«От ненависти до любви»: интриги, страсть, снег и розыгрыши на съёмках

19 февраля в 21:00
телезрители главного женского телеканала страны начнут захватывающий путь «От ненависти до любви
» и вместе с героиней нового сериала Натальей сделают непростой выбор между страстью и здравым смыслом. Кино-театр.ру
подготовил путеводитель по этому пути: рассказ о всех персонажах сериала и небольшой бонус, факты о его съёмках.
Приступим!
Наталья Орлова – привлекательная и самодостаточная женщина, владелица собственного бизнеса и невеста любящего надежного друга детства. Ее идеальной жизни позавидовала бы любая, но Наталье чего-то не хватает. В ежедневной рутине дел и подготовке к свадьбе она вдруг встречает мужчину своей мечты. Стоит ли рушить комфортную и размеренную жизнь ради яркой вспышки? Может ли страсть привести к счастливому финалу? Что будет, если ради чувств оставить страхи и логику позади? Узнаем 19 февраля на «Dомашнем».
Кто есть кто в сериале «От ненависти до любви»?
Наталья Орлова
– генеральный директор отеля «Любимая дача» (Мария Куликова
)
Наталья Орлова – красивая, успешная, деловая женщина. Она знает, чего хочет и добивается всего сама. Современная бизнес-леди держит под контролем все: и работу, и личную жизнь, и дочь-подростка. Но в череде одинаковых событий она понимает, что не счастлива по-настоящему и решает кардинально изменить свою судьбу.
Мария Куликова: «Никогда не знаешь, что именно ждет тебя за поворотом. Даже когда все стабильно и хорошо, одна минута может поменять всю жизнь, перевернуть все с ног на голову, от хорошего к плохому – это бывает не только в кино. К правильному результату приводит работа над собой. У нас всегда есть момент, когда мы можем повернуть направо или налево. Вот этот выбор строит основную линию нашей жизни. Хотелось бы, чтобы этот выбор у всех был верным».
Леонид Марьямов
– бывший спортсмен, фитнес-тренер в отеле «Любимая дача» (Роман Полянский
)
Обаятельный красавец и бывший чемпион по гимнастике Леонид Марьямов влюбляет в себя всех женщин вокруг с первого взгляда. Однако его роль в этой картине намного глубже, чем просто красивый герой-любовник. Хитрый и расчетливый Леонид совершает множество коварных поступков на пути к своей заветной цели.
Роман Полянский: «Мой герой крайне занимательный. Молодой, красивый, спортивный, он любит девушек, а они его – это самое главное. Могу сказать, что внешняя красота, позитивность и легкость на подъем – это не всегда плюсы, потому что помимо них должно быть еще что-то в душе».
Михаил Аврутин
– муж Натальи и ее заместитель в отеле «Любимая дача» (Максим Битюков
)
Михаил Аврутин – лучший друг Натальи со школьной скамьи, полжизни он влюблён в неё и вот, наконец, долгожданная свадьба, но сказка продлилась недолго... Михаил – крайне положительный герой, надежный, заботливый, его доброта не знает границ, как и его безусловная любовь к Наталье.
Максим Битюков: «Мне посчастливилось сыграть редкого персонажа –влюбленного человека, не теряющего своего чувства более 20 лет. Мне было интересно окунуться в это состояние завидного постоянства моего героя. Я переживаю за Михаила и, надеюсь, у него все сложится хорошо. Думаю, что любовь живет всю жизнь, если ее правильно подпитывать и оберегать. А все мы живем ради любви».
Кира Высоцкая
– бывшая спортсменка, подруга Леонида Марьямова (Юлия Такшина
)
Роковая красотка Кира Высоцкая – аморальная и беспринципная хищница. Все, что ее интересует – это большие деньги, а способ их получения не имеет значения. Кира крутит роман с женатым олигархом, а сама испытывает страсть к другому.
Юлия Такшина: «В этом фильме мы пытаемся сломать стереотип, что все брюнетки – стервы и злодейки, а блондинки хорошие и милые. Я верю, что у этой истории должен быть хеппи энд».
Тамара
– одноклассница Натальи и Михаила, косметолог в отеле «Любимая дача» (Наталья Рыжих
)
Тамара, с одной стороны, очень предана своей подруге Наталье, за которой следует всю жизнь, с другой, она со школьной скамьи влюблена в Михаила, который не замечает ее в упор. Тамара несчастна в браке с нелюбимым мужем, а сын уже вырос и занят своей жизнью. Тамара идет на самые отчаянные поступки, чтобы разбить пару своих друзей, но так ли легко разъединить два любящих сердца?
