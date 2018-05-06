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«Восток-Запад». Вспоминаем первый сезон

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6 мая 2018
14 мая на телеканале «Домашний» в эфир выходит второй сезон российско-турецкого сериала «Восток-Запад» - полюбившейся зрителям мелодрамы, действие которой происходит В Москве и Стамбуле. В преддверии продолжения предлагаем вспомнить о героях этой истории и то, что с ними случилось в первом сезоне.

«Восток-Запад». Вспоминаем первый сезон


Экспозиция

Герои сериала «Восток-Запад» - российская семья Мельниковых. Татьяна (Евгения Лоза) и Игорь (Яков Кучеревский) уже десять лет живут вместе. Он – надежный, успешный, неглупый. Она – изящная, чуткая и нежная, но вполне состоявшаяся в профессии адвоката. В их союзе не хватает только ребенка. Проходят годы, и надежда на естественный ход событий улетучивается. В этой ситуации Игорь летит в командировку в Стамбул и берет с собой жену. В Стамбуле есть клиника репродуктивной медицины, и супруги хватаются за новый шанс.


Завязка

Командировка Игоря требует отъезда в соседний город, и Татьяна остается одна в Стамбуле. Здесь на прогулке она лишается денег, и единственным знакомым человеком для нее во всем городе оказывается Кемаль (Аднан Коч) – врач-репродуктолог. Красивый, тактичный и непохожий на всех мужчин, с которыми Татьяне доводилось общаться. Беспомощная в чужом городе, ослепленная ярким солнцем, ласковым морем и красотой Стамбула, она покоряется новым романтическим чувствам.

«Восток-Запад». Вспоминаем первый сезон


Действие

Дальнейшая интрига сериала связана с тем, кто же из двух мужчин окажется отцом ребенка Татьяны: муж, с которым многое прожито и пережито, или красавец-турок, чьи родители уже давно подобрали подходящую партию для сына. Но пока даже неизвестно о беременности Татьяны, завязываются и другие узлы, с которыми тоже нелегко справиться: невеста Кемаля – дочь владельца клиники, в которой Кемаль работает. А Отец Кемаля надеется на успешную сделку с мужем Татьяны, чтобы сделать операцию дочери-инвалиду, Нергиз.


Кульминация

Татьяна боится всего, что случилось с ней, и пытается улететь, но ее в аэропорту догоняет Кемаль и признается в любви. Все дальнейшее кажется и следствием недоразумений, и итогом, к которому приводят недопонимания. Что бы ни выбрала Татьяна с того момента, как узнала о беременности, это не приносит ни счастья, ни покоя. С одной стороны, в ее жизни теперь есть экзотическая, как солнечный удар, ни с чем не сравнимая любовь. С другой стороны, всегда рядом стоят молчаливо десять лет жизни с тем, с кем делились радости и горести, семейные праздники и тревоги. С мужем.

И, выбирая между двумя мужчинами, Татьяна выбирает еще и между двумя странами. Россией, где ее мама делает все, чтобы спасти дочь от «этого турка», и Турцией, где любимый Кемаль вынужден жениться на красавице Айлин (Шенай Ба). И с той секунды, когда беременная Татьяна решается приехать в Турцию к Кемалю, начинается настоящая битва.

«Восток-Запад». Вспоминаем первый сезон


Развязка

Воюют все, пусть и с улыбками на устах. А когда появляется ребенок, бой становится особенно жестоким и приводит к суду, где Кемаль, ревнуя к адвокату своей любовницы Ибрагиму, пользуясь и связями, и тем, что Татьяна – чужестранка, отсуживает сына у матери.


Эпилог

Последняя серия сезона, которая могла бы разрубить гордиев узел всех хитросплетений, становится лишь началом для новых проблем. С одной стороны, Кемаль отказывается от иска против Татьяны и позволяет ей воссоединиться с сыном. Он пытается загладить вину, хотя Татьяна уже готова уехать с адвокатом Ибрагимом в Анкару. Она получила официальное предложение руки и сердца и почти готова его принять. С другой стороны, муж Татьяны Игорь Мельников видит наконец тест на отцовство. И пока эти бумаги не распечатаны Татьяной, она все-таки прощается с успешным Ибрагимом, бежит к Кемалю, так часто мучившему ее, и думает, что хеппи-энд не за горами.

Но впереди еще много проблем, которые не дают возможности собрать безупречный пазл.

Смотрите «Восток-Запад-2» с 14 мая на телеканале Домашний.


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«Восток-Запад». Вспоминаем первый сезон фотографии
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