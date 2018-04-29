11 лучших современных турецких сериалов

Красочная историческая драма, с которой российская аудитория знакома благодаря телеканалу «Домашний». Рассказывает она про страстную любовь Сулеймана Великолепного и славянской рабыни Хюррем, вошедшей в историю под именем Роксолана. Многочисленные интриги Роксоланы и ее соперниц в гареме Сулеймана обеспечили сериалу долгую жизнь. После возникло продолжение -. Именно с «Великолепного века» и начался подъем турецкой сериальной индустрии.Нихан – дочь богатого предпринимателя. Кемаль – сын простого парикмахера, он работает инженером на шахте. Герои случайно встречаются, замечают друг друга, а потом Кемаль оказывается рядом в тот момент, когда Нихан чуть не утонула. Кемаль спасает девушку, возникает чувство, которому мешают и социальные различия, и соперник Кемаля, и отец Нихан. Однако завоевать сердца зрителей «Черная любовь» смогла не столько благодаря любовной интриге, сколько из-за актуальности внешних событий, которые служат фоном для развивающихся отношений. На шахте, где работает Кемаль, происходит трагедия: после взрыва множество горняков остаются под завалами. Для Турции еще свежи были воспоминания о реальном ужасе в городе Сома: 13 мая 2014 года после взрыва под землей, на глубине 2000 метров, оказались 787 шахтеров. 301 человек погиб, более сотни людей были искалечены. В подобной мясорубке оказывается и Кемаль.Молодежный, легкомысленный, позитивный сериал про красивую девушку Аслу. Характер у девушки не столько вздорный, сколько излишне независимый. Она не привыкла отступать, хочет стать кондитером и открыть собственное дело. Однажды она встречает главного «принца на белом коне» для всех девушек Турции, читающих модные журналы. Бурак богат, красив, свободен. Посещает модные вечеринки и явно умеет весело тратить деньги. Только в случае с Аслой самоуверенность Бурака не срабатывает: первая встреча больше похожа на столкновение лоб в лоб. Так и пойдет в дальнейшем: битва за битвой, перепалка за перепалкой. Он будет укрощать строптивую, она примется за строптивого.Девушка по имени Хайят приезжает в Стамбул из глухой провинции, живет с подругами, ищет работу. Если работа не будет найдена, то мать заберет девушку домой. В этом причина того, что после первых неприятностей с боссом, Хайят все равно стремится остаться в компании. Даже если девушке очень неприятен богатый наследник Мурат, привыкший брать все то, что ему понравилось, и всех тех, кто ему понравился.С одной стороны есть официантка Дефне, симпатичная, добрая и простоватая, ухаживающая за огромной бедствующей семьей. С другой – бизнесмен-трудоголик Омер, которого очень хочет женить вся его родня. Но девушка, которую выбрали родственники, совершенно не интересует Омера. Да, она красива, она только что вернулась из Америки, получив там образование, однако единственное, что ее интересует – светские вечеринки и престиж в обществе. Для того, чтобы отвязаться от докучливой невесты, Омер целует официантку Дефне у всех на глазах. Возможно, он считал, что все закончилось, но у Омера есть тетя, которая так просто не отступится и вовлечет в свои интриги бедную Дефне.Один из самых популярных сериалов в Турции. В центре внимания – зрелый мужчина, Андан. Он вдовец, потерявший жену в аварии. Стал отшельником и посвятил себя детям. Однако с годами боль от утраты притупилась, и на его пути оказалась милая девушка Бихтер. Слишком молодая, слишком «другая», она приносит в жизнь Андана и новую любовь, и проблемы. Семья, привыкшая к тому, что Андан несчастен и целиком поглощен воспоминаниями о погибшей жене, не готова воспринимать серьезно юную избранницу отца семейства.Неожиданный для российского зрителя жанр турецкого сериала: речь пойдет об уличных бандах. Основная же интрига больше знакома нам по индийскому кино: жили-были два брата, одного в детстве похитили. Мальчики подросли, вместе стали учиться в полицейской академии и стали соперниками, не зная о своем родстве. Один из них попадает за решетку, его вызволяет красивая женщина адвокат. Но и второму брату она безумно нравится. Соперничество растет, о братских чувствах нет и речи. Впрочем, мелодраматическая составляющая – лишь связка для рассказа о борьбе с преступностью.Главный герой – Дагхан – учится в медицинском институте. Он полюбил Гюльджан. Родители были против этих отношений, но Гюльджан забеременела, и было решено сыграть свадьбу, не смотря на протесты родственников. Однако в день свадьбы умирает отец невесты, а Дагхана сажают в тюрьму. Все вокруг знали о конфликте героя с будущим тестем, косвенные улики тоже указывали на Дагхана. Как Эдмон Дантес, будущий граф Монте-Кристо, Дагхан отлучен от любимой и оказывается в тюрьме по несправедливому обвинению. Героя приговаривают к пожизненному заключению.Женщина в 35 лет, воспитывающая трех дочерей – необычная героиня для сериала. Тем не менее, эта мелодрама пользовалась большим успехом. Героиня преподает литературу, не забивая себе голову поиском мужчины. Но мужчина появляется. Он богат, привлекателен, заботлив. Он идеален, что настораживает: с тремя детьми уже не слишком веришь в чудо. Свадьба будет, но что делать с семьей жениха и ревностью жениха? Как остаться собой, как понять, что сделать, чтобы и дочери остались собой? Трудные вопросы мучают Гюнеш, которой искренне сопереживала Турция.Долгоиграющая криминальная история про крупный бизнес в Турции. Все начинается с покушения на неугодную кому-то персону. Исполнителей задерживают, но заказчик остается в тени. Этим поиском занимается детектив Полат, пытаясь отследить денежные потоки турецкого «спрута». Судя по продолжительности сериала, детективу удавалось всегда держать зрителя в напряжении и, увы, никогда не раскрывать все тайны до конца.Турецко-российско сериал (при участии Украины) уже полюбился зрителям телеканала «Домашний». Завязка: Татьяна и Игорь не могут зачать ребенка, и Татьяна едет в Стамбул, к известному репродуктологу. Когда Татьяна беременеет, у нее возникают сомнения. Может быть, отцом ребенка оказался турецкий врач?