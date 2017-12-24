«Охотники на троллей». Второй сезон: Фантастические твари для всей семьи

На Netflix вышел второй сезон «Охотников на троллей» - стильного городского и просто фэнтэзи от Гильермо Дель Торо, где до сих пор можно услышать голос покойного Антона Ельчина. Алексей Филиппов убедился, что год спустя это по-прежнему лучшее шоу для новогодних праздников и всей семьи, умело и современно работающее с тропами сказок и фантастических историй про подростков и волшебные миры.
Второй сезон «Охотников на троллей» подхватывает зрителя ровно на том месте, где кончился первый, - и мчит без всяких раскачек дальше. Экранизация одноименной книги Гильермо Дель Торо и Дэниэла Клауса рассчитана на 52 серии (три сезона), все события более-менее расписаны наперед - и мексиканского кудесника с братьями-сценаристами Дэгом и Кевином Хейманом («Монстры на каникулах»), кажется, интересует исключительно то, насколько целостно и на одном дыхании будет смотреться шоу, когда всё закончится. Правильнее было сказать, что это не второй сезон, а еще тринадцать эпизодов. Trollhunter выглядит как одна большая история, аккуратно поделенная на главы, - их могло бы быть четыре, но отчего-то расщедрились для первого сезона, куда вошло аж 26 серий. Настоящий сюрприз, впрочем, в другом - покойный Антон Ельчин, чей голос одно из главных украшений шоу, оказывается, успел озвучить (почти целиком) и эти тринадцать эпизодов. Про заключительный сезон Дель Торо говорит, что есть возможность заменить исполнителя главной роли органично - некий сюжетный поворот позволяет измениться голосу Джима.
Тут пора сделать то, чем не утруждает себя Trollhunters, - дать незамысловатые исходные данные. В калифорнийском городке со звучным именем Аркадия живет самостоятельный старшеклассник Джим Лэйк-младший (Ельчин), которого воспитывает мать-одиночка, без продыху трудящаяся в местном госпитале. У Джима есть корпулентный лучший друг Тоби Домзальски (Чарли Сэкстон), живущий с бабушкой, любящий фантастику и буррито, а также регулярно посещающий стоматолога (даже слишком). В школе Лэйк-младший не изгой и не герой, он смущается заговорить с симпатичной ему Клэр Нуньез (Лекси Медрано) и регулярно оказывается объектом насмешек самовлюбленного спортсмена-оболтуса Стива Палчука (Стивен Ян из «Ходячих мертвецов»). Размеренное течение подростковой жизни нарушает амулет Мерлина, который выбирает Джима Лэйка для роли охотника на троллей - рыцаря, который, несмотря на титул, должен защищать хороших троллей от плохих. Первые живут в сказочно красивом подземном городе. Вторых после кровопролитной войны загнали в параллельном измерение Темные земли (Darklands).
В первом сезоне Джим учится воинскому искусству, налаживает личную жизнь, узнает об удивительных тайнах этого мира, а главное - успешно борется за спокойствие троллей и жителей Аркадии. Делает он это, разумеется, не один, что нарушает все традиции «профессии»: испокон веков охотником становится могучий тролль, исполнявший эти обязанности в одиночку. Лэйку же регулярно на помощь приходят Тоби, шестиглазый и четырехрукий тролль-интеллектуал Блинки (Келси Грэммер), исполин-пацифист АААРГХ (Фред Татаскьор), а также примкнувшая к ним со временем Клэр, освоившая столь полезную для схваток с фантастическими тварями магию. Конфронтация со злыми троллями и их соратниками приводит к тому, что Джим отправляется в Темные земли в одиночку, чтобы спасти младшего брата Клэр. Тут и начинается второй сезон, где уже во всей красе развернется одноглазый тролль-гигант Ганмар (Клэнси Браун), мечтающий вернуться в человеческий мир и отомстить. К старым обидам добавляется еще и смерть его сына Булара (Рон Перлман).
Сакральная роль отцовской фигуры в «Охотниках на троллей» особенно бросалась в глаза в первом сезоне: Джим, Тоби и даже хулиган Стив Палчук - безотцовщина, ищущие пример для подражания в окружающем мире. Для троллей отношения с отцом тоже не менее болезненные: брутальные долгожители регулярно пытаются что-то доказать и страдают от того, что кажутся себе недостойными великих предков. Во втором сезоне эту тему дали на откуп второстепенным персонажам - только сейчас прояснились домашние обстоятельства Палчука, который внезапно заводит дружбу со школьным параноиком, тоже растущим под присмотром одной лишь матери. (Примечательно, что в романе Джима, напротив, воспитывал отец. В мультсериале же он ушел из семьи.)
Тут прихотливо рифмуется старорежимное троллье общество, держащееся за некоторые абсурдные традиции, и социум Аркадии, где все как на подбор страдают от нехватки чего-то очень важного. Первых принуждает к переменам магия и человек-защитник - не последнее новшество для старинного уклада. У вторых появляется надежда на лучшее будущее благодаря молодому поколению, умеющему находить общий язык, способному не разделяться на лагеря. У Дель Торо и Хейманов вообще мало чистых антагонистов. В каждом обнаруживается если не благородство или благодарность, то не изжитая травма. Вероятно, не станет исключением и тиранический Ганмар, пока видящийся не боссом уровня, как его сын или Ангор Рат, а самым главным боссом - абсолютным злом. (К слову, новых противников Джима и его команды во втором сезоне озвучили Марк Хэмилл и Лена Хэди.)
Параллель с видеоиграми не случайна: «Охотники» не просто бережно и приятно работают с подростковым фэнтэзи и идеей диверсити (многообразия), но и органично используют наработки игрового медиума. Дизайн персонажей, локаций и артефактов, большая часть мизансцен и даже озвучка во многом вдохновлены именно видеоиграми. Не случайно сейчас Дель Торо участвует в новом проекте известного гейм-дизайнера Хидео Кодзимы Death stranding. По сути, Trollhunters - это лучшая экранизация видеоигры, в основе которой никакой игры не существует: просто в кой-то веки нашлись люди, органично использовавшие игровую эстетику и не только. Да так, что люди, в общем, далекие от мира игр, могут этого и не заметить: приёмы в мультсериале куда более изящные, чем, скажем, субъективная камера, заимствующая у игр формат «вид от первого лица», как «Хардкор».
Не замечать однако пока умудряются самих «Охотников» - они абсолютно незаслуженно оказывается в тени других проектов Netflix не только в России, но даже в США. Для неглупого, добродушного и трудоемкого шоу от DreamWorks и Дель Торо это несколько удивительно. Для насыщенного приключенческого сериала про взросление, в котором чувствуется дух старой школы и удачно учитывается сегодняшний культурный контекст, - вдвойне. История, впрочем, еще не закончилась - то ли еще будет.
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