неяркость, приглушенность кадра, достоверность костюмов, то, что снимался сериал не в декорациях, а в усадьбах и музеях, музыка, написанная к фильму… Пересечение с современными реалиями (заявление Смоковникова: «Да я ни за какие революции не отдам наши территории, Киев, например!» и спор в госпитале об имперских амбициях и территориях, принадлежащих русским, – хоть переноси в ток-шоу любого федерального канала).
2. «Оптимисты»
Алексея Попогребского («Россия-1») – ну, здесь всё просто: любимый режиссер, любимая эпоха, классный продюсер (Валерий Тодоровский
) и стильная картинка. Не сказать, что событие наподобие «Оттепели», но вполне качественный сериальный продукт.
3. Третье место поделю между комедиями «Адаптация»
(ТНТ) и «Ивановы-ИвАновы»
(СТС) – и там, и там отличный актерский кастинг, прекрасные диалоги и – смешно.
Отметить также хочется сериалы «Троцкий», второй сезон «Ольги» и «Охоту на дьявола
».
Артур Чачелов, шеф-редактор сайта журнала «Бюллетень Кинопрокатчика»
В этом году ярких сериальных проектов, на мой взгляд, было не так уж и много. Особенно не порадовал Первый канал, обычно не чуждый экспериментам, но в этот раз ударившийся в однообразное безостановочное ретро. Излишне консервативными для меня оставались и сериалы «России-1» и НТВ. Единственными яркими пятнами на вышеназванных каналах стали три блестяще сделанные сериала-адаптации: «Бесстыдники», «Налёт» и «Преступление
». Но они, что называется, вне зачета. А вот безоговорочно лучшим, на мой взгляд, в этом году стал сериал «Ольга-2»
, создателям которого удалось учесть помарки первого сезона и выдать продукт почти недосягаемого по всем параметрам качества. Настолько удачно сочетать народность и артовость, мне кажется, больше не под силу никому. На второе место я поставлю комедийный сериал СТС «Ивановы-Ивановы»
, порадовавший отличным сценарием и классной актерской игрой. На третье место определю «Адаптация»
канала ТНТ: чисто технически этот сериал сделан очень круто, а вот со сценарием они немножко перемудрили, из-за чего уже в середине проект стал заметно проседать.
Лидеров видно невооруженным глазом: чаще всего профессионалами упоминается проект «Оптимисты» (8 вторых мест и 1 третье), на втором месте - «Троцкий» (3 первых и 2 вторых места) и «Хождение по мукам» (2 первых места и 3 третьих). Если считать средневзвешенный балл, то расстановка сил не изменится - «Оптимисты», «Троцкий», «Хождение по мукам». В пятерке лучших также «Анна Каренина» и второй сезон «Ольги».
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