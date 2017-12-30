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ТОП-10 лучших иностранных сериалов 2017 года

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30 декабря 2017
В этом году, кажется, стихли разговоры о кризисе больших сериалов – те себя прекрасно чувствуют. А вот премьеры поражали воображение едва ли не сильнее, чем очередные сезоны уже полюбившихся телепроектов. Обозреватели Кино-Театр.ру Евгений Ткачев, Алексей Филиппов и Женя Шабынина собрали десятку наиболее запомнившихся – как свежих, так и проверенных, как игровых, так и анимационных. Есть лишь одно ограничение: шоу должно быть не старше четырех сезонов. «Игра престолов»? Сколько можно? Есть поводы и поинтереснее - возвращение Дэвида Линча, финал пиратской саги, новое шоу Дэвида Саймона, да и скандинавы держат марку.


10. НАСЛЕДИЕ (4 сезон)

ТОП-10 лучших иностранных сериалов 2017 года

Шикарная датская семейная драма о дележке наследства. Национальное достояние Дании – художница Вероника Гроннегард (Керстен Олесен) – перед смертью удумала отписать львиную часть своего имущества, включая фамильный «особняк», младшей дочери Сине (Мария Бах Хансен). Перца этому решению добавляет то обстоятельство, что Сине с детства была отдана на воспитание отцу и принимает свою мачеху за биологическую мать. В одночасье на Сине свалилось не только состояние, но и новая семья в виде очень недовольных решением Вероники двух братьев и сестры. Все трое – люди не бедные, но у каждого свои планы на наследство, и всё давно посчитано и расписано. Сестра Гро (Трине Дюрхольм), всю жизнь проработавшая с сфере искусства, мечтает законсервировать особняк в качестве музея. Старший брат Фредерик (Карстен Бьорнлунн), винивший мать в смерти своего отца, одержим идеей переехать в особняк с семьей. А младшему Эмилю (Миккель Боэ Фёльсгор) просто нужны деньги, чтобы расплатиться с кредиторами в Тайланде, где он неосторожно учредил гостиничный бизнес. Пытаясь сохранить нейтралитет и не рассорить новообретенную родню, Сине ищет различные пути к компромиссу, вплоть до отказа от наследства. Но на нее по очереди давят братья с сестрой и жених с отцом, которым такой внезапный подгон не мерещился даже в самых смелых фантазиях. В итоге, проявив все возможные чудеса изобретательности и не встретив ничего, кроме шантажа и поголовного недовольства, Сине свирепеет и решает судиться. В следствие чего из всех шкафов водопадом сыпятся скелеты, герои по очереди начинают друг друга надувать, подставлять, морочить и терять человеческий облик. Надо еще добавить, что около злосчастного особняка курит травку в своем импровизированном сарае последний муж Вероники и отец Гро Томас (Еспер Кристенсен) - матерый хиппи и музыкант-авангардист, интересы которого тоже затрагиваются напрямую. Сериал даст сто очков вперед самым напряженным детективным триллерам. Что может быть понятнее и интереснее, чем история о разделе имущества? Здесь, к тому же, совсем как в «Игре престолов» – в каждой серии зрительские симпатии и антипатии блуждают от героя к герою, и принять чью-то позицию до конца ой как сложно. (Ж.Ш.)
8 1/2 скандинавских сериалов, которые стоит посмотреть.


9. БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ (1 сезон)

ТОП-10 лучших иностранных сериалов 2017 года

Одноименный бестселлер австралийской писательницы Лианы Мориарти – поистине захватывающее феминистское чтиво о «женской доле», в которое уложились практически все горячие темы, обсуждаемые сегодня в медиапространстве. Травля в школе, домашнее насилие, переживание развода, оголтелая детоцентричность, матери-наседки против матерей-кукушек и многое другое. Но на примере всех этих явлений автор вытащила на свет божий и рассмотрела под лупой женскую уязвимость, которая никуда в 21 веке так и не делась, и у одних мутирует в патологическую уязвленность, а у других – в повышенную виктимность. Безобидная, на первый взгляд, завязка вытаскивает демонов из под кроватей и проветривает платяные кладбища героинь. Экранизация, снятая Жан-Марком ВаллеДикая»), – хороший пример качественного перевода «чик-лита» на киноязык. Атмосфера городка и характеры героинь, весь этот герметичный мирок, описанный Мориарти, очень точно передан в сериале, но без лишнего пиетета к букве оригинала. Почти все сюжетные линии подкручены, но ровно настолько, чтобы заземлить всю эту историю, сделать ее еще более жизненной. (Ж.Ш.)
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8. ЗАБЫТЫЕ БОГОМ (1 сезон)

