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Разрушенная колокольня, скелет стриптизерши и другие интересные факты о сериале «Секретарша»

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22 января 2018
На первом канале начинается показ многосерийного фильма «Секретарша», детективной драме о незаменимой сотруднице следственного комитета Кате Морозовой (Ксения Лаврова-Глинка), у которой меняется жизнь с приходом нового начальника Василия Громика (Михаил Трухин). За двадцать пять лет работы секретарем, Катя научилась сглаживать любые конфликты и с легкостью решать любые проблемы. Любые, кроме своих…

Разрушенная колокольня, скелет стриптизерши и другие интересные факты о сериале «Секретарша»

Режиссер «Секретарши» - Радда НовиковаИнтерны», «Два отца и два сына»). Главную роль сыграла Ксения Лаврова-Глинка («Практика», «Призрак»). В фильме также снимались Михаил Трухин («Ивановы-Ивановы», «Измены», «Наставник»), Илья КоробкоЕдиничка», «Последний рубеж», «Молодежка»), Любовь ТолкалинаЖуков», «Как выйти замуж на миллионера») и другие.

Режиссер Радда Новикова рассказывает о картине: «Самое главное в этом проекте – это атмосфера, получилась человеческая история с интересными характерами. Был такой прекрасный советский фильм с Софико Чиаурели и Леонидом Куравлевым «Ищите женщину», я во многом ориентировалась на образ из этого фильма. Героиня Чиаурели была секретаршей адвоката, но главное в ней, что она - абсолютная женщина на триста процентов. Катя Морозова - щебечущая, легкая, острая на язык, характерная героиня, в ней есть жизненная прозорливость и мудрость, и даже какая-то женская хитрость. Естественно, в сценарии юмор был заложен, но на площадке с актерами что-то придумывали и обыгрывали. У нас сложилась отличная команда, всем нравилось то, что они делают».

Разрушенная колокольня, скелет стриптизерши и другие интересные факты о сериале «Секретарша»

Интересные факты:

• Действие фильма происходит в вымышленном городе Вересаев, его не существует, но художник-постановщик сделал его карту. Вымышленный провинциальный город снимали в Зеленограде, Люберцах, и немного в Наро-Фоминске. «С оператором Юрием Кокошкиным мы придумывали визуальное решение города. «Отделение Следственного комитета – это не павильон, это реальное помещение в одном из старых НИИ в Люберцах. Все объекты были из разных частей Подмосковья. Снаружи СК – это Зеленоград, внутри – это Люберцы. Квартира главной героини снаружи – это тоже Зеленоград, а внутри мы снимали в Чертаново»,- рассказывает режиссер фильма Радда Новикова.

• В одной из серий находят закопанный скелет бывшей стриптизерши. Для съемок его делали специально на заказ. Было немного жутко, когда на съемочную площадку стали распаковывать коробку со скелетом, на котором были остатки красивого костюма.

• Одна из сцен снималась на разрушенной колокольне, там преступник пытается сбросить девушку с высоты. Во время съемок был сильнейший ветер, который сносил съемочный кран. При этом актеры висели на специальных каскадерских тросах, потому что какие-то планы невозможно было снять с каскадерами - должны были видны их лица.

• Актеру Михаилу Трухину тоже пришлось исполнить каскадерский трюк. В одной из сцен ему нужно было перелезать через балкон из одной квартиры в другую.

Разрушенная колокольня, скелет стриптизерши и другие интересные факты о сериале «Секретарша»

• Три дня снимали драку, в которой участвовал Илья Коробко. Его герой пытается обезвредить вора, который залез в особняк. В драке надо было использовать и нож, и пистолеты и рукопашные приемы.

• Одну из сцен снимали на улице в середине ноября наверху 25-ти метрового строительного крана. А снимали сентябрь, и все были в легких курточках и пиджачках. Было очень холодно. Поднимали нас туда на скайлифте, который сильно качался и не мог присоединиться к борту крана. К жуткому холоду добавился еще и ливень с градом, не спасали ни пледы, ни термоодеяла. Актеры так заледенели, что тепловой пушкой отогревали губы, чтобы говорить текст.

• Все актеры очень вживались в роли. Например, герой Михаила Трухина возглавляет СК небольшого города, его герой - суровый начальник. Но иногда Миша Трухин говорил, что получается очень человечный персонаж, и пытался сделать героя жестче. Режиссер уговаривал актера: «Миш, да ты все время как сыч надутый ходишь, давай помягче, ты как скала уже».

Смотрите сериал «Секретарша» на Первом канале 22-25 января в 21:35

Разрушенная колокольня, скелет стриптизерши и другие интересные факты о сериале «Секретарша»
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Разрушенная колокольня, скелет стриптизерши и другие интересные факты о сериале «Секретарша» фотографии
Разрушенная колокольня, скелет стриптизерши и другие интересные факты о сериале «Секретарша» фотографии
Разрушенная колокольня, скелет стриптизерши и другие интересные факты о сериале «Секретарша» фотографии
Разрушенная колокольня, скелет стриптизерши и другие интересные факты о сериале «Секретарша» фотографии
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