Наталья Рыжих: «Я играю скрытую соперницу и лучшую подругу главной героини. Они подруги со школьных лет, но влюблены в одного мужчину. Все начинается с того, что моя героиня узнает об отношениях Натальи на стороне и решает воспользоваться моментом. Она пытается спасти подругу от неверных поступков, а своего возлюбленного от боли и обмана».
Аня
– подруга Натальи, главный бухгалтер в отеле «Любимая дача» (Елена Оболенская
)
Анна – лучшая подруга Наташи. Она мечтательная, романтичная и очень преданная. Аня всегда рядом с Наташей, выручает и поддерживает, не требуя ничего взамен. Ее возлюбленный Георгий – актер, изменяет ей, балагурит и пьянствует, а Анна все терпит и надеется, что он изменится.
Елена Оболенская: «Я играю бухгалтера отеля Аню. Она невероятно влюблена в одного мужчину, с их жизнерадостных и многообещающих отношений начинается наш проект. Потом многое меняется, и в их отношениях появляются бури. Если бы не было никаких преград между любящими людьми, они не смогли бы оценить их истинное счастье. Когда все гладко, это приедается и надоедает, а когда ты проходишь через определенные трудности, то состояние счастья и спокойствия ценится больше».
Георгий
– актер, проводит корпоративы в «Любимой даче», в отношениях с Анной (Артем Осипов
)
Эксцентричный, яркий, человек-праздник. В актерской профессии Георгию не везет, но зато он самый желанный ведущий на всех корпоративах и свадьбах. Злоупотребляя алкоголем на рабочем месте, Георгий не прочь устроить дебош, а после заявиться к Анне, которая всегда его понимает и прощает. Однако череда неприятных событий в жизни заставляет Георгия пересмотреть свои взгляды на многие вещи и стать другим человеком.
Артем Осипов: «Мой Георгий очень веселый, любимец женщин, балагур и шоумен. Но даже у такого яркого и беззаботного человека есть свой внутренний мир. Мое сходство с ним, в первую очередь, в том, что мы оба закончили театральный вуз. Мы занимаемся одним и тем же делом, и я, кстати, тоже иногда веду свадьбы».
Даша
– подруга Натальи, учитель английского языка в школе (Ольга Вяземская
)
Даша – вечный ребенок в плену у своей мамы. Она живет с ней и слушается её беспрекословно. Однажды Даше удаётся встретить любимого человека, но в этот момент она узнает, что неизлечимо больна.
Ольга Вяземская: «Когда мне только прислали сценарий, я вспомнила все истории моих подруг и подумала, что жизнь иногда преподносит еще более сумасшедшие сценарии. Это очень интересный проект о поиске любви, о сложных ситуациях – всё, как и в жизни. Он о том, что сила женщины – в её слабости».
Саша
– дочь Натальи Орловой (Анна Петрова
)
Саша – единственный ребенок в семье. Отец бросил их с Натальей, когда она была еще совсем маленькой, а вот для матери она является единственной отдушиной. Все меняется, когда в их привычную жизнь вторгается Леонид.
Анна Петрова: «Я играю дочь Натальи Сашу. Она собирается поступать в театральный вуз, и ее мама готова ей помочь любыми способами. Отношения с матерью периодически накаляются из-за желания Саши общаться с родным отцом. Первое время мне казалось, что мы с моей героиней очень похожи, и было легко играть ее, но чем больше я в нее погружалась, тем больше чувствовала разницу и дистанцию между нами».
Тимур Тумаев
– олигарх, постоялец в отеле «Любимая дача» (Андрей Заводюк
)
Тимур Тумаев – богатый владелец перерабатывающих заводов. Ценит настоящий комфорт и всё успешное, что видит вокруг, он старается прибрать к рукам. Жена догадывается, что давно утратила для него свою привлекательность, и не мешает его частым любовным интрижкам.
Светлана
– жена олигарха Тимура Тумаева (Анна Исайкина
)
Светлана Тумаева очень сдержана в проявлении чувств. Муж не обращает на нее внимания, пропадая на работе или свиданиях с любовницами. Единственная радость для Светланы – ее внук Тима. Но в какой-то момент Светлане надоедает закрывать глаза на все слабости и прихоти богатого мужа. Она находит способ снова почувствовать себя любимой и желанной.
