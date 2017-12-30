ТОП-10 лучших иностранных сериалов 2017 года

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Телевизионные проекты этого года, которые смотрели и обсуждали зрители

Глас народа-2017: 11 российских сериалов, которые вам понравилось смотреть

Гильермо Дель Торо продолжает рассказывать лучшую сказку последних лет, Антон Ельчин - по-прежнему в главной роли

«Охотники на троллей». Второй сезон: Фантастические твари для всей семьи

Итоги телегода от журналистов и критиков

17 декабря

«Улица»: Сериал быстрого реагирования про соседские отношения

Потенциальный хит, сюжет которого можно развернуть на несколько лет