«От ненависти до любви»: Был милый, стал постылый

Свадьба! Возможно, самое значимое и самое волнующее событие в жизни любого человека — особенно, невесты. Нужно думать одновременно о слишком многом, справляться с противоречивыми чувствами, а тебя еще преследуют старинные обычаи и предрассудки. Вот и с Натальей Орловой (Мария Куликова
) случилось «страшное»: жених Михаил (Максим Битюков
) увидел её в свадебном платье буквально накануне церемонии. Плохая примета! И хотя он благородно утверждает, что смотрел невесте исключительно в глаза, все подруги Натальи шокированы произошедшим.
Казалось, беспокоиться не о чем. Наталья взрослая, уверенная в себе дама, управляющая собственным загородным отелем «Любимая дача». У неё есть интересная работа, уже взрослая дочь и надёжный мужчина, обожающий и добивающийся её ещё со школьной скамьи. Мечта любой среднестатистической женщины, за таким — как за каменной стеной. Особенно, если ты уже обожглась и пережила предательство мужа, как Наталья в своём первом браке. С Михаилом всё будет иначе, надёжно, размеренно, спокойно. Но накануне свадьбы (вот и не верь в приметы) на горизонте появляется красавец Леонид (Роман Полянский
) — непредсказуемый и уверенный в себе спортсмен и, очевидно, ловелас. О спокойствии рядом с таким не может быть и речи. Но, возможно, Наталье оно вовсе и не требуется?
«От ненависти до любви
», новая 24-серийная мелодрама канала Dомашний
, описывает историю непростых поисков простого личного счастья. Когда оно есть, счастье кажется несложным: так просто быть вместе с любимым (любимой), так просто заботиться о другом, делить с ним радости и трудности повседневной жизни, а, порой, и радости творчества. Но все мы знаем, что бывает такое крайне редко — и, как правило, не с нами. В попытках найти что-то похожее люди совершают массу ошибок. Для того, чтобы понять себя и свои чувства, приходится пройти через огорчения и сложности. Таков сюжет фильма, сотканный из десятка людских проблем и любовных треугольников. Михаил с детства любит Наталью, а его самого так же давно и стойко любит подруга Натальи, Тамара (Наталья Рыжих
) — и, пожалуй, хотела бы разрушить их союз. Другая подруга Натальи, Анна (Елена Оболенская
), прочно влюблена в беспутного артиста Георгия (Артём Осипов
), прощая тому бесконечные похождения и попойки. Изменятся ли их отношения после того, как в Анну влюбится настоящий француз Жан-Луи (Дмитрий Кривощапов
)? Сама Наталья пытается преодолеть внезапную страсть, которую принёс в её жизнь Леонид, а за Леонидом всё ещё маячат тени его бывших возлюбленных, одна из которых беспринципная хищница Кира (Юлия Такшина
), а другая — владелица фитнес-центра, бывшая модель Марина (Светлана Тимофеева-Летуновская
), не привыкшая отдавать то, что считает своим...
Каждому из персонажей придется столкнуться с главной сложностью взрослого мира и решить, возможно ли построить личное счастье, не разрушив чужого. Пожалуй, любая женщина может представить себя на месте главной героини и оценить всю трудность выбора между любовью-дружбой и любовью-страстью, от которой до ненависти один шаг. Кто-то легко поймёт героиню и посочувствует ей, кто-то, возможно, осудит. Невыразимо горько биться, как птица, в уже сплетённых временем нитях судьбы или быть беспомощной песчинкой в буре страстей. Женская душа рождена крылатой, ей необходим и полёт, и надёжный тыл. Чтобы найти и то, и другое одновременно, разрешив парадокс желания свободы и привязанности, потребуется удача и настоящая мудрость.
«От ненависти до любви
» с 19 февраля в 21:00
на канале Dомашний
.
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