Вячеслав Клочко
– бизнесмен (Павел Белозёров
)
Умный и жёсткий деловой человек, владелец отеля в Москве с модным рестораном. Бизнес – его страсть, поэтому он дружит с близкой ему по интересам Натальей.
Марина Клочко
– владелица фитнес-центра, жена Вячеслава (Светлана Тимофеева-Летуновская
)
Марина – жена Вячеслава. Бывшая модель, после завершения карьеры решает открыть своё дело. Всерьёз увлечена Леонидом.
Ефим
– муж Тамары (Дмитрий Гусев
)
Муж Тамары, физик. Увлечён наукой, заставляет супругу скучать.
Жан Луи
– шеф-повар ресторана в отеле «Любимая дача» (Дмитрий Кривощапов
)
Первоклассный французский повар, за которого борются все владельцы ресторанов. Романтик, влюблён в Анну.
Оля
– секретарь Натальи (Оксана Гуляева
)
Секретарь и правая рука Натальи. Строгий, чёткий и ответственный сотрудник.
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Интересные факты о съёмках сериала:
- Сериал «От ненависти до любви» был снят двумя режиссерами. Дарья Полторацкая
сняла первую часть картины, а Улдис Ципстс
– вторую.
- Съемки сериала проходили в настоящем отеле подмосковья, что позволило съемочной группе не только работать, но и насладиться летними деньками. Конечно не все было гладко, так как лето выдалось прохладным. Об этом вспоминает Наталья Рыжих
, исполнительница роли Тамары, подруги главной героини:
«Мы снимали сериал в подмосковном отеле летом, а оно в этом году было непривычно холодным. И вот, мы стоим, репетируем сцену на улице и вдруг снег пошел. Но мы даже не удивились, потому что для режиссера Дарьи Полторацкой это обычная история. Было много шуток о том, что она выбирает для съемок самое экстремальное время. Когда я снималась у нее на прошлом проекте, было самое жаркое лето в истории Москвы, все было в дыму от горящих торфяников, а сейчас вот снег выпал летним днем, подумаешь…»
- Все артисты сериала в один голос твердят, что Юлия Такшина
обладает хорошим чувством юмора и все время подшучивает над кем-то на площадке. Так ей пришла идея разыграть костюмера, в качестве поздравления с днем рождения:
«На съемках был день рождения у нашего главного костюмера. Из-за очень плотного графика съемок, пышно праздновать и поздравлять его времени не было. И тут я придумала поздравить его быстро, но оригинально. Во время съемок, я стала кричать в рацию, что у меня сломался каблук и порвалась кофточка, специально злилась на него и в рацию грозно ругалась, чтобы он прибежал все исправить. Он в этот момент был где-то далеко от площадки, и очень испугался пока добежал. При этом половина группы не была в курсе происходящего и некоторые подумали, что я серьезно так с ним общаюсь. Он пришел весь бледный и смотрит на меня в шоке, а все стали кричать: «Валя, с Днем рождения тебя»! Потом мы подарили ему подарок. Надо было видеть его лицо, он за несколько секунд просто побагровел, испытал весь спектр настоящих живых эмоций. Наверное, он надолго запомнит такое поздравление».
- Конечно, с таким количеством съёмочных дней на природе, артисты не могли не устроить настоящий пикник… Рассказывает Роман Полянский
:
«У нас был очень плотный съемочный график, но мы все равно находили время подурачиться и повеселиться, тем более атмосфера загородного отеля и солнечной погоды располагала к этому. У нас была одна сложная смена с большим количеством массовки, мы снимали свадьбу главных героев, а я уже все свои слова в кадре сказал, мне нужно было ждать вечера, чтобы снова зайти в кадр, и мне пришла идея пожарить шашлыки. Я спросил у Дарьи Полторацкой, которая была не в восторге от идеи, так как времени катастрофически мало, а тут еще и шашлыками заниматься, но я все взял в свои руки. Я поехал купил мясо, овощи. Меня возненавидела вся группа, которая снималась в этот момент и чувствовала вкусных запах горячего мяса и свежих овощей! Но потом получился очень хороший рабочий пикник. В перерыве мы объедались шашлыком, и все были благодарны, это и называется «От ненависти до любви».
«От ненависти до любви
» с 19 февраля в 21:00
на канале Dомашний
.
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