ТОП-10 лучших иностранных сериалов 2017 года

Мрачный, пыльный и поначалу безбожный вестерн Скотта Фрэнка, написавшего «Логана» и снявшего «Прогулку среди могил». Дикий Запад, XIX век, полдюжины безрадостных и нелинейно рассказанных трагедий, которые внезапно связывает молодой разбойник Рой Гуд (Джек О'Коннелл), обретший внутренний закон и пошедший против главаря местной банды Фрэнка Гриффина (Джефф Дэниэлс), исполнявшего, в общем, обязанности его отца. Фрэнк, которого Стивен Содерберг надоумил снимать не фильм, а сериал, в итоге блестяще собирает в одном месте практически всю историю вестерна, аккуратнее и интереснее, чем в «Американских богах», выстраивает галерею верований (от ковбойских небылиц и индейских легенд до христианства). Наконец, он отражает раны американской истории в череде личных трагедий, попутно сочиняя достаточно оптимистичную – по меркам фронтира – историю. В конце концов, закон быстрый или мертвый исторически оказался повержен, а значит, борьба с темной стороной человеческой души не проиграна. (А.Ф.)


7. МОСТ (4 сезон)

ТОП-10 лучших иностранных сериалов 2017 года

Лучший на сегодняшний день датско-шведский сериал после второго сезона лишился одного из ключевых персонажей, но ничуть от этого не проиграл. Во всех сезонах «Моста» убийства попадают под юрисдикцию датской и шведской полиции, поэтому расследование ведут детективы из обеих стран. Сюжет всегда обыгрывается посредством совершенно толстовского набора действующих лиц, связанных между собой убийством – кармически или как-то иначе. Неизменное лицо сериала – детектив Сага Норен (София Хелин) в кожаной броне, что-то среднее между социопатом и аутистом. В первом сезоне сценаристы начинали с социальных проблем, но потом лихо обманули публику и ушли в другом направлении, что сделало последующие сезоны только лучше. (Ж.Ш.)
8 1/2 скандинавских сериалов, которые стоит посмотреть.


6. РИК И МОРТИ (3 сезон)

ТОП-10 лучших иностранных сериалов 2017 года

Главный научно-фантастический сериал наших дней – история про сумасшедшего ученого Рика (Джастин Ройланд) и его не слишком сообразительного внука Морти (он же), которые путешествуют по другим мирам, планетам и измерениям. Ройланд и Дэн Хармон («Сообщество») придумали саркастический и лопающийся от отсылок к классическому сай-фаю, как «Футурама», сериал. Как нередко бывает в современной (и довольно взрослой) комедии, язвительность главного героя и авторов сериала не исключает проникновенности: финал второго сезона стал одним из самых сильных переживаний 2015 года для телезрителей, а третий стал активно развивать тему семейных отношений и внутренних конфликтов. С фантазией у Ройланда и Хармона тоже всё в порядке: новые эпизоды выходили всё лучше и лучше, чуть-чуть сдав к финалу, который обещает еще больше запутанных приключений и отношений. (А.Ф.)
10 иностранных шоу для взрослых и детей.


5. ЧЕРНЫЕ ПАРУСА (4 сезон)

ТОП-10 лучших иностранных сериалов 2017 года

В этом году одна из самых умных костюмированных драм на ТВ (даром, что начиналась она как бесстыжее веселье про пиратов) завершила славное плавание. В итоге «Черные паруса» оказались историей про пиратскую вольницу – остров Нью-Провиденс, но с подвохом. Суть ее сводится к тому, что каждый из героев вкладывал свой смысл в это место – и от наслоения этих смыслов (а также от готовности каждого героя умереть за свою идею) и случилась настоящая трагедия. Однако и это ещё не всё. Надо сказать, что сериал вгоняет в ступор открытым и чересчур концептуальным финалом. Дискутировать по его поводу можно бесконечно (как и выдвигать разные трактовки по поводу того, что же произошло в конце), но очевидно одно: история капитана Флинта, Джона Сильвера, Билли Бонса и других героев «Острова сокровищ» оказалась вовсе не приквелом к роману Роберта Льюиса Стивенсона, а миром, который этот роман породил. (Е.Т.)
Рецензия на второй сезон.
Рецензия на первый сезон.


