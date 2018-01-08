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«МакМафия»: В России их называют олигархами

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8 января 2018
Нынешние новогодние праздники канал BBC One начал не с традиционного «Шерлока», а с эпической криминальной истории «МакМафия» – с участием российских актеров Алексея Серебрякова, Марии Шукшиной, Марии Машковой, Мераба Нинидзе и Джеймсом Нортоном в главной роли.

«МакМафия»: В России их называют олигархами

На протяжении многих лет в Великобритании довольно неплохо живет семья беглого российского олигарха Дмитрия Годмана (Серебряков). Его жена Оксана (Шукшина) уже полностью ассимилировалась в чужой стране и с удовольствием посещает местные светские рауты, дочь Катя (Фэй Марсей) почти не говорит по-русски и живет насыщенной молодежной жизнью, сын Алекс (Нортон) или Леша, как его любит называть отец, является управляющим инвестиционным фондом Godman Capital, законопослушно работающем в разрешенных в Британии экономических рамках. Вместе с Годманом когда-то давно из России в Великобританию приехал и его брат Борис (Давид Денсик), или дядя Боря, как называет его любимый племянник Алекс. Дядя Боря, в отличие от Алекса, все еще имеет какие-то странные связи в полукриминальном глобальном пространстве, но с радостью уплетает борщ и черную икру, ностальгируя по вкусной советской кухне. Тоска по Родине мучает и Дмитрия, который, откупоривая очередную бутылку водки, говорит о том, что готов помириться с Кремлем и отдать им все деньги – за право вернуться в родную страну. Но планам Дмитрия сбыться пока не удается.

Довольно мирное течение жизни теперь уже британских буржуа, а не российских олигархов нарушает убийство Бориса, организованное, по всей видимости, неким Вадимом Калягиным (Нинидзе), который под «крышей» бывшего кэгэбэшника Ильи Федорова (Кирилл Пирогов) контролирует вполне успешно действующую по всему миру сеть по продаже наркотиков и контрабандных товаров. Конкурентом Калягина является израильский политик (тоже выходец из СССР, разбогатевший на транспортных перевозках и строительстве ночных клубов) Семен Клейман (Дэвид Стратэйрн), который приходит на помощь Алексу, пытающемуся найти заказчиков убийства дяди Бори. Так законопослушный британский гражданин Алекс Годман оказывается в водовороте криминальных событий, развивающихся на территории Великобритании, Израиля, Чехии, России, Индии и многих других стран.

«МакМафия»: В России их называют олигархами
фото: BBC

«МакМафия» придумана британским режиссером и сценаристом Джеймсом Уоткинсом на основе книги англичанина с советскими корнями Миши Гленни. Уоткинс прославился как создатель хорроров «Райское озеро» и «Женщина в черном», он также снимал эпизоды другого британского сериала «Черное зеркало». Однако именно «МакМафия» стала его первым большим и практически сольным телепроектом. Эксперимент с этим жанром можно считать вполне удавшимся.

Поначалу, конечно, «МакМафия» может раздражать российского зрителя. Тут и классические шутки про олигархов (тех, кого во всем мире, кроме России, называют бандитами), и чрезмерная ностальгия по Родине, которую Алексей Серебряков, практически, как в «Левиафане», заливает водкой, и карикатурное «Икры гостям», и неполиткорретные шутки русских про людей с другим цветом кожи, и даже бандиты с именами, известными британцам по списку Forbes, – есть, например, среди них Алишер. Но уже со второй серии «МакМафия» существенно расширяет и географию, и национальный состав вовлеченных в сюжет героев, и темы, которые затрагивает эта, без преувеличения сказать, криминальная сага. Тут не только противостояние различных преступных кланов, но и явный намек на большую семейную историю, вероятно, трагическую, и коррумпированность полиции, и полупрозрачную деятельностью различных инвестфондов. А главное – сосредоточение на судьбе Алекса-Леши, который, вдруг становится инструментов в руках преступников – не ради собственной выгоды, а исключительно из желания защитить семью, родителей. Пусть уже и далеких от него по менталитету и языку, но все же родных.

«МакМафия»: В России их называют олигархами
фото: BBC

По количеству локаций, съемке и некоторым сюжетным темам «МакМафия» иногда напоминает другой американо-британский сериал (также, как и этот, сделанный в сотрудничестве BBC и AMC) «Ночной администратор» Сюзанны Бир с Томом Хиддлстоном и Хью Лори в главных ролях. Но по энергетике, разноплановасти и закрученности сюжета проект Уоткинса дает «Ночному администратору» сто очков вперед. Так что не удивительно, что BBC и AMC, только начав показ восьмисерийной «МакМафии», уже решили продлить ее на второй сезон.

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