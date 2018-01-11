ревью

«Света с того света»: Есть такая профессия - карму прочищать!

Юлия Снигирь и Алексей Чадов учат друг друга в «Оперетте капитана Крутова»

Студия уже нашла сценариста для картины.

Скарлет Йоханссон может снова стать Черной Вдовой в новом фильме Marvel

Новости кино

Фонд кино оценит зарубежный прокат российских фильмов

А питчинги новых проектов теперь будут проводиться два раза в год.