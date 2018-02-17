13 свежайших иностранных сериалов: фантастика, история и триллеры

Телесезон в разгаре, и в эфире продолжают появляться как новинки, так и продолжения любимых серий. Кино-Театр.ру приготовил для вас список самых свежих релизов иностранных сериалов, среди которых исторические фантазии, документальные расследования, фантастические и полицейских драмы и даже ремейк русского фильма. Надеемся, что среди них найдется и ваш новый любимец!
Смотрим прямо сейчас:
«Мозаика» (Mosaic)
Интерактивный мини-сериал от Стивена Содерберга, позволяющий зрителям самостоятельно выбирать одну из нескольких линий повествования, с помощью мобильного приложения. Подробный обзор в рецензии Алексея Филиппова, а все серии можно посмотреть на сервисе Амедиатека.
Фантастическая нуарная драма канала Starz. Главный герой, Говард Силк (Дж. К. Симмонс), служит мелким чиновником в огромном загадочном госагентстве. На пороге пенсии, желая повышения, он внезапно узнаёт, что его агентство охраняет проход на пересечении параллельных вселенных, знакомится со своим двойником из другой реальности и получает возможность взглянуть на привычный мир с изнаночной стороны.
«Видоизменённый углерод» (Altered Carbon)
Десятисерийный научно-фантастический сериал канала Netflix по одноимённому роману Ричарда Моргана. Детективное расследование убийства в мире далекого будущего, которое ведет бывший наёмник и повстанец Такеси Ковач (Юэль Киннаман) по заказу и под давлением самого богатого человека в мире(Джеймс Пьюрфой). Расследование (да и жизнь в 2384 году) затрудняет новая технология, позволяющая переносить сознание человека в любое тело. Роскошная визуальная часть, сложный сюжет и детализация мира будущего — подарок для ценителей киберпанка. Кровь, кишки, обнажёнка, строго 18+.
Политическая сатира от Стивена Кольбера о повседневных событиях в жизни президента США Дональда Трампа и остальных обитателей Белого дома.
«Звёздные врата: Истоки» (Stargate Origins)
Десятисерийная премьера приквела культовой фантастической франшизы «Звёздные врата». Фильм посвящён истории юной Кэтрин Лэнгфорд, пытающейся спасти мир от неизвестной напасти, которую сулит найденная на раскопках странная кольцеобразная конструкция. Шоу, как и все серии предыдущих проектов, можно посмотреть на новом стриминговом сервисе Stargate Command. Авторы говорят, что работали над сериалом с благодарностью к поклонникам франшизы, поддерживающим её уже 25 лет. Одновременно этот проект грозит стать самым динамичным — продолжительность каждой серии всего 10 минут.
Появятся буквально на днях:
«Падение Трои» (Troy: Fall of a City)
Мини-сериал от BBC One и Netflix ещё раз расскажет эпическую историю Троянской войны. Сценарий написан Дэвидом Фарром («Ночной администратор»), режиссеры проекта Оуэн Харрис («Отбросы», «Черное зеркало») и Марк Брозел («Люди»). Поговаривают, что это один из самых дорогих и масштабных проектов сезона.
Дата релиза — 17 февраля.
«Семь секунд» (Seven Seconds)
Новый сериал Netflix снят по сюжету фильма «Майор» Юрия Быкова, и этим всё сказано. Правда, сделана поправка на американские реалии и больные точки общества: здесь белый полицейский виновен в смерти чернокожего подростка. Дата релиза — 23 февраля.
«Нераскрытое дело» (Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious B.I.G.)
История неудачного расследования убийств знаменитых рэперов-соперников, Тупака Шакура и Бигги Смолза по прозвищу Notorious B.I.G.
Дата релиза — 27 февраля.
«Призрачная башня» (The Looming Tower)
Сериал основан на одноименной книге лауреата Пулитцеровской премии Лоуренса Райта о расследовании теракта 11 сентября 2011 года и неудачном сотрудничестве ЦРУ и ФБР, пытавшихся устранить террористическую группировку «Аль-Каиды». Взаимное недоверие и сокрытие информации могло стать причиной этой трагедии и последующей войны в Ираке. Один из продюсеров фильма — известный документалист и режиссёр Алекс Гибни («Миллиарды»). В ролях: Джефф Дэниелс, Питер Сарсгаард, Майкл Стулбарг, Мэтт Джонс.
Дата релиза — 28 февраля.
Смотрим в марте:
«Клятва» (The Oath)
Бывший коррумпированный полицейский Том Хаммонд (Шон Бин), отсидев в тюрьме, пытается вернуть прежний авторитет среди мафиози, руководящую роль в группировке таких же полицейских и отомстить за предательство.
Дата релиза — 8 марта.
«Инстинкт» (Instinct)
Бывший сотрудник ЦРУ, ныне профессор и писатель, вынужден вернуться к прежней деятельности ради поимки серийного убийцы, которого разыскивает полиция Нью-Йорка. Сериал снят по детективному триллеру Джеймса Паттерсона, а исполнитель главной роли Алан Каминг («Хорошая жена») выступил продюсером проекта.
Дата релиза — 11 марта.
«Террор» (The Terror)
Триллер по роману Дэна Симмонса об исчезновении в 1845 году полярной экспедиции под командованием сэра Джона Франклина. Предполагаемым виновником необъяснимой пропажи двух судов становится мистическое снежное чудовище. Продюсером первой серии выступил Ридли Скотт, в ролях: Киаран Хайндс, Джаред Харрис, Тобиас Мензис.
Дата релиза — 26 марта.
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