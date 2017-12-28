Глас народа-2017: 11 российских сериалов, которые вам понравилось смотреть

Неделю назад мы спросили критиков и журналистов, какие российские сериалы им понравились в этом году. Некоторые из тех, кого мы приглашали, вежливо отказались, под предлогом, что почти ничего не видели из тех 156 проектов, список которых мы подготовили. Получив обоснованные ответы 14 экспертов, мы выяснили, что единого мнения нет, но все-таки явным лидером оказались «Оптимисты» (Россия 1). Именно он набрал наибольшее количество голосов у представителей СМИ. На втором и третьем месте оказались «Троцкий» (Первый) и «Хождение по мукам» (НТВ).
А вот чтобы определить предпочтения зрителей, не связанных с кино, внятного механизма не существует. Телеканалы оперируют рейтингами: благодаря им в этом году снят с эфира едва переваливший за середину сериал «Крылья империи» - революция не зашла аудитории Первого канала сразу после «Троцкого». Но рейтинг - это мерило вложенных в рекламу средств и зрительских ожиданий, а не обязательно любви. Мы же определим, на какие сериалы из показанных впервые в 2017-ом обратили внимание зрители, учитывая целый ряд величин.
1. Лучшие сериалы по мнению активных пользователей сайта
Рейтинг сериалов этого года на Кино-театр.ру - это средние оценки пользователей сайта по 10-балльной шкале (Таблица 1). Разумеется, оценки ставит далеко не каждый зритель, а тем более - высокие баллы. Часто результат определяют дружеская поддержка, активность преданных поклонников и всевозможные накрутки, которые всегда заметны по количеству отданных голосов. В данном случае никакой побочной активности не выявлено, и тройка самых рейтинговых сериалов Кино-театра.ру выглядит так:
«Невский. Проверка на прочность»
(НТВ)
«Безопасность»
(Первый)
«А у нас во дворе»
(Первый)
Наиболее активно, как видно из таблицы 1, зрители оценивали три сериала (все с телеканала Россия-1): «Анна Каренина
», «Преступление
» и «Склифосовский. Реанимация
». «Анне Карениной» оценки ставили преимущественно низкие, и она заняла последнюю строчку таблицы, получив средний балл 3,4. При этом за нее проголосовало наибольшее количество человек. Так зрители Кино-театра.ру признали «Анну Каренину» худшим сериалом года. Немногим лучше дела у «Хождения по мукам» - третья строчка с конца и 3,9 балла. Между двумя экранизациями классики, на второй с конца строке - несчастный «Серебряный бор
».
2. Лучшие сериалы по мнению участников социальных сетей
Перейдем к таблице 2 и посмотрим на уморительные результаты опроса участников наших социальных сетей. Опрос шел три полных дня, поучаствовало около 300 человек, всего было упомянуто 52 сериала. В таблице мы оставили все, что названы больше одного раза. Вбросы - первые четыре строки - видны невооруженным глазом. Причем в ленте комментариев они видны еще ярче, когда перепост в профильной группе провоцирует волну одновременных одинаковых комментариев. Наиболее активно выступили фан-группы Павла Прилучного
- так что 70% всех голосов во Вконтакте достались сериалам «Квест-2
» и «Преступление». Их и еще два сериала - «Пес
» и «След
» - пришлось дисквалифицировать. Хотя за «Преступление» немного обидно - фильм неплохой и вполне мог честно оказаться лидером, если за него во вконтакте проголосовало бы не 80 «прилучат», не состоящих в нашей группе, а 5-6 реальных участников паблика.
В итоге лидерами этого небольшого опроса мы объявляем следующие проекты:
«Оптимисты»
(Россия-1)
«Спящие»
и «Троцкий»
(Первый). Как видим, мнение пользователей фейсбука наиболее приближено к средним оценкам критиков.
3. Самые обсуждаемые сериалы на Кино-театр.ру
Всего за год мы получили свыше 50 тысяч комментариев на страницах обсуждений новых сериалов. Самый интересный вывод из статистики комментариев: их количество не всегда зависит от числа серий. Длинный проект будут обсуждать долго и много только при условии, что он зацепит большое количество зрителей. Так происходит с «Молодежкой»
, суммарное количество серий которой дошло уже до 216-ти. Общее количество комментариев к ним на момент написания этого текста 27189, а написанных в этом году - 4983 (таблица 3). Это лидер по оставленным отзывам. Напротив, почти незамеченным прошей 60-серийный «Лесник. Своя земля
», а 60-серийную же комедию «Наследники
» удостоили всего одного комментария: «Боже мой, какая ерунда! Честно пыталась смотреть и не смогла
». Ну и сорок эпизодов «Улицы разбитых фонарей-16
», может, и смотрят по инерции, но желания о себе говорить они давно не вызывают.
Зато какие эмоции и жажду ими поделиться вызвал заминусованный сериал «Анна Каренина»
! Причем детище Шахназарова не только разозлило публику: в комментариях доминируют не проклятья, а содержательные разговоры о любви и долге. Диванные критики разбирают по косточкам каждую сцену сериала, обращаясь вновь и вновь к роману Толстого и вечным его темам, это ли не успех? На третьей строчке «Преступление»
.
4. Сериалы, вызвавшие наибольший интерес интернет-пользователей
Таблица 4 показывает, сколько просмотров собрали страницы сериалов согласно статистике сайта, - эта цифра объективно отражает интерес к проекту интернет-пользователей, причем не только в России. Люди смотрят фильм, и им становится интересно, кто в нем играл, что было в предыдущих сериях, - для этого они вбивают в поисковиках название и попадают в базу Кино-театр.ру. Если вы полагаете, что самыми запрашиваемыми у аудитории с интернетом являются высокорейтинговые сериалы Первого канала и России-1, то вы заблуждаетесь. Чаще всего к нам приходили в поисках информации о телесериале «Улица»
- рекордные 9,2 млн. просмотров (при том, что проект вышел в эфир только 2 октября). Огромный отрыв от других проектов - и полный игнор критиками в их рейтингах. На втором месте «Молодежка»
, на третьем «Отель Элеон»
- оба проекта телеканала СТС.
Как видно, только предпочтения зрителей из фейсбука пересекаются с выбором критиков. Тем не менее, отдельные точки соприкосновения есть: в таблице во всех четырех зрительских двадцатках можно увидеть и «Адаптацию
», и «Отличницу
», и «А у нас во дворе
», и «Ольгу
» с «Физруком». При этом, согласно статистике, вы, наши читатели, отказываетесь симпатизировать проектам «Салам Масква
», «Закон каменных джунглей
», «Психологини
», «Бесстыдники
», а современная экранизация классики действует на вас, как красная тряпка на быка. Как ни крути, а идеальный сериал для вас- по-прежнему «Ликвидация
» 10-летний давности. Она продолжает удерживать первую строчку рейтинга с оценкой 8,756. Даже «Анна-детективъ
» не дерзнет ее переплюнуть.
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