«Света с того света»: Есть такая профессия - карму прочищать!

После неудачной попытки секса на балконе со своим бойфрендом Леней (Дмитрий Кубасов) Света (Мария Машкова ) падает с третьего этажа и ломает позвоночник. Травма парализует девушку ниже пояса, но она не отчаивается, несмотря на то, что остается на инвалидном кресле и без бойфренда. В съемной квартире где-то в Люблино Света живет вместе со своей подругой Ирой (Анна Котова) и ее молодым человеком Пашей (Кирилл Каганович), подрабатывает бьюти-блогером, знакомится по видеочату с Игорем (Александр Ратников) и мечтает накопить на операцию, чтобы снова встать на ноги. Стоит, правда, исцеление, как выясняется, недешево – 150 тысяч евро. Как их заработать девушке на инвалидном кресле, которую, к тому же из-за этого уволили даже из бьюти-блогеров, непонятно. Ответ на этот вопрос приходит неожиданно. В отчаянии Света обращается к интернет-экстрасенсу и понимает, что «пучить глаза» и водить руками по скайпу сможет, наверное, и она сама. Так, преобразившись в мага Светозару, героиня Марии Машковой открывает собственные сеансы по чистке кармы для отчаявшихся со всего пространства рунета.
«Свету с того света» можно было бы назвать легким, незатейливым и, возможно даже, непритязательным сериалом в духе ТНТ, который все-таки любит иногда пошутить сам над своими же популярными шоу (в данном случае, конечно, над «Битвой экстрасенсов»). Однако данный сериал, остроумно написанный Анной Пармас, имеющей славу не только сценариста, но и режиссера клипов группы «Ленинград», и снятый в формате скрин-муви (когда все действие происходит на экране компьютера или мобильных устройств) Максимом Пежемским, автором дилогии «Мама не горюй», стал при этом довольно смелым и экспериментальным проектом, реализованным на одном из самых популярных каналов страны. И дело тут не только в форме реального «экранного» повествования, которое пока было задействовано только в полнометражных фильмов, спродюсированных Тимуром Бекмамбетовым, но не в полноценных сериалах.
фото: ТНТ
Гораздо важнее формы оказывается содержание сериала и подход авторов к на самом деле непростой и не самой популярной на российском ТВ теме жизни людей с ограниченными возможностями. В «Свете с того света» нет «соплей и слюней». Это действительно обычная комедия про псевдоэкстрасенсов с тем лишь отличием, что главной героиней оказывается девушка на инвалидном кресле. Не пытающаяся вызвать у окружающих ее героев, а как следствие и у зрителей жалость или сочувствие. Нет, героиня Машковой порой относится к своему положению с иронией, ее подруга в исполнении Анны Котовой тоже не бегает вокруг Светы в порывах благочестивой заботы. У каждого тут своя жизнь и способы брать от жизни всё – что возможно, конечно. Сериальная Света сталкивается и с неравноправием (то же увольнение с работы), и с комплексами от своего положения (на первом свидании с Игорем), и с обязательным доказательством инвалидности в медучреждениях, не оборудованных для посещения людьми с ограничениями в движении. Однако обо всем этом авторы сериала говорят как о факторах обычной жизни – не без доли здоровой иронии, не пытаясь быть серьезным социальным проектом о защите прав инвалидов в России, но и не прикидываясь простецкой комедией об «экстрасенше на коляске».
Да, возможно, Свете могли бы придумать и другой способ заработка, даже в интернете. Но с учетом популярности той же «Битвы экстрасенсов» и действительно любви россиян к чуду, которое за три тысячи рублей спустится из интернета после сеанса с загадочной Светозарой, выбор «профессии», кажется, вполне логичным. Главную героиню хоть и мучают поначалу приступы совести, но потом выясняется, что она и впрямь помогает людям – если уж не экстрасенсорными способностями, то хотя бы логикой мышления и способностью поддержать разговор. Ну или внимательно изучив страницы в социальных сетях очередных клиентов, которые, конечно, сегодня могут сказать о человеке иногда чуть больше, чем внезапно открывшиеся чакры.
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