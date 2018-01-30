«Мозаика»: Интерактивный сериал Стивена Содерберга

фото: * В Парк Сити ежегодно проходит фестиваль Sundance, где в 1989 году Содерберга приметили за дебютную картину «Секс, ложь и видео». Молодой режиссер стал лицом независимого кино, но быстро предал почетный пост (Нажмите, чтобы прочитать текст)