4. ОХОТНИК ЗА РАЗУМОМ (1 сезон)

ТОП-10 лучших иностранных сериалов 2017 года

Netflix продолжает заманивать именитых режиссеров проектами мечты: не то чтобы Дэвид Финчер всю жизнь грезил экранизировать нон-фикшн экс-фбрцовца Джона Дугласа и Марка Олшакера, но явно стремился растянуть повествование настолько, чтобы оно практически остановилось. В кино воплощением этой идеи фикс стал «Зодиак», «Охотник за разумом», рассказывающий о возникновении в недрах ФБР 70-х криминальной психологии. В сериале Финчер сделал еще один большой шаг вперед. Теперь его герои не просто полицейские маньяки (первые в паре весь сезон колесят по США и допрашивают вторых). Даже назвать одним из героев Mindhunter эпоху, как в «Двойке», – слишком просто. Финчер соткал некомфортную 70-чески параноидальную паутину, где каждый стук и шорох является частью мирового беспокойства. Безумие мира аукается в безумии людей – или наоборот. Возможно, Финчер доберется и до причинно-следственной связи.
Режиссер с татуировкой дракона: Дэвид Финчер


3. ВРАЖДА (1 сезон)

ТОП-10 лучших иностранных сериалов 2017 года

Если и есть в Голливуде настоящий феминист, то это Райан Мерфи. И он не занимается пустой болтовней – он делает. В «Хоре» Мерфи дал вторую жизнь десятку полузабытых музыкальных хитов. В «Американской истории ужасов» перезапустил карьеру Джессики Лэнг, обеспечив ее работой на долгие годы. То же самое он сделал с карьерой Сары Полсон, Анджелы Бассет, Клеа Дюваль и Фрэнсис Конрой. Не удивительно, что для первого сезона своей новой антологии «Вражда» Мерфи выбрал историю соперничества двух легенд Голливуда – Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис. Будучи уже немолодыми, эти актрисы пытаются удержаться на плаву, быть интересными зрителю, утратив «товарный вид». И даже готовы сняться вместе, наступив на горло глубокой многолетней антипатии. Тут Мерфи удается резонировать с «повесткой дня» как никому другому: все эти скучнейшие программные феминистские поделки типа «Битвы полов» отдают какой-то вымученной пропагандой. А искренний интерес Мерфи к легендам и мифам Америки вообще и Голливуда в частности делают его истории такими захватывающими.Честное слово, смотреть на 71-летнюю Сарандон в роли Бэтт Дэвис и 68-летнюю Лэнг в образе Кроуфорд было гораздо интереснее, чем на обтянутый латексом зад Скарлетт Йоханссон в «Призраке в доспехах». (Ж. Ш.)


2. ТВИН ПИКС: ВОЗВРАЩЕНИЕ (3 сезон)

ТОП-10 лучших иностранных сериалов 2017 года

Триумфальное возвращение шоу Дэвида Линча и Марка Фроста состоялось 25 (ну почти) лет спустя, как когда-то и обещала Лора Палмер. Очевидно, что всем еще только предстоит осмыслить феномен третьего сезона, который нарушил всевозможные телевизионные конвенции, но, в первую очередь, нужно сказать две вещи. Вместо вопроса «Кто убил Лору Палмер?» нам задали не менее сложный: «Кто вообще такая Лора Палмер?». А также привели к неутешительному выводу: как бы ты ни пытался обвести тёмные силы вокруг пальца, ты всё равно проиграешь. Поэтому-то специальный агент Купер и не может никак спасти Лору, как Орфей – Эвридику. (Е.Т.)
Текст о начале четвертого сезона.


1. ДВОЙКА (1 сезон)

ТОП-10 лучших иностранных сериалов 2017 года

Легендарный шоураннер «Прослушки» Дэвид Саймон, объединив усилия со сценаристом Ричардом Прайсом (они уже сотрудничали на The Wire, а прошлым летом Прайс приложил руку к «Однажды ночью»), рассказывает историю улицы – той самой пестрой и шумной 42-й, которую для простоты называют «двойкой». Бывший криминальный репортер, Саймон сочно расписывает фактуру: люди (в том числе два Джеймса Франко), заведения, законы, проблемы, скрупулезно воспроизводит дух времени и обстоятельно складывает человеческие характеры. Броуновское движение внутри этой многофигурной композиции продиктовано не стремлением рассказать о заре порноиндустрии. Помпезная премьера «Глубокой глотки», кабинки с фильмами для взрослых и прочие развлечения прорастают сквозь обстоятельства, логично продолжают старые бизнес-схемы, становятся отражением уличного запроса. (А.Ф.)
Читать рецензию целиком.

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