ревью

Обзор сериалов «Восток-Запад». Вспоминаем первый сезон В ожидании продолжения российско-турецкого сериала на канале «Домашний», напоминаем о том, что случилось ранее

Новости театра Главным режиссером РАМТа станет Егор Перегудов Работу в должности он начнет уже в новом театральном сезоне.

Новости кино Мишель Монахэн получила главную роль в драме Netflix «Мессия» Актриса сыграет спецагента разведки США.

Новости кино Джей Джей Абрамс спродюсирует фильм о супергерое «по-новому» Режиссером ленты может стать Джулиус Эйвери.

Ролики фильмов «Леонардо: Миссия Мона Лиза» Юный изобретатель Леонардо да Винчи отправляется на поиски сокровищ, чтобы помочь Мона Лизе.

Ролики фильмов «Сын моего отца» История о предательстве и выборе, стоящем перед двумя братьями.

Ролики фильмов «Третья волна зомби» Ученые нашли способ вылечить зомби, но смогут ли они вернуться к нормальной жизни?

Главная тема Вселенная бесконечна: Все супергеройские фильмы Disney от худшего к лучшему Заодно поясняем, что и зачем смотреть, чтобы понять «Мстителей: Войну бесконечности»